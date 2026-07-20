PGA TOURLeaderboardWatch & ListenNewsFedExCupSchedulePlayersStatsFantasy & BettingSignature EventsAon Better DecisionsDP World Tour Eligibility RankingsHow It WorksTicketsShopPGA TOURPGA TOUR ChampionsKorn Ferry TourPGA TOUR AmericasPGA TOUR UniversityDP World TourLPGA TOURTGL
47M AGO

Purse breakdown: 3M Open

1 Min Read

Latest

Mic’d up with Kurt Kitayama after winning 3M Open

Mic’d up with Kurt Kitayama after winning 3M Open

The PGA TOUR heads to Blaine, Minnesota, this week for the 3M Open. TPC Twin Cities will host, with $8.8 million up for grabs. See below for the full purse breakdown.

Pos.Pct.Amount2 Tied3 Tied4 Tied5 Tied6 Tied7 Tied8 Tied9 Tied10 Tied
118.00%$1,584,000.00
210.90%$959,200.00$783,200.00$665,866.67$589,600.00$535,480.00$495,733.33$464,200.00$438,350.00$416,288.89$396,880.00
36.90%$607,200.00$519,200.00$466,400.00$429,550.00$403,040.00$381,700.00$363,942.86$348,425.00$334,400.00$321,420.00
44.90%$431,200.00$396,000.00$370,333.33$352,000.00$336,600.00$323,400.00$311,457.14$300,300.00$289,666.67$279,400.00
54.10%$360,800.00$339,900.00$325,600.00$312,950.00$301,840.00$291,500.00$281,600.00$271,975.00$262,533.33$253,220.00
63.62%$319,000.00$308,000.00$297,000.00$287,100.00$277,640.00$268,400.00$259,285.71$250,250.00$241,266.67$233,200.00
73.38%$297,000.00$286,000.00$276,466.67$267,300.00$258,280.00$249,333.33$240,428.57$231,550.00$223,666.67$216,480.00
83.12%$275,000.00$266,200.00$257,400.00$248,600.00$239,800.00$231,000.00$222,200.00$214,500.00$207,533.33$201,080.00
92.92%$257,400.00$248,600.00$239,800.00$231,000.00$222,200.00$213,400.00$205,857.14$199,100.00$192,866.67$187,000.00
102.73%$239,800.00$231,000.00$222,200.00$213,400.00$204,600.00$197,266.67$190,771.43$184,800.00$179,177.78$173,800.00
112.52%$222,200.00$213,400.00$204,600.00$195,800.00$188,760.00$182,600.00$176,942.86$171,600.00$166,466.67$161,480.00
122.33%$204,600.00$195,800.00$187,000.00$180,400.00$174,680.00$169,400.00$164,371.43$159,500.00$154,733.33$150,040.00
132.12%$187,000.00$178,200.00$172,333.33$167,200.00$162,360.00$157,666.67$153,057.14$148,500.00$143,977.78$139,480.00
141.93%$169,400.00$165,000.00$160,600.00$156,200.00$151,800.00$147,400.00$143,000.00$138,600.00$134,200.00$129,976.00
151.82%$160,600.00$156,200.00$151,800.00$147,400.00$143,000.00$138,600.00$134,200.00$129,800.00$125,595.56$121,528.00
161.73%$151,800.00$147,400.00$143,000.00$138,600.00$134,200.00$129,800.00$125,400.00$121,220.00$117,186.67$113,256.00
171.62%$143,000.00$138,600.00$134,200.00$129,800.00$125,400.00$121,000.00$116,851.43$112,860.00$108,973.33$105,160.00
181.52%$134,200.00$129,800.00$125,400.00$121,000.00$116,600.00$112,493.33$108,554.29$104,720.00$100,955.56$97,680.00
191.43%$125,400.00$121,000.00$116,600.00$112,200.00$108,152.00$104,280.00$100,508.57$96,800.00$93,622.22$90,816.00
201.32%$116,600.00$112,200.00$107,800.00$103,840.00$100,056.00$96,360.00$92,714.29$89,650.00$86,973.33$84,568.00
211.23%$107,800.00$103,400.00$99,586.67$95,920.00$92,312.00$88,733.33$85,800.00$83,270.00$81,008.89$78,936.00
221.12%$99,000.00$95,480.00$91,960.00$88,440.00$84,920.00$82,133.33$79,765.71$77,660.00$75,728.89$73,920.00
231.04%$91,960.00$88,440.00$84,920.00$81,400.00$78,760.00$76,560.00$74,611.43$72,820.00$71,133.33$69,520.00
240.96%$84,920.00$81,400.00$77,880.00$75,460.00$73,480.00$71,720.00$70,085.71$68,530.00$67,026.67$65,560.00
250.89%$77,880.00$74,360.00$72,306.67$70,620.00$69,080.00$67,613.33$66,188.57$64,790.00$63,408.89$62,084.00
260.81%$70,840.00$69,520.00$68,200.00$66,880.00$65,560.00$64,240.00$62,920.00$61,600.00$60,328.89$59,092.00
270.78%$68,200.00$66,880.00$65,560.00$64,240.00$62,920.00$61,600.00$60,280.00$59,015.00$57,786.67$56,584.00
280.74%$65,560.00$64,240.00$62,920.00$61,600.00$60,280.00$58,960.00$57,702.86$56,485.00$55,293.33$54,120.00
290.71%$62,920.00$61,600.00$60,280.00$58,960.00$57,640.00$56,393.33$55,188.57$54,010.00$52,848.89$51,744.00
300.69%$60,280.00$58,960.00$57,640.00$56,320.00$55,088.00$53,900.00$52,737.14$51,590.00$50,502.22$49,456.00
310.66%$57,640.00$56,320.00$55,000.00$53,790.00$52,624.00$51,480.00$50,348.57$49,280.00$48,253.33$47,256.00
320.62%$55,000.00$53,680.00$52,506.67$51,370.00$50,248.00$49,133.33$48,085.71$47,080.00$46,102.22$45,144.00
330.59%$52,360.00$51,260.00$50,160.00$49,060.00$47,960.00$46,933.33$45,948.57$44,990.00$44,048.89$43,120.00
340.57%$50,160.00$49,060.00$47,960.00$46,860.00$45,848.00$44,880.00$43,937.14$43,010.00$42,093.33$41,184.00
350.55%$47,960.00$46,860.00$45,760.00$44,770.00$43,824.00$42,900.00$41,988.57$41,085.00$40,186.67$39,292.00
360.52%$45,760.00$44,660.00$43,706.67$42,790.00$41,888.00$40,993.33$40,102.86$39,215.00$38,328.89$37,444.00
370.49%$43,560.00$42,680.00$41,800.00$40,920.00$40,040.00$39,160.00$38,280.00$37,400.00$36,520.00$35,640.00
380.47%$41,800.00$40,920.00$40,040.00$39,160.00$38,280.00$37,400.00$36,520.00$35,640.00$34,760.00$33,880.00
390.46%$40,040.00$39,160.00$38,280.00$37,400.00$36,520.00$35,640.00$34,760.00$33,880.00$33,000.00$32,155.20
400.43%$38,280.00$37,400.00$36,520.00$35,640.00$34,760.00$33,880.00$33,000.00$32,120.00$31,279.11$30,483.20
410.41%$36,520.00$35,640.00$34,760.00$33,880.00$33,000.00$32,120.00$31,240.00$30,404.00$29,616.89$28,916.80
420.40%$34,760.00$33,880.00$33,000.00$32,120.00$31,240.00$30,360.00$29,530.29$28,754.00$28,072.00$27,473.60
430.38%$33,000.00$32,120.00$31,240.00$30,360.00$29,480.00$28,658.67$27,896.00$27,236.00$26,664.00$26,153.60
440.35%$31,240.00$30,360.00$29,480.00$28,600.00$27,790.40$27,045.33$26,412.57$25,872.00$25,392.89$24,974.40
450.34%$29,480.00$28,600.00$27,720.00$26,928.00$26,206.40$25,608.00$25,105.14$24,662.00$24,278.22$23,936.00
460.32%$27,720.00$26,840.00$26,077.33$25,388.00$24,833.60$24,376.00$23,973.71$23,628.00$23,320.00$23,056.00
470.29%$25,960.00$25,256.00$24,610.67$24,112.00$23,707.20$23,349.33$23,043.43$22,770.00$22,537.78$22,334.40
480.28%$24,552.00$23,936.00$23,496.00$23,144.00$22,827.20$22,557.33$22,314.29$22,110.00$21,931.56$21,771.20
490.27%$23,320.00$22,968.00$22,674.67$22,396.00$22,158.40$21,941.33$21,761.14$21,604.00$21,462.22$21,331.20
500.26%$22,616.00$22,352.00$22,088.00$21,868.00$21,665.60$21,501.33$21,358.86$21,230.00$21,110.22$20,996.80
510.25%$22,088.00$21,824.00$21,618.67$21,428.00$21,278.40$21,149.33$21,032.00$20,922.00$20,816.89$20,715.20
520.24%$21,560.00$21,384.00$21,208.00$21,076.00$20,961.60$20,856.00$20,755.43$20,658.00$20,562.67$20,468.80
530.24%$21,208.00$21,032.00$20,914.67$20,812.00$20,715.20$20,621.33$20,529.14$20,438.00$20,347.56$20,257.60
540.24%$20,856.00$20,768.00$20,680.00$20,592.00$20,504.00$20,416.00$20,328.00$20,240.00$20,152.00$20,064.00
550.23%$20,680.00$20,592.00$20,504.00$20,416.00$20,328.00$20,240.00$20,152.00$20,064.00$19,976.00$19,888.00
560.23%$20,504.00$20,416.00$20,328.00$20,240.00$20,152.00$20,064.00$19,976.00$19,888.00$19,800.00$19,712.00
570.23%$20,328.00$20,240.00$20,152.00$20,064.00$19,976.00$19,888.00$19,800.00$19,712.00$19,624.00$19,536.00
580.23%$20,152.00$20,064.00$19,976.00$19,888.00$19,800.00$19,712.00$19,624.00$19,536.00$19,448.00$19,360.00
590.23%$19,976.00$19,888.00$19,800.00$19,712.00$19,624.00$19,536.00$19,448.00$19,360.00$19,272.00$19,184.00
600.23%$19,800.00$19,712.00$19,624.00$19,536.00$19,448.00$19,360.00$19,272.00$19,184.00$19,096.00$19,008.00
610.22%$19,624.00$19,536.00$19,448.00$19,360.00$19,272.00$19,184.00$19,096.00$19,008.00$18,920.00$18,832.00
620.22%$19,448.00$19,360.00$19,272.00$19,184.00$19,096.00$19,008.00$18,920.00$18,832.00$18,744.00$18,656.00
630.22%$19,272.00$19,184.00$19,096.00$19,008.00$18,920.00$18,832.00$18,744.00$18,656.00$18,568.00$18,480.00
640.22%$19,096.00$19,008.00$18,920.00$18,832.00$18,744.00$18,656.00$18,568.00$18,480.00$18,392.00$18,304.00
650.21%$18,920.00$18,832.00$18,744.00$18,656.00$18,568.00$18,480.00$18,392.00$18,304.00$18,216.00$18,128.00
660.21%$18,744.00$18,656.00$18,568.00$18,480.00$18,392.00$18,304.00$18,216.00$18,128.00$18,040.00$17,952.00
670.21%$18,568.00$18,480.00$18,392.00$18,304.00$18,216.00$18,128.00$18,040.00$17,952.00$17,864.00$17,776.00
680.21%$18,392.00$18,304.00$18,216.00$18,128.00$18,040.00$17,952.00$17,864.00$17,776.00$17,688.00$17,600.00
690.21%$18,216.00$18,128.00$18,040.00$17,952.00$17,864.00$17,776.00$17,688.00$17,600.00$17,512.00$17,424.00
700.20%$18,040.00$17,952.00$17,864.00$17,776.00$17,688.00$17,600.00$17,512.00$17,424.00$17,336.00$17,248.00
710.20%$17,864.00$17,776.00$17,688.00$17,600.00$17,512.00$17,424.00$17,336.00$17,248.00$17,160.00$17,072.00
720.20%$17,688.00$17,600.00$17,512.00$17,424.00$17,336.00$17,248.00$17,160.00$17,072.00$16,984.00$16,896.00
730.20%$17,512.00$17,424.00$17,336.00$17,248.00$17,160.00$17,072.00$16,984.00$16,896.00$16,808.00$16,720.00
740.20%$17,336.00$17,248.00$17,160.00$17,072.00$16,984.00$16,896.00$16,808.00$16,720.00$16,632.00$16,544.00
750.20%$17,160.00$17,072.00$16,984.00$16,896.00$16,808.00$16,720.00$16,632.00$16,544.00$16,456.00$16,368.00
760.19%$16,984.00$16,896.00$16,808.00$16,720.00$16,632.00$16,544.00$16,456.00$16,368.00$16,280.00$16,192.00
770.19%$16,808.00$16,720.00$16,632.00$16,544.00$16,456.00$16,368.00$16,280.00$16,192.00$16,104.00$16,016.00
780.19%$16,632.00$16,544.00$16,456.00$16,368.00$16,280.00$16,192.00$16,104.00$16,016.00$15,928.00$15,840.00
790.19%$16,456.00$16,368.00$16,280.00$16,192.00$16,104.00$16,016.00$15,928.00$15,840.00$15,752.00$15,664.00
800.18%$16,280.00$16,192.00$16,104.00$16,016.00$15,928.00$15,840.00$15,752.00$15,664.00$15,576.00$15,488.00
810.18%$16,104.00$16,016.00$15,928.00$15,840.00$15,752.00$15,664.00$15,576.00$15,488.00$15,400.00$15,312.00
820.18%$15,928.00$15,840.00$15,752.00$15,664.00$15,576.00$15,488.00$15,400.00$15,312.00$15,224.00
830.18%$15,752.00$15,664.00$15,576.00$15,488.00$15,400.00$15,312.00$15,224.00$15,136.00
840.18%$15,576.00$15,488.00$15,400.00$15,312.00$15,224.00$15,136.00$15,048.00
850.17%$15,400.00$15,312.00$15,224.00$15,136.00$15,048.00$14,960.00
860.17%$15,224.00$15,136.00$15,048.00$14,960.00$14,872.00
870.17%$15,048.00$14,960.00$14,872.00$14,784.00
880.17%$14,872.00$14,784.00$14,696.00
890.17%$14,696.00$14,608.00
900.17%$14,520.00

Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA TOUR has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.

You May Also Like

View All

Right Arrow
Image for article.
41M AGO
2026 3M Open preview: Betting odds and stats
Golfbet News
Image for article.
50M AGO
Brian Harman betting profile: 3M Open
Betting Profile
Image for article.
50M AGO
Ryan Fox betting profile: 3M Open
Betting Profile
Official

The Open Championship

1

Ryan Fox
NZL
R. Fox
Tot
-10
R4
-2

-10

1

NZL
R. Fox
Tot
-10
R4
-2

2

Cameron Young
USA
Cam. Young
Tot
-9
R4
-6

-9

2

USA
Cam. Young
Tot
-9
R4
-6

3

Sam Burns
USA
S. Burns
Tot
-8
R4
+2

-8

3

USA
S. Burns
Tot
-8
R4
+2

T4

Scottie Scheffler
USA
S. Scheffler
Tot
-7
R4
-3

-7

T4

USA
S. Scheffler
Tot
-7
R4
-3

T4

Tommy Fleetwood
ENG
T. Fleetwood
Tot
-7
R4
-2

-7

T4

ENG
T. Fleetwood
Tot
-7
R4
-2
Powered By
Sponsored by Mastercard
Sponsored by CDW