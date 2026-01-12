PGA TOURLeaderboardWatch & ListenNewsFedExCupSchedulePlayersStatsFantasy & BettingSignature EventsAon Better DecisionsDP World Tour Eligibility RankingsHow It WorksPGA TOUR TrainingTicketsShopPGA TOURPGA TOUR ChampionsKorn Ferry TourPGA TOUR AmericasPGA TOUR UniversityDP World TourLPGA TOURTGL
9H AGO

Purse breakdown: What are payouts for Sony Open in Hawaii?

1 Min Read

All-time shots from the Sony Open in Hawaii

All-time shots from the Sony Open in Hawaii

    The PGA TOUR heads to Honolulu, Hawaii, this week for the Sony Open in Hawaii. Waialae Country Club will host, with $9.1 million up for grabs. Check out the full purse breakdown below and the full field teeing up here.

    Pos.Pct.Amount2 Tied3 Tied4 Tied5 Tied6 Tied7 Tied8 Tied9 Tied10 Tied
    118.00%$1,638,000.00
    210.90%$991,900.00$809,900.00$688,566.67$609,700.00$553,735.00$512,633.33$480,025.00$453,293.75$430,480.56$410,410.00
    36.90%$627,900.00$536,900.00$482,300.00$444,193.75$416,780.00$394,712.50$376,350.00$360,303.13$345,800.00$332,377.50
    44.90%$445,900.00$409,500.00$382,958.33$364,000.00$348,075.00$334,425.00$322,075.00$310,537.50$299,541.67$288,925.00
    54.10%$373,100.00$351,487.50$336,700.00$323,618.75$312,130.00$301,437.50$291,200.00$281,246.88$271,483.33$261,852.50
    63.62%$329,875.00$318,500.00$307,125.00$296,887.50$287,105.00$277,550.00$268,125.00$258,781.25$249,491.67$241,150.00
    73.38%$307,125.00$295,750.00$285,891.67$276,412.50$267,085.00$257,833.33$248,625.00$239,443.75$231,291.67$223,860.00
    83.12%$284,375.00$275,275.00$266,175.00$257,075.00$247,975.00$238,875.00$229,775.00$221,812.50$214,608.33$207,935.00
    92.92%$266,175.00$257,075.00$247,975.00$238,875.00$229,775.00$220,675.00$212,875.00$205,887.50$199,441.67$193,375.00
    102.73%$247,975.00$238,875.00$229,775.00$220,675.00$211,575.00$203,991.67$197,275.00$191,100.00$185,286.11$179,725.00
    112.52%$229,775.00$220,675.00$211,575.00$202,475.00$195,195.00$188,825.00$182,975.00$177,450.00$172,141.67$166,985.00
    122.33%$211,575.00$202,475.00$193,375.00$186,550.00$180,635.00$175,175.00$169,975.00$164,937.50$160,008.33$155,155.00
    132.12%$193,375.00$184,275.00$178,208.33$172,900.00$167,895.00$163,041.67$158,275.00$153,562.50$148,886.11$144,235.00
    141.93%$175,175.00$170,625.00$166,075.00$161,525.00$156,975.00$152,425.00$147,875.00$143,325.00$138,775.00$134,407.00
    151.82%$166,075.00$161,525.00$156,975.00$152,425.00$147,875.00$143,325.00$138,775.00$134,225.00$129,877.22$125,671.00
    161.73%$156,975.00$152,425.00$147,875.00$143,325.00$138,775.00$134,225.00$129,675.00$125,352.50$121,181.67$117,117.00
    171.62%$147,875.00$143,325.00$138,775.00$134,225.00$129,675.00$125,125.00$120,835.00$116,707.50$112,688.33$108,745.00
    181.52%$138,775.00$134,225.00$129,675.00$125,125.00$120,575.00$116,328.33$112,255.00$108,290.00$104,397.22$101,010.00
    191.43%$129,675.00$125,125.00$120,575.00$116,025.00$111,839.00$107,835.00$103,935.00$100,100.00$96,813.89$93,912.00
    201.32%$120,575.00$116,025.00$111,475.00$107,380.00$103,467.00$99,645.00$95,875.00$92,706.25$89,938.33$87,451.00
    211.23%$111,475.00$106,925.00$102,981.67$99,190.00$95,459.00$91,758.33$88,725.00$86,108.75$83,770.56$81,627.00
    221.12%$102,375.00$98,735.00$95,095.00$91,455.00$87,815.00$84,933.33$82,485.00$80,307.50$78,310.56$76,440.00
    231.04%$95,095.00$91,455.00$87,815.00$84,175.00$81,445.00$79,170.00$77,155.00$75,302.50$73,558.33$71,890.00
    240.96%$87,815.00$84,175.00$80,535.00$78,032.50$75,985.00$74,165.00$72,475.00$70,866.25$69,311.67$67,795.00
    250.89%$80,535.00$76,895.00$74,771.67$73,027.50$71,435.00$69,918.33$68,445.00$66,998.75$65,570.56$64,200.50
    260.81%$73,255.00$71,890.00$70,525.00$69,160.00$67,795.00$66,430.00$65,065.00$63,700.00$62,385.56$61,106.50
    270.78%$70,525.00$69,160.00$67,795.00$66,430.00$65,065.00$63,700.00$62,335.00$61,026.88$59,756.67$58,513.00
    280.74%$67,795.00$66,430.00$65,065.00$63,700.00$62,335.00$60,970.00$59,670.00$58,410.63$57,178.33$55,965.00
    290.71%$65,065.00$63,700.00$62,335.00$60,970.00$59,605.00$58,315.83$57,070.00$55,851.25$54,650.56$53,508.00
    300.69%$62,335.00$60,970.00$59,605.00$58,240.00$56,966.00$55,737.50$54,535.00$53,348.75$52,223.89$51,142.00
    310.66%$59,605.00$58,240.00$56,875.00$55,623.75$54,418.00$53,235.00$52,065.00$50,960.00$49,898.33$48,867.00
    320.62%$56,875.00$55,510.00$54,296.67$53,121.25$51,961.00$50,808.33$49,725.00$48,685.00$47,673.89$46,683.00
    330.59%$54,145.00$53,007.50$51,870.00$50,732.50$49,595.00$48,533.33$47,515.00$46,523.75$45,550.56$44,590.00
    340.57%$51,870.00$50,732.50$49,595.00$48,457.50$47,411.00$46,410.00$45,435.00$44,476.25$43,528.33$42,588.00
    350.55%$49,595.00$48,457.50$47,320.00$46,296.25$45,318.00$44,362.50$43,420.00$42,485.63$41,556.67$40,631.50
    360.52%$47,320.00$46,182.50$45,196.67$44,248.75$43,316.00$42,390.83$41,470.00$40,551.88$39,635.56$38,720.50
    370.49%$45,045.00$44,135.00$43,225.00$42,315.00$41,405.00$40,495.00$39,585.00$38,675.00$37,765.00$36,855.00
    380.47%$43,225.00$42,315.00$41,405.00$40,495.00$39,585.00$38,675.00$37,765.00$36,855.00$35,945.00$35,035.00
    390.46%$41,405.00$40,495.00$39,585.00$38,675.00$37,765.00$36,855.00$35,945.00$35,035.00$34,125.00$33,251.40
    400.43%$39,585.00$38,675.00$37,765.00$36,855.00$35,945.00$35,035.00$34,125.00$33,215.00$32,345.44$31,522.40
    410.41%$37,765.00$36,855.00$35,945.00$35,035.00$34,125.00$33,215.00$32,305.00$31,440.50$30,626.56$29,902.60
    420.40%$35,945.00$35,035.00$34,125.00$33,215.00$32,305.00$31,395.00$30,537.00$29,734.25$29,029.00$28,410.20
    430.38%$34,125.00$33,215.00$32,305.00$31,395.00$30,485.00$29,635.67$28,847.00$28,164.50$27,573.00$27,045.20
    440.35%$32,305.00$31,395.00$30,485.00$29,575.00$28,737.80$27,967.33$27,313.00$26,754.00$26,258.56$25,825.80
    450.34%$30,485.00$29,575.00$28,665.00$27,846.00$27,099.80$26,481.00$25,961.00$25,502.75$25,105.89$24,752.00
    460.32%$28,665.00$27,755.00$26,966.33$26,253.50$25,680.20$25,207.00$24,791.00$24,433.50$24,115.00$23,842.00
    470.29%$26,845.00$26,117.00$25,449.67$24,934.00$24,515.40$24,145.33$23,829.00$23,546.25$23,306.11$23,095.80
    480.28%$25,389.00$24,752.00$24,297.00$23,933.00$23,605.40$23,326.33$23,075.00$22,863.75$22,679.22$22,513.40
    490.27%$24,115.00$23,751.00$23,447.67$23,159.50$22,913.80$22,689.33$22,503.00$22,340.50$22,193.89$22,058.40
    500.26%$23,387.00$23,114.00$22,841.00$22,613.50$22,404.20$22,234.33$22,087.00$21,953.75$21,829.89$21,712.60
    510.25%$22,841.00$22,568.00$22,355.67$22,158.50$22,003.80$21,870.33$21,749.00$21,635.25$21,526.56$21,421.40
    520.24%$22,295.00$22,113.00$21,931.00$21,794.50$21,676.20$21,567.00$21,463.00$21,362.25$21,263.67$21,166.60
    530.24%$21,931.00$21,749.00$21,627.67$21,521.50$21,421.40$21,324.33$21,229.00$21,134.75$21,041.22$20,948.20
    540.24%$21,567.00$21,476.00$21,385.00$21,294.00$21,203.00$21,112.00$21,021.00$20,930.00$20,839.00$20,748.00
    550.23%$21,385.00$21,294.00$21,203.00$21,112.00$21,021.00$20,930.00$20,839.00$20,748.00$20,657.00$20,566.00
    560.23%$21,203.00$21,112.00$21,021.00$20,930.00$20,839.00$20,748.00$20,657.00$20,566.00$20,475.00$20,384.00
    570.23%$21,021.00$20,930.00$20,839.00$20,748.00$20,657.00$20,566.00$20,475.00$20,384.00$20,293.00$20,202.00
    580.23%$20,839.00$20,748.00$20,657.00$20,566.00$20,475.00$20,384.00$20,293.00$20,202.00$20,111.00$20,020.00
    590.23%$20,657.00$20,566.00$20,475.00$20,384.00$20,293.00$20,202.00$20,111.00$20,020.00$19,929.00$19,838.00
    600.23%$20,475.00$20,384.00$20,293.00$20,202.00$20,111.00$20,020.00$19,929.00$19,838.00$19,747.00$19,656.00
    610.22%$20,293.00$20,202.00$20,111.00$20,020.00$19,929.00$19,838.00$19,747.00$19,656.00$19,565.00$19,474.00
    620.22%$20,111.00$20,020.00$19,929.00$19,838.00$19,747.00$19,656.00$19,565.00$19,474.00$19,383.00$19,292.00
    630.22%$19,929.00$19,838.00$19,747.00$19,656.00$19,565.00$19,474.00$19,383.00$19,292.00$19,201.00$19,110.00
    640.22%$19,747.00$19,656.00$19,565.00$19,474.00$19,383.00$19,292.00$19,201.00$19,110.00$19,019.00$18,928.00
    650.21%$19,565.00$19,474.00$19,383.00$19,292.00$19,201.00$19,110.00$19,019.00$18,928.00$18,837.00$18,746.00
    660.21%$19,383.00$19,292.00$19,201.00$19,110.00$19,019.00$18,928.00$18,837.00$18,746.00$18,655.00$18,564.00
    670.21%$19,201.00$19,110.00$19,019.00$18,928.00$18,837.00$18,746.00$18,655.00$18,564.00$18,473.00$18,382.00
    680.21%$19,019.00$18,928.00$18,837.00$18,746.00$18,655.00$18,564.00$18,473.00$18,382.00$18,291.00$18,200.00
    690.21%$18,837.00$18,746.00$18,655.00$18,564.00$18,473.00$18,382.00$18,291.00$18,200.00$18,109.00$18,018.00
    700.20%$18,655.00$18,564.00$18,473.00$18,382.00$18,291.00$18,200.00$18,109.00$18,018.00$17,927.00$17,836.00
    710.20%$18,473.00$18,382.00$18,291.00$18,200.00$18,109.00$18,018.00$17,927.00$17,836.00$17,745.00$17,654.00
    720.20%$18,291.00$18,200.00$18,109.00$18,018.00$17,927.00$17,836.00$17,745.00$17,654.00$17,563.00$17,472.00
    730.20%$18,109.00$18,018.00$17,927.00$17,836.00$17,745.00$17,654.00$17,563.00$17,472.00$17,381.00$17,290.00
    740.20%$17,927.00$17,836.00$17,745.00$17,654.00$17,563.00$17,472.00$17,381.00$17,290.00$17,199.00$17,108.00
    750.20%$17,745.00$17,654.00$17,563.00$17,472.00$17,381.00$17,290.00$17,199.00$17,108.00$17,017.00$16,926.00
    760.19%$17,563.00$17,472.00$17,381.00$17,290.00$17,199.00$17,108.00$17,017.00$16,926.00$16,835.00$16,744.00
    770.19%$17,381.00$17,290.00$17,199.00$17,108.00$17,017.00$16,926.00$16,835.00$16,744.00$16,653.00$16,562.00
    780.19%$17,199.00$17,108.00$17,017.00$16,926.00$16,835.00$16,744.00$16,653.00$16,562.00$16,471.00$16,380.00
    790.19%$17,017.00$16,926.00$16,835.00$16,744.00$16,653.00$16,562.00$16,471.00$16,380.00$16,289.00$16,198.00
    800.18%$16,835.00$16,744.00$16,653.00$16,562.00$16,471.00$16,380.00$16,289.00$16,198.00$16,107.00$16,016.00
    810.18%$16,653.00$16,562.00$16,471.00$16,380.00$16,289.00$16,198.00$16,107.00$16,016.00$15,925.00$15,834.00
    820.18%$16,471.00$16,380.00$16,289.00$16,198.00$16,107.00$16,016.00$15,925.00$15,834.00$15,743.00
    830.18%$16,289.00$16,198.00$16,107.00$16,016.00$15,925.00$15,834.00$15,743.00$15,652.00
    840.18%$16,107.00$16,016.00$15,925.00$15,834.00$15,743.00$15,652.00$15,561.00
    850.17%$15,925.00$15,834.00$15,743.00$15,652.00$15,561.00$15,470.00
    860.17%$15,743.00$15,652.00$15,561.00$15,470.00$15,379.00
    870.17%$15,561.00$15,470.00$15,379.00$15,288.00
    880.17%$15,379.00$15,288.00$15,197.00
    890.17%$15,197.00$15,106.00
    900.17%$15,015.00

    Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA TOUR has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.

    Image for article.
    Jan 8, 2026

    Clanton chases sustainability – not speed – in efforts to bulk up for 2026 season

    Image for article.
    Jan 12, 2026

    Koepka to play Farmers, WM Phoenix Open as TOUR establishes Returning Member Program

    Official

    PNC Championship

    1

    Team Kuchar
    Team Kuchar
    Tot
    -33
    R2
    -18

    -33

    1

    Team Kuchar
    Tot
    -33
    R2
    -18

    T2

    Team Love
    Team Love
    Tot
    -26
    R2
    -14

    -26

    T2

    Team Love
    Tot
    -26
    R2
    -14

    T2

    Team Daly
    Team Daly
    Tot
    -26
    R2
    -13

    -26

    T2

    Team Daly
    Tot
    -26
    R2
    -13

    T4

    Team Korda
    Team Korda
    Tot
    -25
    R2
    -13

    -25

    T4

    Team Korda
    Tot
    -25
    R2
    -13

    T4

    Team Stricker
    Team Stricker
    Tot
    -25
    R2
    -13

    -25

    T4

    Team Stricker
    Tot
    -25
    R2
    -13

    6

    Team Duval
    Team Duval
    Tot
    -24
    R2
    -13

    -24

    6

    Team Duval
    Tot
    -24
    R2
    -13
