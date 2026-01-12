9H AGO
Purse breakdown: What are payouts for Sony Open in Hawaii?
The PGA TOUR heads to Honolulu, Hawaii, this week for the Sony Open in Hawaii. Waialae Country Club will host, with $9.1 million up for grabs. Check out the full purse breakdown below and the full field teeing up here.
|Pos.
|Pct.
|Amount
|2 Tied
|3 Tied
|4 Tied
|5 Tied
|6 Tied
|7 Tied
|8 Tied
|9 Tied
|10 Tied
|1
|18.00%
|$1,638,000.00
|2
|10.90%
|$991,900.00
|$809,900.00
|$688,566.67
|$609,700.00
|$553,735.00
|$512,633.33
|$480,025.00
|$453,293.75
|$430,480.56
|$410,410.00
|3
|6.90%
|$627,900.00
|$536,900.00
|$482,300.00
|$444,193.75
|$416,780.00
|$394,712.50
|$376,350.00
|$360,303.13
|$345,800.00
|$332,377.50
|4
|4.90%
|$445,900.00
|$409,500.00
|$382,958.33
|$364,000.00
|$348,075.00
|$334,425.00
|$322,075.00
|$310,537.50
|$299,541.67
|$288,925.00
|5
|4.10%
|$373,100.00
|$351,487.50
|$336,700.00
|$323,618.75
|$312,130.00
|$301,437.50
|$291,200.00
|$281,246.88
|$271,483.33
|$261,852.50
|6
|3.62%
|$329,875.00
|$318,500.00
|$307,125.00
|$296,887.50
|$287,105.00
|$277,550.00
|$268,125.00
|$258,781.25
|$249,491.67
|$241,150.00
|7
|3.38%
|$307,125.00
|$295,750.00
|$285,891.67
|$276,412.50
|$267,085.00
|$257,833.33
|$248,625.00
|$239,443.75
|$231,291.67
|$223,860.00
|8
|3.12%
|$284,375.00
|$275,275.00
|$266,175.00
|$257,075.00
|$247,975.00
|$238,875.00
|$229,775.00
|$221,812.50
|$214,608.33
|$207,935.00
|9
|2.92%
|$266,175.00
|$257,075.00
|$247,975.00
|$238,875.00
|$229,775.00
|$220,675.00
|$212,875.00
|$205,887.50
|$199,441.67
|$193,375.00
|10
|2.73%
|$247,975.00
|$238,875.00
|$229,775.00
|$220,675.00
|$211,575.00
|$203,991.67
|$197,275.00
|$191,100.00
|$185,286.11
|$179,725.00
|11
|2.52%
|$229,775.00
|$220,675.00
|$211,575.00
|$202,475.00
|$195,195.00
|$188,825.00
|$182,975.00
|$177,450.00
|$172,141.67
|$166,985.00
|12
|2.33%
|$211,575.00
|$202,475.00
|$193,375.00
|$186,550.00
|$180,635.00
|$175,175.00
|$169,975.00
|$164,937.50
|$160,008.33
|$155,155.00
|13
|2.12%
|$193,375.00
|$184,275.00
|$178,208.33
|$172,900.00
|$167,895.00
|$163,041.67
|$158,275.00
|$153,562.50
|$148,886.11
|$144,235.00
|14
|1.93%
|$175,175.00
|$170,625.00
|$166,075.00
|$161,525.00
|$156,975.00
|$152,425.00
|$147,875.00
|$143,325.00
|$138,775.00
|$134,407.00
|15
|1.82%
|$166,075.00
|$161,525.00
|$156,975.00
|$152,425.00
|$147,875.00
|$143,325.00
|$138,775.00
|$134,225.00
|$129,877.22
|$125,671.00
|16
|1.73%
|$156,975.00
|$152,425.00
|$147,875.00
|$143,325.00
|$138,775.00
|$134,225.00
|$129,675.00
|$125,352.50
|$121,181.67
|$117,117.00
|17
|1.62%
|$147,875.00
|$143,325.00
|$138,775.00
|$134,225.00
|$129,675.00
|$125,125.00
|$120,835.00
|$116,707.50
|$112,688.33
|$108,745.00
|18
|1.52%
|$138,775.00
|$134,225.00
|$129,675.00
|$125,125.00
|$120,575.00
|$116,328.33
|$112,255.00
|$108,290.00
|$104,397.22
|$101,010.00
|19
|1.43%
|$129,675.00
|$125,125.00
|$120,575.00
|$116,025.00
|$111,839.00
|$107,835.00
|$103,935.00
|$100,100.00
|$96,813.89
|$93,912.00
|20
|1.32%
|$120,575.00
|$116,025.00
|$111,475.00
|$107,380.00
|$103,467.00
|$99,645.00
|$95,875.00
|$92,706.25
|$89,938.33
|$87,451.00
|21
|1.23%
|$111,475.00
|$106,925.00
|$102,981.67
|$99,190.00
|$95,459.00
|$91,758.33
|$88,725.00
|$86,108.75
|$83,770.56
|$81,627.00
|22
|1.12%
|$102,375.00
|$98,735.00
|$95,095.00
|$91,455.00
|$87,815.00
|$84,933.33
|$82,485.00
|$80,307.50
|$78,310.56
|$76,440.00
|23
|1.04%
|$95,095.00
|$91,455.00
|$87,815.00
|$84,175.00
|$81,445.00
|$79,170.00
|$77,155.00
|$75,302.50
|$73,558.33
|$71,890.00
|24
|0.96%
|$87,815.00
|$84,175.00
|$80,535.00
|$78,032.50
|$75,985.00
|$74,165.00
|$72,475.00
|$70,866.25
|$69,311.67
|$67,795.00
|25
|0.89%
|$80,535.00
|$76,895.00
|$74,771.67
|$73,027.50
|$71,435.00
|$69,918.33
|$68,445.00
|$66,998.75
|$65,570.56
|$64,200.50
|26
|0.81%
|$73,255.00
|$71,890.00
|$70,525.00
|$69,160.00
|$67,795.00
|$66,430.00
|$65,065.00
|$63,700.00
|$62,385.56
|$61,106.50
|27
|0.78%
|$70,525.00
|$69,160.00
|$67,795.00
|$66,430.00
|$65,065.00
|$63,700.00
|$62,335.00
|$61,026.88
|$59,756.67
|$58,513.00
|28
|0.74%
|$67,795.00
|$66,430.00
|$65,065.00
|$63,700.00
|$62,335.00
|$60,970.00
|$59,670.00
|$58,410.63
|$57,178.33
|$55,965.00
|29
|0.71%
|$65,065.00
|$63,700.00
|$62,335.00
|$60,970.00
|$59,605.00
|$58,315.83
|$57,070.00
|$55,851.25
|$54,650.56
|$53,508.00
|30
|0.69%
|$62,335.00
|$60,970.00
|$59,605.00
|$58,240.00
|$56,966.00
|$55,737.50
|$54,535.00
|$53,348.75
|$52,223.89
|$51,142.00
|31
|0.66%
|$59,605.00
|$58,240.00
|$56,875.00
|$55,623.75
|$54,418.00
|$53,235.00
|$52,065.00
|$50,960.00
|$49,898.33
|$48,867.00
|32
|0.62%
|$56,875.00
|$55,510.00
|$54,296.67
|$53,121.25
|$51,961.00
|$50,808.33
|$49,725.00
|$48,685.00
|$47,673.89
|$46,683.00
|33
|0.59%
|$54,145.00
|$53,007.50
|$51,870.00
|$50,732.50
|$49,595.00
|$48,533.33
|$47,515.00
|$46,523.75
|$45,550.56
|$44,590.00
|34
|0.57%
|$51,870.00
|$50,732.50
|$49,595.00
|$48,457.50
|$47,411.00
|$46,410.00
|$45,435.00
|$44,476.25
|$43,528.33
|$42,588.00
|35
|0.55%
|$49,595.00
|$48,457.50
|$47,320.00
|$46,296.25
|$45,318.00
|$44,362.50
|$43,420.00
|$42,485.63
|$41,556.67
|$40,631.50
|36
|0.52%
|$47,320.00
|$46,182.50
|$45,196.67
|$44,248.75
|$43,316.00
|$42,390.83
|$41,470.00
|$40,551.88
|$39,635.56
|$38,720.50
|37
|0.49%
|$45,045.00
|$44,135.00
|$43,225.00
|$42,315.00
|$41,405.00
|$40,495.00
|$39,585.00
|$38,675.00
|$37,765.00
|$36,855.00
|38
|0.47%
|$43,225.00
|$42,315.00
|$41,405.00
|$40,495.00
|$39,585.00
|$38,675.00
|$37,765.00
|$36,855.00
|$35,945.00
|$35,035.00
|39
|0.46%
|$41,405.00
|$40,495.00
|$39,585.00
|$38,675.00
|$37,765.00
|$36,855.00
|$35,945.00
|$35,035.00
|$34,125.00
|$33,251.40
|40
|0.43%
|$39,585.00
|$38,675.00
|$37,765.00
|$36,855.00
|$35,945.00
|$35,035.00
|$34,125.00
|$33,215.00
|$32,345.44
|$31,522.40
|41
|0.41%
|$37,765.00
|$36,855.00
|$35,945.00
|$35,035.00
|$34,125.00
|$33,215.00
|$32,305.00
|$31,440.50
|$30,626.56
|$29,902.60
|42
|0.40%
|$35,945.00
|$35,035.00
|$34,125.00
|$33,215.00
|$32,305.00
|$31,395.00
|$30,537.00
|$29,734.25
|$29,029.00
|$28,410.20
|43
|0.38%
|$34,125.00
|$33,215.00
|$32,305.00
|$31,395.00
|$30,485.00
|$29,635.67
|$28,847.00
|$28,164.50
|$27,573.00
|$27,045.20
|44
|0.35%
|$32,305.00
|$31,395.00
|$30,485.00
|$29,575.00
|$28,737.80
|$27,967.33
|$27,313.00
|$26,754.00
|$26,258.56
|$25,825.80
|45
|0.34%
|$30,485.00
|$29,575.00
|$28,665.00
|$27,846.00
|$27,099.80
|$26,481.00
|$25,961.00
|$25,502.75
|$25,105.89
|$24,752.00
|46
|0.32%
|$28,665.00
|$27,755.00
|$26,966.33
|$26,253.50
|$25,680.20
|$25,207.00
|$24,791.00
|$24,433.50
|$24,115.00
|$23,842.00
|47
|0.29%
|$26,845.00
|$26,117.00
|$25,449.67
|$24,934.00
|$24,515.40
|$24,145.33
|$23,829.00
|$23,546.25
|$23,306.11
|$23,095.80
|48
|0.28%
|$25,389.00
|$24,752.00
|$24,297.00
|$23,933.00
|$23,605.40
|$23,326.33
|$23,075.00
|$22,863.75
|$22,679.22
|$22,513.40
|49
|0.27%
|$24,115.00
|$23,751.00
|$23,447.67
|$23,159.50
|$22,913.80
|$22,689.33
|$22,503.00
|$22,340.50
|$22,193.89
|$22,058.40
|50
|0.26%
|$23,387.00
|$23,114.00
|$22,841.00
|$22,613.50
|$22,404.20
|$22,234.33
|$22,087.00
|$21,953.75
|$21,829.89
|$21,712.60
|51
|0.25%
|$22,841.00
|$22,568.00
|$22,355.67
|$22,158.50
|$22,003.80
|$21,870.33
|$21,749.00
|$21,635.25
|$21,526.56
|$21,421.40
|52
|0.24%
|$22,295.00
|$22,113.00
|$21,931.00
|$21,794.50
|$21,676.20
|$21,567.00
|$21,463.00
|$21,362.25
|$21,263.67
|$21,166.60
|53
|0.24%
|$21,931.00
|$21,749.00
|$21,627.67
|$21,521.50
|$21,421.40
|$21,324.33
|$21,229.00
|$21,134.75
|$21,041.22
|$20,948.20
|54
|0.24%
|$21,567.00
|$21,476.00
|$21,385.00
|$21,294.00
|$21,203.00
|$21,112.00
|$21,021.00
|$20,930.00
|$20,839.00
|$20,748.00
|55
|0.23%
|$21,385.00
|$21,294.00
|$21,203.00
|$21,112.00
|$21,021.00
|$20,930.00
|$20,839.00
|$20,748.00
|$20,657.00
|$20,566.00
|56
|0.23%
|$21,203.00
|$21,112.00
|$21,021.00
|$20,930.00
|$20,839.00
|$20,748.00
|$20,657.00
|$20,566.00
|$20,475.00
|$20,384.00
|57
|0.23%
|$21,021.00
|$20,930.00
|$20,839.00
|$20,748.00
|$20,657.00
|$20,566.00
|$20,475.00
|$20,384.00
|$20,293.00
|$20,202.00
|58
|0.23%
|$20,839.00
|$20,748.00
|$20,657.00
|$20,566.00
|$20,475.00
|$20,384.00
|$20,293.00
|$20,202.00
|$20,111.00
|$20,020.00
|59
|0.23%
|$20,657.00
|$20,566.00
|$20,475.00
|$20,384.00
|$20,293.00
|$20,202.00
|$20,111.00
|$20,020.00
|$19,929.00
|$19,838.00
|60
|0.23%
|$20,475.00
|$20,384.00
|$20,293.00
|$20,202.00
|$20,111.00
|$20,020.00
|$19,929.00
|$19,838.00
|$19,747.00
|$19,656.00
|61
|0.22%
|$20,293.00
|$20,202.00
|$20,111.00
|$20,020.00
|$19,929.00
|$19,838.00
|$19,747.00
|$19,656.00
|$19,565.00
|$19,474.00
|62
|0.22%
|$20,111.00
|$20,020.00
|$19,929.00
|$19,838.00
|$19,747.00
|$19,656.00
|$19,565.00
|$19,474.00
|$19,383.00
|$19,292.00
|63
|0.22%
|$19,929.00
|$19,838.00
|$19,747.00
|$19,656.00
|$19,565.00
|$19,474.00
|$19,383.00
|$19,292.00
|$19,201.00
|$19,110.00
|64
|0.22%
|$19,747.00
|$19,656.00
|$19,565.00
|$19,474.00
|$19,383.00
|$19,292.00
|$19,201.00
|$19,110.00
|$19,019.00
|$18,928.00
|65
|0.21%
|$19,565.00
|$19,474.00
|$19,383.00
|$19,292.00
|$19,201.00
|$19,110.00
|$19,019.00
|$18,928.00
|$18,837.00
|$18,746.00
|66
|0.21%
|$19,383.00
|$19,292.00
|$19,201.00
|$19,110.00
|$19,019.00
|$18,928.00
|$18,837.00
|$18,746.00
|$18,655.00
|$18,564.00
|67
|0.21%
|$19,201.00
|$19,110.00
|$19,019.00
|$18,928.00
|$18,837.00
|$18,746.00
|$18,655.00
|$18,564.00
|$18,473.00
|$18,382.00
|68
|0.21%
|$19,019.00
|$18,928.00
|$18,837.00
|$18,746.00
|$18,655.00
|$18,564.00
|$18,473.00
|$18,382.00
|$18,291.00
|$18,200.00
|69
|0.21%
|$18,837.00
|$18,746.00
|$18,655.00
|$18,564.00
|$18,473.00
|$18,382.00
|$18,291.00
|$18,200.00
|$18,109.00
|$18,018.00
|70
|0.20%
|$18,655.00
|$18,564.00
|$18,473.00
|$18,382.00
|$18,291.00
|$18,200.00
|$18,109.00
|$18,018.00
|$17,927.00
|$17,836.00
|71
|0.20%
|$18,473.00
|$18,382.00
|$18,291.00
|$18,200.00
|$18,109.00
|$18,018.00
|$17,927.00
|$17,836.00
|$17,745.00
|$17,654.00
|72
|0.20%
|$18,291.00
|$18,200.00
|$18,109.00
|$18,018.00
|$17,927.00
|$17,836.00
|$17,745.00
|$17,654.00
|$17,563.00
|$17,472.00
|73
|0.20%
|$18,109.00
|$18,018.00
|$17,927.00
|$17,836.00
|$17,745.00
|$17,654.00
|$17,563.00
|$17,472.00
|$17,381.00
|$17,290.00
|74
|0.20%
|$17,927.00
|$17,836.00
|$17,745.00
|$17,654.00
|$17,563.00
|$17,472.00
|$17,381.00
|$17,290.00
|$17,199.00
|$17,108.00
|75
|0.20%
|$17,745.00
|$17,654.00
|$17,563.00
|$17,472.00
|$17,381.00
|$17,290.00
|$17,199.00
|$17,108.00
|$17,017.00
|$16,926.00
|76
|0.19%
|$17,563.00
|$17,472.00
|$17,381.00
|$17,290.00
|$17,199.00
|$17,108.00
|$17,017.00
|$16,926.00
|$16,835.00
|$16,744.00
|77
|0.19%
|$17,381.00
|$17,290.00
|$17,199.00
|$17,108.00
|$17,017.00
|$16,926.00
|$16,835.00
|$16,744.00
|$16,653.00
|$16,562.00
|78
|0.19%
|$17,199.00
|$17,108.00
|$17,017.00
|$16,926.00
|$16,835.00
|$16,744.00
|$16,653.00
|$16,562.00
|$16,471.00
|$16,380.00
|79
|0.19%
|$17,017.00
|$16,926.00
|$16,835.00
|$16,744.00
|$16,653.00
|$16,562.00
|$16,471.00
|$16,380.00
|$16,289.00
|$16,198.00
|80
|0.18%
|$16,835.00
|$16,744.00
|$16,653.00
|$16,562.00
|$16,471.00
|$16,380.00
|$16,289.00
|$16,198.00
|$16,107.00
|$16,016.00
|81
|0.18%
|$16,653.00
|$16,562.00
|$16,471.00
|$16,380.00
|$16,289.00
|$16,198.00
|$16,107.00
|$16,016.00
|$15,925.00
|$15,834.00
|82
|0.18%
|$16,471.00
|$16,380.00
|$16,289.00
|$16,198.00
|$16,107.00
|$16,016.00
|$15,925.00
|$15,834.00
|$15,743.00
|83
|0.18%
|$16,289.00
|$16,198.00
|$16,107.00
|$16,016.00
|$15,925.00
|$15,834.00
|$15,743.00
|$15,652.00
|84
|0.18%
|$16,107.00
|$16,016.00
|$15,925.00
|$15,834.00
|$15,743.00
|$15,652.00
|$15,561.00
|85
|0.17%
|$15,925.00
|$15,834.00
|$15,743.00
|$15,652.00
|$15,561.00
|$15,470.00
|86
|0.17%
|$15,743.00
|$15,652.00
|$15,561.00
|$15,470.00
|$15,379.00
|87
|0.17%
|$15,561.00
|$15,470.00
|$15,379.00
|$15,288.00
|88
|0.17%
|$15,379.00
|$15,288.00
|$15,197.00
|89
|0.17%
|$15,197.00
|$15,106.00
|90
|0.17%
|$15,015.00
Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA TOUR has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.