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Official

TOUR ChampionshipRight Arrow

1

Scottie Scheffler
USA
S. Scheffler
Tot
-16
R4
-4

-16

1

USA
S. Scheffler
Tot
-16
R4
-4

2

Viktor Hovland
NOR
V. Hovland
Tot
-13
R4
+2

-13

2

NOR
V. Hovland
Tot
-13
R4
+2

3

Ryan Gerard
USA
R. Gerard
Tot
-12
R4
+2

-12

3

USA
R. Gerard
Tot
-12
R4
+2

T4

Alex Fitzpatrick
ENG
A. Fitzpatrick
Tot
-11
R4
-4

-11

T4

ENG
A. Fitzpatrick
Tot
-11
R4
-4

T4

Jacob Bridgeman
USA
J. Bridgeman
Tot
-11
R4
-2

-11

T4

USA
J. Bridgeman
Tot
-11
R4
-2

T4

Min Woo Lee
AUS
M. Lee
Tot
-11
R4
-2

-11

T4

AUS
M. Lee
Tot
-11
R4
-2

T4

Russell Henley
USA
R. Henley
Tot
-11
R4
-2

-11

T4

USA
R. Henley
Tot
-11
R4
-2

T4

Rory McIlroy
NIR
R. McIlroy
Tot
-11
R4
-1

-11

T4

NIR
R. McIlroy
Tot
-11
R4
-1

T4

Chris Gotterup
USA
C. Gotterup
Tot
-11
R4
+1

-11

T4

USA
C. Gotterup
Tot
-11
R4
+1

T4

Ludvig Åberg
SWE
L. Åberg
Tot
-11
R4
+1

-11

T4

SWE
L. Åberg
Tot
-11
R4
+1

T11

Tommy Fleetwood
ENG
T. Fleetwood
Tot
-10
R4
-3

-10

T11

ENG
T. Fleetwood
Tot
-10
R4
-3

T11

Cameron Young
USA
Cam. Young
Tot
-10
R4
E

-10

T11

USA
Cam. Young
Tot
-10
R4
E

T11

Adam Scott
AUS
A. Scott
Tot
-10
R4
+2

-10

T11

AUS
A. Scott
Tot
-10
R4
+2

T14

Xander Schauffele
USA
X. Schauffele
Tot
-9
R4
-4

-9

T14

USA
X. Schauffele
Tot
-9
R4
-4

T14

Tom Kim
KOR
T. Kim
Tot
-9
R4
-2

-9

T14

KOR
T. Kim
Tot
-9
R4
-2
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Stats

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Short Game Leaders

Justin Thomas
USA
SG: Around-the-Green

1st • Justin Thomas

0.627
Scottie Scheffler
USA
Scrambling

1st • Scottie Scheffler

66.40%
Akshay Bhatia
USA
Sand Save Percentage

1st • Akshay Bhatia

65.41%
Tommy Fleetwood
ENG
Scrambling from Rough

1st • Tommy Fleetwood

71.31%
Alex Fitzpatrick
ENG
Scrambling from > 30 yards

1st • Alex Fitzpatrick

42.50%

Up and Down

Scottie Scheffler
USA
Scrambling

1st • Scottie Scheffler

66.40%
John Parry
ENG
Scrambling from the Sand

1st • John Parry

67.90%
Tommy Fleetwood
ENG
Scrambling from the Rough

1st • Tommy Fleetwood

71.31%
Jason Day
AUS
Scrambling from Other Locations

1st • Jason Day

75.44%
Alex Fitzpatrick
ENG
Scrambling from > 30 yards

1st • Alex Fitzpatrick

42.50%
A.J. Ewart
CAN
Scrambling from 20-30 yards

1st • A.J. Ewart

72.92%
Scottie Scheffler
USA
Scrambling from 10-20 yards

1st • Scottie Scheffler

76.98%
Nick Taylor
CAN
Scrambling from < 10 yards

1st • Nick Taylor

97.85%
Akshay Bhatia
USA
Sand Save Percentage

1st • Akshay Bhatia

65.41%
Christiaan Bezuidenhout
RSA
Sand Saves from 30+ yards

1st • Christiaan Bezuidenhout

70.00%
Ben Griffin
USA
Sand Saves from 20-30 yards

1st • Ben Griffin

73.53%
Patrick Cantlay
USA
Sand Saves from 10-20 yards

1st • Patrick Cantlay

75.47%
Bud Cauley
USA
Sand Saves from < 10 yards

1st • Bud Cauley

100.00%

Accuracy

Mac Meissner
USA
Proximity to Hole (ARG)

1st • Mac Meissner

6' 4"
Alejandro Tosti
ARG
Proximity to Hole from Sand

1st • Alejandro Tosti

6' 7"
Doug Ghim
USA
Proximity to Hole from Rough

1st • Doug Ghim

6' 9"
Sudarshan Yellamaraju
CAN
Proximity to Hole from Other Locations

1st • Sudarshan Yellamaraju

4' 7"
Andrew Novak
USA
Proximity to Hole from 30+ yards

1st • Andrew Novak

8' 11"
Justin Thomas
USA
Proximity to Hole from 20-30 yards

1st • Justin Thomas

7' 3"
David Lipsky
USA
Proximity to Hole from 10-20 yards

1st • David Lipsky

5' 5"
Vince Whaley
USA
Proximity to Hole from < 10 yards

1st • Vince Whaley

2' 2"
Tommy Fleetwood
ENG
Scrambling Average Distance to Hole

1st • Tommy Fleetwood

6' 9"

Scoring

Brice Garnett
USA
Scrambling > 30 yds (RTP Score)

1st • Brice Garnett

+.652
A.J. Ewart
CAN
Scrambling 20-30 yds (RTP Score)

1st • A.J. Ewart

+.271
Jordan Spieth
USA
Scrambling 10-20 yds (RTP Score)

1st • Jordan Spieth

+.217
Tommy Fleetwood
ENG
Scrambling Rough (RTP Score)

1st • Tommy Fleetwood

+.270
Official

TOUR Championship

1

Scottie Scheffler
USA
S. Scheffler
Tot
-16
R4
-4

-16

1

USA
S. Scheffler
Tot
-16
R4
-4

2

Viktor Hovland
NOR
V. Hovland
Tot
-13
R4
+2

-13

2

NOR
V. Hovland
Tot
-13
R4
+2

3

Ryan Gerard
USA
R. Gerard
Tot
-12
R4
+2

-12

3

USA
R. Gerard
Tot
-12
R4
+2

T4

Alex Fitzpatrick
ENG
A. Fitzpatrick
Tot
-11
R4
-4

-11

T4

ENG
A. Fitzpatrick
Tot
-11
R4
-4

T4

Jacob Bridgeman
USA
J. Bridgeman
Tot
-11
R4
-2

-11

T4

USA
J. Bridgeman
Tot
-11
R4
-2
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