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2026 U.S. Open preview: Betting odds and stats

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Golfbet News

J.J. Spaun’s electrifying birdie leads Shots of the Week

J.J. Spaun’s electrifying birdie leads Shots of the Week

The PGA TOUR heads to Southampton, New York this week for the 2026 U.S. Open. Find the odds and betting previews for every player in the field below.

  • Date: June 18-21, 2026
  • Location: Southampton, New York
  • Course: Shinnecock Hills Golf Club
  • Par: 70 7,440 yards
  • Purse: Not available
  • Previous winner: J.J. Spaun

Betting profiles for the 2026 U.S. Open

Click here for scoring and tee times.

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Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA TOUR has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.

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Official

RBC Canadian Open

1

Bud Cauley
USA
B. Cauley
Tot
-17
R4
-5

-17

1

USA
B. Cauley
Tot
-17
R4
-5

2

Matt Fitzpatrick
ENG
M. Fitzpatrick
Tot
-15
R4
-6

-15

2

ENG
M. Fitzpatrick
Tot
-15
R4
-6

3

Viktor Hovland
NOR
V. Hovland
Tot
-14
R4
-5

-14

3

NOR
V. Hovland
Tot
-14
R4
-5

T4

Jimmy Stanger
USA
J. Stanger
Tot
-13
R4
-3

-13

T4

USA
J. Stanger
Tot
-13
R4
-3

T4

Brice Garnett
USA
B. Garnett
Tot
-13
R4
-2

-13

T4

USA
B. Garnett
Tot
-13
R4
-2

T4

Jesper Svensson
SWE
J. Svensson
Tot
-13
R4
-2

-13

T4

SWE
J. Svensson
Tot
-13
R4
-2
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