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Race to Dubai Rankings - PGA Tour Eligibility

The leading ten players (not otherwise exempt) on the season ending's DP World Tour Race to Dubai Rankings will earn PGA Tour cards for the following season.

Through the Amgen Irish Open, September 13

DP World Tour Rankings

All Rankings

RankPlayerPoints
1
Patrick Reed
3423.62
2
Eugenio Chacarra
2499.42
3
Casey Jarvis
2220.51
4
Jayden Schaper
2094.09
5
Andy Sullivan
1709.23
6
Jacob Skov Olesen
1624.59
7
Bernd Wiesberger
1593.42
8
Oliver Lindell
1544.37
9
Daniel Hillier
1458.85
10
Nacho Elvira
1413.64
Top 10 - ELIGIBLE TO RECEIVE PGA TOUR CARD
11
Joe Dean
1373.71
12
Shaun Norris
1364.76
13
Hennie Du Plessis
1319.06
14
Angel Ayora
1266.12
15
Dan Bradbury
1263.46
16
Davis Bryant
1254.32
17
Calum Hill
1219.84
18
Thriston Lawrence
1188.56
19
Mikael Lindberg
1175.46
20
Marcus Armitage
1130.75
Official

TOUR Championship

1

Scottie Scheffler
USA
S. Scheffler
Tot
-16
R4
-4

-16

1

USA
S. Scheffler
Tot
-16
R4
-4

2

Viktor Hovland
NOR
V. Hovland
Tot
-13
R4
+2

-13

2

NOR
V. Hovland
Tot
-13
R4
+2

3

Ryan Gerard
USA
R. Gerard
Tot
-12
R4
+2

-12

3

USA
R. Gerard
Tot
-12
R4
+2

T4

Alex Fitzpatrick
ENG
A. Fitzpatrick
Tot
-11
R4
-4

-11

T4

ENG
A. Fitzpatrick
Tot
-11
R4
-4

T4

Jacob Bridgeman
USA
J. Bridgeman
Tot
-11
R4
-2

-11

T4

USA
J. Bridgeman
Tot
-11
R4
-2
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