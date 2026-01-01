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Official

TOUR ChampionshipRight Arrow

1

Scottie Scheffler
USA
S. Scheffler
Tot
-16
R4
-4

-16

1

USA
S. Scheffler
Tot
-16
R4
-4

2

Viktor Hovland
NOR
V. Hovland
Tot
-13
R4
+2

-13

2

NOR
V. Hovland
Tot
-13
R4
+2

3

Ryan Gerard
USA
R. Gerard
Tot
-12
R4
+2

-12

3

USA
R. Gerard
Tot
-12
R4
+2

T4

Alex Fitzpatrick
ENG
A. Fitzpatrick
Tot
-11
R4
-4

-11

T4

ENG
A. Fitzpatrick
Tot
-11
R4
-4

T4

Jacob Bridgeman
USA
J. Bridgeman
Tot
-11
R4
-2

-11

T4

USA
J. Bridgeman
Tot
-11
R4
-2

T4

Min Woo Lee
AUS
M. Lee
Tot
-11
R4
-2

-11

T4

AUS
M. Lee
Tot
-11
R4
-2

T4

Russell Henley
USA
R. Henley
Tot
-11
R4
-2

-11

T4

USA
R. Henley
Tot
-11
R4
-2

T4

Rory McIlroy
NIR
R. McIlroy
Tot
-11
R4
-1

-11

T4

NIR
R. McIlroy
Tot
-11
R4
-1

T4

Chris Gotterup
USA
C. Gotterup
Tot
-11
R4
+1

-11

T4

USA
C. Gotterup
Tot
-11
R4
+1

T4

Ludvig Åberg
SWE
L. Åberg
Tot
-11
R4
+1

-11

T4

SWE
L. Åberg
Tot
-11
R4
+1

T11

Tommy Fleetwood
ENG
T. Fleetwood
Tot
-10
R4
-3

-10

T11

ENG
T. Fleetwood
Tot
-10
R4
-3

T11

Cameron Young
USA
Cam. Young
Tot
-10
R4
E

-10

T11

USA
Cam. Young
Tot
-10
R4
E

T11

Adam Scott
AUS
A. Scott
Tot
-10
R4
+2

-10

T11

AUS
A. Scott
Tot
-10
R4
+2

T14

Xander Schauffele
USA
X. Schauffele
Tot
-9
R4
-4

-9

T14

USA
X. Schauffele
Tot
-9
R4
-4

T14

Tom Kim
KOR
T. Kim
Tot
-9
R4
-2

-9

T14

KOR
T. Kim
Tot
-9
R4
-2
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Stats

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Putting Leaders

Jacob Bridgeman
USA
SG: Putting

1st • Jacob Bridgeman

0.693
Wyndham Clark
USA
Putting Average

1st • Wyndham Clark

1.690
Eric Cole
USA
Putts Per Round

1st • Eric Cole

27.75
Wyndham Clark
USA
One-Putt Percentage

1st • Wyndham Clark

44.73%
Eric Cole
USA
3-Putt Avoidance

1st • Eric Cole

1.18%
Rickie Fowler
USA
Putting Inside 10’

1st • Rickie Fowler

90.49%

Putting Averages

Jacob Bridgeman
USA
Total Putting

1st • Jacob Bridgeman

37.3
Vince Whaley
USA
Bonus Putting

1st • Vince Whaley

103.09
Wyndham Clark
USA
Putting Average

1st • Wyndham Clark

1.690
Eric Cole
USA
Overall Putting Average

1st • Eric Cole

1.542
Wyndham Clark
USA
Birdie or Better Conversion Percentage

1st • Wyndham Clark

36.76%

Putts per Round

Eric Cole
USA
Putts Per Round

1st • Eric Cole

27.75
Eric Cole
USA
Putts per Round - Round 1

1st • Eric Cole

27.48
Nick Taylor
CAN
Putts per Round - Round 2

1st • Nick Taylor

27.39
Harry Hall
ENG
Putts per Round - Round 3

1st • Harry Hall

26.77
Max Homa
USA
Putts per Round - Round 4

1st • Max Homa

27.27
Wyndham Clark
USA
1-Putts per Round

1st • Wyndham Clark

8.05
Patrick Fishburn
USA
2-Putts per Round

1st • Patrick Fishburn

11.07
Johnny Keefer
USA
3-Putts per Round

1st • Johnny Keefer

.83
Nick Dunlap
USA
3+ Putts per Round

1st • Nick Dunlap

.04

One-Putts

Wyndham Clark
USA
One-Putt Percentage

1st • Wyndham Clark

44.73%
Eric Cole
USA
One-Putt Percentage - Round 1

1st • Eric Cole

46.62%
Vince Whaley
USA
One-Putt Percentage - Round 2

1st • Vince Whaley

46.67%
Garrick Higgo
RSA
One-Putt Percentage - Round 3

1st • Garrick Higgo

50.69%
Max Homa
USA
One-Putt Percentage - Round 4

1st • Max Homa

47.41%
Sahith Theegala
USA
Total 1 Putts - Inside 5'

1st • Sahith Theegala

359
Ryan Gerard
USA
Total 1 Putts - 5-10'

1st • Ryan Gerard

180
Jacob Bridgeman
USA
Total 1 Putts - 10-15'

1st • Jacob Bridgeman

80
Michael Brennan
USA
Total 1 Putts - 15-20'

1st • Michael Brennan

36
Tony Finau
USA
Total 1 Putts - 20-25'

1st • Tony Finau

21
Scottie Scheffler
USA
Total 1 Putts - > 25'

1st • Scottie Scheffler

28
Wyndham Clark
USA
1-Putts per Round

1st • Wyndham Clark

8.05
Bronson Burgoon
USA
Longest Putts

1st • Bronson Burgoon

90' 1"

Three-Putts

Eric Cole
USA
3-Putt Avoidance

1st • Eric Cole

1.18%
Austin Eckroat
USA
3-Putt Avoidance - Round 1

1st • Austin Eckroat

.29%
Rory McIlroy
NIR
3-Putt Avoidance - Round 2

1st • Rory McIlroy

.40%
Taylor Moore
USA
3-Putt Avoidance - Round 3

1st • Taylor Moore

.56%
Eric Cole
USA
3-Putt Avoidance - Round 4

1st • Eric Cole

.33%
Ludvig Åberg
SWE
3-Putt Avoidance - Inside 5'

1st • Ludvig Åberg

0.00%
Ludvig Åberg
SWE
3-Putt Avoidance - 5-10'

1st • Ludvig Åberg

0.00%
Ludvig Åberg
SWE
3-Putt Avoidance - 10-15'

1st • Ludvig Åberg

0.00%
Zach Bauchou
USA
3-Putt Avoidance - 15-20'

1st • Zach Bauchou

.00%
Ludvig Åberg
SWE
3-Putt Avoidance - 20-25'

1st • Ludvig Åberg

0.00%
Eric Cole
USA
3-Putt Avoidance > 25'

1st • Eric Cole

4.03%
Johnny Keefer
USA
Total 3 Putts - Inside 5'

1st • Johnny Keefer

5
Mark Hubbard
USA
Total 3 Putts - 5-10'

1st • Mark Hubbard

5
Jackson Suber
USA
Total 3 Putts - 10-15'

1st • Jackson Suber

6
Brian Campbell
USA
Total 3 Putts - 15-20'

1st • Brian Campbell

6
Bud Cauley
USA
Total 3 Putts - 20-25'

1st • Bud Cauley

6
Taylor Pendrith
CAN
Total 3 Putts - > 25'

1st • Taylor Pendrith

46
Johnny Keefer
USA
3-Putts per Round

1st • Johnny Keefer

.83
Nick Dunlap
USA
3+ Putts per Round

1st • Nick Dunlap

.04

All Putts Made by Dist.

Scottie Scheffler
USA
Putting from - > 25'

1st • Scottie Scheffler

9.46%
Jake Knapp
USA
Putting from - > 20'

1st • Jake Knapp

11.46%
Jake Knapp
USA
Putting from 15-25'

1st • Jake Knapp

25.00%
Jake Knapp
USA
Putting from - 20-25'

1st • Jake Knapp

25.35%
Beau Hossler
USA
Putting from - 15-20'

1st • Beau Hossler

29.90%
Sam Burns
USA
Putting from 5-15'

1st • Sam Burns

54.98%
Sam Burns
USA
Putting from - 10-15'

1st • Sam Burns

43.98%
Rickie Fowler
USA
Putting - Inside 10'

1st • Rickie Fowler

90.49%
A.J. Ewart
CAN
Putting from 5-10'

1st • A.J. Ewart

66.67%
Jacob Bridgeman
USA
Putting from 3-5'

1st • Jacob Bridgeman

96.18%
Jacob Bridgeman
USA
Putting from Inside 5'

1st • Jacob Bridgeman

98.78%
A.J. Ewart
CAN
Putting from 10'

1st • A.J. Ewart

62.79%
Alex Fitzpatrick
ENG
Putting from 9'

1st • Alex Fitzpatrick

70.59%
Emiliano Grillo
ARG
Putting from 8'

1st • Emiliano Grillo

72.00%
Ben Griffin
USA
Putting from 7'

1st • Ben Griffin

80.00%
Vince Whaley
USA
Putting from 6'

1st • Vince Whaley

87.23%
Jacob Bridgeman
USA
Putting from 5'

1st • Jacob Bridgeman

92.73%
Russell Henley
USA
Putting from - > 10'

1st • Russell Henley

19.88%
Eric Cole
USA
Putting from 4-8'

1st • Eric Cole

76.82%
Kristoffer Ventura
NOR
Putting from 4'

1st • Kristoffer Ventura

98.48%
Daniel Berger
USA
Putting from 3'

1st • Daniel Berger

100.00%
Russell Henley
USA
Putts Made Per Event Over 10'

1st • Russell Henley

7.5
Rasmus Højgaard
DEN
Putts Made Per Event Over 20'

1st • Rasmus Højgaard

2.4

Avg. Putting Dist.

Jacob Bridgeman
USA
Average Distance of Putts made

1st • Jacob Bridgeman

83' 8"
Patrick Fishburn
USA
Average Distance of Birdie putts made

1st • Patrick Fishburn

11' 8"
Garrick Higgo
RSA
Average Distance of Eagle putts made

1st • Garrick Higgo

65' 3"
Jacob Bridgeman
USA
Putts made Distance

1st • Jacob Bridgeman

56
Tony Finau
USA
Approach Putt Performance

1st • Tony Finau

1' 11"
Patrick Fishburn
USA
Average Putting Distance - All 1 putts

1st • Patrick Fishburn

9' 2"
Maverick McNealy
USA
Average Putting Distance - All 2 putts

1st • Maverick McNealy

25' 10"
Beau Hossler
USA
Average Putting Distance - All 3 putts

1st • Beau Hossler

54' 8"
Patrick Fishburn
USA
Average Putting Distance - GIR 1 Putts

1st • Patrick Fishburn

13' 0"
Maverick McNealy
USA
Average Putting Distance - GIR 2 Putts

1st • Maverick McNealy

28' 3"
Beau Hossler
USA
Average Putting Distance - GIR 3 Putts

1st • Beau Hossler

54' 8"

GIR Putts Made by Dist.

Matt McCarty
USA
GIR Putting Avg - > 35'

1st • Matt McCarty

8.86%
Rasmus Højgaard
DEN
GIR Putting Avg - 30-35'

1st • Rasmus Højgaard

16.67%
Matthieu Pavon
FRA
GIR Putting Avg - 25-30'

1st • Matthieu Pavon

18.18%
Patrick Fishburn
USA
GIR Putting - > 25'

1st • Patrick Fishburn

9.56%
Jake Knapp
USA
GIR Putting - 20-25'

1st • Jake Knapp

25.81%
Beau Hossler
USA
GIR Putting - 15-20'

1st • Beau Hossler

30.12%
Rasmus Højgaard
DEN
GIR Putting - 10-15'

1st • Rasmus Højgaard

41.18%
Peter Malnati
USA
GIR Putting - 5-10'

1st • Peter Malnati

68.13%
Jeffrey Kang
USA
GIR Putting - Inside 5'

1st • Jeffrey Kang

100.00%
Official

TOUR Championship

1

Scottie Scheffler
USA
S. Scheffler
Tot
-16
R4
-4

-16

1

USA
S. Scheffler
Tot
-16
R4
-4

2

Viktor Hovland
NOR
V. Hovland
Tot
-13
R4
+2

-13

2

NOR
V. Hovland
Tot
-13
R4
+2

3

Ryan Gerard
USA
R. Gerard
Tot
-12
R4
+2

-12

3

USA
R. Gerard
Tot
-12
R4
+2

T4

Alex Fitzpatrick
ENG
A. Fitzpatrick
Tot
-11
R4
-4

-11

T4

ENG
A. Fitzpatrick
Tot
-11
R4
-4

T4

Jacob Bridgeman
USA
J. Bridgeman
Tot
-11
R4
-2

-11

T4

USA
J. Bridgeman
Tot
-11
R4
-2
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