2025 Bank of Utah Championship preview: Betting odds and stats

Alex Noren of Sweden lines up a putt on the 4th green during the final round of the Baycurrent Classic Presented by LEXUS at Yokohama Country Club on October 12, 2025 in Yokohama, Kanagawa, Japan. (Yoshimasa Nakano/Getty Images)

    The PGA TOUR heads to Ivins, Utah this week for the 2025 Bank of Utah Championship. Find the odds and betting previews for every player in the field below.

    • Date: Oct. 23-26, 2025
    • Location: Ivins, Utah
    • Course: Black Desert Resort
    • Par: 71 / 7,421 yards
    • Purse: $6.0 million
    • Previous winner: Matt McCarty

    Responsible sports betting starts with a game plan. Set a budget. Keep it social. Play with friends. Learn the game and know the odds. Play with trusted, licensed operators.

    Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA TOUR has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.

