PGA TOURLeaderboardWatch & ListenNewsFedExCupSchedulePlayersStatsFantasy & BettingSignature EventsAon Better DecisionsDP World Tour Eligibility RankingsHow It WorksPGA TOUR TrainingTicketsShopPGA TOURPGA TOUR ChampionsKorn Ferry TourPGA TOUR AmericasPGA TOUR UniversityDP World TourLPGA TOURTGL
JUST NOW

Purse breakdown: What are payouts for The American Express?

1 Min Read

Latest

Best moments from The American Express

Best moments from The American Express

    The PGA TOUR heads to La Quinta, California, this week for The American Express. A three-course rotation consisting of the Pete Dye Stadium Course, La Quinta Country Club and Nicklaus Tournament Course (NT) will host, with the tournament featuring a total purse of $9.2 million.

    Check out the full purse breakdown below and the full field teeing up here, highlighted by world No. 1 Scottie Scheffler.

    Pos.Pct.Amount2 Tied3 Tied4 Tied5 Tied6 Tied7 Tied8 Tied9 Tied10 Tied
    114.28%$1,314,000.00
    28.65%$795,700.00$649,700.00$552,366.69$489,100.00$444,205.00$411,233.34$385,075.00$363,631.25$345,330.56$329,230.00
    35.48%$503,700.00$430,700.00$386,900.00$356,331.25$334,340.00$316,637.50$301,907.16$289,034.38$277,400.00$266,632.50
    43.89%$357,700.00$328,500.00$307,208.34$292,000.00$279,225.00$268,275.00$258,367.86$249,112.50$240,291.67$231,775.00
    53.25%$299,300.00$281,962.50$270,100.00$259,606.25$250,390.00$241,812.50$233,600.00$225,615.62$217,783.33$210,057.50
    62.88%$264,625.00$255,500.00$246,375.00$238,162.50$230,315.00$222,650.00$215,089.28$207,593.75$200,141.67$193,450.00
    72.68%$246,375.00$237,250.00$229,341.67$221,737.50$214,255.00$206,833.33$199,446.42$192,081.25$185,541.67$179,580.00
    82.48%$228,125.00$220,825.00$213,525.00$206,225.00$198,925.00$191,625.00$184,325.00$177,937.50$172,158.33$166,805.00
    92.32%$213,525.00$206,225.00$198,925.00$191,625.00$184,325.00$177,025.00$170,767.86$165,162.50$159,991.67$155,125.00
    102.16%$198,925.00$191,625.00$184,325.00$177,025.00$169,725.00$163,641.67$158,253.58$153,300.00$148,636.11$144,175.00
    112.00%$184,325.00$177,025.00$169,725.00$162,425.00$156,585.00$151,475.00$146,782.14$142,350.00$138,091.67$133,955.00
    121.84%$169,725.00$162,425.00$155,125.00$149,650.00$144,905.00$140,525.00$136,353.58$132,312.50$128,358.34$124,465.00
    131.69%$155,125.00$147,825.00$142,958.33$138,700.00$134,685.00$130,791.66$126,967.86$123,187.50$119,436.11$115,705.00
    141.53%$140,525.00$136,875.00$133,225.00$129,575.00$125,925.00$122,275.00$118,625.00$114,975.00$111,325.00$107,821.00
    151.45%$133,225.00$129,575.00$125,925.00$122,275.00$118,625.00$114,975.00$111,325.00$107,675.00$104,187.22$100,813.00
    161.37%$125,925.00$122,275.00$118,625.00$114,975.00$111,325.00$107,675.00$104,025.00$100,557.50$97,211.66$93,951.00
    171.29%$118,625.00$114,975.00$111,325.00$107,675.00$104,025.00$100,375.00$96,933.57$93,622.50$90,398.34$87,235.00
    181.21%$111,325.00$107,675.00$104,025.00$100,375.00$96,725.00$93,318.34$90,050.71$86,870.00$83,747.22$81,030.00
    191.13%$104,025.00$100,375.00$96,725.00$93,075.00$89,717.00$86,505.00$83,376.43$80,300.00$77,663.89$75,336.00
    201.05%$96,725.00$93,075.00$89,425.00$86,140.00$83,001.00$79,935.00$76,910.71$74,368.75$72,148.34$70,153.00
    210.97%$89,425.00$85,775.00$82,611.66$79,570.00$76,577.00$73,608.34$71,175.00$69,076.25$67,200.55$65,481.00
    220.89%$82,125.00$79,205.00$76,285.00$73,365.00$70,445.00$68,133.34$66,169.29$64,422.50$62,820.55$61,320.00
    230.83%$76,285.00$73,365.00$70,445.00$67,525.00$65,335.00$63,510.00$61,893.57$60,407.50$59,008.33$57,670.00
    240.77%$70,445.00$67,525.00$64,605.00$62,597.50$60,955.00$59,495.00$58,139.29$56,848.75$55,601.67$54,385.00
    250.70%$64,605.00$61,685.00$59,981.67$58,582.50$57,305.00$56,088.33$54,906.43$53,746.25$52,600.55$51,501.50
    260.64%$58,765.00$57,670.00$56,575.00$55,480.00$54,385.00$53,290.00$52,195.00$51,100.00$50,045.55$49,019.50
    270.61%$56,575.00$55,480.00$54,385.00$53,290.00$52,195.00$51,100.00$50,005.00$48,955.62$47,936.67$46,939.00
    280.59%$54,385.00$53,290.00$52,195.00$51,100.00$50,005.00$48,910.00$47,867.14$46,856.88$45,868.33$44,895.00
    290.57%$52,195.00$51,100.00$50,005.00$48,910.00$47,815.00$46,780.83$45,781.43$44,803.75$43,840.55$42,924.00
    300.54%$50,005.00$48,910.00$47,815.00$46,720.00$45,698.00$44,712.50$43,747.86$42,796.25$41,893.89$41,026.00
    310.52%$47,815.00$46,720.00$45,625.00$44,621.25$43,654.00$42,705.00$41,766.43$40,880.00$40,028.33$39,201.00
    320.50%$45,625.00$44,530.00$43,556.67$42,613.75$41,683.00$40,758.33$39,889.29$39,055.00$38,243.89$37,449.00
    330.47%$43,435.00$42,522.50$41,610.00$40,697.50$39,785.00$38,933.33$38,116.43$37,321.25$36,540.55$35,770.00
    340.45%$41,610.00$40,697.50$39,785.00$38,872.50$38,033.00$37,230.00$36,447.86$35,678.75$34,918.33$34,164.00
    350.43%$39,785.00$38,872.50$37,960.00$37,138.75$36,354.00$35,587.50$34,831.43$34,081.88$33,336.67$32,594.50
    360.41%$37,960.00$37,047.50$36,256.67$35,496.25$34,748.00$34,005.83$33,267.14$32,530.62$31,795.55$31,061.50
    370.39%$36,135.00$35,405.00$34,675.00$33,945.00$33,215.00$32,485.00$31,755.00$31,025.00$30,295.00$29,565.00
    380.38%$34,675.00$33,945.00$33,215.00$32,485.00$31,755.00$31,025.00$30,295.00$29,565.00$28,835.00$28,105.00
    390.36%$33,215.00$32,485.00$31,755.00$31,025.00$30,295.00$29,565.00$28,835.00$28,105.00$27,375.00$26,674.20
    400.35%$31,755.00$31,025.00$30,295.00$29,565.00$28,835.00$28,105.00$27,375.00$26,645.00$25,947.45$25,287.20
    410.33%$30,295.00$29,565.00$28,835.00$28,105.00$27,375.00$26,645.00$25,915.00$25,221.50$24,568.55$23,987.80
    420.31%$28,835.00$28,105.00$27,375.00$26,645.00$25,915.00$25,185.00$24,496.71$23,852.75$23,287.00$22,790.60
    430.30%$27,375.00$26,645.00$25,915.00$25,185.00$24,455.00$23,773.67$23,141.00$22,593.50$22,119.00$21,695.60
    440.28%$25,915.00$25,185.00$24,455.00$23,725.00$23,053.40$22,435.33$21,910.43$21,462.00$21,064.55$20,717.40
    450.27%$24,455.00$23,725.00$22,995.00$22,338.00$21,739.40$21,243.00$20,825.86$20,458.25$20,139.89$19,856.00
    460.25%$22,995.00$22,265.00$21,632.33$21,060.50$20,600.60$20,221.00$19,887.29$19,600.50$19,345.00$19,126.00
    470.23%$21,535.00$20,951.00$20,415.67$20,002.00$19,666.20$19,369.33$19,115.57$18,888.75$18,696.11$18,527.40
    480.22%$20,367.00$19,856.00$19,491.00$19,199.00$18,936.20$18,712.33$18,510.71$18,341.25$18,193.22$18,060.20
    490.21%$19,345.00$19,053.00$18,809.67$18,578.50$18,381.40$18,201.33$18,051.86$17,921.50$17,803.89$17,695.20
    500.20%$18,761.00$18,542.00$18,323.00$18,140.50$17,972.60$17,836.33$17,718.14$17,611.25$17,511.89$17,417.80
    510.20%$18,323.00$18,104.00$17,933.67$17,775.50$17,651.40$17,544.33$17,447.00$17,355.75$17,268.55$17,184.20
    520.19%$17,885.00$17,739.00$17,593.00$17,483.50$17,388.60$17,301.00$17,217.57$17,136.75$17,057.67$16,979.80
    530.19%$17,593.00$17,447.00$17,349.67$17,264.50$17,184.20$17,106.33$17,029.86$16,954.25$16,879.22$16,804.60
    540.19%$17,301.00$17,228.00$17,155.00$17,082.00$17,009.00$16,936.00$16,863.00$16,790.00$16,717.00$16,644.00
    550.19%$17,155.00$17,082.00$17,009.00$16,936.00$16,863.00$16,790.00$16,717.00$16,644.00$16,571.00$16,498.00
    560.18%$17,009.00$16,936.00$16,863.00$16,790.00$16,717.00$16,644.00$16,571.00$16,498.00$16,425.00$16,352.00
    570.18%$16,863.00$16,790.00$16,717.00$16,644.00$16,571.00$16,498.00$16,425.00$16,352.00$16,279.00$16,206.00
    580.18%$16,717.00$16,644.00$16,571.00$16,498.00$16,425.00$16,352.00$16,279.00$16,206.00$16,133.00$16,060.00
    590.18%$16,571.00$16,498.00$16,425.00$16,352.00$16,279.00$16,206.00$16,133.00$16,060.00$15,987.00$15,914.00
    600.18%$16,425.00$16,352.00$16,279.00$16,206.00$16,133.00$16,060.00$15,987.00$15,914.00$15,841.00$15,768.00
    610.18%$16,279.00$16,206.00$16,133.00$16,060.00$15,987.00$15,914.00$15,841.00$15,768.00$15,695.00$15,622.00
    620.18%$16,133.00$16,060.00$15,987.00$15,914.00$15,841.00$15,768.00$15,695.00$15,622.00$15,549.00$15,476.00
    630.17%$15,987.00$15,914.00$15,841.00$15,768.00$15,695.00$15,622.00$15,549.00$15,476.00$15,403.00$15,330.00
    640.17%$15,841.00$15,768.00$15,695.00$15,622.00$15,549.00$15,476.00$15,403.00$15,330.00$15,257.00$15,184.00
    650.17%$15,695.00$15,622.00$15,549.00$15,476.00$15,403.00$15,330.00$15,257.00$15,184.00$15,111.00$15,038.00
    Total$7,300,000.00
    660.17%$15,549.00$15,476.00$15,403.00$15,330.00$15,257.00$15,184.00$15,111.00$15,038.00$14,965.00$14,892.00
    670.17%$15,403.00$15,330.00$15,257.00$15,184.00$15,111.00$15,038.00$14,965.00$14,892.00$14,819.00$14,746.00
    680.17%$15,257.00$15,184.00$15,111.00$15,038.00$14,965.00$14,892.00$14,819.00$14,746.00$14,673.00$14,600.00
    690.16%$15,111.00$15,038.00$14,965.00$14,892.00$14,819.00$14,746.00$14,673.00$14,600.00$14,527.00$14,454.00
    700.16%$14,965.00$14,892.00$14,819.00$14,746.00$14,673.00$14,600.00$14,527.00$14,454.00$14,381.00$14,308.00
    710.16%$14,819.00$14,746.00$14,673.00$14,600.00$14,527.00$14,454.00$14,381.00$14,308.00$14,235.00$14,162.00
    720.16%$14,673.00$14,600.00$14,527.00$14,454.00$14,381.00$14,308.00$14,235.00$14,162.00$14,089.00$14,016.00
    730.16%$14,527.00$14,454.00$14,381.00$14,308.00$14,235.00$14,162.00$14,089.00$14,016.00$13,943.00$13,870.00
    740.16%$14,381.00$14,308.00$14,235.00$14,162.00$14,089.00$14,016.00$13,943.00$13,870.00$13,797.00$13,724.00
    750.15%$14,235.00$14,162.00$14,089.00$14,016.00$13,943.00$13,870.00$13,797.00$13,724.00$13,651.00$13,578.00
    760.15%$14,089.00$14,016.00$13,943.00$13,870.00$13,797.00$13,724.00$13,651.00$13,578.00$13,505.00$13,432.00
    770.15%$13,943.00$13,870.00$13,797.00$13,724.00$13,651.00$13,578.00$13,505.00$13,432.00$13,359.00$13,286.00
    780.15%$13,797.00$13,724.00$13,651.00$13,578.00$13,505.00$13,432.00$13,359.00$13,286.00$13,213.00$13,140.00
    790.15%$13,651.00$13,578.00$13,505.00$13,432.00$13,359.00$13,286.00$13,213.00$13,140.00$13,067.00$12,994.00
    800.15%$13,505.00$13,432.00$13,359.00$13,286.00$13,213.00$13,140.00$13,067.00$12,994.00$12,921.00$12,848.00
    810.15%$13,359.00$13,286.00$13,213.00$13,140.00$13,067.00$12,994.00$12,921.00$12,848.00$12,775.00$12,702.00
    820.14%$13,213.00$13,140.00$13,067.00$12,994.00$12,921.00$12,848.00$12,775.00$12,702.00$12,629.00
    830.14%$13,067.00$12,994.00$12,921.00$12,848.00$12,775.00$12,702.00$12,629.00$12,556.00
    840.14%$12,921.00$12,848.00$12,775.00$12,702.00$12,629.00$12,556.00$12,483.00
    850.14%$12,775.00$12,702.00$12,629.00$12,556.00$12,483.00$12,410.00
    860.14%$12,629.00$12,556.00$12,483.00$12,410.00$12,337.00
    870.14%$12,483.00$12,410.00$12,337.00$12,264.00
    880.13%$12,337.00$12,264.00$12,191.00
    890.13%$12,191.00$12,118.00
    900.13%$12,045.00

    Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA TOUR has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.

    More News

    View All News

    Image for article.
    Jan 19, 2026

    New on TOUR: Titleist releases Vokey SM11 wedges focused on three fundamentals

    Equipment
    Image for article.
    Jan 19, 2026

    Points and payouts: See what each player earned at Sony Open

    Golfbet News
    Image for article.
    Jan 19, 2026

    Gotterup opens season by winning Sony Open, seals third straight year with a title

    Daily Wrap Up
    Official

    Sony Open in Hawaii

    1

    Chris Gotterup
    USA
    C. Gotterup
    Tot
    -16
    R4
    -6

    -16

    1

    USA
    C. Gotterup
    Tot
    -16
    R4
    -6

    2

    Ryan Gerard
    USA
    R. Gerard
    Tot
    -14
    R4
    -5

    -14

    2

    USA
    R. Gerard
    Tot
    -14
    R4
    -5

    3

    Patrick Rodgers
    USA
    P. Rodgers
    Tot
    -13
    R4
    -5

    -13

    3

    USA
    P. Rodgers
    Tot
    -13
    R4
    -5

    T4

    Robert MacIntyre
    SCO
    R. MacIntyre
    Tot
    -12
    R4
    -7

    -12

    T4

    SCO
    R. MacIntyre
    Tot
    -12
    R4
    -7

    T4

    Jacob Bridgeman
    USA
    J. Bridgeman
    Tot
    -12
    R4
    -6

    -12

    T4

    USA
    J. Bridgeman
    Tot
    -12
    R4
    -6

    T6

    Daniel Berger
    USA
    D. Berger
    Tot
    -11
    R4
    -6

    -11

    T6

    USA
    D. Berger
    Tot
    -11
    R4
    -6
    Powered By
    Sponsored by Mastercard
    Sponsored by CDW