2025 Butterfield Bermuda Championship preview: Betting odds and stats

A view of hole 18 at Port Royal Golf Course in Southampton, BER.

A view of hole 18 at Port Royal Golf Course in Southampton, BER.

    The PGA TOUR heads to Southampton, Bermuda this week for the 2025 Butterfield Bermuda Championship. Find the odds and betting previews for every player in the field below.

    • Date: Nov. 13-16, 2025
    • Location: Southampton, Bermuda
    • Course: Port Royal Golf Course
    • Par: 71 / 6,828 yards
    • Purse: $6.0 million
    • Previous winner: Rafael Campos

    Betting profiles for the 2025 Butterfield Bermuda Championship

    Click here for scoring and tee times.

    Responsible sports betting starts with a game plan. Set a budget. Keep it social. Play with friends. Learn the game and know the odds. Play with trusted, licensed operators. CLICK HERE to learn more at HaveAGamePlan.org.

    Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA TOUR has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.

    Official

    World Wide Technology Championship

    1

    Ben Griffin
    USA
    B. Griffin
    Tot
    -29
    R4
    -9

    -29

    1

    USA
    B. Griffin
    Tot
    -29
    R4
    -9

    T2

    Chad Ramey
    USA
    C. Ramey
    Tot
    -27
    R4
    -7

    -27

    T2

    USA
    C. Ramey
    Tot
    -27
    R4
    -7

    T2

    Sami Valimaki
    FIN
    S. Valimaki
    Tot
    -27
    R4
    -8

    -27

    T2

    FIN
    S. Valimaki
    Tot
    -27
    R4
    -8

    T4

    Garrick Higgo
    RSA
    G. Higgo
    Tot
    -26
    R4
    -4

    -26

    T4

    RSA
    G. Higgo
    Tot
    -26
    R4
    -4

    T4

    Trevor Cone
    USA
    T. Cone
    Tot
    -26
    R4
    -6

    -26

    T4

    USA
    T. Cone
    Tot
    -26
    R4
    -6

    T6

    Patrick Rodgers
    USA
    P. Rodgers
    Tot
    -25
    R4
    -8

    -25

    T6

    USA
    P. Rodgers
    Tot
    -25
    R4
    -8
