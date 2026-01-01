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Official

TOUR ChampionshipRight Arrow

1

Scottie Scheffler
USA
S. Scheffler
Tot
-16
R4
-4

-16

1

USA
S. Scheffler
Tot
-16
R4
-4

2

Viktor Hovland
NOR
V. Hovland
Tot
-13
R4
+2

-13

2

NOR
V. Hovland
Tot
-13
R4
+2

3

Ryan Gerard
USA
R. Gerard
Tot
-12
R4
+2

-12

3

USA
R. Gerard
Tot
-12
R4
+2

T4

Alex Fitzpatrick
ENG
A. Fitzpatrick
Tot
-11
R4
-4

-11

T4

ENG
A. Fitzpatrick
Tot
-11
R4
-4

T4

Jacob Bridgeman
USA
J. Bridgeman
Tot
-11
R4
-2

-11

T4

USA
J. Bridgeman
Tot
-11
R4
-2

T4

Min Woo Lee
AUS
M. Lee
Tot
-11
R4
-2

-11

T4

AUS
M. Lee
Tot
-11
R4
-2

T4

Russell Henley
USA
R. Henley
Tot
-11
R4
-2

-11

T4

USA
R. Henley
Tot
-11
R4
-2

T4

Rory McIlroy
NIR
R. McIlroy
Tot
-11
R4
-1

-11

T4

NIR
R. McIlroy
Tot
-11
R4
-1

T4

Chris Gotterup
USA
C. Gotterup
Tot
-11
R4
+1

-11

T4

USA
C. Gotterup
Tot
-11
R4
+1

T4

Ludvig Åberg
SWE
L. Åberg
Tot
-11
R4
+1

-11

T4

SWE
L. Åberg
Tot
-11
R4
+1

T11

Tommy Fleetwood
ENG
T. Fleetwood
Tot
-10
R4
-3

-10

T11

ENG
T. Fleetwood
Tot
-10
R4
-3

T11

Cameron Young
USA
Cam. Young
Tot
-10
R4
E

-10

T11

USA
Cam. Young
Tot
-10
R4
E

T11

Adam Scott
AUS
A. Scott
Tot
-10
R4
+2

-10

T11

AUS
A. Scott
Tot
-10
R4
+2

T14

Xander Schauffele
USA
X. Schauffele
Tot
-9
R4
-4

-9

T14

USA
X. Schauffele
Tot
-9
R4
-4

T14

Tom Kim
KOR
T. Kim
Tot
-9
R4
-2

-9

T14

KOR
T. Kim
Tot
-9
R4
-2
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Stats

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Approach Leaders

Si Woo Kim
KOR
SG: Approach the Green

1st • Si Woo Kim

0.738
Scottie Scheffler
USA
Ball Striking

1st • Scottie Scheffler

4
Scottie Scheffler
USA
Greens in Regulation Percentage

1st • Scottie Scheffler

72.86%
Joel Dahmen
USA
Proximity to Hole

1st • Joel Dahmen

32' 10"
Hideki Matsuyama
JPN
Approaches from > 100 yards

1st • Hideki Matsuyama

30' 5"
Davis Chatfield
USA
Approaches from inside 100 yards

1st • Davis Chatfield

13' 6"

Greens in Regulation

Scottie Scheffler
USA
Greens in Regulation Percentage

1st • Scottie Scheffler

72.86%
Scottie Scheffler
USA
Greens or Fringe in Regulation

1st • Scottie Scheffler

77.12%
Jackson Suber
USA
GIR Percentage - 200+ yards

1st • Jackson Suber

63.16%
Patrick Fishburn
USA
GIR Percentage - 175-200 yards

1st • Patrick Fishburn

70.41%
Adam Svensson
CAN
GIR Percentage - 150-175 yards

1st • Adam Svensson

73.49%
Alex Smalley
USA
GIR Percentage - 125-150 yards

1st • Alex Smalley

79.84%
Matt Fitzpatrick
ENG
GIR Percentage - < 125 yards

1st • Matt Fitzpatrick

88.57%
Austin Smotherman
USA
GIR Percentage - 100-125 yards

1st • Austin Smotherman

87.38%
Johnny Keefer
USA
GIR Percentage - 100+ yards

1st • Johnny Keefer

68.22%
Tommy Fleetwood
ENG
GIR Percentage - < 100 yards

1st • Tommy Fleetwood

92.51%
Lucas Glover
USA
GIR Percentage - 75-100 yards

1st • Lucas Glover

93.85%
Jackson Suber
USA
GIR Percentage - < 75 yards

1st • Jackson Suber

95.24%
Rasmus Højgaard
DEN
GIR Percentage from Fairway

1st • Rasmus Højgaard

84.62%
Austin Smotherman
USA
GIR Pct. - Fairway Bunker

1st • Austin Smotherman

73.9%
Scottie Scheffler
USA
GIR Percentage from Other than Fairway

1st • Scottie Scheffler

61.07%

Accuracy from Fairway

Joel Dahmen
USA
Proximity to Hole

1st • Joel Dahmen

32' 10"
Ludvig Åberg
SWE
Approaches from > 275 yards

1st • Ludvig Åberg

53' 8"
Joel Dahmen
USA
Approaches from 250-275 yards

1st • Joel Dahmen

44' 5"
Alex Fitzpatrick
ENG
Approaches from 225-250 yards

1st • Alex Fitzpatrick

36' 11"
Hideki Matsuyama
JPN
Approaches from 200-225 yards

1st • Hideki Matsuyama

35' 3"
Michael Brennan
USA
Approaches from > 200 yards

1st • Michael Brennan

42' 7"
Viktor Hovland
NOR
Approaches from 175-200 yards

1st • Viktor Hovland

28' 10"
Si Woo Kim
KOR
Approaches from 150-175 yards

1st • Si Woo Kim

22' 7"
Tom Kim
KOR
Approaches from 125-150 yards

1st • Tom Kim

18' 11"
Tom Hoge
USA
Approaches from 50-125 yards

1st • Tom Hoge

15' 9"
Jacob Bridgeman
USA
Approaches from 100-125 yards

1st • Jacob Bridgeman

15' 6"
Adam Scott
AUS
Approaches from 75-100 yards

1st • Adam Scott

12' 5"
Luke Clanton
USA
Approaches from 50-75 yards

1st • Luke Clanton

9' 2"
Davis Chatfield
USA
Approaches from inside 100 yards

1st • Davis Chatfield

13' 6"
Hideki Matsuyama
JPN
Approaches from > 100 yards

1st • Hideki Matsuyama

30' 5"
Tom Hoge
USA
Fairway Proximity

1st • Tom Hoge

29' 0"

Accuracy from Rough

Joel Dahmen
USA
Rough Proximity

1st • Joel Dahmen

37' 2"
John Parry
ENG
Left Rough Proximity

1st • John Parry

37' 1"
Joel Dahmen
USA
Right Rough Proximity

1st • Joel Dahmen

33' 5"
Matt Fitzpatrick
ENG
Approaches from > 275 yards (Rgh)

1st • Matt Fitzpatrick

28' 2"
Andrew Putnam
USA
Approaches from 250-275 yards (Rgh)

1st • Andrew Putnam

51' 0"
Keegan Bradley
USA
Approaches from 225-250 yards (Rgh)

1st • Keegan Bradley

29' 4"
Brooks Koepka
USA
Approaches from 200-225 yards (Rgh)

1st • Brooks Koepka

36' 1"
Kristoffer Ventura
NOR
Approaches from > 100 yards (Rgh)

1st • Kristoffer Ventura

38' 6"
Jacob Bridgeman
USA
Approaches from inside 100 yards (Rgh)

1st • Jacob Bridgeman

16' 4"
Alex Fitzpatrick
ENG
Approaches from > 200 yards (Rgh)

1st • Alex Fitzpatrick

58' 3"
Michael Brennan
USA
Approaches from 175-200 yards (Rgh)

1st • Michael Brennan

43' 8"
Joel Dahmen
USA
Approaches from 150-175 yards (Rgh)

1st • Joel Dahmen

34' 6"
Brandt Snedeker
USA
Approaches from 125-150 yards (Rgh)

1st • Brandt Snedeker

28' 1"
Kensei Hirata
JPN
Approaches from 50-125 yards (Rgh)

1st • Kensei Hirata

21' 4"
Kristoffer Ventura
NOR
Approaches from 100-125 yards (Rgh)

1st • Kristoffer Ventura

20' 0"
John VanDerLaan
USA
Approaches from 75-100 yards (Rgh)

1st • John VanDerLaan

15' 0"
Tom Kim
KOR
Approaches from 50-75 yards (Rgh)

1st • Tom Kim

9' 8"

Scoring

Scottie Scheffler
USA
Birdie or Better Percentage - Fairway

1st • Scottie Scheffler

29.79%
Brooks Koepka
USA
Birdie or Better Percentage - Left Rough

1st • Brooks Koepka

25.32%
Ludvig Åberg
SWE
Birdie or Better Percentage - Right Rough

1st • Ludvig Åberg

25.71%
Jacob Bridgeman
USA
Birdie or Better Percentage - Rough

1st • Jacob Bridgeman

22.22%
Ludvig Åberg
SWE
Birdie or Better Percentage - 200+ yards

1st • Ludvig Åberg

45.10%
Rasmus Højgaard
DEN
Birdie or Better Percentage - 175-200 yards

1st • Rasmus Højgaard

22.73%
Wyndham Clark
USA
Birdie or Better Percentage - 150-175 yards

1st • Wyndham Clark

23.17%
Tom Kim
KOR
Birdie or Better Percentage - 125-150 yards

1st • Tom Kim

28.64%
Tom Kim
KOR
Birdie or Better Percentage - < 125 yards

1st • Tom Kim

34.08%
Brandt Snedeker
USA
Approach > 275 yards (RTP)

1st • Brandt Snedeker

-1.000
Joel Dahmen
USA
Approach 250-275 yards (RTP)

1st • Joel Dahmen

-.800
Jake Knapp
USA
Approach 225-250 yards (RTP)

1st • Jake Knapp

-.590
Ludvig Åberg
SWE
Approach 200-225 yards (RTP)

1st • Ludvig Åberg

-.253
Jake Knapp
USA
Approach > 200 yards (RTP Score)

1st • Jake Knapp

-.388
Johnny Keefer
USA
Approach 175-200 yards (RTP Score)

1st • Johnny Keefer

-.140
Scottie Scheffler
USA
Approach 150-175 yards (RTP Score)

1st • Scottie Scheffler

-.231
Tom Kim
KOR
Approach 125-150 yards (RTP Score)

1st • Tom Kim

-.297
Seamus Power
IRL
Approach < 125 yards (RTP Score)

1st • Seamus Power

-.281
Tom Kim
KOR
Approach 100-125 yards (RTP Score)

1st • Tom Kim

-.350
Keith Mitchell
USA
Approach 75-100 yards (RTP Score)

1st • Keith Mitchell

-.433
Harry Hall
ENG
Approach 50-75 yards (RTP Score)

1st • Harry Hall

-.450
Beau Hossler
USA
Approaches 50-75 yards-Rgh (RTP)

1st • Beau Hossler

-.714
Russell Henley
USA
Approaches 75-100 yards-Rgh (RTP)

1st • Russell Henley

-.667
Shane Lowry
IRL
Approaches 100-125 yards-Rgh (RTP)

1st • Shane Lowry

-.350
Jacob Bridgeman
USA
Approaches 50-125 yards-Rgh (RTP)

1st • Jacob Bridgeman

-.222
Brandt Snedeker
USA
Approaches 125-150 yards-Rgh (RTP)

1st • Brandt Snedeker

-.200
Davis Chatfield
USA
Approaches 150-175 yards-Rgh (RTP)

1st • Davis Chatfield

-.208
Keegan Bradley
USA
Approaches 175-200 yards-Rgh (RTP)

1st • Keegan Bradley

-.174
Taylor Moore
USA
Approaches > 200 yards-Rgh (RTP)

1st • Taylor Moore

-.514
Jacob Bridgeman
USA
Approaches < 100 yards-Rgh (RTP)

1st • Jacob Bridgeman

-.368
Matt Wallace
ENG
Approaches > 100 yards-Rgh (RTP)

1st • Matt Wallace

-.032
Seamus Power
IRL
Approaches 200-225 yards-Rgh (RTP)

1st • Seamus Power

-.500
Keegan Bradley
USA
Approaches 225-250 yards-Rgh (RTP)

1st • Keegan Bradley

-1.200
Lucas Glover
USA
Approaches 250-275 yards-Rgh (RTP)

1st • Lucas Glover

-1.000
Brice Garnett
USA
Approaches > 275 yards-Rgh (RTP)

1st • Brice Garnett

-1.500
Brooks Koepka
USA
Approaches Left Rough (RTP Score)

1st • Brooks Koepka

-.114
Matt Wallace
ENG
Approaches Right Rough (RTP Score)

1st • Matt Wallace

-.101
Scottie Scheffler
USA
Fairway Approach (RTP Score)

1st • Scottie Scheffler

-.223

Going for it

Aldrich Potgieter
RSA
Going for the Green

1st • Aldrich Potgieter

78.57%
Jackson Suber
USA
Going for the Green - Hit Green Pct.

1st • Jackson Suber

38.68%
Maverick McNealy
USA
Going for the Green - Birdie or Better

1st • Maverick McNealy

73.49%
Aldrich Potgieter
RSA
Par 5 Going for the Green

1st • Aldrich Potgieter

78.75%
Jake Knapp
USA
Average Going for it Shot Distance (in Yards)

1st • Jake Knapp

252.4
Jackson Suber
USA
Average Distance after Going for it Shot

1st • Jackson Suber

19.8

Holeouts, Other

Sahith Theegala
USA
Total Hole Outs

1st • Sahith Theegala

29
Max Greyserman
USA
Longest Hole Outs (in yards)

1st • Max Greyserman

275
Rasmus Højgaard
DEN
Average Approach Shot Distance

1st • Rasmus Højgaard

161.9
Brice Garnett
USA
Average Approach Distance - Birdie or Better

1st • Brice Garnett

161.8
Rasmus Højgaard
DEN
Average Approach Distance - Par

1st • Rasmus Højgaard

158.4
Marco Penge
ENG
Average Approach Distance - Bogey or Worse

1st • Marco Penge

151.4
Michael Brennan
USA
Average Distance to Hole After Tee Shot

1st • Michael Brennan

156.0
Official

TOUR Championship

1

Scottie Scheffler
USA
S. Scheffler
Tot
-16
R4
-4

-16

1

USA
S. Scheffler
Tot
-16
R4
-4

2

Viktor Hovland
NOR
V. Hovland
Tot
-13
R4
+2

-13

2

NOR
V. Hovland
Tot
-13
R4
+2

3

Ryan Gerard
USA
R. Gerard
Tot
-12
R4
+2

-12

3

USA
R. Gerard
Tot
-12
R4
+2

T4

Alex Fitzpatrick
ENG
A. Fitzpatrick
Tot
-11
R4
-4

-11

T4

ENG
A. Fitzpatrick
Tot
-11
R4
-4

T4

Jacob Bridgeman
USA
J. Bridgeman
Tot
-11
R4
-2

-11

T4

USA
J. Bridgeman
Tot
-11
R4
-2
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