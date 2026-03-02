2026 Puerto Rico Open preview: Betting odds and stats
1 Min Read
The PGA TOUR heads to Rio Grande, Puerto Rico this week for the 2026 Puerto Rico Open. Find the odds and betting previews for every player in the field below.
- Date: March 5-8, 2026
- Location: Rio Grande, Puerto Rico
- Course: Grand Reserve Golf Club
- Par: 72 / 7,506 yards
- Purse: $4.0 million
- Previous winner: Karl Vilips
Betting profiles for the 2026 Puerto Rico Open
- Kihei Akina Click here for player betting preview.
- Zach Bauchou Click here for player betting preview.
- Carson Bertagnole Click here for player betting preview.
- Christiaan Bezuidenhout Click here for player betting preview.
- Fred Biondi Click here for player betting preview.
- Zac Blair Click here for player betting preview.
- Chandler Blanchet Click here for player betting preview.
- Ryan Brehm Click here for player betting preview.
- Michael Brennan Click here for player betting preview.
- Blades Brown Click here for player betting preview.
- Jonathan Byrd Click here for player betting preview.
- Rafael Campos Click here for player betting preview.
- Frankie Capan III Click here for player betting preview.
- Ricky Castillo Click here for player betting preview.
- Eugenio Chacarra Click here for player betting preview.
- Cameron Champ Click here for player betting preview.
- Davis Chatfield Click here for player betting preview.
- Luke Clanton Click here for player betting preview.
- Eric Cole Click here for player betting preview.
- Austin Cook Click here for player betting preview.
- John Daly II Click here for player betting preview.
- Zecheng Dou Click here for player betting preview.
- Adrien Dumont de Chassart Click here for player betting preview.
- Tyler Duncan Click here for player betting preview.
- Nick Dunlap Click here for player betting preview.
- Austin Eckroat Click here for player betting preview.
- A.J. Ewart Click here for player betting preview.
- Patrick Fishburn Click here for player betting preview.
- David Ford Click here for player betting preview.
- Brice Garnett Click here for player betting preview.
- Doug Ghim Click here for player betting preview.
- Fabián Gómez Click here for player betting preview.
- Noah Goodwin Click here for player betting preview.
- Lanto Griffin Click here for player betting preview.
- Chesson Hadley Click here for player betting preview.
- Adam Hadwin Click here for player betting preview.
- James Hahn Click here for player betting preview.
- Nick Hardy Click here for player betting preview.
- Harry Higgs Click here for player betting preview.
- Kensei Hirata Click here for player betting preview.
- Charley Hoffman Click here for player betting preview.
- Rasmus Højgaard Click here for player betting preview.
- Beau Hossler Click here for player betting preview.
- Mark Hubbard Click here for player betting preview.
- Filip Jakubcik Click here for player betting preview.
- Takumi Kanaya Click here for player betting preview.
- Jeffrey Kang Click here for player betting preview.
- Michael Kartrude Click here for player betting preview.
- Chan Kim Click here for player betting preview.
- S.H. Kim Click here for player betting preview.
- Ben Kohles Click here for player betting preview.
- Martin Laird Click here for player betting preview.
- Christo Lamprecht Click here for player betting preview.
- Hank Lebioda Click here for player betting preview.
- Haotong Li Click here for player betting preview.
- Nicholas Lindheim Click here for player betting preview.
- David Lipsky Click here for player betting preview.
- Luke List Click here for player betting preview.
- Justin Lower Click here for player betting preview.
- Peter Malnati Click here for player betting preview.
- Ben Martin Click here for player betting preview.
- William McGirt Click here for player betting preview.
- Troy Merritt Click here for player betting preview.
- Taylor Montgomery Click here for player betting preview.
- Trey Mullinax Click here for player betting preview.
- Rasmus Neergaard-Petersen Click here for player betting preview.
- Chris Nido Click here for player betting preview.
- S.Y. Noh Click here for player betting preview.
- Henrik Norlander Click here for player betting preview.
- Pontus Nyholm Click here for player betting preview.
- Ryan Palmer Click here for player betting preview.
- John Parry Click here for player betting preview.
- Jeremy Paul Click here for player betting preview.
- Matthieu Pavon Click here for player betting preview.
- Evan Pena Click here for player betting preview.
- Paul Peterson Click here for player betting preview.
- Scott Piercy Click here for player betting preview.
- Seamus Power Click here for player betting preview.
- Chad Ramey Click here for player betting preview.
- Davis Riley Click here for player betting preview.
- Marcelo Rozo Click here for player betting preview.
- Miles Russell Click here for player betting preview.
- Sam Ryder Click here for player betting preview.
- Adrien Saddier Click here for player betting preview.
- Isaiah Salinda Click here for player betting preview.
- Gordon Sargent Click here for player betting preview.
- Matti Schmid Click here for player betting preview.
- Neal Shipley Click here for player betting preview.
- Chase Sienkiewicz Click here for player betting preview.
- Ben Silverman Click here for player betting preview.
- Reinaldo Simoni Click here for player betting preview.
- David Skinns Click here for player betting preview.
- Brandt Snedeker Click here for player betting preview.
- Hayden Springer Click here for player betting preview.
- Jimmy Stanger Click here for player betting preview.
- Robert Streb Click here for player betting preview.
- Kevin Streelman Click here for player betting preview.
- Jackson Suber Click here for player betting preview.
- Adam Svensson Click here for player betting preview.
- Jesper Svensson Click here for player betting preview.
- Davis Thompson Click here for player betting preview.
- Alejandro Tosti Click here for player betting preview.
- Erik van Rooyen Click here for player betting preview.
- Kieron van Wyk Click here for player betting preview.
- John VanDerLaan Click here for player betting preview.
- Kris Ventura Click here for player betting preview.
- Camilo Villegas Click here for player betting preview.
- Danny Walker Click here for player betting preview.
- Matt Wallace Click here for player betting preview.
- Paul Waring Click here for player betting preview.
- Vince Whaley Click here for player betting preview.
- Danny Willett Click here for player betting preview.
- Aaron Wise Click here for player betting preview.
- Dylan Wu Click here for player betting preview.
- Sudarshan Yellamaraju Click here for player betting preview.
- Carson Young Click here for player betting preview.
- Yanhan Zhou Click here for player betting preview.
