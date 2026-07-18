PGA TOURLeaderboardWatch & ListenNewsFedExCupSchedulePlayersStatsFantasy & BettingSignature EventsAon Better DecisionsDP World Tour Eligibility RankingsHow It WorksTicketsShopPGA TOURPGA TOUR ChampionsKorn Ferry TourPGA TOUR AmericasPGA TOUR UniversityDP World TourLPGA TOURTGL
52M AGO

2026 British Open: Tee times, groupings announced for Sunday

1 Min Read

Latest

Tommy Fleetwood fires up local crowd with long birdie at The Open

Tommy Fleetwood fires up local crowd with long birdie at The Open

Written by Staff

Tee times for Round 4 of the season's final major have been announced. See below for all final-round tee times for The Open, which continues Sunday morning at Royal Birkdale (all times ET):

  • 2:40 a.m.: Jesper Svensson, Keegan Bradley
  • 2:50 a.m.: Matthew Southgate, Laurie Canter
  • 3:00 a.m.: Jack McDonald, Ben Griffin
  • 3:10 a.m.: Peter Uihlein, Kazuki Higa
  • 3:20 a.m.: Sepp Straka, John Parry
  • 3:30 a.m.: Andy Sullivan, Aldrich Potgieter
  • 3:40 a.m.: Marcus Plunkett, Ryo Hisatsune
  • 3:50 a.m.: Min Woo Lee, Tyrrell Hatton
  • 4:00 a.m.: Nick Taylor, MJ Daffue
  • 4:15 a.m.: Eugenio Chacarra, Rickie Fowler
  • 4:25 a.m.: Naoyuki Kataoka, Thomas Detry
  • 4:35 a.m.: J.J. Spaun, Victor Perez
  • 4:45 a.m.: Chris Gotterup, Patrick Cantlay
  • 4:55 a.m.: Michael Brennan, Kurt Kitayama
  • 5:05 a.m.: Brooks Koepka, Bud Cauley
  • 5:15 a.m.: Alex Fitzpatrick, Pierceson Coody
  • 5:25 a.m.: Corey Conners, Johnny Keefer
  • 5:40 a.m.: Patrick Reed, Adam Scott
  • 5:50 a.m.: Michael Thorbjornsen, Shaun Norris
  • 6:00 a.m.: Marco Penge, Alex Noren
  • 6:10 a.m.: Russell Henley, Matt Wallace
  • 6:20 a.m.: Francesco Molinari, Collin Morikawa
  • 6:30 a.m.: Jordan Smith, Rory McIlroy
  • 6:40 a.m.: Hennie du Plessis, Sahith Theegala
  • 6:50 a.m.: Casey Jarvis, Kristoffer Reitan
  • 7:05 a.m.: Cameron Young, Robert MacIntyre
  • 7:15 a.m.: Nico Echavarria, Sungjae Im
  • 7:25 a.m.: Jacob Bridgeman, Justin Thomas
  • 7:35 a.m.: Max Homa, Alex Smalley
  • 7:45 a.m.: Jose Luis Ballester Barrio, Scottie Scheffler
  • 7:55 a.m.: Jon Rahm, Shane Lowry
  • 8:05 a.m.: Cameron John, Daniel Brown
  • 8:15 a.m.: Hideki Matsuyama, Kazuma Kobori
  • 8:30 a.m.: Eric Cole, Xander Schauffele
  • 8:40 a.m.: Tommy Fleetwood, Rasmus Neergaard-Petersen
  • 8:50 a.m.: Jackson Suber, Bryson DeChambeau
  • 9:00 a.m.: Ludvig Åberg, Lucas Herbert
  • 9:10 a.m.: Ryan Gerard, Si Woo Kim
  • 9:20 a.m.: Ryan Fox, Sam Burns

You May Also Like

View All

Right Arrow
Image for article.
21M AGO
Thomas Ponder leads after Round 3 at Commissionaires Ottawa Open
Latest
Image for article.
LIVE
Updated 1H AGO
The Open Round 3 updates: Burns grabs Open lead with Saturday 65
Latest
Image for article.
5H AGO
Fox matches major championship record with third-round 62 at The Open
Latest
R3
Official

The Open Championship

1

Sam Burns
USA
S. Burns
Tot
-10
Thru
F

-10

1

USA
S. Burns
Tot
-10
Thru
F

T2

Ryan Fox
NZL
R. Fox
Tot
-8
Thru
F

-8

T2

NZL
R. Fox
Tot
-8
Thru
F

T2

Si Woo Kim
KOR
S.W. Kim
Tot
-8
Thru
F

-8

T2

KOR
S.W. Kim
Tot
-8
Thru
F

T4

Ryan Gerard
USA
R. Gerard
Tot
-7
Thru
F

-7

T4

USA
R. Gerard
Tot
-7
Thru
F

T4

Lucas Herbert
AUS
L. Herbert
Tot
-7
Thru
F

-7

T4

AUS
L. Herbert
Tot
-7
Thru
F
Powered By
Sponsored by Mastercard
Sponsored by CDW