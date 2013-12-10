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Tournament Tickets

All Tournaments:

2026 Season

DateTournamentLocation
Sep 17 - 20Biltmore Championship Asheville The Cliffs at Walnut Cove, Asheville, NCGET TICKETS
Sep 24 - 27Presidents Cup Medinah CC (No. 3), Chicago, ILGET TICKETS
Oct 1 - 4Bank of Utah Championship Black Desert Resort, Ivins, UTGET TICKETS
Oct 8 - 11Baycurrent Classic Yokohama Country Club, Yokohama, GET TICKETS
Oct 22 - 25Butterfield Bermuda Championship Port Royal Golf Course, Southampton,
Oct 29 - Nov 1VidantaWorld Mexico Open Vidanta Vallarta, Vallarta, GET TICKETS
Nov 5 - 8World Wide Technology Championship El Cardonal at Diamante, Los Cabos, GET TICKETS
Nov 12 - 15Austin Championship Omni Barton Creek Resort & Spa (Fazio Canyons Course), Austin, TX
Nov 19 - 22The RSM Classic Sea Island Golf Club (Seaside Course), St. Simons Island, GAGET TICKETS
Dec 3 - 6Hero World Challenge Albany GC, Albany,
Dec 10 - 13PGA TOUR Q-School presented by Korn Ferry Dye's Valley Course, Ponte Vedra Beach, FL
Dec 11 - 13Grant Thornton Invitational Tiburón Golf Club, Naples, FLGET TICKETS
Official

TOUR Championship

1

Scottie Scheffler
USA
S. Scheffler
Tot
-16
R4
-4

-16

1

USA
S. Scheffler
Tot
-16
R4
-4

2

Viktor Hovland
NOR
V. Hovland
Tot
-13
R4
+2

-13

2

NOR
V. Hovland
Tot
-13
R4
+2

3

Ryan Gerard
USA
R. Gerard
Tot
-12
R4
+2

-12

3

USA
R. Gerard
Tot
-12
R4
+2

T4

Alex Fitzpatrick
ENG
A. Fitzpatrick
Tot
-11
R4
-4

-11

T4

ENG
A. Fitzpatrick
Tot
-11
R4
-4

T4

Jacob Bridgeman
USA
J. Bridgeman
Tot
-11
R4
-2

-11

T4

USA
J. Bridgeman
Tot
-11
R4
-2
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