PGA TOURLeaderboardWatch & ListenNewsFedExCupSchedulePlayersStatsFantasy & BettingSignature EventsAon Better DecisionsDP World Tour Eligibility RankingsHow It WorksTicketsShopPGA TOURPGA TOUR ChampionsKorn Ferry TourPGA TOUR AmericasPGA TOUR UniversityDP World TourLPGA TOURTGL
2H AGO

2026 Wyndham Championship preview: Betting odds and stats

1 Min Read

Golfbet News

Cameron Young of the United States plays his shot from the ninth tee during the final round of the Rocket Classic 2026 at Detroit Golf Club on August 02, 2026 in Detroit, Michigan. (Gregory Shamus/Getty Images)

Cameron Young of the United States plays his shot from the ninth tee during the final round of the Rocket Classic 2026 at Detroit Golf Club on August 02, 2026 in Detroit, Michigan. (Gregory Shamus/Getty Images)

The PGA TOUR heads to Greensboro, North Carolina this week for the 2026 Wyndham Championship. Find the odds and betting previews for every player in the field below.

  • Date: Aug. 6-9, 2026
  • Location: Greensboro, North Carolina
  • Course: Sedgefield Country Club
  • Par: 70 7,131 yards
  • Purse: $8.5 million
  • Previous winner: Cam Young

Betting profiles for the 2026 Wyndham Championship

Click here for scoring and tee times.

Responsible sports betting starts with a game plan. Set a budget. Keep it social. Play with friends. Learn the game and know the odds. Play with trusted, licensed operators. CLICK HERE to learn more at HaveAGamePlan.org.

Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA TOUR has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.

You May Also Like

View All

Right Arrow
Image for article.
16H AGO
Points and payouts: See what players took home from Rocket Classic
Golfbet News
Image for article.
2H AGO
Denny McCarthy betting profile: Wyndham Championship
Betting Profile
Image for article.
2H AGO
Haotong Li betting profile: Wyndham Championship
Betting Profile
Official

Rocket Classic

1

Michael Thorbjornsen
USA
M. Thorbjornsen
Tot
-18
R4
-7

-18

1

USA
M. Thorbjornsen
Tot
-18
R4
-7

2

Xander Schauffele
USA
X. Schauffele
Tot
-16
R4
-5

-16

2

USA
X. Schauffele
Tot
-16
R4
-5

3

Davis Riley
USA
D. Riley
Tot
-15
R4
E

-15

3

USA
D. Riley
Tot
-15
R4
E

4

Rasmus Højgaard
DEN
R. Højgaard
Tot
-14
R4
-2

-14

4

DEN
R. Højgaard
Tot
-14
R4
-2

T5

Hideki Matsuyama
JPN
H. Matsuyama
Tot
-13
R4
-6

-13

T5

JPN
H. Matsuyama
Tot
-13
R4
-6
Powered By
Sponsored by Mastercard
Sponsored by CDW