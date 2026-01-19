Purse breakdown: What are payouts for The American Express?
The PGA TOUR heads to La Quinta, California, this week for The American Express. A three-course rotation consisting of the Pete Dye Stadium Course, La Quinta Country Club and Nicklaus Tournament Course (NT) will host, with the tournament featuring a total purse of $9.2 million.
Check out the full purse breakdown below and the full field teeing up here, highlighted by world No. 1 Scottie Scheffler.
|Pos.
|Pct.
|Amount
|2 Tied
|3 Tied
|4 Tied
|5 Tied
|6 Tied
|7 Tied
|8 Tied
|9 Tied
|10 Tied
|1
|14.28%
|$1,314,000.00
|2
|8.65%
|$795,700.00
|$649,700.00
|$552,366.69
|$489,100.00
|$444,205.00
|$411,233.34
|$385,075.00
|$363,631.25
|$345,330.56
|$329,230.00
|3
|5.48%
|$503,700.00
|$430,700.00
|$386,900.00
|$356,331.25
|$334,340.00
|$316,637.50
|$301,907.16
|$289,034.38
|$277,400.00
|$266,632.50
|4
|3.89%
|$357,700.00
|$328,500.00
|$307,208.34
|$292,000.00
|$279,225.00
|$268,275.00
|$258,367.86
|$249,112.50
|$240,291.67
|$231,775.00
|5
|3.25%
|$299,300.00
|$281,962.50
|$270,100.00
|$259,606.25
|$250,390.00
|$241,812.50
|$233,600.00
|$225,615.62
|$217,783.33
|$210,057.50
|6
|2.88%
|$264,625.00
|$255,500.00
|$246,375.00
|$238,162.50
|$230,315.00
|$222,650.00
|$215,089.28
|$207,593.75
|$200,141.67
|$193,450.00
|7
|2.68%
|$246,375.00
|$237,250.00
|$229,341.67
|$221,737.50
|$214,255.00
|$206,833.33
|$199,446.42
|$192,081.25
|$185,541.67
|$179,580.00
|8
|2.48%
|$228,125.00
|$220,825.00
|$213,525.00
|$206,225.00
|$198,925.00
|$191,625.00
|$184,325.00
|$177,937.50
|$172,158.33
|$166,805.00
|9
|2.32%
|$213,525.00
|$206,225.00
|$198,925.00
|$191,625.00
|$184,325.00
|$177,025.00
|$170,767.86
|$165,162.50
|$159,991.67
|$155,125.00
|10
|2.16%
|$198,925.00
|$191,625.00
|$184,325.00
|$177,025.00
|$169,725.00
|$163,641.67
|$158,253.58
|$153,300.00
|$148,636.11
|$144,175.00
|11
|2.00%
|$184,325.00
|$177,025.00
|$169,725.00
|$162,425.00
|$156,585.00
|$151,475.00
|$146,782.14
|$142,350.00
|$138,091.67
|$133,955.00
|12
|1.84%
|$169,725.00
|$162,425.00
|$155,125.00
|$149,650.00
|$144,905.00
|$140,525.00
|$136,353.58
|$132,312.50
|$128,358.34
|$124,465.00
|13
|1.69%
|$155,125.00
|$147,825.00
|$142,958.33
|$138,700.00
|$134,685.00
|$130,791.66
|$126,967.86
|$123,187.50
|$119,436.11
|$115,705.00
|14
|1.53%
|$140,525.00
|$136,875.00
|$133,225.00
|$129,575.00
|$125,925.00
|$122,275.00
|$118,625.00
|$114,975.00
|$111,325.00
|$107,821.00
|15
|1.45%
|$133,225.00
|$129,575.00
|$125,925.00
|$122,275.00
|$118,625.00
|$114,975.00
|$111,325.00
|$107,675.00
|$104,187.22
|$100,813.00
|16
|1.37%
|$125,925.00
|$122,275.00
|$118,625.00
|$114,975.00
|$111,325.00
|$107,675.00
|$104,025.00
|$100,557.50
|$97,211.66
|$93,951.00
|17
|1.29%
|$118,625.00
|$114,975.00
|$111,325.00
|$107,675.00
|$104,025.00
|$100,375.00
|$96,933.57
|$93,622.50
|$90,398.34
|$87,235.00
|18
|1.21%
|$111,325.00
|$107,675.00
|$104,025.00
|$100,375.00
|$96,725.00
|$93,318.34
|$90,050.71
|$86,870.00
|$83,747.22
|$81,030.00
|19
|1.13%
|$104,025.00
|$100,375.00
|$96,725.00
|$93,075.00
|$89,717.00
|$86,505.00
|$83,376.43
|$80,300.00
|$77,663.89
|$75,336.00
|20
|1.05%
|$96,725.00
|$93,075.00
|$89,425.00
|$86,140.00
|$83,001.00
|$79,935.00
|$76,910.71
|$74,368.75
|$72,148.34
|$70,153.00
|21
|0.97%
|$89,425.00
|$85,775.00
|$82,611.66
|$79,570.00
|$76,577.00
|$73,608.34
|$71,175.00
|$69,076.25
|$67,200.55
|$65,481.00
|22
|0.89%
|$82,125.00
|$79,205.00
|$76,285.00
|$73,365.00
|$70,445.00
|$68,133.34
|$66,169.29
|$64,422.50
|$62,820.55
|$61,320.00
|23
|0.83%
|$76,285.00
|$73,365.00
|$70,445.00
|$67,525.00
|$65,335.00
|$63,510.00
|$61,893.57
|$60,407.50
|$59,008.33
|$57,670.00
|24
|0.77%
|$70,445.00
|$67,525.00
|$64,605.00
|$62,597.50
|$60,955.00
|$59,495.00
|$58,139.29
|$56,848.75
|$55,601.67
|$54,385.00
|25
|0.70%
|$64,605.00
|$61,685.00
|$59,981.67
|$58,582.50
|$57,305.00
|$56,088.33
|$54,906.43
|$53,746.25
|$52,600.55
|$51,501.50
|26
|0.64%
|$58,765.00
|$57,670.00
|$56,575.00
|$55,480.00
|$54,385.00
|$53,290.00
|$52,195.00
|$51,100.00
|$50,045.55
|$49,019.50
|27
|0.61%
|$56,575.00
|$55,480.00
|$54,385.00
|$53,290.00
|$52,195.00
|$51,100.00
|$50,005.00
|$48,955.62
|$47,936.67
|$46,939.00
|28
|0.59%
|$54,385.00
|$53,290.00
|$52,195.00
|$51,100.00
|$50,005.00
|$48,910.00
|$47,867.14
|$46,856.88
|$45,868.33
|$44,895.00
|29
|0.57%
|$52,195.00
|$51,100.00
|$50,005.00
|$48,910.00
|$47,815.00
|$46,780.83
|$45,781.43
|$44,803.75
|$43,840.55
|$42,924.00
|30
|0.54%
|$50,005.00
|$48,910.00
|$47,815.00
|$46,720.00
|$45,698.00
|$44,712.50
|$43,747.86
|$42,796.25
|$41,893.89
|$41,026.00
|31
|0.52%
|$47,815.00
|$46,720.00
|$45,625.00
|$44,621.25
|$43,654.00
|$42,705.00
|$41,766.43
|$40,880.00
|$40,028.33
|$39,201.00
|32
|0.50%
|$45,625.00
|$44,530.00
|$43,556.67
|$42,613.75
|$41,683.00
|$40,758.33
|$39,889.29
|$39,055.00
|$38,243.89
|$37,449.00
|33
|0.47%
|$43,435.00
|$42,522.50
|$41,610.00
|$40,697.50
|$39,785.00
|$38,933.33
|$38,116.43
|$37,321.25
|$36,540.55
|$35,770.00
|34
|0.45%
|$41,610.00
|$40,697.50
|$39,785.00
|$38,872.50
|$38,033.00
|$37,230.00
|$36,447.86
|$35,678.75
|$34,918.33
|$34,164.00
|35
|0.43%
|$39,785.00
|$38,872.50
|$37,960.00
|$37,138.75
|$36,354.00
|$35,587.50
|$34,831.43
|$34,081.88
|$33,336.67
|$32,594.50
|36
|0.41%
|$37,960.00
|$37,047.50
|$36,256.67
|$35,496.25
|$34,748.00
|$34,005.83
|$33,267.14
|$32,530.62
|$31,795.55
|$31,061.50
|37
|0.39%
|$36,135.00
|$35,405.00
|$34,675.00
|$33,945.00
|$33,215.00
|$32,485.00
|$31,755.00
|$31,025.00
|$30,295.00
|$29,565.00
|38
|0.38%
|$34,675.00
|$33,945.00
|$33,215.00
|$32,485.00
|$31,755.00
|$31,025.00
|$30,295.00
|$29,565.00
|$28,835.00
|$28,105.00
|39
|0.36%
|$33,215.00
|$32,485.00
|$31,755.00
|$31,025.00
|$30,295.00
|$29,565.00
|$28,835.00
|$28,105.00
|$27,375.00
|$26,674.20
|40
|0.35%
|$31,755.00
|$31,025.00
|$30,295.00
|$29,565.00
|$28,835.00
|$28,105.00
|$27,375.00
|$26,645.00
|$25,947.45
|$25,287.20
|41
|0.33%
|$30,295.00
|$29,565.00
|$28,835.00
|$28,105.00
|$27,375.00
|$26,645.00
|$25,915.00
|$25,221.50
|$24,568.55
|$23,987.80
|42
|0.31%
|$28,835.00
|$28,105.00
|$27,375.00
|$26,645.00
|$25,915.00
|$25,185.00
|$24,496.71
|$23,852.75
|$23,287.00
|$22,790.60
|43
|0.30%
|$27,375.00
|$26,645.00
|$25,915.00
|$25,185.00
|$24,455.00
|$23,773.67
|$23,141.00
|$22,593.50
|$22,119.00
|$21,695.60
|44
|0.28%
|$25,915.00
|$25,185.00
|$24,455.00
|$23,725.00
|$23,053.40
|$22,435.33
|$21,910.43
|$21,462.00
|$21,064.55
|$20,717.40
|45
|0.27%
|$24,455.00
|$23,725.00
|$22,995.00
|$22,338.00
|$21,739.40
|$21,243.00
|$20,825.86
|$20,458.25
|$20,139.89
|$19,856.00
|46
|0.25%
|$22,995.00
|$22,265.00
|$21,632.33
|$21,060.50
|$20,600.60
|$20,221.00
|$19,887.29
|$19,600.50
|$19,345.00
|$19,126.00
|47
|0.23%
|$21,535.00
|$20,951.00
|$20,415.67
|$20,002.00
|$19,666.20
|$19,369.33
|$19,115.57
|$18,888.75
|$18,696.11
|$18,527.40
|48
|0.22%
|$20,367.00
|$19,856.00
|$19,491.00
|$19,199.00
|$18,936.20
|$18,712.33
|$18,510.71
|$18,341.25
|$18,193.22
|$18,060.20
|49
|0.21%
|$19,345.00
|$19,053.00
|$18,809.67
|$18,578.50
|$18,381.40
|$18,201.33
|$18,051.86
|$17,921.50
|$17,803.89
|$17,695.20
|50
|0.20%
|$18,761.00
|$18,542.00
|$18,323.00
|$18,140.50
|$17,972.60
|$17,836.33
|$17,718.14
|$17,611.25
|$17,511.89
|$17,417.80
|51
|0.20%
|$18,323.00
|$18,104.00
|$17,933.67
|$17,775.50
|$17,651.40
|$17,544.33
|$17,447.00
|$17,355.75
|$17,268.55
|$17,184.20
|52
|0.19%
|$17,885.00
|$17,739.00
|$17,593.00
|$17,483.50
|$17,388.60
|$17,301.00
|$17,217.57
|$17,136.75
|$17,057.67
|$16,979.80
|53
|0.19%
|$17,593.00
|$17,447.00
|$17,349.67
|$17,264.50
|$17,184.20
|$17,106.33
|$17,029.86
|$16,954.25
|$16,879.22
|$16,804.60
|54
|0.19%
|$17,301.00
|$17,228.00
|$17,155.00
|$17,082.00
|$17,009.00
|$16,936.00
|$16,863.00
|$16,790.00
|$16,717.00
|$16,644.00
|55
|0.19%
|$17,155.00
|$17,082.00
|$17,009.00
|$16,936.00
|$16,863.00
|$16,790.00
|$16,717.00
|$16,644.00
|$16,571.00
|$16,498.00
|56
|0.18%
|$17,009.00
|$16,936.00
|$16,863.00
|$16,790.00
|$16,717.00
|$16,644.00
|$16,571.00
|$16,498.00
|$16,425.00
|$16,352.00
|57
|0.18%
|$16,863.00
|$16,790.00
|$16,717.00
|$16,644.00
|$16,571.00
|$16,498.00
|$16,425.00
|$16,352.00
|$16,279.00
|$16,206.00
|58
|0.18%
|$16,717.00
|$16,644.00
|$16,571.00
|$16,498.00
|$16,425.00
|$16,352.00
|$16,279.00
|$16,206.00
|$16,133.00
|$16,060.00
|59
|0.18%
|$16,571.00
|$16,498.00
|$16,425.00
|$16,352.00
|$16,279.00
|$16,206.00
|$16,133.00
|$16,060.00
|$15,987.00
|$15,914.00
|60
|0.18%
|$16,425.00
|$16,352.00
|$16,279.00
|$16,206.00
|$16,133.00
|$16,060.00
|$15,987.00
|$15,914.00
|$15,841.00
|$15,768.00
|61
|0.18%
|$16,279.00
|$16,206.00
|$16,133.00
|$16,060.00
|$15,987.00
|$15,914.00
|$15,841.00
|$15,768.00
|$15,695.00
|$15,622.00
|62
|0.18%
|$16,133.00
|$16,060.00
|$15,987.00
|$15,914.00
|$15,841.00
|$15,768.00
|$15,695.00
|$15,622.00
|$15,549.00
|$15,476.00
|63
|0.17%
|$15,987.00
|$15,914.00
|$15,841.00
|$15,768.00
|$15,695.00
|$15,622.00
|$15,549.00
|$15,476.00
|$15,403.00
|$15,330.00
|64
|0.17%
|$15,841.00
|$15,768.00
|$15,695.00
|$15,622.00
|$15,549.00
|$15,476.00
|$15,403.00
|$15,330.00
|$15,257.00
|$15,184.00
|65
|0.17%
|$15,695.00
|$15,622.00
|$15,549.00
|$15,476.00
|$15,403.00
|$15,330.00
|$15,257.00
|$15,184.00
|$15,111.00
|$15,038.00
|Total
|$7,300,000.00
|66
|0.17%
|$15,549.00
|$15,476.00
|$15,403.00
|$15,330.00
|$15,257.00
|$15,184.00
|$15,111.00
|$15,038.00
|$14,965.00
|$14,892.00
|67
|0.17%
|$15,403.00
|$15,330.00
|$15,257.00
|$15,184.00
|$15,111.00
|$15,038.00
|$14,965.00
|$14,892.00
|$14,819.00
|$14,746.00
|68
|0.17%
|$15,257.00
|$15,184.00
|$15,111.00
|$15,038.00
|$14,965.00
|$14,892.00
|$14,819.00
|$14,746.00
|$14,673.00
|$14,600.00
|69
|0.16%
|$15,111.00
|$15,038.00
|$14,965.00
|$14,892.00
|$14,819.00
|$14,746.00
|$14,673.00
|$14,600.00
|$14,527.00
|$14,454.00
|70
|0.16%
|$14,965.00
|$14,892.00
|$14,819.00
|$14,746.00
|$14,673.00
|$14,600.00
|$14,527.00
|$14,454.00
|$14,381.00
|$14,308.00
|71
|0.16%
|$14,819.00
|$14,746.00
|$14,673.00
|$14,600.00
|$14,527.00
|$14,454.00
|$14,381.00
|$14,308.00
|$14,235.00
|$14,162.00
|72
|0.16%
|$14,673.00
|$14,600.00
|$14,527.00
|$14,454.00
|$14,381.00
|$14,308.00
|$14,235.00
|$14,162.00
|$14,089.00
|$14,016.00
|73
|0.16%
|$14,527.00
|$14,454.00
|$14,381.00
|$14,308.00
|$14,235.00
|$14,162.00
|$14,089.00
|$14,016.00
|$13,943.00
|$13,870.00
|74
|0.16%
|$14,381.00
|$14,308.00
|$14,235.00
|$14,162.00
|$14,089.00
|$14,016.00
|$13,943.00
|$13,870.00
|$13,797.00
|$13,724.00
|75
|0.15%
|$14,235.00
|$14,162.00
|$14,089.00
|$14,016.00
|$13,943.00
|$13,870.00
|$13,797.00
|$13,724.00
|$13,651.00
|$13,578.00
|76
|0.15%
|$14,089.00
|$14,016.00
|$13,943.00
|$13,870.00
|$13,797.00
|$13,724.00
|$13,651.00
|$13,578.00
|$13,505.00
|$13,432.00
|77
|0.15%
|$13,943.00
|$13,870.00
|$13,797.00
|$13,724.00
|$13,651.00
|$13,578.00
|$13,505.00
|$13,432.00
|$13,359.00
|$13,286.00
|78
|0.15%
|$13,797.00
|$13,724.00
|$13,651.00
|$13,578.00
|$13,505.00
|$13,432.00
|$13,359.00
|$13,286.00
|$13,213.00
|$13,140.00
|79
|0.15%
|$13,651.00
|$13,578.00
|$13,505.00
|$13,432.00
|$13,359.00
|$13,286.00
|$13,213.00
|$13,140.00
|$13,067.00
|$12,994.00
|80
|0.15%
|$13,505.00
|$13,432.00
|$13,359.00
|$13,286.00
|$13,213.00
|$13,140.00
|$13,067.00
|$12,994.00
|$12,921.00
|$12,848.00
|81
|0.15%
|$13,359.00
|$13,286.00
|$13,213.00
|$13,140.00
|$13,067.00
|$12,994.00
|$12,921.00
|$12,848.00
|$12,775.00
|$12,702.00
|82
|0.14%
|$13,213.00
|$13,140.00
|$13,067.00
|$12,994.00
|$12,921.00
|$12,848.00
|$12,775.00
|$12,702.00
|$12,629.00
|83
|0.14%
|$13,067.00
|$12,994.00
|$12,921.00
|$12,848.00
|$12,775.00
|$12,702.00
|$12,629.00
|$12,556.00
|84
|0.14%
|$12,921.00
|$12,848.00
|$12,775.00
|$12,702.00
|$12,629.00
|$12,556.00
|$12,483.00
|85
|0.14%
|$12,775.00
|$12,702.00
|$12,629.00
|$12,556.00
|$12,483.00
|$12,410.00
|86
|0.14%
|$12,629.00
|$12,556.00
|$12,483.00
|$12,410.00
|$12,337.00
|87
|0.14%
|$12,483.00
|$12,410.00
|$12,337.00
|$12,264.00
|88
|0.13%
|$12,337.00
|$12,264.00
|$12,191.00
|89
|0.13%
|$12,191.00
|$12,118.00
|90
|0.13%
|$12,045.00
