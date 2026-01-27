PGA TOURLeaderboardWatch & ListenNewsFedExCupSchedulePlayersStatsFantasy & BettingSignature EventsAon Better DecisionsDP World Tour Eligibility RankingsHow It WorksPGA TOUR TrainingTicketsShopPGA TOURPGA TOUR ChampionsKorn Ferry TourPGA TOUR AmericasPGA TOUR UniversityDP World TourLPGA TOURTGL
2026 Farmers Insurance Open preview: Betting odds and stats

Running with Rick: Five long-ball hitters to put in your Farmers Insurance Open lineup

    The PGA TOUR heads to San Diego, California this week for the 2026 Farmers Insurance Open. Find the odds and betting previews for every player in the field below.

    • Date: Jan. 29-Feb. 1, 2026
    • Location: San Diego, California
    • Course: Torrey Pines Golf Course (South Course)
    • Par: 72 / 7,765 yards
    • Purse: $9.6 million
    • Previous winner: Harris English

    Betting profiles for the 2026 Farmers Insurance Open

    Click here for scoring and tee times.

    Jan 26, 2026

    Running with Rick: Expect bombers like Cameron Young to have driver on full display at Torrey Pines

    Jan 26, 2026

    Odds Outlook: Schauffele favored as Koepka makes TOUR return at Farmers

    Jan 26, 2026

    Points and payouts: See what each player earned at The American Express

    Official

    The American Express

    1

    Scottie Scheffler
    USA
    S. Scheffler
    Tot
    -27
    R4
    -6

    -27

    1

    USA
    S. Scheffler
    Tot
    -27
    R4
    -6

    T2

    Jason Day
    AUS
    J. Day
    Tot
    -23
    R4
    -8

    -23

    T2

    AUS
    J. Day
    Tot
    -23
    R4
    -8

    T2

    Ryan Gerard
    USA
    R. Gerard
    Tot
    -23
    R4
    -7

    -23

    T2

    USA
    R. Gerard
    Tot
    -23
    R4
    -7

    T2

    Matt McCarty
    USA
    M. McCarty
    Tot
    -23
    R4
    -4

    -23

    T2

    USA
    M. McCarty
    Tot
    -23
    R4
    -4

    T2

    Andrew Putnam
    USA
    A. Putnam
    Tot
    -23
    R4
    -4

    -23

    T2

    USA
    A. Putnam
    Tot
    -23
    R4
    -4

    T6

    Sam Stevens
    USA
    S. Stevens
    Tot
    -22
    R4
    -5

    -22

    T6

    USA
    S. Stevens
    Tot
    -22
    R4
    -5
    Powered By
    Sponsored by CDW