2026 Masters: Tee times, groupings announced for Round 4

Check out final-round pairings for the Masters Tournament. (Jared C. Tilton/Getty Images)

    Written by Staff

    After three rounds at the 90th Masters Tournament at Augusta National, Cameron Young and Rory McIlroy lead at 11-under.

    See below for a complete list of Sunday's tee times (all times ET):

    • 9:06 a.m.: Aaron Rai, Charl Schwartzel
    • 9:17 a.m.: Gary Woodland, Kurt Kitayama
    • 9:28 a.m.: Jon Rahm, Sergio Garcia
    • 9:39 a.m.: Si Woo Kim, Rasmus Højgaard
    • 9:50 a.m.: Keegan Bradley, Dustin Johnson
    • 10:01 a.m.: Matt McCarty, Corey Conners
    • 10:12 a.m.: Viktor Hovland, Justin Thomas
    • 10:23 a.m.: Alex Noren, Maverick McNealy
    • 10:45 a.m.: Adam Scott, Marco Penge
    • 10:56 a.m.: Harris English, Sam Stevens
    • 11:07 a.m.: Brian Harman, Jordan Spieth
    • 11:18 a.m.: Sungjae Im, Hideki Matsuyama
    • 11:29 a.m.: Sepp Straka, Jacob Bridgeman
    • 11:40 a.m.: Chris Gotterup, Kristoffer Reitan
    • 11:51 a.m.: Michael Brennan, Max Homa
    • 12:13 p.m.: Nick Taylor, Matt Fitzpatrick
    • 12:24 p.m.: Ludvig Åberg, Brian Campbell
    • 12:35 p.m.: Tyrrell Hatton, Tommy Fleetwood
    • 12:46 p.m.: Brooks Koepka, Wyndham Clark
    • 12:57 p.m.: Ryan Gerard, Xander Schauffele
    • 1:08 p.m.: Jake Knapp, Ben Griffin
    • 1:30 p.m.: Patrick Reed, Collin Morikawa
    • 1:41 p.m.: Patrick Cantlay, Russell Henley
    • 1:52 p.m.: Scottie Scheffler, Haotong Li
    • 2:03 p.m.: Jason Day, Justin Rose
    • 2:14 p.m.: Sam Burns, Shane Lowry
    • 2:25 p.m.: Cameron Young, Rory McIlroy

    R3
    Official

    Masters Tournament

    T1

    Cameron Young
    USA
    Cam. Young
    Tot
    -11
    Thru
    F

    -11

    T1

    Rory McIlroy
    NIR
    R. McIlroy
    Tot
    -11
    Thru
    F

    -11

    3

    Sam Burns
    USA
    S. Burns
    Tot
    -10
    Thru
    F

    -10

    4

    Shane Lowry
    IRL
    S. Lowry
    Tot
    -9
    Thru
    F

    -9

    T5

    Jason Day
    AUS
    J. Day
    Tot
    -8
    Thru
    F

    -8

    T5

    Justin Rose
    ENG
    J. Rose
    Tot
    -8
    Thru
    F

    -8

