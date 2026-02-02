PGA TOURLeaderboardWatch & ListenNewsFedExCupSchedulePlayersStatsFantasy & BettingSignature EventsAon Better DecisionsDP World Tour Eligibility RankingsHow It WorksPGA TOUR TrainingTicketsShopPGA TOURPGA TOUR ChampionsKorn Ferry TourPGA TOUR AmericasPGA TOUR UniversityDP World TourLPGA TOURTGL
1H AGO

Purse breakdown: What are payouts for WM Phoenix Open?

1 Min Read

Latest

Jordan Spieth's spectacular birdie from nowhere at WM Phoenix Open

Jordan Spieth's spectacular birdie from nowhere at WM Phoenix Open

    The PGA TOUR heads to Scottsdale, Arizona, this week for the WM Phoenix Open. TPC Scottsdale (Stadium Course) will host, with $9.6 million up for grabs.

    Scottie Scheffler headlines the field with Brooks Koepka making his second TOUR start as part of the Returning Member Program, after making the cut in his return last week at the Farmers Insurance Open

    See below for the full purse breakdown.

    Pos.Pct.Amount2 Tied3 Tied4 Tied5 Tied6 Tied7 Tied8 Tied9 Tied10 Tied
    118.00%$1,728,000.00
    210.90%$1,046,400.00$854,400.00$726,400.00$643,200.00$584,160.00$540,800.00$506,400.00$478,200.00$454,133.33$432,960.00
    36.90%$662,400.00$566,400.00$508,800.00$468,600.00$439,680.00$416,400.00$397,028.57$380,100.00$364,800.00$350,640.00
    44.90%$470,400.00$432,000.00$404,000.00$384,000.00$367,200.00$352,800.00$339,771.43$327,600.00$316,000.00$304,800.00
    54.10%$393,600.00$370,800.00$355,200.00$341,400.00$329,280.00$318,000.00$307,200.00$296,700.00$286,400.00$276,240.00
    63.62%$348,000.00$336,000.00$324,000.00$313,200.00$302,880.00$292,800.00$282,857.14$273,000.00$263,200.00$254,400.00
    73.38%$324,000.00$312,000.00$301,600.00$291,600.00$281,760.00$272,000.00$262,285.71$252,600.00$244,000.00$236,160.00
    83.12%$300,000.00$290,400.00$280,800.00$271,200.00$261,600.00$252,000.00$242,400.00$234,000.00$226,400.00$219,360.00
    92.92%$280,800.00$271,200.00$261,600.00$252,000.00$242,400.00$232,800.00$224,571.43$217,200.00$210,400.00$204,000.00
    102.73%$261,600.00$252,000.00$242,400.00$232,800.00$223,200.00$215,200.00$208,114.29$201,600.00$195,466.67$189,600.00
    112.52%$242,400.00$232,800.00$223,200.00$213,600.00$205,920.00$199,200.00$193,028.57$187,200.00$181,600.00$176,160.00
    122.33%$223,200.00$213,600.00$204,000.00$196,800.00$190,560.00$184,800.00$179,314.29$174,000.00$168,800.00$163,680.00
    132.12%$204,000.00$194,400.00$188,000.00$182,400.00$177,120.00$172,000.00$166,971.43$162,000.00$157,066.67$152,160.00
    141.93%$184,800.00$180,000.00$175,200.00$170,400.00$165,600.00$160,800.00$156,000.00$151,200.00$146,400.00$141,792.00
    151.82%$175,200.00$170,400.00$165,600.00$160,800.00$156,000.00$151,200.00$146,400.00$141,600.00$137,013.33$132,576.00
    161.73%$165,600.00$160,800.00$156,000.00$151,200.00$146,400.00$141,600.00$136,800.00$132,240.00$127,840.00$123,552.00
    171.62%$156,000.00$151,200.00$146,400.00$141,600.00$136,800.00$132,000.00$127,474.29$123,120.00$118,880.00$114,720.00
    181.52%$146,400.00$141,600.00$136,800.00$132,000.00$127,200.00$122,720.00$118,422.86$114,240.00$110,133.33$106,560.00
    191.43%$136,800.00$132,000.00$127,200.00$122,400.00$117,984.00$113,760.00$109,645.71$105,600.00$102,133.33$99,072.00
    201.32%$127,200.00$122,400.00$117,600.00$113,280.00$109,152.00$105,120.00$101,142.86$97,800.00$94,880.00$92,256.00
    211.23%$117,600.00$112,800.00$108,640.00$104,640.00$100,704.00$96,800.00$93,600.00$90,840.00$88,373.33$86,112.00
    221.12%$108,000.00$104,160.00$100,320.00$96,480.00$92,640.00$89,600.00$87,017.14$84,720.00$82,613.33$80,640.00
    231.04%$100,320.00$96,480.00$92,640.00$88,800.00$85,920.00$83,520.00$81,394.29$79,440.00$77,600.00$75,840.00
    240.96%$92,640.00$88,800.00$84,960.00$82,320.00$80,160.00$78,240.00$76,457.14$74,760.00$73,120.00$71,520.00
    250.89%$84,960.00$81,120.00$78,880.00$77,040.00$75,360.00$73,760.00$72,205.71$70,680.00$69,173.33$67,728.00
    260.81%$77,280.00$75,840.00$74,400.00$72,960.00$71,520.00$70,080.00$68,640.00$67,200.00$65,813.33$64,464.00
    270.78%$74,400.00$72,960.00$71,520.00$70,080.00$68,640.00$67,200.00$65,760.00$64,380.00$63,040.00$61,728.00
    280.74%$71,520.00$70,080.00$68,640.00$67,200.00$65,760.00$64,320.00$62,948.57$61,620.00$60,320.00$59,040.00
    290.71%$68,640.00$67,200.00$65,760.00$64,320.00$62,880.00$61,520.00$60,205.71$58,920.00$57,653.33$56,448.00
    300.69%$65,760.00$64,320.00$62,880.00$61,440.00$60,096.00$58,800.00$57,531.43$56,280.00$55,093.33$53,952.00
    310.66%$62,880.00$61,440.00$60,000.00$58,680.00$57,408.00$56,160.00$54,925.71$53,760.00$52,640.00$51,552.00
    320.62%$60,000.00$58,560.00$57,280.00$56,040.00$54,816.00$53,600.00$52,457.14$51,360.00$50,293.33$49,248.00
    330.59%$57,120.00$55,920.00$54,720.00$53,520.00$52,320.00$51,200.00$50,125.71$49,080.00$48,053.33$47,040.00
    340.57%$54,720.00$53,520.00$52,320.00$51,120.00$50,016.00$48,960.00$47,931.43$46,920.00$45,920.00$44,928.00
    350.55%$52,320.00$51,120.00$49,920.00$48,840.00$47,808.00$46,800.00$45,805.71$44,820.00$43,840.00$42,864.00
    360.52%$49,920.00$48,720.00$47,680.00$46,680.00$45,696.00$44,720.00$43,748.57$42,780.00$41,813.33$40,848.00
    370.49%$47,520.00$46,560.00$45,600.00$44,640.00$43,680.00$42,720.00$41,760.00$40,800.00$39,840.00$38,880.00
    380.47%$45,600.00$44,640.00$43,680.00$42,720.00$41,760.00$40,800.00$39,840.00$38,880.00$37,920.00$36,960.00
    390.46%$43,680.00$42,720.00$41,760.00$40,800.00$39,840.00$38,880.00$37,920.00$36,960.00$36,000.00$35,078.40
    400.43%$41,760.00$40,800.00$39,840.00$38,880.00$37,920.00$36,960.00$36,000.00$35,040.00$34,122.67$33,254.40
    410.41%$39,840.00$38,880.00$37,920.00$36,960.00$36,000.00$35,040.00$34,080.00$33,168.00$32,309.33$31,545.60
    420.40%$37,920.00$36,960.00$36,000.00$35,040.00$34,080.00$33,120.00$32,214.86$31,368.00$30,624.00$29,971.20
    430.38%$36,000.00$35,040.00$34,080.00$33,120.00$32,160.00$31,264.00$30,432.00$29,712.00$29,088.00$28,531.20
    440.35%$34,080.00$33,120.00$32,160.00$31,200.00$30,316.80$29,504.00$28,813.71$28,224.00$27,701.33$27,244.80
    450.34%$32,160.00$31,200.00$30,240.00$29,376.00$28,588.80$27,936.00$27,387.43$26,904.00$26,485.33$26,112.00
    460.32%$30,240.00$29,280.00$28,448.00$27,696.00$27,091.20$26,592.00$26,153.14$25,776.00$25,440.00$25,152.00
    470.29%$28,320.00$27,552.00$26,848.00$26,304.00$25,862.40$25,472.00$25,138.29$24,840.00$24,586.67$24,364.80
    480.28%$26,784.00$26,112.00$25,632.00$25,248.00$24,902.40$24,608.00$24,342.86$24,120.00$23,925.33$23,750.40
    490.27%$25,440.00$25,056.00$24,736.00$24,432.00$24,172.80$23,936.00$23,739.43$23,568.00$23,413.33$23,270.40
    500.26%$24,672.00$24,384.00$24,096.00$23,856.00$23,635.20$23,456.00$23,300.57$23,160.00$23,029.33$22,905.60
    510.25%$24,096.00$23,808.00$23,584.00$23,376.00$23,212.80$23,072.00$22,944.00$22,824.00$22,709.33$22,598.40
    520.24%$23,520.00$23,328.00$23,136.00$22,992.00$22,867.20$22,752.00$22,642.29$22,536.00$22,432.00$22,329.60
    530.24%$23,136.00$22,944.00$22,816.00$22,704.00$22,598.40$22,496.00$22,395.43$22,296.00$22,197.33$22,099.20
    540.24%$22,752.00$22,656.00$22,560.00$22,464.00$22,368.00$22,272.00$22,176.00$22,080.00$21,984.00$21,888.00
    550.23%$22,560.00$22,464.00$22,368.00$22,272.00$22,176.00$22,080.00$21,984.00$21,888.00$21,792.00$21,696.00
    560.23%$22,368.00$22,272.00$22,176.00$22,080.00$21,984.00$21,888.00$21,792.00$21,696.00$21,600.00$21,504.00
    570.23%$22,176.00$22,080.00$21,984.00$21,888.00$21,792.00$21,696.00$21,600.00$21,504.00$21,408.00$21,312.00
    580.23%$21,984.00$21,888.00$21,792.00$21,696.00$21,600.00$21,504.00$21,408.00$21,312.00$21,216.00$21,120.00
    590.23%$21,792.00$21,696.00$21,600.00$21,504.00$21,408.00$21,312.00$21,216.00$21,120.00$21,024.00$20,928.00
    600.23%$21,600.00$21,504.00$21,408.00$21,312.00$21,216.00$21,120.00$21,024.00$20,928.00$20,832.00$20,736.00
    610.22%$21,408.00$21,312.00$21,216.00$21,120.00$21,024.00$20,928.00$20,832.00$20,736.00$20,640.00$20,544.00
    620.22%$21,216.00$21,120.00$21,024.00$20,928.00$20,832.00$20,736.00$20,640.00$20,544.00$20,448.00$20,352.00
    630.22%$21,024.00$20,928.00$20,832.00$20,736.00$20,640.00$20,544.00$20,448.00$20,352.00$20,256.00$20,160.00
    640.22%$20,832.00$20,736.00$20,640.00$20,544.00$20,448.00$20,352.00$20,256.00$20,160.00$20,064.00$19,968.00
    650.21%$20,640.00$20,544.00$20,448.00$20,352.00$20,256.00$20,160.00$20,064.00$19,968.00$19,872.00$19,776.00
    660.21%$20,448.00$20,352.00$20,256.00$20,160.00$20,064.00$19,968.00$19,872.00$19,776.00$19,680.00$19,584.00
    670.21%$20,256.00$20,160.00$20,064.00$19,968.00$19,872.00$19,776.00$19,680.00$19,584.00$19,488.00$19,392.00
    680.21%$20,064.00$19,968.00$19,872.00$19,776.00$19,680.00$19,584.00$19,488.00$19,392.00$19,296.00$19,200.00
    690.21%$19,872.00$19,776.00$19,680.00$19,584.00$19,488.00$19,392.00$19,296.00$19,200.00$19,104.00$19,008.00
    700.20%$19,680.00$19,584.00$19,488.00$19,392.00$19,296.00$19,200.00$19,104.00$19,008.00$18,912.00$18,816.00
    710.20%$19,488.00$19,392.00$19,296.00$19,200.00$19,104.00$19,008.00$18,912.00$18,816.00$18,720.00$18,624.00
    720.20%$19,296.00$19,200.00$19,104.00$19,008.00$18,912.00$18,816.00$18,720.00$18,624.00$18,528.00$18,432.00
    730.20%$19,104.00$19,008.00$18,912.00$18,816.00$18,720.00$18,624.00$18,528.00$18,432.00$18,336.00$18,240.00
    740.20%$18,912.00$18,816.00$18,720.00$18,624.00$18,528.00$18,432.00$18,336.00$18,240.00$18,144.00$18,048.00
    750.20%$18,720.00$18,624.00$18,528.00$18,432.00$18,336.00$18,240.00$18,144.00$18,048.00$17,952.00$17,856.00
    760.19%$18,528.00$18,432.00$18,336.00$18,240.00$18,144.00$18,048.00$17,952.00$17,856.00$17,760.00$17,664.00
    770.19%$18,336.00$18,240.00$18,144.00$18,048.00$17,952.00$17,856.00$17,760.00$17,664.00$17,568.00$17,472.00
    780.19%$18,144.00$18,048.00$17,952.00$17,856.00$17,760.00$17,664.00$17,568.00$17,472.00$17,376.00$17,280.00
    790.19%$17,952.00$17,856.00$17,760.00$17,664.00$17,568.00$17,472.00$17,376.00$17,280.00$17,184.00$17,088.00
    800.18%$17,760.00$17,664.00$17,568.00$17,472.00$17,376.00$17,280.00$17,184.00$17,088.00$16,992.00$16,896.00
    810.18%$17,568.00$17,472.00$17,376.00$17,280.00$17,184.00$17,088.00$16,992.00$16,896.00$16,800.00$16,704.00
    820.18%$17,376.00$17,280.00$17,184.00$17,088.00$16,992.00$16,896.00$16,800.00$16,704.00$16,608.00
    830.18%$17,184.00$17,088.00$16,992.00$16,896.00$16,800.00$16,704.00$16,608.00$16,512.00
    840.18%$16,992.00$16,896.00$16,800.00$16,704.00$16,608.00$16,512.00$16,416.00
    850.17%$16,800.00$16,704.00$16,608.00$16,512.00$16,416.00$16,320.00
    860.17%$16,608.00$16,512.00$16,416.00$16,320.00$16,224.00
    870.17%$16,416.00$16,320.00$16,224.00$16,128.00
    880.17%$16,224.00$16,128.00$16,032.00
    890.17%$16,032.00$15,936.00
    900.17%$15,840.00

    Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA TOUR has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.

