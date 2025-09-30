PGA TOURLeaderboardWatch & ListenNewsFedExCupSchedulePlayersStatsFantasy & BettingSignature EventsComcast Business TOUR TOP 10Aon Better DecisionsDP World Tour Eligibility RankingsHow It WorksPGA TOUR TrainingTicketsShopPGA TOURPGA TOUR ChampionsKorn Ferry TourPGA TOUR AmericasLPGA TOURDP World TourPGA TOUR University
2025 Sanderson Farms Championship preview: Betting odds and stats

Akshay Bhatia of the United States reacts to his shot from the 15th tee during the first round of the Procore Championship 2025 at Silverado Resort and Spa on September 11, 2025 in Napa, California. (Jed Jacobsohn/Getty Images)

    The PGA TOUR heads to Jackson, Mississippi this week for the 2025 Sanderson Farms Championship. Find the odds and betting previews for every player in the field below.

    • Date: Oct. 2-5, 2025
    • Location: Jackson, Mississippi
    • Course: The Country Club of Jackson
    • Par: 72 / 7,461 yards
    • Purse: $6.0 million
    • Previous winner: Kevin Yu

    Betting profiles for the 2025 Sanderson Farms Championship

