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Official

VidantaWorld Mexico OpenRight Arrow

1

Andrew Novak
USA
A. Novak
Tot
-25
R4
-2

-25

1

USA
A. Novak
Tot
-25
R4
-2

T2

Steven Fisk
USA
S. Fisk
Tot
-20
R4
-8

-20

T2

USA
S. Fisk
Tot
-20
R4
-8

T2

Kristoffer Ventura
NOR
K. Ventura
Tot
-20
R4
-8

-20

T2

NOR
K. Ventura
Tot
-20
R4
-8

T4

Mackenzie Hughes
CAN
M. Hughes
Tot
-19
R4
-5

-19

T4

CAN
M. Hughes
Tot
-19
R4
-5

T4

Ben Griffin
USA
B. Griffin
Tot
-19
R4
-4

-19

T4

USA
B. Griffin
Tot
-19
R4
-4

T6

Erik van Rooyen
RSA
E. van Rooyen
Tot
-18
R4
-7

-18

T6

RSA
E. van Rooyen
Tot
-18
R4
-7

T6

Brian Campbell
USA
B. Campbell
Tot
-18
R4
-5

-18

T6

USA
B. Campbell
Tot
-18
R4
-5

T6

Tom Kim
KOR
T. Kim
Tot
-18
R4
-5

-18

T6

KOR
T. Kim
Tot
-18
R4
-5

T6

Pierceson Coody
USA
Pi. Coody
Tot
-18
R4
-3

-18

T6

USA
Pi. Coody
Tot
-18
R4
-3

T6

Doug Ghim
USA
D. Ghim
Tot
-18
R4
-2

-18

T6

USA
D. Ghim
Tot
-18
R4
-2

T11

Trace Crowe
USA
T. Crowe
Tot
-17
R4
-8

-17

T11

USA
T. Crowe
Tot
-17
R4
-8

T11

Kensei Hirata
JPN
K. Hirata
Tot
-17
R4
-4

-17

T11

JPN
K. Hirata
Tot
-17
R4
-4

T11

Max Greyserman
USA
M. Greyserman
Tot
-17
R4
-2

-17

T11

USA
M. Greyserman
Tot
-17
R4
-2

T11

Matthieu Pavon
FRA
M. Pavon
Tot
-17
R4
E

-17

T11

FRA
M. Pavon
Tot
-17
R4
E

15

Kihei Akina
USA
K. Akina
Tot
-16
R4
-2

-16

15

USA
K. Akina
Tot
-16
R4
-2
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5H AGO

2026 World Wide Technology Championship preview: Betting odds, stats

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Golfbet News

Behind the scenes with winner Ben Griffin after World Wide Technology

Behind the scenes with winner Ben Griffin after World Wide Technology

The PGA Tour heads to Los Cabos, Mexico, this week for the 2026 World Wide Technology Championship. Find the odds and betting previews for every player in the field below.

  • Date: Nov. 5-8, 2026
  • Location: Los Cabos, Mexico
  • Course: El Cardonal at Diamante
  • Par: 72, 7,452 yards
  • Purse: $6.0 million
  • Previous winner: Ben Griffin

Betting profiles for the 2026 World Wide Technology Championship

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Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA Tour has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.

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Keita Nakajima betting profile: World Wide Technology Championship
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Seamus Power betting profile: World Wide Technology Championship
Betting Profile
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6H AGO
Jackson Suber betting profile: World Wide Technology Championship
Betting Profile
Official

VidantaWorld Mexico Open

1

Andrew Novak
USA
A. Novak
Tot
-25
R4
-2

-25

1

USA
A. Novak
Tot
-25
R4
-2

T2

Steven Fisk
USA
S. Fisk
Tot
-20
R4
-8

-20

T2

USA
S. Fisk
Tot
-20
R4
-8

T2

Kristoffer Ventura
NOR
K. Ventura
Tot
-20
R4
-8

-20

T2

NOR
K. Ventura
Tot
-20
R4
-8

T4

Mackenzie Hughes
CAN
M. Hughes
Tot
-19
R4
-5

-19

T4

CAN
M. Hughes
Tot
-19
R4
-5

T4

Ben Griffin
USA
B. Griffin
Tot
-19
R4
-4

-19

T4

USA
B. Griffin
Tot
-19
R4
-4
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