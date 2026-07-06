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7H AGO

2026 ISCO Championship preview: Betting odds and stats

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Golfbet News

A view of hole 18 at Hurstbourne Country Club in Louisville, Kentucky.

A view of hole 18 at Hurstbourne Country Club in Louisville, Kentucky.

The 2026 ISCO Championship takes place in Louisville, Kentucky this week. Find the odds and betting previews for every player in the field below.

  • Date: July 9-12, 2026
  • Location: Louisville, Kentucky
  • Course: Hurstbourne Country Club
  • Par: 70 7,056 yards
  • Purse: $4.0 million
  • Previous winner: William Mouw

Betting profiles for the 2026 ISCO Championship

Click here for scoring and tee times.

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Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA TOUR has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.

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John Deere Classic

1

Chris Gotterup
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C. Gotterup
Tot
-20
R4
-9

-20

1

USA
C. Gotterup
Tot
-20
R4
-9

2

Max Homa
USA
M. Homa
Tot
-19
R4
-7

-19

2

USA
M. Homa
Tot
-19
R4
-7

T3

Lucas Glover
USA
L. Glover
Tot
-18
R4
-2

-18

T3

USA
L. Glover
Tot
-18
R4
-2

T3

Lee Hodges
USA
L. Hodges
Tot
-18
R4
-2

-18

T3

USA
L. Hodges
Tot
-18
R4
-2

T3

Ben Kohles
USA
B. Kohles
Tot
-18
R4
-3

-18

T3

USA
B. Kohles
Tot
-18
R4
-3

T6

Mac Meissner
USA
M. Meissner
Tot
-17
R4
-7

-17

T6

USA
M. Meissner
Tot
-17
R4
-7
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