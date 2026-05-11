2026 PGA Championship preview: Betting odds and stats
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Highlights | Round 4 | PGA Championship
The PGA TOUR heads to Newtown Square, Pennsylvania, this week for the 2026 PGA Championship. Find the odds and betting previews for every player in the field below.
- Date: May 14-17, 2026
- Location: Newtown Square, Pennsylvania
- Course: Aronimink Golf Club
- Par: 70 7,394 yards
- Purse: Not available
- Previous winner: Scottie Scheffler (-11)
Betting profiles for the 2026 PGA Championship
- Ludvig Åberg Click here for player betting preview.
- Angel Ayora Click here for player betting preview.
- Derek Berg Click here for player betting preview.
- Daniel Berger Click here for player betting preview.
- Christiaan Bezuidenhout Click here for player betting preview.
- Akshay Bhatia Click here for player betting preview.
- Francisco Bidé Click here for player betting preview.
- Chandler Blanchet Click here for player betting preview.
- Michael Block Click here for player betting preview.
- Keegan Bradley Click here for player betting preview.
- Michael Brennan Click here for player betting preview.
- Jacob Bridgeman Click here for player betting preview.
- Dan Brown Click here for player betting preview.
- Sam Burns Click here for player betting preview.
- Brian Campbell Click here for player betting preview.
- Patrick Cantlay Click here for player betting preview.
- Ricky Castillo Click here for player betting preview.
- Bud Cauley Click here for player betting preview.
- Stewart Cink Click here for player betting preview.
- Wyndham Clark Click here for player betting preview.
- Tyler Collet Click here for player betting preview.
- Corey Conners Click here for player betting preview.
- Pierceson Coody Click here for player betting preview.
- Jason Day Click here for player betting preview.
- Bryson DeChambeau Click here for player betting preview.
- Thomas Detry Click here for player betting preview.
- Luke Donald Click here for player betting preview.
- Jesse Droemer Click here for player betting preview.
- Jason Dufner Click here for player betting preview.
- Nico Echavarria Click here for player betting preview.
- Harris English Click here for player betting preview.
- Bryce Fisher Click here for player betting preview.
- Steven Fisk Click here for player betting preview.
- Matt Fitzpatrick Click here for player betting preview.
- Alex Fitzpatrick Click here for player betting preview.
- Tommy Fleetwood Click here for player betting preview.
- Rickie Fowler Click here for player betting preview.
- Ryan Fox Click here for player betting preview.
- Chris Gabriele Click here for player betting preview.
- Mark Geddes Click here for player betting preview.
- Ryan Gerard Click here for player betting preview.
- Lucas Glover Click here for player betting preview.
- Chris Gotterup Click here for player betting preview.
- Max Greyserman Click here for player betting preview.
- Ben Griffin Click here for player betting preview.
- Emiliano Grillo Click here for player betting preview.
- Jordan Gumberg Click here for player betting preview.
- Harry Hall Click here for player betting preview.
- Brian Harman Click here for player betting preview.
- Padraig Harrington Click here for player betting preview.
- Tyrrell Hatton Click here for player betting preview.
- Zach Haynes Click here for player betting preview.
- Russell Henley Click here for player betting preview.
- Kazuki Higa Click here for player betting preview.
- Garrick Higgo Click here for player betting preview.
- Joe Highsmith Click here for player betting preview.
- Daniel Hillier Click here for player betting preview.
- Ryo Hisatsune Click here for player betting preview.
- Rico Hoey Click here for player betting preview.
- Nicolai Højgaard Click here for player betting preview.
- Rasmus Højgaard Click here for player betting preview.
- Ian Holt Click here for player betting preview.
- Max Homa Click here for player betting preview.
- Billy Horschel Click here for player betting preview.
- Viktor Hovland Click here for player betting preview.
- Austin Hurt Click here for player betting preview.
- Sungjae Im Click here for player betting preview.
- Stephan Jaeger Click here for player betting preview.
- Casey Jarvis Click here for player betting preview.
- Dustin Johnson Click here for player betting preview.
- Jared Jones Click here for player betting preview.
- Kota Kaneko Click here for player betting preview.
- Michael Kartrude Click here for player betting preview.
- Martin Kaymer Click here for player betting preview.
- Johnny Keefer Click here for player betting preview.
- Ben Kern Click here for player betting preview.
- Si Woo Kim Click here for player betting preview.
- Michael Kim Click here for player betting preview.
- Chris Kirk Click here for player betting preview.
- Kurt Kitayama Click here for player betting preview.
- Jake Knapp Click here for player betting preview.
- Brooks Koepka Click here for player betting preview.
- Min Woo Lee Click here for player betting preview.
- Ryan Lenahan Click here for player betting preview.
- Haotong Li Click here for player betting preview.
- Mikael Lindberg Click here for player betting preview.
- David Lipsky Click here for player betting preview.
- Shane Lowry Click here for player betting preview.
- Robert MacIntyre Click here for player betting preview.
- Hideki Matsuyama Click here for player betting preview.
- Denny McCarthy Click here for player betting preview.
- Matt McCarty Click here for player betting preview.
- Paul McClure Click here for player betting preview.
- Max McGreevy Click here for player betting preview.
- Rory McIlroy Click here for player betting preview.
- Tom McKibbin Click here for player betting preview.
- Maverick McNealy Click here for player betting preview.
- Shaun Micheel Click here for player betting preview.
- Keith Mitchell Click here for player betting preview.
- Collin Morikawa Click here for player betting preview.
- William Mouw Click here for player betting preview.
- Rasmus Neergaard-Petersen Click here for player betting preview.
- Joaquin Niemann Click here for player betting preview.
- Alex Noren Click here for player betting preview.
- Andrew Novak Click here for player betting preview.
- John Parry Click here for player betting preview.
- Taylor Pendrith Click here for player betting preview.
- Marco Penge Click here for player betting preview.
- Ben Polland Click here for player betting preview.
- J.T. Poston Click here for player betting preview.
- Aldrich Potgieter Click here for player betting preview.
- David Puig Click here for player betting preview.
- Andrew Putnam Click here for player betting preview.
- Jon Rahm Click here for player betting preview.
- Aaron Rai Click here for player betting preview.
- Patrick Reed Click here for player betting preview.
- Kristoffer Reitan Click here for player betting preview.
- Davis Riley Click here for player betting preview.
- Patrick Rodgers Click here for player betting preview.
- Justin Rose Click here for player betting preview.
- Adrien Saddier Click here for player betting preview.
- Garrett Sapp Click here for player betting preview.
- Jayden Schaper Click here for player betting preview.
- Xander Schauffele Click here for player betting preview.
- Scottie Scheffler Click here for player betting preview.
- Adam Schenk Click here for player betting preview.
- Matti Schmid Click here for player betting preview.
- Adam Scott Click here for player betting preview.
- Braden Shattuck Click here for player betting preview.
- Alex Smalley Click here for player betting preview.
- Cameron Smith Click here for player betting preview.
- Jordan Smith Click here for player betting preview.
- Austin Smotherman Click here for player betting preview.
- Elvis Smylie Click here for player betting preview.
- Travis Smyth Click here for player betting preview.
- Brandt Snedeker Click here for player betting preview.
- J.J. Spaun Click here for player betting preview.
- Jordan Spieth Click here for player betting preview.
- Sam Stevens Click here for player betting preview.
- Sepp Straka Click here for player betting preview.
- Andy Sullivan Click here for player betting preview.
- Nick Taylor Click here for player betting preview.
- Sahith Theegala Click here for player betting preview.
- Justin Thomas Click here for player betting preview.
- Michael Thorbjornsen Click here for player betting preview.
- Sami Valimaki Click here for player betting preview.
- Jhonattan Vegas Click here for player betting preview.
- Ryan Vermeer Click here for player betting preview.
- Jimmy Walker Click here for player betting preview.
- Matt Wallace Click here for player betting preview.
- Bernd Wiesberger Click here for player betting preview.
- Timothy Wiseman Click here for player betting preview.
- Gary Woodland Click here for player betting preview.
- Y.E. Yang Click here for player betting preview.
- Sudarshan Yellamaraju Click here for player betting preview.
- Cameron Young Click here for player betting preview.
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Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA TOUR has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.