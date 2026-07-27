3H AGO
Purse breakdown: Rocket Classic
1 Min Read
Mic’d up with Aldrich Potgieter after first PGA TOUR win at Rocket Classic
The PGA TOUR heads to Detroit, Michigan, this week for the Rocket Classic. Detroit Golf Club will host, with $10.0 million up for grabs. See below for the full purse breakdown.
|Pos.
|Pct.
|Amount
|2 Tied
|3 Tied
|4 Tied
|5 Tied
|6 Tied
|7 Tied
|8 Tied
|9 Tied
|10 Tied
|1
|18.00%
|$1,800,000.00
|2
|10.90%
|$1,090,000.00
|$890,000.00
|$756,666.67
|$670,000.00
|$608,500.00
|$563,333.33
|$527,500.00
|$498,125.00
|$473,055.56
|$451,000.00
|3
|6.90%
|$690,000.00
|$590,000.00
|$530,000.00
|$488,125.00
|$458,000.00
|$433,750.00
|$413,571.43
|$395,937.50
|$380,000.00
|$365,250.00
|4
|4.90%
|$490,000.00
|$450,000.00
|$420,833.33
|$400,000.00
|$382,500.00
|$367,500.00
|$353,928.57
|$341,250.00
|$329,166.67
|$317,500.00
|5
|4.10%
|$410,000.00
|$386,250.00
|$370,000.00
|$355,625.00
|$343,000.00
|$331,250.00
|$320,000.00
|$309,062.50
|$298,333.33
|$287,750.00
|6
|3.62%
|$362,500.00
|$350,000.00
|$337,500.00
|$326,250.00
|$315,500.00
|$305,000.00
|$294,642.86
|$284,375.00
|$274,166.67
|$265,000.00
|7
|3.38%
|$337,500.00
|$325,000.00
|$314,166.67
|$303,750.00
|$293,500.00
|$283,333.33
|$273,214.29
|$263,125.00
|$254,166.67
|$246,000.00
|8
|3.12%
|$312,500.00
|$302,500.00
|$292,500.00
|$282,500.00
|$272,500.00
|$262,500.00
|$252,500.00
|$243,750.00
|$235,833.33
|$228,500.00
|9
|2.92%
|$292,500.00
|$282,500.00
|$272,500.00
|$262,500.00
|$252,500.00
|$242,500.00
|$233,928.57
|$226,250.00
|$219,166.67
|$212,500.00
|10
|2.73%
|$272,500.00
|$262,500.00
|$252,500.00
|$242,500.00
|$232,500.00
|$224,166.67
|$216,785.71
|$210,000.00
|$203,611.11
|$197,500.00
|11
|2.52%
|$252,500.00
|$242,500.00
|$232,500.00
|$222,500.00
|$214,500.00
|$207,500.00
|$201,071.43
|$195,000.00
|$189,166.67
|$183,500.00
|12
|2.33%
|$232,500.00
|$222,500.00
|$212,500.00
|$205,000.00
|$198,500.00
|$192,500.00
|$186,785.71
|$181,250.00
|$175,833.33
|$170,500.00
|13
|2.12%
|$212,500.00
|$202,500.00
|$195,833.33
|$190,000.00
|$184,500.00
|$179,166.67
|$173,928.57
|$168,750.00
|$163,611.11
|$158,500.00
|14
|1.93%
|$192,500.00
|$187,500.00
|$182,500.00
|$177,500.00
|$172,500.00
|$167,500.00
|$162,500.00
|$157,500.00
|$152,500.00
|$147,700.00
|15
|1.82%
|$182,500.00
|$177,500.00
|$172,500.00
|$167,500.00
|$162,500.00
|$157,500.00
|$152,500.00
|$147,500.00
|$142,722.22
|$138,100.00
|16
|1.73%
|$172,500.00
|$167,500.00
|$162,500.00
|$157,500.00
|$152,500.00
|$147,500.00
|$142,500.00
|$137,750.00
|$133,166.67
|$128,700.00
|17
|1.62%
|$162,500.00
|$157,500.00
|$152,500.00
|$147,500.00
|$142,500.00
|$137,500.00
|$132,785.71
|$128,250.00
|$123,833.33
|$119,500.00
|18
|1.52%
|$152,500.00
|$147,500.00
|$142,500.00
|$137,500.00
|$132,500.00
|$127,833.33
|$123,357.14
|$119,000.00
|$114,722.22
|$111,000.00
|19
|1.43%
|$142,500.00
|$137,500.00
|$132,500.00
|$127,500.00
|$122,900.00
|$118,500.00
|$114,214.29
|$110,000.00
|$106,388.89
|$103,200.00
|20
|1.32%
|$132,500.00
|$127,500.00
|$122,500.00
|$118,000.00
|$113,700.00
|$109,500.00
|$105,357.14
|$101,875.00
|$98,833.33
|$96,100.00
|21
|1.23%
|$122,500.00
|$117,500.00
|$113,166.67
|$109,000.00
|$104,900.00
|$100,833.33
|$97,500.00
|$94,625.00
|$92,055.56
|$89,700.00
|22
|1.12%
|$112,500.00
|$108,500.00
|$104,500.00
|$100,500.00
|$96,500.00
|$93,333.33
|$90,642.86
|$88,250.00
|$86,055.56
|$84,000.00
|23
|1.04%
|$104,500.00
|$100,500.00
|$96,500.00
|$92,500.00
|$89,500.00
|$87,000.00
|$84,785.71
|$82,750.00
|$80,833.33
|$79,000.00
|24
|0.96%
|$96,500.00
|$92,500.00
|$88,500.00
|$85,750.00
|$83,500.00
|$81,500.00
|$79,642.86
|$77,875.00
|$76,166.67
|$74,500.00
|25
|0.89%
|$88,500.00
|$84,500.00
|$82,166.67
|$80,250.00
|$78,500.00
|$76,833.33
|$75,214.29
|$73,625.00
|$72,055.56
|$70,550.00
|26
|0.81%
|$80,500.00
|$79,000.00
|$77,500.00
|$76,000.00
|$74,500.00
|$73,000.00
|$71,500.00
|$70,000.00
|$68,555.56
|$67,150.00
|27
|0.78%
|$77,500.00
|$76,000.00
|$74,500.00
|$73,000.00
|$71,500.00
|$70,000.00
|$68,500.00
|$67,062.50
|$65,666.67
|$64,300.00
|28
|0.74%
|$74,500.00
|$73,000.00
|$71,500.00
|$70,000.00
|$68,500.00
|$67,000.00
|$65,571.43
|$64,187.50
|$62,833.33
|$61,500.00
|29
|0.71%
|$71,500.00
|$70,000.00
|$68,500.00
|$67,000.00
|$65,500.00
|$64,083.33
|$62,714.29
|$61,375.00
|$60,055.56
|$58,800.00
|30
|0.69%
|$68,500.00
|$67,000.00
|$65,500.00
|$64,000.00
|$62,600.00
|$61,250.00
|$59,928.57
|$58,625.00
|$57,388.89
|$56,200.00
|31
|0.66%
|$65,500.00
|$64,000.00
|$62,500.00
|$61,125.00
|$59,800.00
|$58,500.00
|$57,214.29
|$56,000.00
|$54,833.33
|$53,700.00
|32
|0.62%
|$62,500.00
|$61,000.00
|$59,666.67
|$58,375.00
|$57,100.00
|$55,833.33
|$54,642.86
|$53,500.00
|$52,388.89
|$51,300.00
|33
|0.59%
|$59,500.00
|$58,250.00
|$57,000.00
|$55,750.00
|$54,500.00
|$53,333.33
|$52,214.29
|$51,125.00
|$50,055.56
|$49,000.00
|34
|0.57%
|$57,000.00
|$55,750.00
|$54,500.00
|$53,250.00
|$52,100.00
|$51,000.00
|$49,928.57
|$48,875.00
|$47,833.33
|$46,800.00
|35
|0.55%
|$54,500.00
|$53,250.00
|$52,000.00
|$50,875.00
|$49,800.00
|$48,750.00
|$47,714.29
|$46,687.50
|$45,666.67
|$44,650.00
|36
|0.52%
|$52,000.00
|$50,750.00
|$49,666.67
|$48,625.00
|$47,600.00
|$46,583.33
|$45,571.43
|$44,562.50
|$43,555.56
|$42,550.00
|37
|0.49%
|$49,500.00
|$48,500.00
|$47,500.00
|$46,500.00
|$45,500.00
|$44,500.00
|$43,500.00
|$42,500.00
|$41,500.00
|$40,500.00
|38
|0.47%
|$47,500.00
|$46,500.00
|$45,500.00
|$44,500.00
|$43,500.00
|$42,500.00
|$41,500.00
|$40,500.00
|$39,500.00
|$38,500.00
|39
|0.46%
|$45,500.00
|$44,500.00
|$43,500.00
|$42,500.00
|$41,500.00
|$40,500.00
|$39,500.00
|$38,500.00
|$37,500.00
|$36,540.00
|40
|0.43%
|$43,500.00
|$42,500.00
|$41,500.00
|$40,500.00
|$39,500.00
|$38,500.00
|$37,500.00
|$36,500.00
|$35,544.44
|$34,640.00
|41
|0.41%
|$41,500.00
|$40,500.00
|$39,500.00
|$38,500.00
|$37,500.00
|$36,500.00
|$35,500.00
|$34,550.00
|$33,655.56
|$32,860.00
|42
|0.40%
|$39,500.00
|$38,500.00
|$37,500.00
|$36,500.00
|$35,500.00
|$34,500.00
|$33,557.14
|$32,675.00
|$31,900.00
|$31,220.00
|43
|0.38%
|$37,500.00
|$36,500.00
|$35,500.00
|$34,500.00
|$33,500.00
|$32,566.67
|$31,700.00
|$30,950.00
|$30,300.00
|$29,720.00
|44
|0.35%
|$35,500.00
|$34,500.00
|$33,500.00
|$32,500.00
|$31,580.00
|$30,733.33
|$30,014.29
|$29,400.00
|$28,855.56
|$28,380.00
|45
|0.34%
|$33,500.00
|$32,500.00
|$31,500.00
|$30,600.00
|$29,780.00
|$29,100.00
|$28,528.57
|$28,025.00
|$27,588.89
|$27,200.00
|46
|0.32%
|$31,500.00
|$30,500.00
|$29,633.33
|$28,850.00
|$28,220.00
|$27,700.00
|$27,242.86
|$26,850.00
|$26,500.00
|$26,200.00
|47
|0.29%
|$29,500.00
|$28,700.00
|$27,966.67
|$27,400.00
|$26,940.00
|$26,533.33
|$26,185.71
|$25,875.00
|$25,611.11
|$25,380.00
|48
|0.28%
|$27,900.00
|$27,200.00
|$26,700.00
|$26,300.00
|$25,940.00
|$25,633.33
|$25,357.14
|$25,125.00
|$24,922.22
|$24,740.00
|49
|0.27%
|$26,500.00
|$26,100.00
|$25,766.67
|$25,450.00
|$25,180.00
|$24,933.33
|$24,728.57
|$24,550.00
|$24,388.89
|$24,240.00
|50
|0.26%
|$25,700.00
|$25,400.00
|$25,100.00
|$24,850.00
|$24,620.00
|$24,433.33
|$24,271.43
|$24,125.00
|$23,988.89
|$23,860.00
|51
|0.25%
|$25,100.00
|$24,800.00
|$24,566.67
|$24,350.00
|$24,180.00
|$24,033.33
|$23,900.00
|$23,775.00
|$23,655.56
|$23,540.00
|52
|0.24%
|$24,500.00
|$24,300.00
|$24,100.00
|$23,950.00
|$23,820.00
|$23,700.00
|$23,585.71
|$23,475.00
|$23,366.67
|$23,260.00
|53
|0.24%
|$24,100.00
|$23,900.00
|$23,766.67
|$23,650.00
|$23,540.00
|$23,433.33
|$23,328.57
|$23,225.00
|$23,122.22
|$23,020.00
|54
|0.24%
|$23,700.00
|$23,600.00
|$23,500.00
|$23,400.00
|$23,300.00
|$23,200.00
|$23,100.00
|$23,000.00
|$22,900.00
|$22,800.00
|55
|0.23%
|$23,500.00
|$23,400.00
|$23,300.00
|$23,200.00
|$23,100.00
|$23,000.00
|$22,900.00
|$22,800.00
|$22,700.00
|$22,600.00
|56
|0.23%
|$23,300.00
|$23,200.00
|$23,100.00
|$23,000.00
|$22,900.00
|$22,800.00
|$22,700.00
|$22,600.00
|$22,500.00
|$22,400.00
|57
|0.23%
|$23,100.00
|$23,000.00
|$22,900.00
|$22,800.00
|$22,700.00
|$22,600.00
|$22,500.00
|$22,400.00
|$22,300.00
|$22,200.00
|58
|0.23%
|$22,900.00
|$22,800.00
|$22,700.00
|$22,600.00
|$22,500.00
|$22,400.00
|$22,300.00
|$22,200.00
|$22,100.00
|$22,000.00
|59
|0.23%
|$22,700.00
|$22,600.00
|$22,500.00
|$22,400.00
|$22,300.00
|$22,200.00
|$22,100.00
|$22,000.00
|$21,900.00
|$21,800.00
|60
|0.23%
|$22,500.00
|$22,400.00
|$22,300.00
|$22,200.00
|$22,100.00
|$22,000.00
|$21,900.00
|$21,800.00
|$21,700.00
|$21,600.00
|61
|0.22%
|$22,300.00
|$22,200.00
|$22,100.00
|$22,000.00
|$21,900.00
|$21,800.00
|$21,700.00
|$21,600.00
|$21,500.00
|$21,400.00
|62
|0.22%
|$22,100.00
|$22,000.00
|$21,900.00
|$21,800.00
|$21,700.00
|$21,600.00
|$21,500.00
|$21,400.00
|$21,300.00
|$21,200.00
|63
|0.22%
|$21,900.00
|$21,800.00
|$21,700.00
|$21,600.00
|$21,500.00
|$21,400.00
|$21,300.00
|$21,200.00
|$21,100.00
|$21,000.00
|64
|0.22%
|$21,700.00
|$21,600.00
|$21,500.00
|$21,400.00
|$21,300.00
|$21,200.00
|$21,100.00
|$21,000.00
|$20,900.00
|$20,800.00
|65
|0.21%
|$21,500.00
|$21,400.00
|$21,300.00
|$21,200.00
|$21,100.00
|$21,000.00
|$20,900.00
|$20,800.00
|$20,700.00
|$20,600.00
|66
|0.21%
|$21,300.00
|$21,200.00
|$21,100.00
|$21,000.00
|$20,900.00
|$20,800.00
|$20,700.00
|$20,600.00
|$20,500.00
|$20,400.00
|67
|0.21%
|$21,100.00
|$21,000.00
|$20,900.00
|$20,800.00
|$20,700.00
|$20,600.00
|$20,500.00
|$20,400.00
|$20,300.00
|$20,200.00
|68
|0.21%
|$20,900.00
|$20,800.00
|$20,700.00
|$20,600.00
|$20,500.00
|$20,400.00
|$20,300.00
|$20,200.00
|$20,100.00
|$20,000.00
|69
|0.21%
|$20,700.00
|$20,600.00
|$20,500.00
|$20,400.00
|$20,300.00
|$20,200.00
|$20,100.00
|$20,000.00
|$19,900.00
|$19,800.00
|70
|0.20%
|$20,500.00
|$20,400.00
|$20,300.00
|$20,200.00
|$20,100.00
|$20,000.00
|$19,900.00
|$19,800.00
|$19,700.00
|$19,600.00
|71
|0.20%
|$20,300.00
|$20,200.00
|$20,100.00
|$20,000.00
|$19,900.00
|$19,800.00
|$19,700.00
|$19,600.00
|$19,500.00
|$19,400.00
|72
|0.20%
|$20,100.00
|$20,000.00
|$19,900.00
|$19,800.00
|$19,700.00
|$19,600.00
|$19,500.00
|$19,400.00
|$19,300.00
|$19,200.00
|73
|0.20%
|$19,900.00
|$19,800.00
|$19,700.00
|$19,600.00
|$19,500.00
|$19,400.00
|$19,300.00
|$19,200.00
|$19,100.00
|$19,000.00
|74
|0.20%
|$19,700.00
|$19,600.00
|$19,500.00
|$19,400.00
|$19,300.00
|$19,200.00
|$19,100.00
|$19,000.00
|$18,900.00
|$18,800.00
|75
|0.20%
|$19,500.00
|$19,400.00
|$19,300.00
|$19,200.00
|$19,100.00
|$19,000.00
|$18,900.00
|$18,800.00
|$18,700.00
|$18,600.00
|76
|0.19%
|$19,300.00
|$19,200.00
|$19,100.00
|$19,000.00
|$18,900.00
|$18,800.00
|$18,700.00
|$18,600.00
|$18,500.00
|$18,400.00
|77
|0.19%
|$19,100.00
|$19,000.00
|$18,900.00
|$18,800.00
|$18,700.00
|$18,600.00
|$18,500.00
|$18,400.00
|$18,300.00
|$18,200.00
|78
|0.19%
|$18,900.00
|$18,800.00
|$18,700.00
|$18,600.00
|$18,500.00
|$18,400.00
|$18,300.00
|$18,200.00
|$18,100.00
|$18,000.00
|79
|0.19%
|$18,700.00
|$18,600.00
|$18,500.00
|$18,400.00
|$18,300.00
|$18,200.00
|$18,100.00
|$18,000.00
|$17,900.00
|$17,800.00
|80
|0.18%
|$18,500.00
|$18,400.00
|$18,300.00
|$18,200.00
|$18,100.00
|$18,000.00
|$17,900.00
|$17,800.00
|$17,700.00
|$17,600.00
|81
|0.18%
|$18,300.00
|$18,200.00
|$18,100.00
|$18,000.00
|$17,900.00
|$17,800.00
|$17,700.00
|$17,600.00
|$17,500.00
|$17,400.00
|82
|0.18%
|$18,100.00
|$18,000.00
|$17,900.00
|$17,800.00
|$17,700.00
|$17,600.00
|$17,500.00
|$17,400.00
|$17,300.00
|83
|0.18%
|$17,900.00
|$17,800.00
|$17,700.00
|$17,600.00
|$17,500.00
|$17,400.00
|$17,300.00
|$17,200.00
|84
|0.18%
|$17,700.00
|$17,600.00
|$17,500.00
|$17,400.00
|$17,300.00
|$17,200.00
|$17,100.00
|85
|0.17%
|$17,500.00
|$17,400.00
|$17,300.00
|$17,200.00
|$17,100.00
|$17,000.00
|86
|0.17%
|$17,300.00
|$17,200.00
|$17,100.00
|$17,000.00
|$16,900.00
|87
|0.17%
|$17,100.00
|$17,000.00
|$16,900.00
|$16,800.00
|88
|0.17%
|$16,900.00
|$16,800.00
|$16,700.00
|89
|0.17%
|$16,700.00
|$16,600.00
|90
|0.17%
|$16,500.00
Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA TOUR has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.