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Official

TOUR ChampionshipRight Arrow

1

Scottie Scheffler
USA
S. Scheffler
Tot
-16
R4
-4

-16

1

USA
S. Scheffler
Tot
-16
R4
-4

2

Viktor Hovland
NOR
V. Hovland
Tot
-13
R4
+2

-13

2

NOR
V. Hovland
Tot
-13
R4
+2

3

Ryan Gerard
USA
R. Gerard
Tot
-12
R4
+2

-12

3

USA
R. Gerard
Tot
-12
R4
+2

T4

Alex Fitzpatrick
ENG
A. Fitzpatrick
Tot
-11
R4
-4

-11

T4

ENG
A. Fitzpatrick
Tot
-11
R4
-4

T4

Jacob Bridgeman
USA
J. Bridgeman
Tot
-11
R4
-2

-11

T4

USA
J. Bridgeman
Tot
-11
R4
-2

T4

Min Woo Lee
AUS
M. Lee
Tot
-11
R4
-2

-11

T4

AUS
M. Lee
Tot
-11
R4
-2

T4

Russell Henley
USA
R. Henley
Tot
-11
R4
-2

-11

T4

USA
R. Henley
Tot
-11
R4
-2

T4

Rory McIlroy
NIR
R. McIlroy
Tot
-11
R4
-1

-11

T4

NIR
R. McIlroy
Tot
-11
R4
-1

T4

Chris Gotterup
USA
C. Gotterup
Tot
-11
R4
+1

-11

T4

USA
C. Gotterup
Tot
-11
R4
+1

T4

Ludvig Åberg
SWE
L. Åberg
Tot
-11
R4
+1

-11

T4

SWE
L. Åberg
Tot
-11
R4
+1

T11

Tommy Fleetwood
ENG
T. Fleetwood
Tot
-10
R4
-3

-10

T11

ENG
T. Fleetwood
Tot
-10
R4
-3

T11

Cameron Young
USA
Cam. Young
Tot
-10
R4
E

-10

T11

USA
Cam. Young
Tot
-10
R4
E

T11

Adam Scott
AUS
A. Scott
Tot
-10
R4
+2

-10

T11

AUS
A. Scott
Tot
-10
R4
+2

T14

Xander Schauffele
USA
X. Schauffele
Tot
-9
R4
-4

-9

T14

USA
X. Schauffele
Tot
-9
R4
-4

T14

Tom Kim
KOR
T. Kim
Tot
-9
R4
-2

-9

T14

KOR
T. Kim
Tot
-9
R4
-2
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Stats

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Scoring Leaders

Scottie Scheffler
USA
SG: Total

1st • Scottie Scheffler

2.249
Scottie Scheffler
USA
Scoring Average (Adjusted)

1st • Scottie Scheffler

68.619
Scottie Scheffler
USA
Birdie Average

1st • Scottie Scheffler

4.82
Scottie Scheffler
USA
Birdie or Better Percentage

1st • Scottie Scheffler

27.49%
Scottie Scheffler
USA
Bogey Avoidance

1st • Scottie Scheffler

10.19%
Wyndham Clark
USA
Par 3 Scoring Average

1st • Wyndham Clark

2.94
Scottie Scheffler
USA
Par 4 Scoring Average

1st • Scottie Scheffler

3.88
Jake Knapp
USA
Par 5 Scoring Average

1st • Jake Knapp

4.36

Scoring Overall

Scottie Scheffler
USA
Scoring Average (Adjusted)

1st • Scottie Scheffler

68.619
Scottie Scheffler
USA
Scoring Average (Actual)

1st • Scottie Scheffler

67.86
Scottie Scheffler
USA
Scoring Average Before Cut

1st • Scottie Scheffler

68.32
Scottie Scheffler
USA
Stroke Differential Field Average

1st • Scottie Scheffler

+2.35
Michael Kim
USA
Lowest Round

1st • Michael Kim

59
Si Woo Kim
KOR
Rounds in the 60s

1st • Si Woo Kim

55
Si Woo Kim
KOR
Sub-Par Rounds

1st • Si Woo Kim

66

Under Par Scoring

Scottie Scheffler
USA
Birdie Average

1st • Scottie Scheffler

4.82
Si Woo Kim
KOR
Total Birdies

1st • Si Woo Kim

417
Kristoffer Ventura
NOR
Eagles (Holes per)

1st • Kristoffer Ventura

60.4
Jake Knapp
USA
Total Eagles

1st • Jake Knapp

17
Scottie Scheffler
USA
Par Breakers

1st • Scottie Scheffler

27.49%
Patrick Cantlay
USA
Bounce Back

1st • Patrick Cantlay

29.03%
Scottie Scheffler
USA
Birdie to Bogey Ratio

1st • Scottie Scheffler

2.70
Wyndham Clark
USA
Par 3 Birdie or Better Leaders

1st • Wyndham Clark

20.63%
Scottie Scheffler
USA
Par 4 Birdie or Better Leaders

1st • Scottie Scheffler

23.36%
Collin Morikawa
USA
Par 5 Birdie or Better Leaders

1st • Collin Morikawa

59.52%
Rico Hoey
PHI
Par 4 Eagle Leaders

1st • Rico Hoey

4
Jake Knapp
USA
Par 5 Eagle Leaders

1st • Jake Knapp

15
Scottie Scheffler
USA
Birdie or Better Percentage

1st • Scottie Scheffler

27.49%
Ludvig Åberg
SWE
Birdie or Better Percentage - 200+ yards

1st • Ludvig Åberg

45.10%
Rasmus Højgaard
DEN
Birdie or Better Percentage - 175-200 yards

1st • Rasmus Højgaard

22.73%
Wyndham Clark
USA
Birdie or Better Percentage - 150-175 yards

1st • Wyndham Clark

23.17%
Tom Kim
KOR
Birdie or Better Percentage - 125-150 yards

1st • Tom Kim

28.64%
Tom Kim
KOR
Birdie or Better Percentage - < 125 yards

1st • Tom Kim

34.08%
Scottie Scheffler
USA
Birdie or Better Percentage - Fairway

1st • Scottie Scheffler

29.79%
Brooks Koepka
USA
Birdie or Better Percentage - Left Rough

1st • Brooks Koepka

25.32%
Ludvig Åberg
SWE
Birdie or Better Percentage - Right Rough

1st • Ludvig Åberg

25.71%
Jacob Bridgeman
USA
Birdie or Better Percentage - Rough

1st • Jacob Bridgeman

22.22%

Over Par Scoring

Scottie Scheffler
USA
Bogey Avoidance

1st • Scottie Scheffler

10.19%
Scottie Scheffler
USA
Birdie to Bogey Ratio

1st • Scottie Scheffler

2.70
John VanDerLaan
USA
Reverse Bounce Back

1st • John VanDerLaan

9.09%
Scottie Scheffler
USA
Bogey Average

1st • Scottie Scheffler

1.71

Scoring by Round

Scottie Scheffler
USA
Final Round Scoring Average

1st • Scottie Scheffler

67.32
Scottie Scheffler
USA
Final Round Performance

1st • Scottie Scheffler

89.47%
Daniel Berger
USA
Top 10 Final Round Performance

1st • Daniel Berger

100.0%
Ludvig Åberg
SWE
Top 5 Final Round Performance

1st • Ludvig Åberg

100.0
Zach Bauchou
USA
11-25 Final Round Performance

1st • Zach Bauchou

100.0
Sam Burns
USA
25+ Final Round Performance

1st • Sam Burns

100.0
Christiaan Bezuidenhout
RSA
6-10 Final Round Performance

1st • Christiaan Bezuidenhout

100.0
Beau Hossler
USA
Round 1 Scoring Average

1st • Beau Hossler

68.28
Scottie Scheffler
USA
Round 2 Scoring Average

1st • Scottie Scheffler

67.60
Kristoffer Ventura
NOR
Round 3 Scoring Average

1st • Kristoffer Ventura

67.29
Scottie Scheffler
USA
Round 4 Scoring Average

1st • Scottie Scheffler

67.32
Keith Mitchell
USA
Front 9 Round 1 Scoring Average

1st • Keith Mitchell

33.73
Ricky Castillo
USA
Back 9 Round 1 Scoring Average

1st • Ricky Castillo

34.00
Alex Fitzpatrick
ENG
Front 9 Round 2 Scoring Average

1st • Alex Fitzpatrick

33.46
Cameron Young
USA
Back 9 Round 2 Scoring Average

1st • Cameron Young

33.80
Kristoffer Ventura
NOR
Front 9 Round 3 Scoring Average

1st • Kristoffer Ventura

33.00
Vince Whaley
USA
Front 9 Round 4 Scoring Average

1st • Vince Whaley

33.57

Par 3,4,5 Scoring

Wyndham Clark
USA
Par 3 Performance

1st • Wyndham Clark

-19
Wyndham Clark
USA
Par 3 Scoring Average

1st • Wyndham Clark

2.94
Wyndham Clark
USA
Par 3 Birdie or Better Leaders

1st • Wyndham Clark

20.63%
Scottie Scheffler
USA
Par 4 Performance

1st • Scottie Scheffler

-100
Scottie Scheffler
USA
Par 4 Scoring Average

1st • Scottie Scheffler

3.88
Scottie Scheffler
USA
Par 4 Birdie or Better Leaders

1st • Scottie Scheffler

23.36%
Scottie Scheffler
USA
Par 5 Performance

1st • Scottie Scheffler

-138
Jake Knapp
USA
Par 5 Scoring Average

1st • Jake Knapp

4.36
Jake Knapp
USA
Par 5 Eagle Leaders

1st • Jake Knapp

15
Collin Morikawa
USA
Par 5 Birdie or Better Leaders

1st • Collin Morikawa

59.52%

Front 9 Scoring

Scottie Scheffler
USA
Front 9 Scoring Average

1st • Scottie Scheffler

33.94
Lucas Herbert
AUS
Front 9 Lowest Round

1st • Lucas Herbert

28
Keith Mitchell
USA
Front 9 Round 1 Scoring Average

1st • Keith Mitchell

33.73
Alex Fitzpatrick
ENG
Front 9 Round 2 Scoring Average

1st • Alex Fitzpatrick

33.46
Kristoffer Ventura
NOR
Front 9 Round 3 Scoring Average

1st • Kristoffer Ventura

33.00
Vince Whaley
USA
Front 9 Round 4 Scoring Average

1st • Vince Whaley

33.57

Back 9 Scoring

Scottie Scheffler
USA
Back 9 Scoring Average

1st • Scottie Scheffler

33.92
Blades Brown
USA
Back 9 Lowest Round

1st • Blades Brown

28
Ricky Castillo
USA
Back 9 Round 1 Scoring Average

1st • Ricky Castillo

34.00
Cameron Young
USA
Back 9 Round 2 Scoring Average

1st • Cameron Young

33.80
Scottie Scheffler
USA
Back 9 Round 3 Scoring Average

1st • Scottie Scheffler

33.42
Scottie Scheffler
USA
Back 9 Round 4 Scoring Average

1st • Scottie Scheffler

33.53

Early Scoring

Scottie Scheffler
USA
Early Scoring Average

1st • Scottie Scheffler

68.07
Michael Kim
USA
Early Lowest Round

1st • Michael Kim

59
Scottie Scheffler
USA
First Tee Early Scoring Average

1st • Scottie Scheffler

67.84
Min Woo Lee
AUS
Tenth Tee Early Scoring Average

1st • Min Woo Lee

65.50
Stephan Jaeger
GER
Early Round 1 Scoring Average

1st • Stephan Jaeger

67.55
Cameron Young
USA
Early Round 2 Scoring Average

1st • Cameron Young

67.00
Collin Morikawa
USA
Early Round 3 Scoring Average

1st • Collin Morikawa

66.75
Jake Knapp
USA
Early Round 4 Scoring Average

1st • Jake Knapp

65.80
Wyndham Clark
USA
First Tee Early Round 1 Scoring Average

1st • Wyndham Clark

65.50
Min Woo Lee
AUS
Tenth Tee Early Round 1 Scoring Average

1st • Min Woo Lee

65.00
Cameron Young
USA
First Tee Early Round 2 Scoring Average

1st • Cameron Young

66.25
William Mouw
USA
Tenth Tee Early Round 2 Scoring Average

1st • William Mouw

63.00
Kristoffer Ventura
NOR
First Tee Early Round 3 Scoring Average

1st • Kristoffer Ventura

66.33
Maverick McNealy
USA
Tenth Tee Early Round 3 Scoring Average

1st • Maverick McNealy

63.00
Jake Knapp
USA
First Tee Early Round 4 Scoring Average

1st • Jake Knapp

65.80
Shane Lowry
IRL
Tenth Tee Early Round 4 Scoring Average

1st • Shane Lowry

65.00
Michael Kim
USA
First Tee Early Lowest Round

1st • Michael Kim

59
Blades Brown
USA
Tenth Tee Early Lowest Round

1st • Blades Brown

60

Late Scoring

Scottie Scheffler
USA
Late Scoring Average

1st • Scottie Scheffler

67.75
Wyndham Clark
USA
Late Lowest Round

1st • Wyndham Clark

60
Doug Ghim
USA
Late Round 1 Scoring Average

1st • Doug Ghim

68.11
Scottie Scheffler
USA
Late Round 2 Scoring Average

1st • Scottie Scheffler

67.30
Davis Thompson
USA
Late Round 3 Scoring Average

1st • Davis Thompson

66.50
Taylor Pendrith
CAN
Late Round 4 Scoring Average

1st • Taylor Pendrith

64.50
Scottie Scheffler
USA
First Tee Late Scoring Average

1st • Scottie Scheffler

67.74
Sahith Theegala
USA
Tenth Tee Late Scoring Average

1st • Sahith Theegala

66.25
Rasmus Højgaard
DEN
First Tee Late Round 1 Scoring Average

1st • Rasmus Højgaard

67.00
Hideki Matsuyama
JPN
Tenth Tee Late Round 1 Scoring Average

1st • Hideki Matsuyama

64.00
Doug Ghim
USA
First Tee Late Round 2 Scoring Average

1st • Doug Ghim

66.00
Keith Mitchell
USA
Tenth Tee Late Round 2 Scoring Average

1st • Keith Mitchell

65.00
Davis Thompson
USA
First Tee Late Round 3 Scoring Average

1st • Davis Thompson

66.50
Austin Eckroat
USA
Tenth Tee Late Round 3 Scoring Average

1st • Austin Eckroat

65.00
Taylor Pendrith
CAN
First Tee Late Round 4 Scoring Average

1st • Taylor Pendrith

64.50
Sahith Theegala
USA
Tenth Tee Late Round 4 Scoring Average

1st • Sahith Theegala

64.00
Wyndham Clark
USA
First Tee Late Lowest Round

1st • Wyndham Clark

60
Taylor Moore
USA
Tenth Tee Late Lowest Round

1st • Taylor Moore

62

Scoring Off the 1st Tee

Scottie Scheffler
USA
First Tee Early Scoring Average

1st • Scottie Scheffler

67.84
Scottie Scheffler
USA
First Tee Late Scoring Average

1st • Scottie Scheffler

67.74
Wyndham Clark
USA
First Tee Early Round 1 Scoring Average

1st • Wyndham Clark

65.50
Rasmus Højgaard
DEN
First Tee Late Round 1 Scoring Average

1st • Rasmus Højgaard

67.00
Cameron Young
USA
First Tee Early Round 2 Scoring Average

1st • Cameron Young

66.25
Doug Ghim
USA
First Tee Late Round 2 Scoring Average

1st • Doug Ghim

66.00
Kristoffer Ventura
NOR
First Tee Early Round 3 Scoring Average

1st • Kristoffer Ventura

66.33
Davis Thompson
USA
First Tee Late Round 3 Scoring Average

1st • Davis Thompson

66.50
Jake Knapp
USA
First Tee Early Round 4 Scoring Average

1st • Jake Knapp

65.80
Taylor Pendrith
CAN
First Tee Late Round 4 Scoring Average

1st • Taylor Pendrith

64.50
Michael Kim
USA
First Tee Early Lowest Round

1st • Michael Kim

59
Wyndham Clark
USA
First Tee Late Lowest Round

1st • Wyndham Clark

60

Scoring Off the 10th Tee

Min Woo Lee
AUS
Tenth Tee Early Scoring Average

1st • Min Woo Lee

65.50
Sahith Theegala
USA
Tenth Tee Late Scoring Average

1st • Sahith Theegala

66.25
Min Woo Lee
AUS
Tenth Tee Early Round 1 Scoring Average

1st • Min Woo Lee

65.00
Hideki Matsuyama
JPN
Tenth Tee Late Round 1 Scoring Average

1st • Hideki Matsuyama

64.00
William Mouw
USA
Tenth Tee Early Round 2 Scoring Average

1st • William Mouw

63.00
Keith Mitchell
USA
Tenth Tee Late Round 2 Scoring Average

1st • Keith Mitchell

65.00
Maverick McNealy
USA
Tenth Tee Early Round 3 Scoring Average

1st • Maverick McNealy

63.00
Austin Eckroat
USA
Tenth Tee Late Round 3 Scoring Average

1st • Austin Eckroat

65.00
Shane Lowry
IRL
Tenth Tee Early Round 4 Scoring Average

1st • Shane Lowry

65.00
Sahith Theegala
USA
Tenth Tee Late Round 4 Scoring Average

1st • Sahith Theegala

64.00
Blades Brown
USA
Tenth Tee Early Lowest Round

1st • Blades Brown

60
Taylor Moore
USA
Tenth Tee Late Lowest Round

1st • Taylor Moore

62
Official

TOUR Championship

1

Scottie Scheffler
USA
S. Scheffler
Tot
-16
R4
-4

-16

1

USA
S. Scheffler
Tot
-16
R4
-4

2

Viktor Hovland
NOR
V. Hovland
Tot
-13
R4
+2

-13

2

NOR
V. Hovland
Tot
-13
R4
+2

3

Ryan Gerard
USA
R. Gerard
Tot
-12
R4
+2

-12

3

USA
R. Gerard
Tot
-12
R4
+2

T4

Alex Fitzpatrick
ENG
A. Fitzpatrick
Tot
-11
R4
-4

-11

T4

ENG
A. Fitzpatrick
Tot
-11
R4
-4

T4

Jacob Bridgeman
USA
J. Bridgeman
Tot
-11
R4
-2

-11

T4

USA
J. Bridgeman
Tot
-11
R4
-2
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