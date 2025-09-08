PGA TOURLeaderboardWatch & ListenNewsFedExCupSchedulePlayersStatsFantasy & BettingSignature EventsComcast Business TOUR TOP 10Aon Better DecisionsDP World Tour Eligibility RankingsHow It WorksPGA TOUR TrainingTicketsShopPGA TOURPGA TOUR ChampionsKorn Ferry TourPGA TOUR AmericasLPGA TOURDP World TourPGA TOUR University
5H AGO

2025 Procore Championship preview: Betting odds and stats

1 Min Read

Golfbet News

ATLANTA, GEORGIA - AUGUST 24: Scottie Scheffler at the ninth tee during the final round of TOUR Championship at East Lake Golf Club on August 24, 2025 in Atlanta, Georgia. (Photo by Tracy Wilcox/PGA TOUR via Getty Images)

ATLANTA, GEORGIA - AUGUST 24: Scottie Scheffler at the ninth tee during the final round of TOUR Championship at East Lake Golf Club on August 24, 2025 in Atlanta, Georgia. (Photo by Tracy Wilcox/PGA TOUR via Getty Images)

    The PGA TOUR heads to Napa, California this week for the 2025 Procore Championship. Find the odds and betting previews for every player in the field below.

    • Date: Sept. 11-14, 2025
    • Location: Napa, California
    • Course: Silverado Resort (North Course)
    • Par: 72 / 7,138 yards
    • Purse: $6.0 million
    • Previous winner: Patton Kizzire

    Betting profiles for the 2025 Procore Championship

    Click here for scoring and tee times.

    Responsible sports betting starts with a game plan. Set a budget. Keep it social. Play with friends. Learn the game and know the odds. Play with trusted, licensed operators. CLICK HERE to learn more at HaveAGamePlan.org.

    Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA TOUR has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.

    More News

    View All News

    Image for article.
    Sep 8, 2025

    Odds Outlook: Scheffler favored at Procore as U.S. Ryder Cup members headline field

    Golfbet News
    Image for article.
    Sep 8, 2025

    Procore prop bets: Thomas in search of more Silverado success

    Golfbet News
    Image for article.
    Sep 8, 2025

    Ryan Palmer betting profile: Procore Championship

    Betting Profile
    Official

    TOUR Championship

    1

    Tommy Fleetwood
    ENG
    T. Fleetwood
    Tot
    -18
    R4
    -2

    -18

    1

    ENG
    T. Fleetwood
    Tot
    -18
    R4
    -2

    T2

    Russell Henley
    USA
    R. Henley
    Tot
    -15
    R4
    -1

    -15

    T2

    USA
    R. Henley
    Tot
    -15
    R4
    -1

    T2

    Patrick Cantlay
    USA
    P. Cantlay
    Tot
    -15
    R4
    +1

    -15

    T2

    USA
    P. Cantlay
    Tot
    -15
    R4
    +1

    T4

    Corey Conners
    CAN
    C. Conners
    Tot
    -14
    R4
    -8

    -14

    T4

    CAN
    C. Conners
    Tot
    -14
    R4
    -8

    T4

    Scottie Scheffler
    USA
    S. Scheffler
    Tot
    -14
    R4
    -2

    -14

    T4

    USA
    S. Scheffler
    Tot
    -14
    R4
    -2

    T4

    Cameron Young
    USA
    Cam. Young
    Tot
    -14
    R4
    -4

    -14

    T4

    USA
    Cam. Young
    Tot
    -14
    R4
    -4
    Powered By
    Sponsored by Mastercard
    Sponsored by CDW