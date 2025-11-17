PGA TOURLeaderboardWatch & ListenNewsFedExCupSchedulePlayersStatsFantasy & BettingSignature EventsComcast Business TOUR TOP 10Aon Better DecisionsDP World Tour Eligibility RankingsHow It WorksPGA TOUR TrainingTicketsShopPGA TOURPGA TOUR ChampionsKorn Ferry TourPGA TOUR AmericasPGA TOUR UniversityDP World TourLPGA TOURTGL
59M AGO

2025 The RSM Classic preview: Betting odds and stats

1 Min Read

Golfbet News

Fifteen years of The RSM Classic

    The PGA TOUR heads to St. Simons Island, Georgia this week for the 2025 The RSM Classic. Find the odds and betting previews for every player in the field below.

    • Date: Nov. 20-23, 2025
    • Location: St. Simons Island, Georgia
    • Course: Sea Island Golf Club (Seaside Course & Plantation Course)
    • Par: 70 / 7,005 yards
    • Purse: $7.0 million
    • Previous winner: Maverick McNealy

    Betting profiles for the 2025 The RSM Classic

    Click here for scoring and tee times.

    Responsible sports betting starts with a game plan. Set a budget. Keep it social. Play with friends. Learn the game and know the odds. Play with trusted, licensed operators. CLICK HERE to learn more at HaveAGamePlan.org.

    Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA TOUR has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.

    Official

    Butterfield Bermuda Championship

    1

    Adam Schenk
    USA
    A. Schenk
    Tot
    -12
    R4
    E

    -12

    1

    USA
    A. Schenk
    Tot
    -12
    R4
    E

    2

    Chandler Phillips
    USA
    C. Phillips
    Tot
    -11
    R4
    E

    -11

    2

    USA
    C. Phillips
    Tot
    -11
    R4
    E

    T3

    Alex Smalley
    USA
    A. Smalley
    Tot
    -10
    R4
    -3

    -10

    T3

    USA
    A. Smalley
    Tot
    -10
    R4
    -3

    T3

    Vince Whaley
    USA
    V. Whaley
    Tot
    -10
    R4
    -1

    -10

    T3

    USA
    V. Whaley
    Tot
    -10
    R4
    -1

    T3

    Frankie Capan III
    USA
    F. Capan III
    Tot
    -10
    R4
    -1

    -10

    T3

    USA
    F. Capan III
    Tot
    -10
    R4
    -1

    T3

    Max McGreevy
    USA
    M. McGreevy
    Tot
    -10
    R4
    +1

    -10

    T3

    USA
    M. McGreevy
    Tot
    -10
    R4
    +1
