PGA TOURLeaderboardWatch & ListenNewsFedExCupSchedulePlayersStatsFantasy & BettingSignature EventsAon Better DecisionsDP World Tour Eligibility RankingsHow It WorksTicketsShopPGA TOURPGA TOUR ChampionsKorn Ferry TourPGA TOUR AmericasPGA TOUR UniversityDP World TourLPGA TOURTGL
2H AGO

Purse breakdown: Wyndham Championship

1 Min Read

Latest

Cameron Young’s winning highlights from Wyndham

Cameron Young’s winning highlights from Wyndham

The PGA TOUR heads to Greensboro, North Carolina, this week for the Wyndham Championship. Sedgefield Country Club will host, with $8.5 million up for grabs. See below for the full purse breakdown.

Pos.Pct.Amount2 Tied3 Tied4 Tied5 Tied6 Tied7 Tied8 Tied9 Tied10 Tied
118.00%$1,530,000.00
210.90%$926,500.00$756,500.00$643,166.67$569,500.00$517,225.00$478,833.33$448,375.00$423,406.25$402,097.22$383,350.00
36.90%$586,500.00$501,500.00$450,500.00$414,906.25$389,300.00$368,687.50$351,535.71$336,546.88$323,000.00$310,462.50
44.90%$416,500.00$382,500.00$357,708.33$340,000.00$325,125.00$312,375.00$300,839.29$290,062.50$279,791.67$269,875.00
54.10%$348,500.00$328,312.50$314,500.00$302,281.25$291,550.00$281,562.50$272,000.00$262,703.13$253,583.33$244,587.50
63.62%$308,125.00$297,500.00$286,875.00$277,312.50$268,175.00$259,250.00$250,446.43$241,718.75$233,041.67$225,250.00
73.38%$286,875.00$276,250.00$267,041.67$258,187.50$249,475.00$240,833.33$232,232.14$223,656.25$216,041.67$209,100.00
83.12%$265,625.00$257,125.00$248,625.00$240,125.00$231,625.00$223,125.00$214,625.00$207,187.50$200,458.33$194,225.00
92.92%$248,625.00$240,125.00$231,625.00$223,125.00$214,625.00$206,125.00$198,839.29$192,312.50$186,291.67$180,625.00
102.73%$231,625.00$223,125.00$214,625.00$206,125.00$197,625.00$190,541.67$184,267.86$178,500.00$173,069.44$167,875.00
112.52%$214,625.00$206,125.00$197,625.00$189,125.00$182,325.00$176,375.00$170,910.71$165,750.00$160,791.67$155,975.00
122.33%$197,625.00$189,125.00$180,625.00$174,250.00$168,725.00$163,625.00$158,767.86$154,062.50$149,458.33$144,925.00
132.12%$180,625.00$172,125.00$166,458.33$161,500.00$156,825.00$152,291.67$147,839.29$143,437.50$139,069.44$134,725.00
141.93%$163,625.00$159,375.00$155,125.00$150,875.00$146,625.00$142,375.00$138,125.00$133,875.00$129,625.00$125,545.00
151.82%$155,125.00$150,875.00$146,625.00$142,375.00$138,125.00$133,875.00$129,625.00$125,375.00$121,313.89$117,385.00
161.73%$146,625.00$142,375.00$138,125.00$133,875.00$129,625.00$125,375.00$121,125.00$117,087.50$113,191.67$109,395.00
171.62%$138,125.00$133,875.00$129,625.00$125,375.00$121,125.00$116,875.00$112,867.86$109,012.50$105,258.33$101,575.00
181.52%$129,625.00$125,375.00$121,125.00$116,875.00$112,625.00$108,658.33$104,853.57$101,150.00$97,513.89$94,350.00
191.43%$121,125.00$116,875.00$112,625.00$108,375.00$104,465.00$100,725.00$97,082.14$93,500.00$90,430.56$87,720.00
201.32%$112,625.00$108,375.00$104,125.00$100,300.00$96,645.00$93,075.00$89,553.57$86,593.75$84,008.33$81,685.00
211.23%$104,125.00$99,875.00$96,191.67$92,650.00$89,165.00$85,708.33$82,875.00$80,431.25$78,247.22$76,245.00
221.12%$95,625.00$92,225.00$88,825.00$85,425.00$82,025.00$79,333.33$77,046.43$75,012.50$73,147.22$71,400.00
231.04%$88,825.00$85,425.00$82,025.00$78,625.00$76,075.00$73,950.00$72,067.86$70,337.50$68,708.33$67,150.00
240.96%$82,025.00$78,625.00$75,225.00$72,887.50$70,975.00$69,275.00$67,696.43$66,193.75$64,741.67$63,325.00
250.89%$75,225.00$71,825.00$69,841.67$68,212.50$66,725.00$65,308.33$63,932.14$62,581.25$61,247.22$59,967.50
260.81%$68,425.00$67,150.00$65,875.00$64,600.00$63,325.00$62,050.00$60,775.00$59,500.00$58,272.22$57,077.50
270.78%$65,875.00$64,600.00$63,325.00$62,050.00$60,775.00$59,500.00$58,225.00$57,003.13$55,816.67$54,655.00
280.74%$63,325.00$62,050.00$60,775.00$59,500.00$58,225.00$56,950.00$55,735.71$54,559.38$53,408.33$52,275.00
290.71%$60,775.00$59,500.00$58,225.00$56,950.00$55,675.00$54,470.83$53,307.14$52,168.75$51,047.22$49,980.00
300.69%$58,225.00$56,950.00$55,675.00$54,400.00$53,210.00$52,062.50$50,939.29$49,831.25$48,780.56$47,770.00
310.66%$55,675.00$54,400.00$53,125.00$51,956.25$50,830.00$49,725.00$48,632.14$47,600.00$46,608.33$45,645.00
320.62%$53,125.00$51,850.00$50,716.67$49,618.75$48,535.00$47,458.33$46,446.43$45,475.00$44,530.56$43,605.00
330.59%$50,575.00$49,512.50$48,450.00$47,387.50$46,325.00$45,333.33$44,382.14$43,456.25$42,547.22$41,650.00
340.57%$48,450.00$47,387.50$46,325.00$45,262.50$44,285.00$43,350.00$42,439.29$41,543.75$40,658.33$39,780.00
350.55%$46,325.00$45,262.50$44,200.00$43,243.75$42,330.00$41,437.50$40,557.14$39,684.38$38,816.67$37,952.50
360.52%$44,200.00$43,137.50$42,216.67$41,331.25$40,460.00$39,595.83$38,735.71$37,878.13$37,022.22$36,167.50
370.49%$42,075.00$41,225.00$40,375.00$39,525.00$38,675.00$37,825.00$36,975.00$36,125.00$35,275.00$34,425.00
380.47%$40,375.00$39,525.00$38,675.00$37,825.00$36,975.00$36,125.00$35,275.00$34,425.00$33,575.00$32,725.00
390.46%$38,675.00$37,825.00$36,975.00$36,125.00$35,275.00$34,425.00$33,575.00$32,725.00$31,875.00$31,059.00
400.43%$36,975.00$36,125.00$35,275.00$34,425.00$33,575.00$32,725.00$31,875.00$31,025.00$30,212.78$29,444.00
410.41%$35,275.00$34,425.00$33,575.00$32,725.00$31,875.00$31,025.00$30,175.00$29,367.50$28,607.22$27,931.00
420.40%$33,575.00$32,725.00$31,875.00$31,025.00$30,175.00$29,325.00$28,523.57$27,773.75$27,115.00$26,537.00
430.38%$31,875.00$31,025.00$30,175.00$29,325.00$28,475.00$27,681.67$26,945.00$26,307.50$25,755.00$25,262.00
440.35%$30,175.00$29,325.00$28,475.00$27,625.00$26,843.00$26,123.33$25,512.14$24,990.00$24,527.22$24,123.00
450.34%$28,475.00$27,625.00$26,775.00$26,010.00$25,313.00$24,735.00$24,249.29$23,821.25$23,450.56$23,120.00
460.32%$26,775.00$25,925.00$25,188.33$24,522.50$23,987.00$23,545.00$23,156.43$22,822.50$22,525.00$22,270.00
470.29%$25,075.00$24,395.00$23,771.67$23,290.00$22,899.00$22,553.33$22,257.86$21,993.75$21,769.44$21,573.00
480.28%$23,715.00$23,120.00$22,695.00$22,355.00$22,049.00$21,788.33$21,553.57$21,356.25$21,183.89$21,029.00
490.27%$22,525.00$22,185.00$21,901.67$21,632.50$21,403.00$21,193.33$21,019.29$20,867.50$20,730.56$20,604.00
500.26%$21,845.00$21,590.00$21,335.00$21,122.50$20,927.00$20,768.33$20,630.71$20,506.25$20,390.56$20,281.00
510.25%$21,335.00$21,080.00$20,881.67$20,697.50$20,553.00$20,428.33$20,315.00$20,208.75$20,107.22$20,009.00
520.24%$20,825.00$20,655.00$20,485.00$20,357.50$20,247.00$20,145.00$20,047.86$19,953.75$19,861.67$19,771.00
530.24%$20,485.00$20,315.00$20,201.67$20,102.50$20,009.00$19,918.33$19,829.29$19,741.25$19,653.89$19,567.00
540.24%$20,145.00$20,060.00$19,975.00$19,890.00$19,805.00$19,720.00$19,635.00$19,550.00$19,465.00$19,380.00
550.23%$19,975.00$19,890.00$19,805.00$19,720.00$19,635.00$19,550.00$19,465.00$19,380.00$19,295.00$19,210.00
560.23%$19,805.00$19,720.00$19,635.00$19,550.00$19,465.00$19,380.00$19,295.00$19,210.00$19,125.00$19,040.00
570.23%$19,635.00$19,550.00$19,465.00$19,380.00$19,295.00$19,210.00$19,125.00$19,040.00$18,955.00$18,870.00
580.23%$19,465.00$19,380.00$19,295.00$19,210.00$19,125.00$19,040.00$18,955.00$18,870.00$18,785.00$18,700.00
590.23%$19,295.00$19,210.00$19,125.00$19,040.00$18,955.00$18,870.00$18,785.00$18,700.00$18,615.00$18,530.00
600.23%$19,125.00$19,040.00$18,955.00$18,870.00$18,785.00$18,700.00$18,615.00$18,530.00$18,445.00$18,360.00
610.22%$18,955.00$18,870.00$18,785.00$18,700.00$18,615.00$18,530.00$18,445.00$18,360.00$18,275.00$18,190.00
620.22%$18,785.00$18,700.00$18,615.00$18,530.00$18,445.00$18,360.00$18,275.00$18,190.00$18,105.00$18,020.00
630.22%$18,615.00$18,530.00$18,445.00$18,360.00$18,275.00$18,190.00$18,105.00$18,020.00$17,935.00$17,850.00
640.22%$18,445.00$18,360.00$18,275.00$18,190.00$18,105.00$18,020.00$17,935.00$17,850.00$17,765.00$17,680.00
650.21%$18,275.00$18,190.00$18,105.00$18,020.00$17,935.00$17,850.00$17,765.00$17,680.00$17,595.00$17,510.00
660.21%$18,105.00$18,020.00$17,935.00$17,850.00$17,765.00$17,680.00$17,595.00$17,510.00$17,425.00$17,340.00
670.21%$17,935.00$17,850.00$17,765.00$17,680.00$17,595.00$17,510.00$17,425.00$17,340.00$17,255.00$17,170.00
680.21%$17,765.00$17,680.00$17,595.00$17,510.00$17,425.00$17,340.00$17,255.00$17,170.00$17,085.00$17,000.00
690.21%$17,595.00$17,510.00$17,425.00$17,340.00$17,255.00$17,170.00$17,085.00$17,000.00$16,915.00$16,830.00
700.20%$17,425.00$17,340.00$17,255.00$17,170.00$17,085.00$17,000.00$16,915.00$16,830.00$16,745.00$16,660.00
710.20%$17,255.00$17,170.00$17,085.00$17,000.00$16,915.00$16,830.00$16,745.00$16,660.00$16,575.00$16,490.00
720.20%$17,085.00$17,000.00$16,915.00$16,830.00$16,745.00$16,660.00$16,575.00$16,490.00$16,405.00$16,320.00
730.20%$16,915.00$16,830.00$16,745.00$16,660.00$16,575.00$16,490.00$16,405.00$16,320.00$16,235.00$16,150.00
740.20%$16,745.00$16,660.00$16,575.00$16,490.00$16,405.00$16,320.00$16,235.00$16,150.00$16,065.00$15,980.00
750.20%$16,575.00$16,490.00$16,405.00$16,320.00$16,235.00$16,150.00$16,065.00$15,980.00$15,895.00$15,810.00
760.19%$16,405.00$16,320.00$16,235.00$16,150.00$16,065.00$15,980.00$15,895.00$15,810.00$15,725.00$15,640.00
770.19%$16,235.00$16,150.00$16,065.00$15,980.00$15,895.00$15,810.00$15,725.00$15,640.00$15,555.00$15,470.00
780.19%$16,065.00$15,980.00$15,895.00$15,810.00$15,725.00$15,640.00$15,555.00$15,470.00$15,385.00$15,300.00
790.19%$15,895.00$15,810.00$15,725.00$15,640.00$15,555.00$15,470.00$15,385.00$15,300.00$15,215.00$15,130.00
800.18%$15,725.00$15,640.00$15,555.00$15,470.00$15,385.00$15,300.00$15,215.00$15,130.00$15,045.00$14,960.00
810.18%$15,555.00$15,470.00$15,385.00$15,300.00$15,215.00$15,130.00$15,045.00$14,960.00$14,875.00$14,790.00
820.18%$15,385.00$15,300.00$15,215.00$15,130.00$15,045.00$14,960.00$14,875.00$14,790.00$14,705.00
830.18%$15,215.00$15,130.00$15,045.00$14,960.00$14,875.00$14,790.00$14,705.00$14,620.00
840.18%$15,045.00$14,960.00$14,875.00$14,790.00$14,705.00$14,620.00$14,535.00
850.17%$14,875.00$14,790.00$14,705.00$14,620.00$14,535.00$14,450.00
860.17%$14,705.00$14,620.00$14,535.00$14,450.00$14,365.00
870.17%$14,535.00$14,450.00$14,365.00$14,280.00
880.17%$14,365.00$14,280.00$14,195.00
890.17%$14,195.00$14,110.00
900.17%$14,025.00

Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA TOUR has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.

You May Also Like

View All

Right Arrow
Image for article.
36M AGO
The First Look: Last chance for Playoffs positioning at Wyndham Championship
Latest
Image for article.
2D AGO
Rocket Classic: How to watch finale from Detroit Golf Club
Latest
Image for article.
5D AGO
PGA TOUR this week: Rocket Classic facts and figures
Latest
Official

Rocket Classic

1

Michael Thorbjornsen
USA
M. Thorbjornsen
Tot
-18
R4
-7

-18

1

USA
M. Thorbjornsen
Tot
-18
R4
-7

2

Xander Schauffele
USA
X. Schauffele
Tot
-16
R4
-5

-16

2

USA
X. Schauffele
Tot
-16
R4
-5

3

Davis Riley
USA
D. Riley
Tot
-15
R4
E

-15

3

USA
D. Riley
Tot
-15
R4
E

4

Rasmus Højgaard
DEN
R. Højgaard
Tot
-14
R4
-2

-14

4

DEN
R. Højgaard
Tot
-14
R4
-2

T5

Hideki Matsuyama
JPN
H. Matsuyama
Tot
-13
R4
-6

-13

T5

JPN
H. Matsuyama
Tot
-13
R4
-6
Powered By
Sponsored by Mastercard
Sponsored by CDW