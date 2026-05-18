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4H AGO

2026 THE CJ CUP Byron Nelson preview: Betting odds and stats

1 Min Read

Golfbet News

Scottie Scheffler’s Round 4 highlights from THE CJ CUP

Scottie Scheffler’s Round 4 highlights from THE CJ CUP

    The PGA TOUR heads to McKinney, Texas, this week for the 2026 THE CJ CUP Byron Nelson. Find the odds and betting previews for every player in the field below.

    • Date: May 21-24, 2026
    • Location: McKinney, Texas
    • Course: TPC Craig Ranch
    • Par: 71 / 7,385 yards
    • Purse: $10.3 million
    • Previous winner: Scottie Scheffler

    Betting profiles for the 2026 THE CJ CUP Byron Nelson

    Click here for scoring and tee times.

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    Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA TOUR has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.

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    Tom Kim betting profile: THE CJ CUP Byron Nelson

    Betting Profile
    Official

    PGA Championship

    1

    Aaron Rai
    ENG
    A. Rai
    Tot
    -9
    R4
    -5

    -9

    1

    ENG
    A. Rai
    Tot
    -9
    R4
    -5

    T2

    Jon Rahm
    ESP
    J. Rahm
    Tot
    -6
    R4
    -2

    -6

    T2

    ESP
    J. Rahm
    Tot
    -6
    R4
    -2

    T2

    Alex Smalley
    USA
    A. Smalley
    Tot
    -6
    R4
    E

    -6

    T2

    USA
    A. Smalley
    Tot
    -6
    R4
    E

    T4

    Justin Thomas
    USA
    J. Thomas
    Tot
    -5
    R4
    -5

    -5

    T4

    USA
    J. Thomas
    Tot
    -5
    R4
    -5

    T4

    Ludvig Åberg
    SWE
    L. Åberg
    Tot
    -5
    R4
    -1

    -5

    T4

    SWE
    L. Åberg
    Tot
    -5
    R4
    -1

    T4

    Matti Schmid
    GER
    M. Schmid
    Tot
    -5
    R4
    -1

    -5

    T4

    GER
    M. Schmid
    Tot
    -5
    R4
    -1
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