18H AGO

2025 World Wide Technology Championship preview: Betting odds and stats

1 Min Read

Golfbet News

Players discuss course characteristics of Tiger Woods' El Cardonal at Diamante

Players discuss course characteristics of Tiger Woods’ El Cardonal at Diamante

    The PGA TOUR heads to Los Cabos, Mexico this week for the 2025 World Wide Technology Championship. Find the odds and betting previews for every player in the field below.

    • Date: Nov. 6-9, 2025
    • Location: Los Cabos, Mexico
    • Course: El Cardonal at Diamante
    • Par: 72 / 7,452 yards
    • Purse: $6.0 million
    • Previous winner: Austin Eckroat

    Betting profiles for the 2025 World Wide Technology Championship

    Click here for scoring and tee times.

    Responsible sports betting starts with a game plan. Set a budget. Keep it social. Play with friends. Learn the game and know the odds. Play with trusted, licensed operators. CLICK HERE to learn more at HaveAGamePlan.org.

    Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA TOUR has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.

    Image for article.
    Nov 3, 2025

    Odds Outlook: U.S. Open champ Spaun leads way in Mexico

    Golfbet News
    Image for article.
    Nov 3, 2025

    Prop bets: Lean on Paspalum specialist Echavarria in Mexico

    Golfbet News
    Image for article.
    Nov 4, 2025

    Top 100 watch: Mullinax among those chasing status in Mexico

    Golfbet News
