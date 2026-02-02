Purse breakdown: What are payouts for WM Phoenix Open?
The PGA TOUR heads to Scottsdale, Arizona, this week for the WM Phoenix Open. TPC Scottsdale (Stadium Course) will host, with $9.6 million up for grabs.
Scottie Scheffler headlines the field with Brooks Koepka making his second TOUR start as part of the Returning Member Program, after making the cut in his return last week at the Farmers Insurance Open
See below for the full purse breakdown.
|Pos.
|Pct.
|Amount
|2 Tied
|3 Tied
|4 Tied
|5 Tied
|6 Tied
|7 Tied
|8 Tied
|9 Tied
|10 Tied
|1
|18.00%
|$1,728,000.00
|2
|10.90%
|$1,046,400.00
|$854,400.00
|$726,400.00
|$643,200.00
|$584,160.00
|$540,800.00
|$506,400.00
|$478,200.00
|$454,133.33
|$432,960.00
|3
|6.90%
|$662,400.00
|$566,400.00
|$508,800.00
|$468,600.00
|$439,680.00
|$416,400.00
|$397,028.57
|$380,100.00
|$364,800.00
|$350,640.00
|4
|4.90%
|$470,400.00
|$432,000.00
|$404,000.00
|$384,000.00
|$367,200.00
|$352,800.00
|$339,771.43
|$327,600.00
|$316,000.00
|$304,800.00
|5
|4.10%
|$393,600.00
|$370,800.00
|$355,200.00
|$341,400.00
|$329,280.00
|$318,000.00
|$307,200.00
|$296,700.00
|$286,400.00
|$276,240.00
|6
|3.62%
|$348,000.00
|$336,000.00
|$324,000.00
|$313,200.00
|$302,880.00
|$292,800.00
|$282,857.14
|$273,000.00
|$263,200.00
|$254,400.00
|7
|3.38%
|$324,000.00
|$312,000.00
|$301,600.00
|$291,600.00
|$281,760.00
|$272,000.00
|$262,285.71
|$252,600.00
|$244,000.00
|$236,160.00
|8
|3.12%
|$300,000.00
|$290,400.00
|$280,800.00
|$271,200.00
|$261,600.00
|$252,000.00
|$242,400.00
|$234,000.00
|$226,400.00
|$219,360.00
|9
|2.92%
|$280,800.00
|$271,200.00
|$261,600.00
|$252,000.00
|$242,400.00
|$232,800.00
|$224,571.43
|$217,200.00
|$210,400.00
|$204,000.00
|10
|2.73%
|$261,600.00
|$252,000.00
|$242,400.00
|$232,800.00
|$223,200.00
|$215,200.00
|$208,114.29
|$201,600.00
|$195,466.67
|$189,600.00
|11
|2.52%
|$242,400.00
|$232,800.00
|$223,200.00
|$213,600.00
|$205,920.00
|$199,200.00
|$193,028.57
|$187,200.00
|$181,600.00
|$176,160.00
|12
|2.33%
|$223,200.00
|$213,600.00
|$204,000.00
|$196,800.00
|$190,560.00
|$184,800.00
|$179,314.29
|$174,000.00
|$168,800.00
|$163,680.00
|13
|2.12%
|$204,000.00
|$194,400.00
|$188,000.00
|$182,400.00
|$177,120.00
|$172,000.00
|$166,971.43
|$162,000.00
|$157,066.67
|$152,160.00
|14
|1.93%
|$184,800.00
|$180,000.00
|$175,200.00
|$170,400.00
|$165,600.00
|$160,800.00
|$156,000.00
|$151,200.00
|$146,400.00
|$141,792.00
|15
|1.82%
|$175,200.00
|$170,400.00
|$165,600.00
|$160,800.00
|$156,000.00
|$151,200.00
|$146,400.00
|$141,600.00
|$137,013.33
|$132,576.00
|16
|1.73%
|$165,600.00
|$160,800.00
|$156,000.00
|$151,200.00
|$146,400.00
|$141,600.00
|$136,800.00
|$132,240.00
|$127,840.00
|$123,552.00
|17
|1.62%
|$156,000.00
|$151,200.00
|$146,400.00
|$141,600.00
|$136,800.00
|$132,000.00
|$127,474.29
|$123,120.00
|$118,880.00
|$114,720.00
|18
|1.52%
|$146,400.00
|$141,600.00
|$136,800.00
|$132,000.00
|$127,200.00
|$122,720.00
|$118,422.86
|$114,240.00
|$110,133.33
|$106,560.00
|19
|1.43%
|$136,800.00
|$132,000.00
|$127,200.00
|$122,400.00
|$117,984.00
|$113,760.00
|$109,645.71
|$105,600.00
|$102,133.33
|$99,072.00
|20
|1.32%
|$127,200.00
|$122,400.00
|$117,600.00
|$113,280.00
|$109,152.00
|$105,120.00
|$101,142.86
|$97,800.00
|$94,880.00
|$92,256.00
|21
|1.23%
|$117,600.00
|$112,800.00
|$108,640.00
|$104,640.00
|$100,704.00
|$96,800.00
|$93,600.00
|$90,840.00
|$88,373.33
|$86,112.00
|22
|1.12%
|$108,000.00
|$104,160.00
|$100,320.00
|$96,480.00
|$92,640.00
|$89,600.00
|$87,017.14
|$84,720.00
|$82,613.33
|$80,640.00
|23
|1.04%
|$100,320.00
|$96,480.00
|$92,640.00
|$88,800.00
|$85,920.00
|$83,520.00
|$81,394.29
|$79,440.00
|$77,600.00
|$75,840.00
|24
|0.96%
|$92,640.00
|$88,800.00
|$84,960.00
|$82,320.00
|$80,160.00
|$78,240.00
|$76,457.14
|$74,760.00
|$73,120.00
|$71,520.00
|25
|0.89%
|$84,960.00
|$81,120.00
|$78,880.00
|$77,040.00
|$75,360.00
|$73,760.00
|$72,205.71
|$70,680.00
|$69,173.33
|$67,728.00
|26
|0.81%
|$77,280.00
|$75,840.00
|$74,400.00
|$72,960.00
|$71,520.00
|$70,080.00
|$68,640.00
|$67,200.00
|$65,813.33
|$64,464.00
|27
|0.78%
|$74,400.00
|$72,960.00
|$71,520.00
|$70,080.00
|$68,640.00
|$67,200.00
|$65,760.00
|$64,380.00
|$63,040.00
|$61,728.00
|28
|0.74%
|$71,520.00
|$70,080.00
|$68,640.00
|$67,200.00
|$65,760.00
|$64,320.00
|$62,948.57
|$61,620.00
|$60,320.00
|$59,040.00
|29
|0.71%
|$68,640.00
|$67,200.00
|$65,760.00
|$64,320.00
|$62,880.00
|$61,520.00
|$60,205.71
|$58,920.00
|$57,653.33
|$56,448.00
|30
|0.69%
|$65,760.00
|$64,320.00
|$62,880.00
|$61,440.00
|$60,096.00
|$58,800.00
|$57,531.43
|$56,280.00
|$55,093.33
|$53,952.00
|31
|0.66%
|$62,880.00
|$61,440.00
|$60,000.00
|$58,680.00
|$57,408.00
|$56,160.00
|$54,925.71
|$53,760.00
|$52,640.00
|$51,552.00
|32
|0.62%
|$60,000.00
|$58,560.00
|$57,280.00
|$56,040.00
|$54,816.00
|$53,600.00
|$52,457.14
|$51,360.00
|$50,293.33
|$49,248.00
|33
|0.59%
|$57,120.00
|$55,920.00
|$54,720.00
|$53,520.00
|$52,320.00
|$51,200.00
|$50,125.71
|$49,080.00
|$48,053.33
|$47,040.00
|34
|0.57%
|$54,720.00
|$53,520.00
|$52,320.00
|$51,120.00
|$50,016.00
|$48,960.00
|$47,931.43
|$46,920.00
|$45,920.00
|$44,928.00
|35
|0.55%
|$52,320.00
|$51,120.00
|$49,920.00
|$48,840.00
|$47,808.00
|$46,800.00
|$45,805.71
|$44,820.00
|$43,840.00
|$42,864.00
|36
|0.52%
|$49,920.00
|$48,720.00
|$47,680.00
|$46,680.00
|$45,696.00
|$44,720.00
|$43,748.57
|$42,780.00
|$41,813.33
|$40,848.00
|37
|0.49%
|$47,520.00
|$46,560.00
|$45,600.00
|$44,640.00
|$43,680.00
|$42,720.00
|$41,760.00
|$40,800.00
|$39,840.00
|$38,880.00
|38
|0.47%
|$45,600.00
|$44,640.00
|$43,680.00
|$42,720.00
|$41,760.00
|$40,800.00
|$39,840.00
|$38,880.00
|$37,920.00
|$36,960.00
|39
|0.46%
|$43,680.00
|$42,720.00
|$41,760.00
|$40,800.00
|$39,840.00
|$38,880.00
|$37,920.00
|$36,960.00
|$36,000.00
|$35,078.40
|40
|0.43%
|$41,760.00
|$40,800.00
|$39,840.00
|$38,880.00
|$37,920.00
|$36,960.00
|$36,000.00
|$35,040.00
|$34,122.67
|$33,254.40
|41
|0.41%
|$39,840.00
|$38,880.00
|$37,920.00
|$36,960.00
|$36,000.00
|$35,040.00
|$34,080.00
|$33,168.00
|$32,309.33
|$31,545.60
|42
|0.40%
|$37,920.00
|$36,960.00
|$36,000.00
|$35,040.00
|$34,080.00
|$33,120.00
|$32,214.86
|$31,368.00
|$30,624.00
|$29,971.20
|43
|0.38%
|$36,000.00
|$35,040.00
|$34,080.00
|$33,120.00
|$32,160.00
|$31,264.00
|$30,432.00
|$29,712.00
|$29,088.00
|$28,531.20
|44
|0.35%
|$34,080.00
|$33,120.00
|$32,160.00
|$31,200.00
|$30,316.80
|$29,504.00
|$28,813.71
|$28,224.00
|$27,701.33
|$27,244.80
|45
|0.34%
|$32,160.00
|$31,200.00
|$30,240.00
|$29,376.00
|$28,588.80
|$27,936.00
|$27,387.43
|$26,904.00
|$26,485.33
|$26,112.00
|46
|0.32%
|$30,240.00
|$29,280.00
|$28,448.00
|$27,696.00
|$27,091.20
|$26,592.00
|$26,153.14
|$25,776.00
|$25,440.00
|$25,152.00
|47
|0.29%
|$28,320.00
|$27,552.00
|$26,848.00
|$26,304.00
|$25,862.40
|$25,472.00
|$25,138.29
|$24,840.00
|$24,586.67
|$24,364.80
|48
|0.28%
|$26,784.00
|$26,112.00
|$25,632.00
|$25,248.00
|$24,902.40
|$24,608.00
|$24,342.86
|$24,120.00
|$23,925.33
|$23,750.40
|49
|0.27%
|$25,440.00
|$25,056.00
|$24,736.00
|$24,432.00
|$24,172.80
|$23,936.00
|$23,739.43
|$23,568.00
|$23,413.33
|$23,270.40
|50
|0.26%
|$24,672.00
|$24,384.00
|$24,096.00
|$23,856.00
|$23,635.20
|$23,456.00
|$23,300.57
|$23,160.00
|$23,029.33
|$22,905.60
|51
|0.25%
|$24,096.00
|$23,808.00
|$23,584.00
|$23,376.00
|$23,212.80
|$23,072.00
|$22,944.00
|$22,824.00
|$22,709.33
|$22,598.40
|52
|0.24%
|$23,520.00
|$23,328.00
|$23,136.00
|$22,992.00
|$22,867.20
|$22,752.00
|$22,642.29
|$22,536.00
|$22,432.00
|$22,329.60
|53
|0.24%
|$23,136.00
|$22,944.00
|$22,816.00
|$22,704.00
|$22,598.40
|$22,496.00
|$22,395.43
|$22,296.00
|$22,197.33
|$22,099.20
|54
|0.24%
|$22,752.00
|$22,656.00
|$22,560.00
|$22,464.00
|$22,368.00
|$22,272.00
|$22,176.00
|$22,080.00
|$21,984.00
|$21,888.00
|55
|0.23%
|$22,560.00
|$22,464.00
|$22,368.00
|$22,272.00
|$22,176.00
|$22,080.00
|$21,984.00
|$21,888.00
|$21,792.00
|$21,696.00
|56
|0.23%
|$22,368.00
|$22,272.00
|$22,176.00
|$22,080.00
|$21,984.00
|$21,888.00
|$21,792.00
|$21,696.00
|$21,600.00
|$21,504.00
|57
|0.23%
|$22,176.00
|$22,080.00
|$21,984.00
|$21,888.00
|$21,792.00
|$21,696.00
|$21,600.00
|$21,504.00
|$21,408.00
|$21,312.00
|58
|0.23%
|$21,984.00
|$21,888.00
|$21,792.00
|$21,696.00
|$21,600.00
|$21,504.00
|$21,408.00
|$21,312.00
|$21,216.00
|$21,120.00
|59
|0.23%
|$21,792.00
|$21,696.00
|$21,600.00
|$21,504.00
|$21,408.00
|$21,312.00
|$21,216.00
|$21,120.00
|$21,024.00
|$20,928.00
|60
|0.23%
|$21,600.00
|$21,504.00
|$21,408.00
|$21,312.00
|$21,216.00
|$21,120.00
|$21,024.00
|$20,928.00
|$20,832.00
|$20,736.00
|61
|0.22%
|$21,408.00
|$21,312.00
|$21,216.00
|$21,120.00
|$21,024.00
|$20,928.00
|$20,832.00
|$20,736.00
|$20,640.00
|$20,544.00
|62
|0.22%
|$21,216.00
|$21,120.00
|$21,024.00
|$20,928.00
|$20,832.00
|$20,736.00
|$20,640.00
|$20,544.00
|$20,448.00
|$20,352.00
|63
|0.22%
|$21,024.00
|$20,928.00
|$20,832.00
|$20,736.00
|$20,640.00
|$20,544.00
|$20,448.00
|$20,352.00
|$20,256.00
|$20,160.00
|64
|0.22%
|$20,832.00
|$20,736.00
|$20,640.00
|$20,544.00
|$20,448.00
|$20,352.00
|$20,256.00
|$20,160.00
|$20,064.00
|$19,968.00
|65
|0.21%
|$20,640.00
|$20,544.00
|$20,448.00
|$20,352.00
|$20,256.00
|$20,160.00
|$20,064.00
|$19,968.00
|$19,872.00
|$19,776.00
|66
|0.21%
|$20,448.00
|$20,352.00
|$20,256.00
|$20,160.00
|$20,064.00
|$19,968.00
|$19,872.00
|$19,776.00
|$19,680.00
|$19,584.00
|67
|0.21%
|$20,256.00
|$20,160.00
|$20,064.00
|$19,968.00
|$19,872.00
|$19,776.00
|$19,680.00
|$19,584.00
|$19,488.00
|$19,392.00
|68
|0.21%
|$20,064.00
|$19,968.00
|$19,872.00
|$19,776.00
|$19,680.00
|$19,584.00
|$19,488.00
|$19,392.00
|$19,296.00
|$19,200.00
|69
|0.21%
|$19,872.00
|$19,776.00
|$19,680.00
|$19,584.00
|$19,488.00
|$19,392.00
|$19,296.00
|$19,200.00
|$19,104.00
|$19,008.00
|70
|0.20%
|$19,680.00
|$19,584.00
|$19,488.00
|$19,392.00
|$19,296.00
|$19,200.00
|$19,104.00
|$19,008.00
|$18,912.00
|$18,816.00
|71
|0.20%
|$19,488.00
|$19,392.00
|$19,296.00
|$19,200.00
|$19,104.00
|$19,008.00
|$18,912.00
|$18,816.00
|$18,720.00
|$18,624.00
|72
|0.20%
|$19,296.00
|$19,200.00
|$19,104.00
|$19,008.00
|$18,912.00
|$18,816.00
|$18,720.00
|$18,624.00
|$18,528.00
|$18,432.00
|73
|0.20%
|$19,104.00
|$19,008.00
|$18,912.00
|$18,816.00
|$18,720.00
|$18,624.00
|$18,528.00
|$18,432.00
|$18,336.00
|$18,240.00
|74
|0.20%
|$18,912.00
|$18,816.00
|$18,720.00
|$18,624.00
|$18,528.00
|$18,432.00
|$18,336.00
|$18,240.00
|$18,144.00
|$18,048.00
|75
|0.20%
|$18,720.00
|$18,624.00
|$18,528.00
|$18,432.00
|$18,336.00
|$18,240.00
|$18,144.00
|$18,048.00
|$17,952.00
|$17,856.00
|76
|0.19%
|$18,528.00
|$18,432.00
|$18,336.00
|$18,240.00
|$18,144.00
|$18,048.00
|$17,952.00
|$17,856.00
|$17,760.00
|$17,664.00
|77
|0.19%
|$18,336.00
|$18,240.00
|$18,144.00
|$18,048.00
|$17,952.00
|$17,856.00
|$17,760.00
|$17,664.00
|$17,568.00
|$17,472.00
|78
|0.19%
|$18,144.00
|$18,048.00
|$17,952.00
|$17,856.00
|$17,760.00
|$17,664.00
|$17,568.00
|$17,472.00
|$17,376.00
|$17,280.00
|79
|0.19%
|$17,952.00
|$17,856.00
|$17,760.00
|$17,664.00
|$17,568.00
|$17,472.00
|$17,376.00
|$17,280.00
|$17,184.00
|$17,088.00
|80
|0.18%
|$17,760.00
|$17,664.00
|$17,568.00
|$17,472.00
|$17,376.00
|$17,280.00
|$17,184.00
|$17,088.00
|$16,992.00
|$16,896.00
|81
|0.18%
|$17,568.00
|$17,472.00
|$17,376.00
|$17,280.00
|$17,184.00
|$17,088.00
|$16,992.00
|$16,896.00
|$16,800.00
|$16,704.00
|82
|0.18%
|$17,376.00
|$17,280.00
|$17,184.00
|$17,088.00
|$16,992.00
|$16,896.00
|$16,800.00
|$16,704.00
|$16,608.00
|83
|0.18%
|$17,184.00
|$17,088.00
|$16,992.00
|$16,896.00
|$16,800.00
|$16,704.00
|$16,608.00
|$16,512.00
|84
|0.18%
|$16,992.00
|$16,896.00
|$16,800.00
|$16,704.00
|$16,608.00
|$16,512.00
|$16,416.00
|85
|0.17%
|$16,800.00
|$16,704.00
|$16,608.00
|$16,512.00
|$16,416.00
|$16,320.00
|86
|0.17%
|$16,608.00
|$16,512.00
|$16,416.00
|$16,320.00
|$16,224.00
|87
|0.17%
|$16,416.00
|$16,320.00
|$16,224.00
|$16,128.00
|88
|0.17%
|$16,224.00
|$16,128.00
|$16,032.00
|89
|0.17%
|$16,032.00
|$15,936.00
|90
|0.17%
|$15,840.00
Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA TOUR has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.