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3H AGO

2026 Rocket Classic preview: Betting odds and stats

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Golfbet News

2025 Rocket Classic - Final Round

2025 Rocket Classic - Final Round

The PGA TOUR heads to Detroit, Michigan this week for the Rocket Classic. Find the odds and betting previews for every player in the field below.

  • Date: July 30-Aug. 2, 2026
  • Location: Detroit, Michigan
  • Course: Detroit Golf Club
  • Par: 70 / 7,328 yards
  • Purse: $10.0 million
  • Previous winner: Aldrich Potgieter

Betting profiles for the 2026 Rocket Classic

Click here for scoring and tee times.

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Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA TOUR has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.

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3M Open

1

Jackson Koivun
USA
J. Koivun
Tot
-25
R4
-5

-25

1

USA
J. Koivun
Tot
-25
R4
-5

2

Scottie Scheffler
USA
S. Scheffler
Tot
-22
R4
-8

-22

2

USA
S. Scheffler
Tot
-22
R4
-8

T3

Hideki Matsuyama
JPN
H. Matsuyama
Tot
-20
R4
-7

-20

T3

JPN
H. Matsuyama
Tot
-20
R4
-7

T3

Brian Harman
USA
B. Harman
Tot
-20
R4
-6

-20

T3

USA
B. Harman
Tot
-20
R4
-6

T3

Chandler Phillips
USA
C. Phillips
Tot
-20
R4
-4

-20

T3

USA
C. Phillips
Tot
-20
R4
-4
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