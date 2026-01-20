PGA TOURLeaderboardWatch & ListenNewsFedExCupSchedulePlayersStatsFantasy & BettingSignature EventsAon Better DecisionsDP World Tour Eligibility RankingsHow It WorksPGA TOUR TrainingTicketsShopPGA TOURPGA TOUR ChampionsKorn Ferry TourPGA TOUR AmericasPGA TOUR UniversityDP World TourLPGA TOURTGL
5H AGO

2026 The American Express preview: Betting odds and stats

1 Min Read

Golfbet News

Scottie Scheffler plays a shot from the bunker on the 12th hole during the final round of the Hero World Challenge at Albany Golf Course on December 7, 2025 in Naussau, New Providence. (Ben Jared/PGA TOUR via Getty Images)

Scottie Scheffler plays a shot from the bunker on the 12th hole during the final round of the Hero World Challenge at Albany Golf Course on December 7, 2025 in Naussau, New Providence. (Ben Jared/PGA TOUR via Getty Images)

    The PGA TOUR heads to La Quinta, California this week for the 2026 The American Express. Find the odds and betting previews for every player in the field below.

    • Date: Jan. 22-25, 2026
    • Location: La Quinta, California
    • Course: Pete Dye Stadium Course
    • Par: 72 / 7,210 yards
    • Purse: $9.2 million
    • Previous winner: Sepp Straka

    Betting profiles for the 2026 The American Express

    Click here for scoring and tee times.

    Responsible sports betting starts with a game plan. Set a budget. Keep it social. Play with friends. Learn the game and know the odds. Play with trusted, licensed operators. CLICK HERE to learn more at HaveAGamePlan.org.

    Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA TOUR has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.

    More News

    View All News

    Image for article.
    Jan 19, 2026

    Odds Outlook: Griffin chases top of odds boards for second straight week

    Golfbet News
    Image for article.
    Jan 20, 2026

    Running with Rick: Why I’m leaving Scheffler off my betting card for The American Express

    Golfbet News
    Image for article.
    Jan 20, 2026

    The American Express betting props: Look for Cantlay to notch another strong finish

    Golfbet News
    R1
    Groupings Official

    The American Express

    Sahith Theegala
    USA
    S. Theegala
    USA
    S. Theegala
    Patrick Rodgers
    USA
    P. Rodgers
    USA
    P. Rodgers
    Kevin Roy
    USA
    K. Roy
    USA
    K. Roy
    Mac Meissner
    USA
    M. Meissner
    USA
    M. Meissner
    Takumi Kanaya
    JPN
    T. Kanaya
    JPN
    T. Kanaya
    Doug Ghim
    USA
    D. Ghim
    USA
    D. Ghim
    Powered By
    Sponsored by CDW