2026 Butterfield Bermuda Championship preview: Betting odds and stats
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Port Royal Golf Course | Butterfield Bermuda Championship
The PGA Tour heads to Southampton, Bermuda, this week for the 2026 Butterfield Bermuda Championship as the FedExCup Fall reaches its midway point. Find the odds and betting previews for every player in the field below.
- Date: Oct. 22-25, 2026
- Location: Southampton, Bermuda
- Course: Port Royal Golf Course
- Par: 71, 6,828 yards
- Purse: $6.0 million
- Previous winner: Adam Schenk (-12)
Betting profiles for the 2026 Butterfield Bermuda Championship
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- John VanDerLaan - Click here for player betting preview.
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- Vince Whaley - Click here for player betting preview.
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Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA Tour has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.