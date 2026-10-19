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Official

Baycurrent ClassicRight Arrow

1

Michael Brennan
USA
M. Brennan
Tot
-16
R4
-3

-16

1

USA
M. Brennan
Tot
-16
R4
-3

T2

Keith Mitchell
USA
K. Mitchell
Tot
-15
R4
-3

-15

T2

USA
K. Mitchell
Tot
-15
R4
-3

T2

Jacob Bridgeman
USA
J. Bridgeman
Tot
-15
R4
-2

-15

T2

USA
J. Bridgeman
Tot
-15
R4
-2

T4

Brian Harman
USA
B. Harman
Tot
-13
R4
-4

-13

T4

USA
B. Harman
Tot
-13
R4
-4

T4

Xander Schauffele
USA
X. Schauffele
Tot
-13
R4
-4

-13

T4

USA
X. Schauffele
Tot
-13
R4
-4

T4

Stephan Jaeger
GER
S. Jaeger
Tot
-13
R4
-1

-13

T4

GER
S. Jaeger
Tot
-13
R4
-1

T4

Ryan Gerard
USA
R. Gerard
Tot
-13
R4
-3

-13

T4

USA
R. Gerard
Tot
-13
R4
-3

T4

Jordan Smith
ENG
J. Smith
Tot
-13
R4
-1

-13

T4

ENG
J. Smith
Tot
-13
R4
-1

T9

Ren Yonezawa
JPN
R. Yonezawa
Tot
-12
R4
-7

-12

T9

JPN
R. Yonezawa
Tot
-12
R4
-7

T9

Min Woo Lee
AUS
M. Lee
Tot
-12
R4
-5

-12

T9

AUS
M. Lee
Tot
-12
R4
-5

T9

Sungjae Im
KOR
S. Im
Tot
-12
R4
-3

-12

T9

KOR
S. Im
Tot
-12
R4
-3

T9

Zach Bauchou
USA
Z. Bauchou
Tot
-12
R4
+1

-12

T9

USA
Z. Bauchou
Tot
-12
R4
+1

T13

Kevin Roy
USA
K. Roy
Tot
-11
R4
-3

-11

T13

USA
K. Roy
Tot
-11
R4
-3

T13

Jordan Spieth
USA
J. Spieth
Tot
-11
R4
-4

-11

T13

USA
J. Spieth
Tot
-11
R4
-4

T13

Max Homa
USA
M. Homa
Tot
-11
R4
-1

-11

T13

USA
M. Homa
Tot
-11
R4
-1
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9H AGO

2026 Butterfield Bermuda Championship preview: Betting odds and stats

1 Min Read

Golfbet News

Port Royal Golf Course | Butterfield Bermuda Championship

Port Royal Golf Course | Butterfield Bermuda Championship

The PGA Tour heads to Southampton, Bermuda, this week for the 2026 Butterfield Bermuda Championship as the FedExCup Fall reaches its midway point. Find the odds and betting previews for every player in the field below.

  • Date: Oct. 22-25, 2026
  • Location: Southampton, Bermuda
  • Course: Port Royal Golf Course
  • Par: 71, 6,828 yards
  • Purse: $6.0 million
  • Previous winner: Adam Schenk (-12)

Betting profiles for the 2026 Butterfield Bermuda Championship

Click here for scoring and tee times.

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Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA Tour has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.

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Baycurrent Classic

1

Michael Brennan
USA
M. Brennan
Tot
-16
R4
-3

-16

1

USA
M. Brennan
Tot
-16
R4
-3

T2

Keith Mitchell
USA
K. Mitchell
Tot
-15
R4
-3

-15

T2

USA
K. Mitchell
Tot
-15
R4
-3

T2

Jacob Bridgeman
USA
J. Bridgeman
Tot
-15
R4
-2

-15

T2

USA
J. Bridgeman
Tot
-15
R4
-2

T4

Brian Harman
USA
B. Harman
Tot
-13
R4
-4

-13

T4

USA
B. Harman
Tot
-13
R4
-4

T4

Xander Schauffele
USA
X. Schauffele
Tot
-13
R4
-4

-13

T4

USA
X. Schauffele
Tot
-13
R4
-4
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