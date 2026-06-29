2H AGO
Purse breakdown: John Deere Classic
1 Min Read
Mic'd up with Brian Campbell after playoff victory at John Deere Classic
The PGA TOUR heads to Silvis, Illinois, this week for the John Deere Classic. TPC Deere Run will host, with $8.8 million up for grabs. See below for the full purse breakdown.
|Pos.
|Pct.
|Amount
|2 Tied
|3 Tied
|4 Tied
|5 Tied
|6 Tied
|7 Tied
|8 Tied
|9 Tied
|10 Tied
|1
|18.00%
|$1,584,000.00
|2
|10.90%
|$959,200.00
|$783,200.00
|$665,866.67
|$589,600.00
|$535,480.00
|$495,733.33
|$464,200.00
|$438,350.00
|$416,288.89
|$396,880.00
|3
|6.90%
|$607,200.00
|$519,200.00
|$466,400.00
|$429,550.00
|$403,040.00
|$381,700.00
|$363,942.86
|$348,425.00
|$334,400.00
|$321,420.00
|4
|4.90%
|$431,200.00
|$396,000.00
|$370,333.33
|$352,000.00
|$336,600.00
|$323,400.00
|$311,457.14
|$300,300.00
|$289,666.67
|$279,400.00
|5
|4.10%
|$360,800.00
|$339,900.00
|$325,600.00
|$312,950.00
|$301,840.00
|$291,500.00
|$281,600.00
|$271,975.00
|$262,533.33
|$253,220.00
|6
|3.62%
|$319,000.00
|$308,000.00
|$297,000.00
|$287,100.00
|$277,640.00
|$268,400.00
|$259,285.71
|$250,250.00
|$241,266.67
|$233,200.00
|7
|3.38%
|$297,000.00
|$286,000.00
|$276,466.67
|$267,300.00
|$258,280.00
|$249,333.33
|$240,428.57
|$231,550.00
|$223,666.67
|$216,480.00
|8
|3.12%
|$275,000.00
|$266,200.00
|$257,400.00
|$248,600.00
|$239,800.00
|$231,000.00
|$222,200.00
|$214,500.00
|$207,533.33
|$201,080.00
|9
|2.92%
|$257,400.00
|$248,600.00
|$239,800.00
|$231,000.00
|$222,200.00
|$213,400.00
|$205,857.14
|$199,100.00
|$192,866.67
|$187,000.00
|10
|2.73%
|$239,800.00
|$231,000.00
|$222,200.00
|$213,400.00
|$204,600.00
|$197,266.67
|$190,771.43
|$184,800.00
|$179,177.78
|$173,800.00
|11
|2.52%
|$222,200.00
|$213,400.00
|$204,600.00
|$195,800.00
|$188,760.00
|$182,600.00
|$176,942.86
|$171,600.00
|$166,466.67
|$161,480.00
|12
|2.33%
|$204,600.00
|$195,800.00
|$187,000.00
|$180,400.00
|$174,680.00
|$169,400.00
|$164,371.43
|$159,500.00
|$154,733.33
|$150,040.00
|13
|2.12%
|$187,000.00
|$178,200.00
|$172,333.33
|$167,200.00
|$162,360.00
|$157,666.67
|$153,057.14
|$148,500.00
|$143,977.78
|$139,480.00
|14
|1.93%
|$169,400.00
|$165,000.00
|$160,600.00
|$156,200.00
|$151,800.00
|$147,400.00
|$143,000.00
|$138,600.00
|$134,200.00
|$129,976.00
|15
|1.82%
|$160,600.00
|$156,200.00
|$151,800.00
|$147,400.00
|$143,000.00
|$138,600.00
|$134,200.00
|$129,800.00
|$125,595.56
|$121,528.00
|16
|1.73%
|$151,800.00
|$147,400.00
|$143,000.00
|$138,600.00
|$134,200.00
|$129,800.00
|$125,400.00
|$121,220.00
|$117,186.67
|$113,256.00
|17
|1.62%
|$143,000.00
|$138,600.00
|$134,200.00
|$129,800.00
|$125,400.00
|$121,000.00
|$116,851.43
|$112,860.00
|$108,973.33
|$105,160.00
|18
|1.52%
|$134,200.00
|$129,800.00
|$125,400.00
|$121,000.00
|$116,600.00
|$112,493.33
|$108,554.29
|$104,720.00
|$100,955.56
|$97,680.00
|19
|1.43%
|$125,400.00
|$121,000.00
|$116,600.00
|$112,200.00
|$108,152.00
|$104,280.00
|$100,508.57
|$96,800.00
|$93,622.22
|$90,816.00
|20
|1.32%
|$116,600.00
|$112,200.00
|$107,800.00
|$103,840.00
|$100,056.00
|$96,360.00
|$92,714.29
|$89,650.00
|$86,973.33
|$84,568.00
|21
|1.23%
|$107,800.00
|$103,400.00
|$99,586.67
|$95,920.00
|$92,312.00
|$88,733.33
|$85,800.00
|$83,270.00
|$81,008.89
|$78,936.00
|22
|1.12%
|$99,000.00
|$95,480.00
|$91,960.00
|$88,440.00
|$84,920.00
|$82,133.33
|$79,765.71
|$77,660.00
|$75,728.89
|$73,920.00
|23
|1.04%
|$91,960.00
|$88,440.00
|$84,920.00
|$81,400.00
|$78,760.00
|$76,560.00
|$74,611.43
|$72,820.00
|$71,133.33
|$69,520.00
|24
|0.96%
|$84,920.00
|$81,400.00
|$77,880.00
|$75,460.00
|$73,480.00
|$71,720.00
|$70,085.71
|$68,530.00
|$67,026.67
|$65,560.00
|25
|0.89%
|$77,880.00
|$74,360.00
|$72,306.67
|$70,620.00
|$69,080.00
|$67,613.33
|$66,188.57
|$64,790.00
|$63,408.89
|$62,084.00
|26
|0.81%
|$70,840.00
|$69,520.00
|$68,200.00
|$66,880.00
|$65,560.00
|$64,240.00
|$62,920.00
|$61,600.00
|$60,328.89
|$59,092.00
|27
|0.78%
|$68,200.00
|$66,880.00
|$65,560.00
|$64,240.00
|$62,920.00
|$61,600.00
|$60,280.00
|$59,015.00
|$57,786.67
|$56,584.00
|28
|0.74%
|$65,560.00
|$64,240.00
|$62,920.00
|$61,600.00
|$60,280.00
|$58,960.00
|$57,702.86
|$56,485.00
|$55,293.33
|$54,120.00
|29
|0.71%
|$62,920.00
|$61,600.00
|$60,280.00
|$58,960.00
|$57,640.00
|$56,393.33
|$55,188.57
|$54,010.00
|$52,848.89
|$51,744.00
|30
|0.69%
|$60,280.00
|$58,960.00
|$57,640.00
|$56,320.00
|$55,088.00
|$53,900.00
|$52,737.14
|$51,590.00
|$50,502.22
|$49,456.00
|31
|0.66%
|$57,640.00
|$56,320.00
|$55,000.00
|$53,790.00
|$52,624.00
|$51,480.00
|$50,348.57
|$49,280.00
|$48,253.33
|$47,256.00
|32
|0.62%
|$55,000.00
|$53,680.00
|$52,506.67
|$51,370.00
|$50,248.00
|$49,133.33
|$48,085.71
|$47,080.00
|$46,102.22
|$45,144.00
|33
|0.59%
|$52,360.00
|$51,260.00
|$50,160.00
|$49,060.00
|$47,960.00
|$46,933.33
|$45,948.57
|$44,990.00
|$44,048.89
|$43,120.00
|34
|0.57%
|$50,160.00
|$49,060.00
|$47,960.00
|$46,860.00
|$45,848.00
|$44,880.00
|$43,937.14
|$43,010.00
|$42,093.33
|$41,184.00
|35
|0.55%
|$47,960.00
|$46,860.00
|$45,760.00
|$44,770.00
|$43,824.00
|$42,900.00
|$41,988.57
|$41,085.00
|$40,186.67
|$39,292.00
|36
|0.52%
|$45,760.00
|$44,660.00
|$43,706.67
|$42,790.00
|$41,888.00
|$40,993.33
|$40,102.86
|$39,215.00
|$38,328.89
|$37,444.00
|37
|0.49%
|$43,560.00
|$42,680.00
|$41,800.00
|$40,920.00
|$40,040.00
|$39,160.00
|$38,280.00
|$37,400.00
|$36,520.00
|$35,640.00
|38
|0.47%
|$41,800.00
|$40,920.00
|$40,040.00
|$39,160.00
|$38,280.00
|$37,400.00
|$36,520.00
|$35,640.00
|$34,760.00
|$33,880.00
|39
|0.46%
|$40,040.00
|$39,160.00
|$38,280.00
|$37,400.00
|$36,520.00
|$35,640.00
|$34,760.00
|$33,880.00
|$33,000.00
|$32,155.20
|40
|0.43%
|$38,280.00
|$37,400.00
|$36,520.00
|$35,640.00
|$34,760.00
|$33,880.00
|$33,000.00
|$32,120.00
|$31,279.11
|$30,483.20
|41
|0.41%
|$36,520.00
|$35,640.00
|$34,760.00
|$33,880.00
|$33,000.00
|$32,120.00
|$31,240.00
|$30,404.00
|$29,616.89
|$28,916.80
|42
|0.40%
|$34,760.00
|$33,880.00
|$33,000.00
|$32,120.00
|$31,240.00
|$30,360.00
|$29,530.29
|$28,754.00
|$28,072.00
|$27,473.60
|43
|0.38%
|$33,000.00
|$32,120.00
|$31,240.00
|$30,360.00
|$29,480.00
|$28,658.67
|$27,896.00
|$27,236.00
|$26,664.00
|$26,153.60
|44
|0.35%
|$31,240.00
|$30,360.00
|$29,480.00
|$28,600.00
|$27,790.40
|$27,045.33
|$26,412.57
|$25,872.00
|$25,392.89
|$24,974.40
|45
|0.34%
|$29,480.00
|$28,600.00
|$27,720.00
|$26,928.00
|$26,206.40
|$25,608.00
|$25,105.14
|$24,662.00
|$24,278.22
|$23,936.00
|46
|0.32%
|$27,720.00
|$26,840.00
|$26,077.33
|$25,388.00
|$24,833.60
|$24,376.00
|$23,973.71
|$23,628.00
|$23,320.00
|$23,056.00
|47
|0.29%
|$25,960.00
|$25,256.00
|$24,610.67
|$24,112.00
|$23,707.20
|$23,349.33
|$23,043.43
|$22,770.00
|$22,537.78
|$22,334.40
|48
|0.28%
|$24,552.00
|$23,936.00
|$23,496.00
|$23,144.00
|$22,827.20
|$22,557.33
|$22,314.29
|$22,110.00
|$21,931.56
|$21,771.20
|49
|0.27%
|$23,320.00
|$22,968.00
|$22,674.67
|$22,396.00
|$22,158.40
|$21,941.33
|$21,761.14
|$21,604.00
|$21,462.22
|$21,331.20
|50
|0.26%
|$22,616.00
|$22,352.00
|$22,088.00
|$21,868.00
|$21,665.60
|$21,501.33
|$21,358.86
|$21,230.00
|$21,110.22
|$20,996.80
|51
|0.25%
|$22,088.00
|$21,824.00
|$21,618.67
|$21,428.00
|$21,278.40
|$21,149.33
|$21,032.00
|$20,922.00
|$20,816.89
|$20,715.20
|52
|0.24%
|$21,560.00
|$21,384.00
|$21,208.00
|$21,076.00
|$20,961.60
|$20,856.00
|$20,755.43
|$20,658.00
|$20,562.67
|$20,468.80
|53
|0.24%
|$21,208.00
|$21,032.00
|$20,914.67
|$20,812.00
|$20,715.20
|$20,621.33
|$20,529.14
|$20,438.00
|$20,347.56
|$20,257.60
|54
|0.24%
|$20,856.00
|$20,768.00
|$20,680.00
|$20,592.00
|$20,504.00
|$20,416.00
|$20,328.00
|$20,240.00
|$20,152.00
|$20,064.00
|55
|0.23%
|$20,680.00
|$20,592.00
|$20,504.00
|$20,416.00
|$20,328.00
|$20,240.00
|$20,152.00
|$20,064.00
|$19,976.00
|$19,888.00
|56
|0.23%
|$20,504.00
|$20,416.00
|$20,328.00
|$20,240.00
|$20,152.00
|$20,064.00
|$19,976.00
|$19,888.00
|$19,800.00
|$19,712.00
|57
|0.23%
|$20,328.00
|$20,240.00
|$20,152.00
|$20,064.00
|$19,976.00
|$19,888.00
|$19,800.00
|$19,712.00
|$19,624.00
|$19,536.00
|58
|0.23%
|$20,152.00
|$20,064.00
|$19,976.00
|$19,888.00
|$19,800.00
|$19,712.00
|$19,624.00
|$19,536.00
|$19,448.00
|$19,360.00
|59
|0.23%
|$19,976.00
|$19,888.00
|$19,800.00
|$19,712.00
|$19,624.00
|$19,536.00
|$19,448.00
|$19,360.00
|$19,272.00
|$19,184.00
|60
|0.23%
|$19,800.00
|$19,712.00
|$19,624.00
|$19,536.00
|$19,448.00
|$19,360.00
|$19,272.00
|$19,184.00
|$19,096.00
|$19,008.00
|61
|0.22%
|$19,624.00
|$19,536.00
|$19,448.00
|$19,360.00
|$19,272.00
|$19,184.00
|$19,096.00
|$19,008.00
|$18,920.00
|$18,832.00
|62
|0.22%
|$19,448.00
|$19,360.00
|$19,272.00
|$19,184.00
|$19,096.00
|$19,008.00
|$18,920.00
|$18,832.00
|$18,744.00
|$18,656.00
|63
|0.22%
|$19,272.00
|$19,184.00
|$19,096.00
|$19,008.00
|$18,920.00
|$18,832.00
|$18,744.00
|$18,656.00
|$18,568.00
|$18,480.00
|64
|0.22%
|$19,096.00
|$19,008.00
|$18,920.00
|$18,832.00
|$18,744.00
|$18,656.00
|$18,568.00
|$18,480.00
|$18,392.00
|$18,304.00
|65
|0.21%
|$18,920.00
|$18,832.00
|$18,744.00
|$18,656.00
|$18,568.00
|$18,480.00
|$18,392.00
|$18,304.00
|$18,216.00
|$18,128.00
|66
|0.21%
|$18,744.00
|$18,656.00
|$18,568.00
|$18,480.00
|$18,392.00
|$18,304.00
|$18,216.00
|$18,128.00
|$18,040.00
|$17,952.00
|67
|0.21%
|$18,568.00
|$18,480.00
|$18,392.00
|$18,304.00
|$18,216.00
|$18,128.00
|$18,040.00
|$17,952.00
|$17,864.00
|$17,776.00
|68
|0.21%
|$18,392.00
|$18,304.00
|$18,216.00
|$18,128.00
|$18,040.00
|$17,952.00
|$17,864.00
|$17,776.00
|$17,688.00
|$17,600.00
|69
|0.21%
|$18,216.00
|$18,128.00
|$18,040.00
|$17,952.00
|$17,864.00
|$17,776.00
|$17,688.00
|$17,600.00
|$17,512.00
|$17,424.00
|70
|0.20%
|$18,040.00
|$17,952.00
|$17,864.00
|$17,776.00
|$17,688.00
|$17,600.00
|$17,512.00
|$17,424.00
|$17,336.00
|$17,248.00
|71
|0.20%
|$17,864.00
|$17,776.00
|$17,688.00
|$17,600.00
|$17,512.00
|$17,424.00
|$17,336.00
|$17,248.00
|$17,160.00
|$17,072.00
|72
|0.20%
|$17,688.00
|$17,600.00
|$17,512.00
|$17,424.00
|$17,336.00
|$17,248.00
|$17,160.00
|$17,072.00
|$16,984.00
|$16,896.00
|73
|0.20%
|$17,512.00
|$17,424.00
|$17,336.00
|$17,248.00
|$17,160.00
|$17,072.00
|$16,984.00
|$16,896.00
|$16,808.00
|$16,720.00
|74
|0.20%
|$17,336.00
|$17,248.00
|$17,160.00
|$17,072.00
|$16,984.00
|$16,896.00
|$16,808.00
|$16,720.00
|$16,632.00
|$16,544.00
|75
|0.20%
|$17,160.00
|$17,072.00
|$16,984.00
|$16,896.00
|$16,808.00
|$16,720.00
|$16,632.00
|$16,544.00
|$16,456.00
|$16,368.00
|76
|0.19%
|$16,984.00
|$16,896.00
|$16,808.00
|$16,720.00
|$16,632.00
|$16,544.00
|$16,456.00
|$16,368.00
|$16,280.00
|$16,192.00
|77
|0.19%
|$16,808.00
|$16,720.00
|$16,632.00
|$16,544.00
|$16,456.00
|$16,368.00
|$16,280.00
|$16,192.00
|$16,104.00
|$16,016.00
|78
|0.19%
|$16,632.00
|$16,544.00
|$16,456.00
|$16,368.00
|$16,280.00
|$16,192.00
|$16,104.00
|$16,016.00
|$15,928.00
|$15,840.00
|79
|0.19%
|$16,456.00
|$16,368.00
|$16,280.00
|$16,192.00
|$16,104.00
|$16,016.00
|$15,928.00
|$15,840.00
|$15,752.00
|$15,664.00
|80
|0.18%
|$16,280.00
|$16,192.00
|$16,104.00
|$16,016.00
|$15,928.00
|$15,840.00
|$15,752.00
|$15,664.00
|$15,576.00
|$15,488.00
|81
|0.18%
|$16,104.00
|$16,016.00
|$15,928.00
|$15,840.00
|$15,752.00
|$15,664.00
|$15,576.00
|$15,488.00
|$15,400.00
|$15,312.00
|82
|0.18%
|$15,928.00
|$15,840.00
|$15,752.00
|$15,664.00
|$15,576.00
|$15,488.00
|$15,400.00
|$15,312.00
|$15,224.00
|83
|0.18%
|$15,752.00
|$15,664.00
|$15,576.00
|$15,488.00
|$15,400.00
|$15,312.00
|$15,224.00
|$15,136.00
|84
|0.18%
|$15,576.00
|$15,488.00
|$15,400.00
|$15,312.00
|$15,224.00
|$15,136.00
|$15,048.00
|85
|0.17%
|$15,400.00
|$15,312.00
|$15,224.00
|$15,136.00
|$15,048.00
|$14,960.00
|86
|0.17%
|$15,224.00
|$15,136.00
|$15,048.00
|$14,960.00
|$14,872.00
|87
|0.17%
|$15,048.00
|$14,960.00
|$14,872.00
|$14,784.00
|88
|0.17%
|$14,872.00
|$14,784.00
|$14,696.00
|89
|0.17%
|$14,696.00
|$14,608.00
|90
|0.17%
|$14,520.00
Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA TOUR has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.