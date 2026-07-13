2026 Corales Puntacana Championship preview: Betting odds and stats
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Matti Schmid of Germany plays his second shot on the first hole on day three of the Genesis Scottish Open 2026 at The Renaissance Club on July 11, 2026 in North Berwick, Scotland. (Sean M. Haffey/Getty Images)
The PGA TOUR heads to Punta Cana, Dominican Republic this week for the 2026 Corales Puntacana Championship. Find the odds and betting previews for every player in the field below.
- Date: July 16-19, 2026
- Location: Punta Cana, Dominican Republic
- Course: Puntacana Resort & Club (Corales Golf Course)
- Par: 72 7,670 yards
- Purse: $4.0 million
- Previous winner: Garrick Higgo
Betting profiles for the 2026 Corales Puntacana Championship
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Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA TOUR has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.