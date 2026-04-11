2026 Masters: Tee times, groupings announced for Round 4
Check out final-round pairings for the Masters Tournament.
After three rounds at the 90th Masters Tournament at Augusta National, Cameron Young and Rory McIlroy lead at 11-under.
See below for a complete list of Sunday's tee times (all times ET):
- 9:06 a.m.: Aaron Rai, Charl Schwartzel
- 9:17 a.m.: Gary Woodland, Kurt Kitayama
- 9:28 a.m.: Jon Rahm, Sergio Garcia
- 9:39 a.m.: Si Woo Kim, Rasmus Højgaard
- 9:50 a.m.: Keegan Bradley, Dustin Johnson
- 10:01 a.m.: Matt McCarty, Corey Conners
- 10:12 a.m.: Viktor Hovland, Justin Thomas
- 10:23 a.m.: Alex Noren, Maverick McNealy
- 10:45 a.m.: Adam Scott, Marco Penge
- 10:56 a.m.: Harris English, Sam Stevens
- 11:07 a.m.: Brian Harman, Jordan Spieth
- 11:18 a.m.: Sungjae Im, Hideki Matsuyama
- 11:29 a.m.: Sepp Straka, Jacob Bridgeman
- 11:40 a.m.: Chris Gotterup, Kristoffer Reitan
- 11:51 a.m.: Michael Brennan, Max Homa
- 12:13 p.m.: Nick Taylor, Matt Fitzpatrick
- 12:24 p.m.: Ludvig Åberg, Brian Campbell
- 12:35 p.m.: Tyrrell Hatton, Tommy Fleetwood
- 12:46 p.m.: Brooks Koepka, Wyndham Clark
- 12:57 p.m.: Ryan Gerard, Xander Schauffele
- 1:08 p.m.: Jake Knapp, Ben Griffin
- 1:30 p.m.: Patrick Reed, Collin Morikawa
- 1:41 p.m.: Patrick Cantlay, Russell Henley
- 1:52 p.m.: Scottie Scheffler, Haotong Li
- 2:03 p.m.: Jason Day, Justin Rose
- 2:14 p.m.: Sam Burns, Shane Lowry
- 2:25 p.m.: Cameron Young, Rory McIlroy
