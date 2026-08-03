2H AGO
Purse breakdown: Wyndham Championship
1 Min Read
Cameron Young’s winning highlights from Wyndham
The PGA TOUR heads to Greensboro, North Carolina, this week for the Wyndham Championship. Sedgefield Country Club will host, with $8.5 million up for grabs. See below for the full purse breakdown.
|Pos.
|Pct.
|Amount
|2 Tied
|3 Tied
|4 Tied
|5 Tied
|6 Tied
|7 Tied
|8 Tied
|9 Tied
|10 Tied
|1
|18.00%
|$1,530,000.00
|2
|10.90%
|$926,500.00
|$756,500.00
|$643,166.67
|$569,500.00
|$517,225.00
|$478,833.33
|$448,375.00
|$423,406.25
|$402,097.22
|$383,350.00
|3
|6.90%
|$586,500.00
|$501,500.00
|$450,500.00
|$414,906.25
|$389,300.00
|$368,687.50
|$351,535.71
|$336,546.88
|$323,000.00
|$310,462.50
|4
|4.90%
|$416,500.00
|$382,500.00
|$357,708.33
|$340,000.00
|$325,125.00
|$312,375.00
|$300,839.29
|$290,062.50
|$279,791.67
|$269,875.00
|5
|4.10%
|$348,500.00
|$328,312.50
|$314,500.00
|$302,281.25
|$291,550.00
|$281,562.50
|$272,000.00
|$262,703.13
|$253,583.33
|$244,587.50
|6
|3.62%
|$308,125.00
|$297,500.00
|$286,875.00
|$277,312.50
|$268,175.00
|$259,250.00
|$250,446.43
|$241,718.75
|$233,041.67
|$225,250.00
|7
|3.38%
|$286,875.00
|$276,250.00
|$267,041.67
|$258,187.50
|$249,475.00
|$240,833.33
|$232,232.14
|$223,656.25
|$216,041.67
|$209,100.00
|8
|3.12%
|$265,625.00
|$257,125.00
|$248,625.00
|$240,125.00
|$231,625.00
|$223,125.00
|$214,625.00
|$207,187.50
|$200,458.33
|$194,225.00
|9
|2.92%
|$248,625.00
|$240,125.00
|$231,625.00
|$223,125.00
|$214,625.00
|$206,125.00
|$198,839.29
|$192,312.50
|$186,291.67
|$180,625.00
|10
|2.73%
|$231,625.00
|$223,125.00
|$214,625.00
|$206,125.00
|$197,625.00
|$190,541.67
|$184,267.86
|$178,500.00
|$173,069.44
|$167,875.00
|11
|2.52%
|$214,625.00
|$206,125.00
|$197,625.00
|$189,125.00
|$182,325.00
|$176,375.00
|$170,910.71
|$165,750.00
|$160,791.67
|$155,975.00
|12
|2.33%
|$197,625.00
|$189,125.00
|$180,625.00
|$174,250.00
|$168,725.00
|$163,625.00
|$158,767.86
|$154,062.50
|$149,458.33
|$144,925.00
|13
|2.12%
|$180,625.00
|$172,125.00
|$166,458.33
|$161,500.00
|$156,825.00
|$152,291.67
|$147,839.29
|$143,437.50
|$139,069.44
|$134,725.00
|14
|1.93%
|$163,625.00
|$159,375.00
|$155,125.00
|$150,875.00
|$146,625.00
|$142,375.00
|$138,125.00
|$133,875.00
|$129,625.00
|$125,545.00
|15
|1.82%
|$155,125.00
|$150,875.00
|$146,625.00
|$142,375.00
|$138,125.00
|$133,875.00
|$129,625.00
|$125,375.00
|$121,313.89
|$117,385.00
|16
|1.73%
|$146,625.00
|$142,375.00
|$138,125.00
|$133,875.00
|$129,625.00
|$125,375.00
|$121,125.00
|$117,087.50
|$113,191.67
|$109,395.00
|17
|1.62%
|$138,125.00
|$133,875.00
|$129,625.00
|$125,375.00
|$121,125.00
|$116,875.00
|$112,867.86
|$109,012.50
|$105,258.33
|$101,575.00
|18
|1.52%
|$129,625.00
|$125,375.00
|$121,125.00
|$116,875.00
|$112,625.00
|$108,658.33
|$104,853.57
|$101,150.00
|$97,513.89
|$94,350.00
|19
|1.43%
|$121,125.00
|$116,875.00
|$112,625.00
|$108,375.00
|$104,465.00
|$100,725.00
|$97,082.14
|$93,500.00
|$90,430.56
|$87,720.00
|20
|1.32%
|$112,625.00
|$108,375.00
|$104,125.00
|$100,300.00
|$96,645.00
|$93,075.00
|$89,553.57
|$86,593.75
|$84,008.33
|$81,685.00
|21
|1.23%
|$104,125.00
|$99,875.00
|$96,191.67
|$92,650.00
|$89,165.00
|$85,708.33
|$82,875.00
|$80,431.25
|$78,247.22
|$76,245.00
|22
|1.12%
|$95,625.00
|$92,225.00
|$88,825.00
|$85,425.00
|$82,025.00
|$79,333.33
|$77,046.43
|$75,012.50
|$73,147.22
|$71,400.00
|23
|1.04%
|$88,825.00
|$85,425.00
|$82,025.00
|$78,625.00
|$76,075.00
|$73,950.00
|$72,067.86
|$70,337.50
|$68,708.33
|$67,150.00
|24
|0.96%
|$82,025.00
|$78,625.00
|$75,225.00
|$72,887.50
|$70,975.00
|$69,275.00
|$67,696.43
|$66,193.75
|$64,741.67
|$63,325.00
|25
|0.89%
|$75,225.00
|$71,825.00
|$69,841.67
|$68,212.50
|$66,725.00
|$65,308.33
|$63,932.14
|$62,581.25
|$61,247.22
|$59,967.50
|26
|0.81%
|$68,425.00
|$67,150.00
|$65,875.00
|$64,600.00
|$63,325.00
|$62,050.00
|$60,775.00
|$59,500.00
|$58,272.22
|$57,077.50
|27
|0.78%
|$65,875.00
|$64,600.00
|$63,325.00
|$62,050.00
|$60,775.00
|$59,500.00
|$58,225.00
|$57,003.13
|$55,816.67
|$54,655.00
|28
|0.74%
|$63,325.00
|$62,050.00
|$60,775.00
|$59,500.00
|$58,225.00
|$56,950.00
|$55,735.71
|$54,559.38
|$53,408.33
|$52,275.00
|29
|0.71%
|$60,775.00
|$59,500.00
|$58,225.00
|$56,950.00
|$55,675.00
|$54,470.83
|$53,307.14
|$52,168.75
|$51,047.22
|$49,980.00
|30
|0.69%
|$58,225.00
|$56,950.00
|$55,675.00
|$54,400.00
|$53,210.00
|$52,062.50
|$50,939.29
|$49,831.25
|$48,780.56
|$47,770.00
|31
|0.66%
|$55,675.00
|$54,400.00
|$53,125.00
|$51,956.25
|$50,830.00
|$49,725.00
|$48,632.14
|$47,600.00
|$46,608.33
|$45,645.00
|32
|0.62%
|$53,125.00
|$51,850.00
|$50,716.67
|$49,618.75
|$48,535.00
|$47,458.33
|$46,446.43
|$45,475.00
|$44,530.56
|$43,605.00
|33
|0.59%
|$50,575.00
|$49,512.50
|$48,450.00
|$47,387.50
|$46,325.00
|$45,333.33
|$44,382.14
|$43,456.25
|$42,547.22
|$41,650.00
|34
|0.57%
|$48,450.00
|$47,387.50
|$46,325.00
|$45,262.50
|$44,285.00
|$43,350.00
|$42,439.29
|$41,543.75
|$40,658.33
|$39,780.00
|35
|0.55%
|$46,325.00
|$45,262.50
|$44,200.00
|$43,243.75
|$42,330.00
|$41,437.50
|$40,557.14
|$39,684.38
|$38,816.67
|$37,952.50
|36
|0.52%
|$44,200.00
|$43,137.50
|$42,216.67
|$41,331.25
|$40,460.00
|$39,595.83
|$38,735.71
|$37,878.13
|$37,022.22
|$36,167.50
|37
|0.49%
|$42,075.00
|$41,225.00
|$40,375.00
|$39,525.00
|$38,675.00
|$37,825.00
|$36,975.00
|$36,125.00
|$35,275.00
|$34,425.00
|38
|0.47%
|$40,375.00
|$39,525.00
|$38,675.00
|$37,825.00
|$36,975.00
|$36,125.00
|$35,275.00
|$34,425.00
|$33,575.00
|$32,725.00
|39
|0.46%
|$38,675.00
|$37,825.00
|$36,975.00
|$36,125.00
|$35,275.00
|$34,425.00
|$33,575.00
|$32,725.00
|$31,875.00
|$31,059.00
|40
|0.43%
|$36,975.00
|$36,125.00
|$35,275.00
|$34,425.00
|$33,575.00
|$32,725.00
|$31,875.00
|$31,025.00
|$30,212.78
|$29,444.00
|41
|0.41%
|$35,275.00
|$34,425.00
|$33,575.00
|$32,725.00
|$31,875.00
|$31,025.00
|$30,175.00
|$29,367.50
|$28,607.22
|$27,931.00
|42
|0.40%
|$33,575.00
|$32,725.00
|$31,875.00
|$31,025.00
|$30,175.00
|$29,325.00
|$28,523.57
|$27,773.75
|$27,115.00
|$26,537.00
|43
|0.38%
|$31,875.00
|$31,025.00
|$30,175.00
|$29,325.00
|$28,475.00
|$27,681.67
|$26,945.00
|$26,307.50
|$25,755.00
|$25,262.00
|44
|0.35%
|$30,175.00
|$29,325.00
|$28,475.00
|$27,625.00
|$26,843.00
|$26,123.33
|$25,512.14
|$24,990.00
|$24,527.22
|$24,123.00
|45
|0.34%
|$28,475.00
|$27,625.00
|$26,775.00
|$26,010.00
|$25,313.00
|$24,735.00
|$24,249.29
|$23,821.25
|$23,450.56
|$23,120.00
|46
|0.32%
|$26,775.00
|$25,925.00
|$25,188.33
|$24,522.50
|$23,987.00
|$23,545.00
|$23,156.43
|$22,822.50
|$22,525.00
|$22,270.00
|47
|0.29%
|$25,075.00
|$24,395.00
|$23,771.67
|$23,290.00
|$22,899.00
|$22,553.33
|$22,257.86
|$21,993.75
|$21,769.44
|$21,573.00
|48
|0.28%
|$23,715.00
|$23,120.00
|$22,695.00
|$22,355.00
|$22,049.00
|$21,788.33
|$21,553.57
|$21,356.25
|$21,183.89
|$21,029.00
|49
|0.27%
|$22,525.00
|$22,185.00
|$21,901.67
|$21,632.50
|$21,403.00
|$21,193.33
|$21,019.29
|$20,867.50
|$20,730.56
|$20,604.00
|50
|0.26%
|$21,845.00
|$21,590.00
|$21,335.00
|$21,122.50
|$20,927.00
|$20,768.33
|$20,630.71
|$20,506.25
|$20,390.56
|$20,281.00
|51
|0.25%
|$21,335.00
|$21,080.00
|$20,881.67
|$20,697.50
|$20,553.00
|$20,428.33
|$20,315.00
|$20,208.75
|$20,107.22
|$20,009.00
|52
|0.24%
|$20,825.00
|$20,655.00
|$20,485.00
|$20,357.50
|$20,247.00
|$20,145.00
|$20,047.86
|$19,953.75
|$19,861.67
|$19,771.00
|53
|0.24%
|$20,485.00
|$20,315.00
|$20,201.67
|$20,102.50
|$20,009.00
|$19,918.33
|$19,829.29
|$19,741.25
|$19,653.89
|$19,567.00
|54
|0.24%
|$20,145.00
|$20,060.00
|$19,975.00
|$19,890.00
|$19,805.00
|$19,720.00
|$19,635.00
|$19,550.00
|$19,465.00
|$19,380.00
|55
|0.23%
|$19,975.00
|$19,890.00
|$19,805.00
|$19,720.00
|$19,635.00
|$19,550.00
|$19,465.00
|$19,380.00
|$19,295.00
|$19,210.00
|56
|0.23%
|$19,805.00
|$19,720.00
|$19,635.00
|$19,550.00
|$19,465.00
|$19,380.00
|$19,295.00
|$19,210.00
|$19,125.00
|$19,040.00
|57
|0.23%
|$19,635.00
|$19,550.00
|$19,465.00
|$19,380.00
|$19,295.00
|$19,210.00
|$19,125.00
|$19,040.00
|$18,955.00
|$18,870.00
|58
|0.23%
|$19,465.00
|$19,380.00
|$19,295.00
|$19,210.00
|$19,125.00
|$19,040.00
|$18,955.00
|$18,870.00
|$18,785.00
|$18,700.00
|59
|0.23%
|$19,295.00
|$19,210.00
|$19,125.00
|$19,040.00
|$18,955.00
|$18,870.00
|$18,785.00
|$18,700.00
|$18,615.00
|$18,530.00
|60
|0.23%
|$19,125.00
|$19,040.00
|$18,955.00
|$18,870.00
|$18,785.00
|$18,700.00
|$18,615.00
|$18,530.00
|$18,445.00
|$18,360.00
|61
|0.22%
|$18,955.00
|$18,870.00
|$18,785.00
|$18,700.00
|$18,615.00
|$18,530.00
|$18,445.00
|$18,360.00
|$18,275.00
|$18,190.00
|62
|0.22%
|$18,785.00
|$18,700.00
|$18,615.00
|$18,530.00
|$18,445.00
|$18,360.00
|$18,275.00
|$18,190.00
|$18,105.00
|$18,020.00
|63
|0.22%
|$18,615.00
|$18,530.00
|$18,445.00
|$18,360.00
|$18,275.00
|$18,190.00
|$18,105.00
|$18,020.00
|$17,935.00
|$17,850.00
|64
|0.22%
|$18,445.00
|$18,360.00
|$18,275.00
|$18,190.00
|$18,105.00
|$18,020.00
|$17,935.00
|$17,850.00
|$17,765.00
|$17,680.00
|65
|0.21%
|$18,275.00
|$18,190.00
|$18,105.00
|$18,020.00
|$17,935.00
|$17,850.00
|$17,765.00
|$17,680.00
|$17,595.00
|$17,510.00
|66
|0.21%
|$18,105.00
|$18,020.00
|$17,935.00
|$17,850.00
|$17,765.00
|$17,680.00
|$17,595.00
|$17,510.00
|$17,425.00
|$17,340.00
|67
|0.21%
|$17,935.00
|$17,850.00
|$17,765.00
|$17,680.00
|$17,595.00
|$17,510.00
|$17,425.00
|$17,340.00
|$17,255.00
|$17,170.00
|68
|0.21%
|$17,765.00
|$17,680.00
|$17,595.00
|$17,510.00
|$17,425.00
|$17,340.00
|$17,255.00
|$17,170.00
|$17,085.00
|$17,000.00
|69
|0.21%
|$17,595.00
|$17,510.00
|$17,425.00
|$17,340.00
|$17,255.00
|$17,170.00
|$17,085.00
|$17,000.00
|$16,915.00
|$16,830.00
|70
|0.20%
|$17,425.00
|$17,340.00
|$17,255.00
|$17,170.00
|$17,085.00
|$17,000.00
|$16,915.00
|$16,830.00
|$16,745.00
|$16,660.00
|71
|0.20%
|$17,255.00
|$17,170.00
|$17,085.00
|$17,000.00
|$16,915.00
|$16,830.00
|$16,745.00
|$16,660.00
|$16,575.00
|$16,490.00
|72
|0.20%
|$17,085.00
|$17,000.00
|$16,915.00
|$16,830.00
|$16,745.00
|$16,660.00
|$16,575.00
|$16,490.00
|$16,405.00
|$16,320.00
|73
|0.20%
|$16,915.00
|$16,830.00
|$16,745.00
|$16,660.00
|$16,575.00
|$16,490.00
|$16,405.00
|$16,320.00
|$16,235.00
|$16,150.00
|74
|0.20%
|$16,745.00
|$16,660.00
|$16,575.00
|$16,490.00
|$16,405.00
|$16,320.00
|$16,235.00
|$16,150.00
|$16,065.00
|$15,980.00
|75
|0.20%
|$16,575.00
|$16,490.00
|$16,405.00
|$16,320.00
|$16,235.00
|$16,150.00
|$16,065.00
|$15,980.00
|$15,895.00
|$15,810.00
|76
|0.19%
|$16,405.00
|$16,320.00
|$16,235.00
|$16,150.00
|$16,065.00
|$15,980.00
|$15,895.00
|$15,810.00
|$15,725.00
|$15,640.00
|77
|0.19%
|$16,235.00
|$16,150.00
|$16,065.00
|$15,980.00
|$15,895.00
|$15,810.00
|$15,725.00
|$15,640.00
|$15,555.00
|$15,470.00
|78
|0.19%
|$16,065.00
|$15,980.00
|$15,895.00
|$15,810.00
|$15,725.00
|$15,640.00
|$15,555.00
|$15,470.00
|$15,385.00
|$15,300.00
|79
|0.19%
|$15,895.00
|$15,810.00
|$15,725.00
|$15,640.00
|$15,555.00
|$15,470.00
|$15,385.00
|$15,300.00
|$15,215.00
|$15,130.00
|80
|0.18%
|$15,725.00
|$15,640.00
|$15,555.00
|$15,470.00
|$15,385.00
|$15,300.00
|$15,215.00
|$15,130.00
|$15,045.00
|$14,960.00
|81
|0.18%
|$15,555.00
|$15,470.00
|$15,385.00
|$15,300.00
|$15,215.00
|$15,130.00
|$15,045.00
|$14,960.00
|$14,875.00
|$14,790.00
|82
|0.18%
|$15,385.00
|$15,300.00
|$15,215.00
|$15,130.00
|$15,045.00
|$14,960.00
|$14,875.00
|$14,790.00
|$14,705.00
|83
|0.18%
|$15,215.00
|$15,130.00
|$15,045.00
|$14,960.00
|$14,875.00
|$14,790.00
|$14,705.00
|$14,620.00
|84
|0.18%
|$15,045.00
|$14,960.00
|$14,875.00
|$14,790.00
|$14,705.00
|$14,620.00
|$14,535.00
|85
|0.17%
|$14,875.00
|$14,790.00
|$14,705.00
|$14,620.00
|$14,535.00
|$14,450.00
|86
|0.17%
|$14,705.00
|$14,620.00
|$14,535.00
|$14,450.00
|$14,365.00
|87
|0.17%
|$14,535.00
|$14,450.00
|$14,365.00
|$14,280.00
|88
|0.17%
|$14,365.00
|$14,280.00
|$14,195.00
|89
|0.17%
|$14,195.00
|$14,110.00
|90
|0.17%
|$14,025.00
Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA TOUR has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.