2026 U.S. Open preview: Betting odds and stats
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J.J. Spaun’s electrifying birdie leads Shots of the Week
The PGA TOUR heads to Southampton, New York this week for the 2026 U.S. Open. Find the odds and betting previews for every player in the field below.
- Date: June 18-21, 2026
- Location: Southampton, New York
- Course: Shinnecock Hills Golf Club
- Par: 70 7,440 yards
- Purse: Not available
- Previous winner: J.J. Spaun
Betting profiles for the 2026 U.S. Open
- Ludvig Åberg Click here for player betting preview.
- Daniel Berger Click here for player betting preview.
- Akshay Bhatia Click here for player betting preview.
- Zac Blair Click here for player betting preview.
- Keegan Bradley Click here for player betting preview.
- Michael Brennan Click here for player betting preview.
- Jacob Bridgeman Click here for player betting preview.
- Sam Burns Click here for player betting preview.
- Laurie Canter Click here for player betting preview.
- Patrick Cantlay Click here for player betting preview.
- Bud Cauley Click here for player betting preview.
- Filippo Celli Click here for player betting preview.
- Wyndham Clark Click here for player betting preview.
- Hamilton Coleman Click here for player betting preview.
- Corey Conners Click here for player betting preview.
- Pierceson Coody Click here for player betting preview.
- Ugo Coussaud Click here for player betting preview.
- Ryder Cowan Click here for player betting preview.
- Jason Day Click here for player betting preview.
- Bryson DeChambeau Click here for player betting preview.
- Cooper Dossey Click here for player betting preview.
- Hennie Du Plessis Click here for player betting preview.
- Adrien Dumont de Chassart Click here for player betting preview.
- Nico Echavarria Click here for player betting preview.
- Harris English Click here for player betting preview.
- Ethan Fang Click here for player betting preview.
- Alex Fitzpatrick Click here for player betting preview.
- Matt Fitzpatrick Click here for player betting preview.
- Tommy Fleetwood Click here for player betting preview.
- Marek Fleming Click here for player betting preview.
- Rickie Fowler Click here for player betting preview.
- Ryan Fox Click here for player betting preview.
- Ryan Gerard Click here for player betting preview.
- Chris Gotterup Click here for player betting preview.
- Max Greyserman Click here for player betting preview.
- Ben Griffin Click here for player betting preview.
- Emiliano Grillo Click here for player betting preview.
- Harry Hall Click here for player betting preview.
- Cole Hammer Click here for player betting preview.
- Vaughn Harber Click here for player betting preview.
- Nick Hardy Click here for player betting preview.
- Brian Harman Click here for player betting preview.
- Padraig Harrington Click here for player betting preview.
- Tyrrell Hatton Click here for player betting preview.
- Russell Henley Click here for player betting preview.
- Lucas Herbert Click here for player betting preview.
- Jackson Herrington Click here for player betting preview.
- Angel Hidalgo Portillo Click here for player betting preview.
- Robbie Higgins Click here for player betting preview.
- Harry Higgs Click here for player betting preview.
- Ryo Hisatsune Click here for player betting preview.
- Nicolai Højgaard Click here for player betting preview.
- J.B. Holmes Click here for player betting preview.
- Brandon Holtz Click here for player betting preview.
- Billy Horschel Click here for player betting preview.
- Viktor Hovland Click here for player betting preview.
- Mason Howell Click here for player betting preview.
- Sungjae Im Click here for player betting preview.
- Ben James Click here for player betting preview.
- Dustin Johnson Click here for player betting preview.
- Matthew Jordan Click here for player betting preview.
- Johnny Keefer Click here for player betting preview.
- Michael Kim Click here for player betting preview.
- Si Woo Kim Click here for player betting preview.
- T.K. Kim Click here for player betting preview.
- Tom Kim Click here for player betting preview.
- Nathan Kimsey Click here for player betting preview.
- Chris Kirk Click here for player betting preview.
- Kurt Kitayama Click here for player betting preview.
- Jake Knapp Click here for player betting preview.
- Brooks Koepka Click here for player betting preview.
- Ben Kohles Click here for player betting preview.
- Jackson Koivun Click here for player betting preview.
- Chase Kyes Click here for player betting preview.
- Greyson Leach Click here for player betting preview.
- Bryan Lee Click here for player betting preview.
- Eric Lee Click here for player betting preview.
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- Min Woo Lee Click here for player betting preview.
- Shane Lowry Click here for player betting preview.
- Robert MacIntyre Click here for player betting preview.
- Hideki Matsuyama Click here for player betting preview.
- Matt McCarty Click here for player betting preview.
- Graeme McDowell Click here for player betting preview.
- Max McGreevy Click here for player betting preview.
- Rory McIlroy Click here for player betting preview.
- Maverick McNealy Click here for player betting preview.
- Keith Mitchell Click here for player betting preview.
- Taylor Montgomery Click here for player betting preview.
- Collin Morikawa Click here for player betting preview.
- William Mouw Click here for player betting preview.
- James Nicholas Click here for player betting preview.
- Joaquin Niemann Click here for player betting preview.
- Alex Noren Click here for player betting preview.
- Niklas Norgaard Click here for player betting preview.
- Andrew Novak Click here for player betting preview.
- Ryuichi Oiwa Click here for player betting preview.
- Kaito Onishi Click here for player betting preview.
- Jackson Ormond Click here for player betting preview.
- Carlos Ortiz Click here for player betting preview.
- John Parry Click here for player betting preview.
- Jake Peacock Click here for player betting preview.
- Marco Penge Click here for player betting preview.
- Chandler Phillips Click here for player betting preview.
- Thayer Plewe Click here for player betting preview.
- J.T. Poston Click here for player betting preview.
- Giuseppe Puebla Click here for player betting preview.
- David Puig Click here for player betting preview.
- Mateo Pulcini Click here for player betting preview.
- Andrew Putnam Click here for player betting preview.
- Jon Rahm Click here for player betting preview.
- Aaron Rai Click here for player betting preview.
- Patrick Reed Click here for player betting preview.
- Logan Reilly Click here for player betting preview.
- Kristoffer Reitan Click here for player betting preview.
- Rocco Paolo Repetto Taylor Click here for player betting preview.
- Matthew Robles Click here for player betting preview.
- Patrick Rodgers Click here for player betting preview.
- Justin Rose Click here for player betting preview.
- Kevin Roy Click here for player betting preview.
- Marcelo Rozo Click here for player betting preview.
- Miles Russell Click here for player betting preview.
- Adrien Saddier Click here for player betting preview.
- Taihei Sato Click here for player betting preview.
- Jayden Schaper Click here for player betting preview.
- Xander Schauffele Click here for player betting preview.
- Scottie Scheffler Click here for player betting preview.
- Matti Schmid Click here for player betting preview.
- Jack Schoenberger Click here for player betting preview.
- Adam Scott Click here for player betting preview.
- Manav Shah Click here for player betting preview.
- Neal Shipley Click here for player betting preview.
- Ben Silverman Click here for player betting preview.
- Alex Smalley Click here for player betting preview.
- Cameron Smith Click here for player betting preview.
- Brandt Snedeker Click here for player betting preview.
- Jake Sollon Click here for player betting preview.
- J.J. Spaun Click here for player betting preview.
- Jordan Spieth Click here for player betting preview.
- Jimmy Stanger Click here for player betting preview.
- Sam Stevens Click here for player betting preview.
- Preston Stout Click here for player betting preview.
- Sepp Straka Click here for player betting preview.
- Jackson Suber Click here for player betting preview.
- Caleb Surratt Click here for player betting preview.
- Arni Sveinsson Click here for player betting preview.
- Nick Taylor Click here for player betting preview.
- Sahith Theegala Click here for player betting preview.
- Justin Thomas Click here for player betting preview.
- Davis Thompson Click here for player betting preview.
- Spencer Tibbits Click here for player betting preview.
- Alejandro Tosti Click here for player betting preview.
- Peter Uihlein Click here for player betting preview.
- Jackson Van Paris Click here for player betting preview.
- Gary Woodland Click here for player betting preview.
- Brandon Wu Click here for player betting preview.
- Dylan Wu Click here for player betting preview.
- Sudarshan Yellamaraju Click here for player betting preview.
- Cameron Young Click here for player betting preview.
- Carl Yuan Click here for player betting preview.
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Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA TOUR has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.