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7H AGO

2026 PGA Championship preview: Betting odds and stats

1 Min Read

Golfbet News

Highlights | Round 4 | PGA Championship

Highlights | Round 4 | PGA Championship

    The PGA TOUR heads to Newtown Square, Pennsylvania, this week for the 2026 PGA Championship. Find the odds and betting previews for every player in the field below.

    • Date: May 14-17, 2026
    • Location: Newtown Square, Pennsylvania
    • Course: Aronimink Golf Club
    • Par: 70 7,394 yards
    • Purse: Not available
    • Previous winner: Scottie Scheffler (-11)

    Betting profiles for the 2026 PGA Championship

    Click here for scoring and tee times.

    Responsible sports betting starts with a game plan. Set a budget. Keep it social. Play with friends. Learn the game and know the odds. Play with trusted, licensed operators. CLICK HERE to learn more at HaveAGamePlan.org.

    Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA TOUR has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.

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    Official

    Truist Championship

    1

    Kristoffer Reitan
    NOR
    K. Reitan
    Tot
    -15
    R4
    -2

    -15

    1

    NOR
    K. Reitan
    Tot
    -15
    R4
    -2

    T2

    Rickie Fowler
    USA
    R. Fowler
    Tot
    -13
    R4
    -6

    -13

    T2

    USA
    R. Fowler
    Tot
    -13
    R4
    -6

    T2

    Nicolai Højgaard
    DEN
    N. Højgaard
    Tot
    -13
    R4
    -3

    -13

    T2

    DEN
    N. Højgaard
    Tot
    -13
    R4
    -3

    4

    Alex Fitzpatrick
    ENG
    A. Fitzpatrick
    Tot
    -12
    R4
    +2

    -12

    4

    ENG
    A. Fitzpatrick
    Tot
    -12
    R4
    +2

    T5

    Tommy Fleetwood
    ENG
    T. Fleetwood
    Tot
    -11
    R4
    -2

    -11

    T5

    ENG
    T. Fleetwood
    Tot
    -11
    R4
    -2

    T5

    Sungjae Im
    KOR
    S. Im
    Tot
    -11
    R4
    -1

    -11

    T5

    KOR
    S. Im
    Tot
    -11
    R4
    -1
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