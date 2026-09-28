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8H AGO

2026 Bank of Utah Championship preview: Betting odds and stats

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Golfbet News

Michael Brennan taps in to secure first win at Bank of Utah

Michael Brennan taps in to secure first win at Bank of Utah

The PGA TOUR heads to Ivins, Utah this week for the 2026 Bank of Utah Championship. Find the odds and betting previews for every player in the field below.

  • Date: Oct. 1-4, 2026
  • Location: Ivins, Utah
  • Course: Black Desert Resort
  • Par: 71 7,421 yards
  • Purse: $6.0 million
  • Previous winner: Michael Brennan

Betting profiles for the 2026 Bank of Utah Championship

Click here for scoring and tee times.

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Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA Tour has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.

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