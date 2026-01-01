Race to Dubai Rankings - PGA Tour Eligibility
The leading ten players (not otherwise exempt) on the season ending's DP World Tour Race to Dubai Rankings will earn PGA Tour cards for the following season.
Through the Amgen Irish Open, September 13DP World Tour Rankings
All Rankings
|Rank
|Player
|Points
|1
Patrick Reed
|3423.62
|2
Eugenio Chacarra
|2499.42
|3
Casey Jarvis
|2220.51
|4
Jayden Schaper
|2094.09
|5
Andy Sullivan
|1709.23
|6
Jacob Skov Olesen
|1624.59
|7
Bernd Wiesberger
|1593.42
|8
Oliver Lindell
|1544.37
|9
Daniel Hillier
|1458.85
|10
Nacho Elvira
|1413.64
Top 10 - ELIGIBLE TO RECEIVE PGA TOUR CARD
|11
Joe Dean
|1373.71
|12
Shaun Norris
|1364.76
|13
Hennie Du Plessis
|1319.06
|14
Angel Ayora
|1266.12
|15
Dan Bradbury
|1263.46
|16
Davis Bryant
|1254.32
|17
Calum Hill
|1219.84
|18
Thriston Lawrence
|1188.56
|19
Mikael Lindberg
|1175.46
|20
Marcus Armitage
|1130.75