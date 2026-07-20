PGA TOURLeaderboardWatch & ListenNewsFedExCupSchedulePlayersStatsFantasy & BettingSignature EventsAon Better DecisionsDP World Tour Eligibility RankingsHow It WorksTicketsShopPGA TOURPGA TOUR ChampionsKorn Ferry TourPGA TOUR AmericasPGA TOUR UniversityDP World TourLPGA TOURTGL
32M AGO

2026 3M Open preview: Betting odds and stats

1 Min Read

Golfbet News

3M Open's Swanson honored as PGA TOUR Volunteer of the Year

3M Open's Swanson honored as PGA TOUR Volunteer of the Year

The PGA TOUR heads to Blaine, Minnesota this week for the 2026 3M Open. Find the odds and betting previews for every player in the field below.

  • Date: July 23-26, 2026
  • Location: Blaine, Minnesota
  • Course: TPC Twin Cities
  • Par: 71 7,431 yards
  • Purse: $8.8 million
  • Previous winner: Kurt Kitayama

Betting profiles for the 2026 3M Open

Click here for scoring and tee times.

Responsible sports betting starts with a game plan. Set a budget. Keep it social. Play with friends. Learn the game and know the odds. Play with trusted, licensed operators. CLICK HERE to learn more at HaveAGamePlan.org.

Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA TOUR has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.

You May Also Like

View All

Right Arrow
Image for article.
41M AGO
Ryan Fox betting profile: 3M Open
Betting Profile
Image for article.
13H AGO
Fernández de Oliveira victorious at Commissionaires Ottawa Open
Latest
Image for article.
14H AGO
Italy's Mazzoli rallies to win Corales Puntacana
Daily Wrap Up
Official

The Open Championship

1

Ryan Fox
NZL
R. Fox
Tot
-10
R4
-2

-10

1

NZL
R. Fox
Tot
-10
R4
-2

2

Cameron Young
USA
Cam. Young
Tot
-9
R4
-6

-9

2

USA
Cam. Young
Tot
-9
R4
-6

3

Sam Burns
USA
S. Burns
Tot
-8
R4
+2

-8

3

USA
S. Burns
Tot
-8
R4
+2

T4

Scottie Scheffler
USA
S. Scheffler
Tot
-7
R4
-3

-7

T4

USA
S. Scheffler
Tot
-7
R4
-3

T4

Tommy Fleetwood
ENG
T. Fleetwood
Tot
-7
R4
-2

-7

T4

ENG
T. Fleetwood
Tot
-7
R4
-2
Powered By
Sponsored by Mastercard
Sponsored by CDW