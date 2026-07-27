PGA TOURLeaderboardWatch & ListenNewsFedExCupSchedulePlayersStatsFantasy & BettingSignature EventsAon Better DecisionsDP World Tour Eligibility RankingsHow It WorksTicketsShopPGA TOURPGA TOUR ChampionsKorn Ferry TourPGA TOUR AmericasPGA TOUR UniversityDP World TourLPGA TOURTGL
3H AGO

Purse breakdown: Rocket Classic

1 Min Read

Latest

Mic’d up with Aldrich Potgieter after first PGA TOUR win at Rocket Classic

Mic’d up with Aldrich Potgieter after first PGA TOUR win at Rocket Classic

The PGA TOUR heads to Detroit, Michigan, this week for the Rocket Classic. Detroit Golf Club will host, with $10.0 million up for grabs. See below for the full purse breakdown.

Pos.Pct.Amount2 Tied3 Tied4 Tied5 Tied6 Tied7 Tied8 Tied9 Tied10 Tied
118.00%$1,800,000.00
210.90%$1,090,000.00$890,000.00$756,666.67$670,000.00$608,500.00$563,333.33$527,500.00$498,125.00$473,055.56$451,000.00
36.90%$690,000.00$590,000.00$530,000.00$488,125.00$458,000.00$433,750.00$413,571.43$395,937.50$380,000.00$365,250.00
44.90%$490,000.00$450,000.00$420,833.33$400,000.00$382,500.00$367,500.00$353,928.57$341,250.00$329,166.67$317,500.00
54.10%$410,000.00$386,250.00$370,000.00$355,625.00$343,000.00$331,250.00$320,000.00$309,062.50$298,333.33$287,750.00
63.62%$362,500.00$350,000.00$337,500.00$326,250.00$315,500.00$305,000.00$294,642.86$284,375.00$274,166.67$265,000.00
73.38%$337,500.00$325,000.00$314,166.67$303,750.00$293,500.00$283,333.33$273,214.29$263,125.00$254,166.67$246,000.00
83.12%$312,500.00$302,500.00$292,500.00$282,500.00$272,500.00$262,500.00$252,500.00$243,750.00$235,833.33$228,500.00
92.92%$292,500.00$282,500.00$272,500.00$262,500.00$252,500.00$242,500.00$233,928.57$226,250.00$219,166.67$212,500.00
102.73%$272,500.00$262,500.00$252,500.00$242,500.00$232,500.00$224,166.67$216,785.71$210,000.00$203,611.11$197,500.00
112.52%$252,500.00$242,500.00$232,500.00$222,500.00$214,500.00$207,500.00$201,071.43$195,000.00$189,166.67$183,500.00
122.33%$232,500.00$222,500.00$212,500.00$205,000.00$198,500.00$192,500.00$186,785.71$181,250.00$175,833.33$170,500.00
132.12%$212,500.00$202,500.00$195,833.33$190,000.00$184,500.00$179,166.67$173,928.57$168,750.00$163,611.11$158,500.00
141.93%$192,500.00$187,500.00$182,500.00$177,500.00$172,500.00$167,500.00$162,500.00$157,500.00$152,500.00$147,700.00
151.82%$182,500.00$177,500.00$172,500.00$167,500.00$162,500.00$157,500.00$152,500.00$147,500.00$142,722.22$138,100.00
161.73%$172,500.00$167,500.00$162,500.00$157,500.00$152,500.00$147,500.00$142,500.00$137,750.00$133,166.67$128,700.00
171.62%$162,500.00$157,500.00$152,500.00$147,500.00$142,500.00$137,500.00$132,785.71$128,250.00$123,833.33$119,500.00
181.52%$152,500.00$147,500.00$142,500.00$137,500.00$132,500.00$127,833.33$123,357.14$119,000.00$114,722.22$111,000.00
191.43%$142,500.00$137,500.00$132,500.00$127,500.00$122,900.00$118,500.00$114,214.29$110,000.00$106,388.89$103,200.00
201.32%$132,500.00$127,500.00$122,500.00$118,000.00$113,700.00$109,500.00$105,357.14$101,875.00$98,833.33$96,100.00
211.23%$122,500.00$117,500.00$113,166.67$109,000.00$104,900.00$100,833.33$97,500.00$94,625.00$92,055.56$89,700.00
221.12%$112,500.00$108,500.00$104,500.00$100,500.00$96,500.00$93,333.33$90,642.86$88,250.00$86,055.56$84,000.00
231.04%$104,500.00$100,500.00$96,500.00$92,500.00$89,500.00$87,000.00$84,785.71$82,750.00$80,833.33$79,000.00
240.96%$96,500.00$92,500.00$88,500.00$85,750.00$83,500.00$81,500.00$79,642.86$77,875.00$76,166.67$74,500.00
250.89%$88,500.00$84,500.00$82,166.67$80,250.00$78,500.00$76,833.33$75,214.29$73,625.00$72,055.56$70,550.00
260.81%$80,500.00$79,000.00$77,500.00$76,000.00$74,500.00$73,000.00$71,500.00$70,000.00$68,555.56$67,150.00
270.78%$77,500.00$76,000.00$74,500.00$73,000.00$71,500.00$70,000.00$68,500.00$67,062.50$65,666.67$64,300.00
280.74%$74,500.00$73,000.00$71,500.00$70,000.00$68,500.00$67,000.00$65,571.43$64,187.50$62,833.33$61,500.00
290.71%$71,500.00$70,000.00$68,500.00$67,000.00$65,500.00$64,083.33$62,714.29$61,375.00$60,055.56$58,800.00
300.69%$68,500.00$67,000.00$65,500.00$64,000.00$62,600.00$61,250.00$59,928.57$58,625.00$57,388.89$56,200.00
310.66%$65,500.00$64,000.00$62,500.00$61,125.00$59,800.00$58,500.00$57,214.29$56,000.00$54,833.33$53,700.00
320.62%$62,500.00$61,000.00$59,666.67$58,375.00$57,100.00$55,833.33$54,642.86$53,500.00$52,388.89$51,300.00
330.59%$59,500.00$58,250.00$57,000.00$55,750.00$54,500.00$53,333.33$52,214.29$51,125.00$50,055.56$49,000.00
340.57%$57,000.00$55,750.00$54,500.00$53,250.00$52,100.00$51,000.00$49,928.57$48,875.00$47,833.33$46,800.00
350.55%$54,500.00$53,250.00$52,000.00$50,875.00$49,800.00$48,750.00$47,714.29$46,687.50$45,666.67$44,650.00
360.52%$52,000.00$50,750.00$49,666.67$48,625.00$47,600.00$46,583.33$45,571.43$44,562.50$43,555.56$42,550.00
370.49%$49,500.00$48,500.00$47,500.00$46,500.00$45,500.00$44,500.00$43,500.00$42,500.00$41,500.00$40,500.00
380.47%$47,500.00$46,500.00$45,500.00$44,500.00$43,500.00$42,500.00$41,500.00$40,500.00$39,500.00$38,500.00
390.46%$45,500.00$44,500.00$43,500.00$42,500.00$41,500.00$40,500.00$39,500.00$38,500.00$37,500.00$36,540.00
400.43%$43,500.00$42,500.00$41,500.00$40,500.00$39,500.00$38,500.00$37,500.00$36,500.00$35,544.44$34,640.00
410.41%$41,500.00$40,500.00$39,500.00$38,500.00$37,500.00$36,500.00$35,500.00$34,550.00$33,655.56$32,860.00
420.40%$39,500.00$38,500.00$37,500.00$36,500.00$35,500.00$34,500.00$33,557.14$32,675.00$31,900.00$31,220.00
430.38%$37,500.00$36,500.00$35,500.00$34,500.00$33,500.00$32,566.67$31,700.00$30,950.00$30,300.00$29,720.00
440.35%$35,500.00$34,500.00$33,500.00$32,500.00$31,580.00$30,733.33$30,014.29$29,400.00$28,855.56$28,380.00
450.34%$33,500.00$32,500.00$31,500.00$30,600.00$29,780.00$29,100.00$28,528.57$28,025.00$27,588.89$27,200.00
460.32%$31,500.00$30,500.00$29,633.33$28,850.00$28,220.00$27,700.00$27,242.86$26,850.00$26,500.00$26,200.00
470.29%$29,500.00$28,700.00$27,966.67$27,400.00$26,940.00$26,533.33$26,185.71$25,875.00$25,611.11$25,380.00
480.28%$27,900.00$27,200.00$26,700.00$26,300.00$25,940.00$25,633.33$25,357.14$25,125.00$24,922.22$24,740.00
490.27%$26,500.00$26,100.00$25,766.67$25,450.00$25,180.00$24,933.33$24,728.57$24,550.00$24,388.89$24,240.00
500.26%$25,700.00$25,400.00$25,100.00$24,850.00$24,620.00$24,433.33$24,271.43$24,125.00$23,988.89$23,860.00
510.25%$25,100.00$24,800.00$24,566.67$24,350.00$24,180.00$24,033.33$23,900.00$23,775.00$23,655.56$23,540.00
520.24%$24,500.00$24,300.00$24,100.00$23,950.00$23,820.00$23,700.00$23,585.71$23,475.00$23,366.67$23,260.00
530.24%$24,100.00$23,900.00$23,766.67$23,650.00$23,540.00$23,433.33$23,328.57$23,225.00$23,122.22$23,020.00
540.24%$23,700.00$23,600.00$23,500.00$23,400.00$23,300.00$23,200.00$23,100.00$23,000.00$22,900.00$22,800.00
550.23%$23,500.00$23,400.00$23,300.00$23,200.00$23,100.00$23,000.00$22,900.00$22,800.00$22,700.00$22,600.00
560.23%$23,300.00$23,200.00$23,100.00$23,000.00$22,900.00$22,800.00$22,700.00$22,600.00$22,500.00$22,400.00
570.23%$23,100.00$23,000.00$22,900.00$22,800.00$22,700.00$22,600.00$22,500.00$22,400.00$22,300.00$22,200.00
580.23%$22,900.00$22,800.00$22,700.00$22,600.00$22,500.00$22,400.00$22,300.00$22,200.00$22,100.00$22,000.00
590.23%$22,700.00$22,600.00$22,500.00$22,400.00$22,300.00$22,200.00$22,100.00$22,000.00$21,900.00$21,800.00
600.23%$22,500.00$22,400.00$22,300.00$22,200.00$22,100.00$22,000.00$21,900.00$21,800.00$21,700.00$21,600.00
610.22%$22,300.00$22,200.00$22,100.00$22,000.00$21,900.00$21,800.00$21,700.00$21,600.00$21,500.00$21,400.00
620.22%$22,100.00$22,000.00$21,900.00$21,800.00$21,700.00$21,600.00$21,500.00$21,400.00$21,300.00$21,200.00
630.22%$21,900.00$21,800.00$21,700.00$21,600.00$21,500.00$21,400.00$21,300.00$21,200.00$21,100.00$21,000.00
640.22%$21,700.00$21,600.00$21,500.00$21,400.00$21,300.00$21,200.00$21,100.00$21,000.00$20,900.00$20,800.00
650.21%$21,500.00$21,400.00$21,300.00$21,200.00$21,100.00$21,000.00$20,900.00$20,800.00$20,700.00$20,600.00
660.21%$21,300.00$21,200.00$21,100.00$21,000.00$20,900.00$20,800.00$20,700.00$20,600.00$20,500.00$20,400.00
670.21%$21,100.00$21,000.00$20,900.00$20,800.00$20,700.00$20,600.00$20,500.00$20,400.00$20,300.00$20,200.00
680.21%$20,900.00$20,800.00$20,700.00$20,600.00$20,500.00$20,400.00$20,300.00$20,200.00$20,100.00$20,000.00
690.21%$20,700.00$20,600.00$20,500.00$20,400.00$20,300.00$20,200.00$20,100.00$20,000.00$19,900.00$19,800.00
700.20%$20,500.00$20,400.00$20,300.00$20,200.00$20,100.00$20,000.00$19,900.00$19,800.00$19,700.00$19,600.00
710.20%$20,300.00$20,200.00$20,100.00$20,000.00$19,900.00$19,800.00$19,700.00$19,600.00$19,500.00$19,400.00
720.20%$20,100.00$20,000.00$19,900.00$19,800.00$19,700.00$19,600.00$19,500.00$19,400.00$19,300.00$19,200.00
730.20%$19,900.00$19,800.00$19,700.00$19,600.00$19,500.00$19,400.00$19,300.00$19,200.00$19,100.00$19,000.00
740.20%$19,700.00$19,600.00$19,500.00$19,400.00$19,300.00$19,200.00$19,100.00$19,000.00$18,900.00$18,800.00
750.20%$19,500.00$19,400.00$19,300.00$19,200.00$19,100.00$19,000.00$18,900.00$18,800.00$18,700.00$18,600.00
760.19%$19,300.00$19,200.00$19,100.00$19,000.00$18,900.00$18,800.00$18,700.00$18,600.00$18,500.00$18,400.00
770.19%$19,100.00$19,000.00$18,900.00$18,800.00$18,700.00$18,600.00$18,500.00$18,400.00$18,300.00$18,200.00
780.19%$18,900.00$18,800.00$18,700.00$18,600.00$18,500.00$18,400.00$18,300.00$18,200.00$18,100.00$18,000.00
790.19%$18,700.00$18,600.00$18,500.00$18,400.00$18,300.00$18,200.00$18,100.00$18,000.00$17,900.00$17,800.00
800.18%$18,500.00$18,400.00$18,300.00$18,200.00$18,100.00$18,000.00$17,900.00$17,800.00$17,700.00$17,600.00
810.18%$18,300.00$18,200.00$18,100.00$18,000.00$17,900.00$17,800.00$17,700.00$17,600.00$17,500.00$17,400.00
820.18%$18,100.00$18,000.00$17,900.00$17,800.00$17,700.00$17,600.00$17,500.00$17,400.00$17,300.00
830.18%$17,900.00$17,800.00$17,700.00$17,600.00$17,500.00$17,400.00$17,300.00$17,200.00
840.18%$17,700.00$17,600.00$17,500.00$17,400.00$17,300.00$17,200.00$17,100.00
850.17%$17,500.00$17,400.00$17,300.00$17,200.00$17,100.00$17,000.00
860.17%$17,300.00$17,200.00$17,100.00$17,000.00$16,900.00
870.17%$17,100.00$17,000.00$16,900.00$16,800.00
880.17%$16,900.00$16,800.00$16,700.00
890.17%$16,700.00$16,600.00
900.17%$16,500.00

Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA TOUR has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.

You May Also Like

View All

Right Arrow
Image for article.
3D AGO
Sunday showdown awaits: How to watch 3M Open finale from TPC Twin Cities
Latest
Image for article.
5D AGO
ISPS HANDA Senior Open: How to watch, tournament notes, storylines, more
Latest
Image for article.
3H AGO
Stefano Mazzoli betting profile: Rocket Classic
Betting Profile
Official

3M Open

1

Jackson Koivun
USA
J. Koivun
Tot
-25
R4
-5

-25

1

USA
J. Koivun
Tot
-25
R4
-5

2

Scottie Scheffler
USA
S. Scheffler
Tot
-22
R4
-8

-22

2

USA
S. Scheffler
Tot
-22
R4
-8

T3

Hideki Matsuyama
JPN
H. Matsuyama
Tot
-20
R4
-7

-20

T3

JPN
H. Matsuyama
Tot
-20
R4
-7

T3

Brian Harman
USA
B. Harman
Tot
-20
R4
-6

-20

T3

USA
B. Harman
Tot
-20
R4
-6

T3

Chandler Phillips
USA
C. Phillips
Tot
-20
R4
-4

-20

T3

USA
C. Phillips
Tot
-20
R4
-4
Powered By
Sponsored by Mastercard
Sponsored by CDW