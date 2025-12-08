PGA TOURLeaderboardWatch & ListenNewsFedExCupSchedulePlayersStatsFantasy & BettingSignature EventsComcast Business TOUR TOP 10Aon Better DecisionsDP World Tour Eligibility RankingsHow It WorksPGA TOUR TrainingTicketsShopPGA TOURPGA TOUR ChampionsKorn Ferry TourPGA TOUR AmericasPGA TOUR UniversityDP World TourLPGA TOURTGL
JUST NOW

2025 PGA TOUR Q-School presented by Korn Ferry preview: Betting odds and stats

1 Min Read

Golfbet News

Doug Ghim of the United States plays his shot from the sixth tee during the final round of The RSM Classic 2025 at Sea Island Resort on November 23, 2025 in St Simons Island, Georgia. (Mike Mulholland/Getty Images)

Doug Ghim of the United States plays his shot from the sixth tee during the final round of The RSM Classic 2025 at Sea Island Resort on November 23, 2025 in St Simons Island, Georgia. (Mike Mulholland/Getty Images)

    The PGA TOUR heads to Ponte Vedra Beach, Florida this week for the 2025 PGA TOUR Q-School presented by Korn Ferry. Find the odds and betting previews for every player in the field below.

    • Date: Dec. 11-14, 2025
    • Location: Ponte Vedra Beach, Florida
    • Course: Dye's Valley Course
    • Par: 70 / 6,850 yards
    • Purse: $0.51 million
    • Previous winner: Lanto Griffin

    Betting profiles for the 2025 PGA TOUR Q-School presented by Korn Ferry

    Click here for scoring and tee times.

    Responsible sports betting starts with a game plan. Set a budget. Keep it social. Play with friends. Learn the game and know the odds. Play with trusted, licensed operators. CLICK HERE to learn more at HaveAGamePlan.org.

    Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA TOUR has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.

    More News

    View All News

    Image for article.
    Dec 8, 2025

    Yuta Sugiura betting profile: PGA TOUR Q-School presented by Korn Ferry

    Betting Profile
    Image for article.
    Dec 8, 2025

    The First Look: Preview final chance at PGA TOUR cards at Q-School

    The First Look
    Image for article.
    Dec 8, 2025

    Daniel Summerhays betting profile: PGA TOUR Q-School presented by Korn Ferry

    Betting Profile
    R1
    Groupings Official

    Grant Thornton Invitational

    Coughlin / Novak
    Coughlin / Novak
    Coughlin / Novak
    Henderson / Conners
    Henderson / Conners
    Henderson / Conners
    Hull / Berger
    Hull / Berger
    Hull / Berger
    Khang / Mitchell
    Khang / Mitchell
    Khang / Mitchell
    Ko / Day
    Ko / Day
    Ko / Day
    Korda / Cauley
    Korda / Cauley
    Korda / Cauley
    Powered By
    Sponsored by Mastercard
    Sponsored by CDW