52M AGO
2026 British Open: Tee times, groupings announced for Sunday
1 Min Read
Tommy Fleetwood fires up local crowd with long birdie at The Open
Written by Staff
Tee times for Round 4 of the season's final major have been announced. See below for all final-round tee times for The Open, which continues Sunday morning at Royal Birkdale (all times ET):
- 2:40 a.m.: Jesper Svensson, Keegan Bradley
- 2:50 a.m.: Matthew Southgate, Laurie Canter
- 3:00 a.m.: Jack McDonald, Ben Griffin
- 3:10 a.m.: Peter Uihlein, Kazuki Higa
- 3:20 a.m.: Sepp Straka, John Parry
- 3:30 a.m.: Andy Sullivan, Aldrich Potgieter
- 3:40 a.m.: Marcus Plunkett, Ryo Hisatsune
- 3:50 a.m.: Min Woo Lee, Tyrrell Hatton
- 4:00 a.m.: Nick Taylor, MJ Daffue
- 4:15 a.m.: Eugenio Chacarra, Rickie Fowler
- 4:25 a.m.: Naoyuki Kataoka, Thomas Detry
- 4:35 a.m.: J.J. Spaun, Victor Perez
- 4:45 a.m.: Chris Gotterup, Patrick Cantlay
- 4:55 a.m.: Michael Brennan, Kurt Kitayama
- 5:05 a.m.: Brooks Koepka, Bud Cauley
- 5:15 a.m.: Alex Fitzpatrick, Pierceson Coody
- 5:25 a.m.: Corey Conners, Johnny Keefer
- 5:40 a.m.: Patrick Reed, Adam Scott
- 5:50 a.m.: Michael Thorbjornsen, Shaun Norris
- 6:00 a.m.: Marco Penge, Alex Noren
- 6:10 a.m.: Russell Henley, Matt Wallace
- 6:20 a.m.: Francesco Molinari, Collin Morikawa
- 6:30 a.m.: Jordan Smith, Rory McIlroy
- 6:40 a.m.: Hennie du Plessis, Sahith Theegala
- 6:50 a.m.: Casey Jarvis, Kristoffer Reitan
- 7:05 a.m.: Cameron Young, Robert MacIntyre
- 7:15 a.m.: Nico Echavarria, Sungjae Im
- 7:25 a.m.: Jacob Bridgeman, Justin Thomas
- 7:35 a.m.: Max Homa, Alex Smalley
- 7:45 a.m.: Jose Luis Ballester Barrio, Scottie Scheffler
- 7:55 a.m.: Jon Rahm, Shane Lowry
- 8:05 a.m.: Cameron John, Daniel Brown
- 8:15 a.m.: Hideki Matsuyama, Kazuma Kobori
- 8:30 a.m.: Eric Cole, Xander Schauffele
- 8:40 a.m.: Tommy Fleetwood, Rasmus Neergaard-Petersen
- 8:50 a.m.: Jackson Suber, Bryson DeChambeau
- 9:00 a.m.: Ludvig Åberg, Lucas Herbert
- 9:10 a.m.: Ryan Gerard, Si Woo Kim
- 9:20 a.m.: Ryan Fox, Sam Burns