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6H AGO

2026 Texas Children's Houston Open preview: Betting odds and stats

1 Min Read

Golfbet News

Min Woo Lee's winning highlights from Houston Open

Min Woo Lee's winning highlights from Houston Open

    The PGA TOUR heads to Houston, Texas, this week for the 2026 Texas Children's Houston Open. Find the odds and betting previews for every player in the field below.

    • Date: March 26-29, 2026
    • Location: Houston, Texas
    • Course: Memorial Park Golf Course
    • Par: 70 / 7,475 yards
    • Purse: $9.9 million
    • Previous winner: Min Woo Lee

    Betting profiles for the 2026 Texas Children's Houston Open

    Click here for scoring and tee times.

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    Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA TOUR has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.

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    Neal Shipley betting profile: Texas Children's Houston Open

    Betting Profile
    Official

    Valspar Championship

    1

    Matt Fitzpatrick
    ENG
    M. Fitzpatrick
    Tot
    -11
    R4
    -3

    -11

    1

    ENG
    M. Fitzpatrick
    Tot
    -11
    R4
    -3

    2

    David Lipsky
    USA
    D. Lipsky
    Tot
    -10
    R4
    -1

    -10

    2

    USA
    D. Lipsky
    Tot
    -10
    R4
    -1

    3

    Jordan Smith
    ENG
    J. Smith
    Tot
    -9
    R4
    -5

    -9

    3

    ENG
    J. Smith
    Tot
    -9
    R4
    -5

    T4

    Xander Schauffele
    USA
    X. Schauffele
    Tot
    -8
    R4
    -6

    -8

    T4

    USA
    X. Schauffele
    Tot
    -8
    R4
    -6

    T4

    Marco Penge
    ENG
    M. Penge
    Tot
    -8
    R4
    E

    -8

    T4

    ENG
    M. Penge
    Tot
    -8
    R4
    E

    T4

    Sungjae Im
    KOR
    S. Im
    Tot
    -8
    R4
    +3

    -8

    T4

    KOR
    S. Im
    Tot
    -8
    R4
    +3
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