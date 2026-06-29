PGA TOURLeaderboardWatch & ListenNewsFedExCupSchedulePlayersStatsFantasy & BettingSignature EventsAon Better DecisionsDP World Tour Eligibility RankingsHow It WorksPGA TOUR TrainingTicketsShopPGA TOURPGA TOUR ChampionsKorn Ferry TourPGA TOUR AmericasPGA TOUR UniversityDP World TourLPGA TOURTGL
2H AGO

Purse breakdown: John Deere Classic

1 Min Read

Latest

Mic'd up with Brian Campbell after playoff victory at John Deere Classic

Mic'd up with Brian Campbell after playoff victory at John Deere Classic

The PGA TOUR heads to Silvis, Illinois, this week for the John Deere Classic. TPC Deere Run will host, with $8.8 million up for grabs. See below for the full purse breakdown.

Pos.Pct.Amount2 Tied3 Tied4 Tied5 Tied6 Tied7 Tied8 Tied9 Tied10 Tied
118.00%$1,584,000.00
210.90%$959,200.00$783,200.00$665,866.67$589,600.00$535,480.00$495,733.33$464,200.00$438,350.00$416,288.89$396,880.00
36.90%$607,200.00$519,200.00$466,400.00$429,550.00$403,040.00$381,700.00$363,942.86$348,425.00$334,400.00$321,420.00
44.90%$431,200.00$396,000.00$370,333.33$352,000.00$336,600.00$323,400.00$311,457.14$300,300.00$289,666.67$279,400.00
54.10%$360,800.00$339,900.00$325,600.00$312,950.00$301,840.00$291,500.00$281,600.00$271,975.00$262,533.33$253,220.00
63.62%$319,000.00$308,000.00$297,000.00$287,100.00$277,640.00$268,400.00$259,285.71$250,250.00$241,266.67$233,200.00
73.38%$297,000.00$286,000.00$276,466.67$267,300.00$258,280.00$249,333.33$240,428.57$231,550.00$223,666.67$216,480.00
83.12%$275,000.00$266,200.00$257,400.00$248,600.00$239,800.00$231,000.00$222,200.00$214,500.00$207,533.33$201,080.00
92.92%$257,400.00$248,600.00$239,800.00$231,000.00$222,200.00$213,400.00$205,857.14$199,100.00$192,866.67$187,000.00
102.73%$239,800.00$231,000.00$222,200.00$213,400.00$204,600.00$197,266.67$190,771.43$184,800.00$179,177.78$173,800.00
112.52%$222,200.00$213,400.00$204,600.00$195,800.00$188,760.00$182,600.00$176,942.86$171,600.00$166,466.67$161,480.00
122.33%$204,600.00$195,800.00$187,000.00$180,400.00$174,680.00$169,400.00$164,371.43$159,500.00$154,733.33$150,040.00
132.12%$187,000.00$178,200.00$172,333.33$167,200.00$162,360.00$157,666.67$153,057.14$148,500.00$143,977.78$139,480.00
141.93%$169,400.00$165,000.00$160,600.00$156,200.00$151,800.00$147,400.00$143,000.00$138,600.00$134,200.00$129,976.00
151.82%$160,600.00$156,200.00$151,800.00$147,400.00$143,000.00$138,600.00$134,200.00$129,800.00$125,595.56$121,528.00
161.73%$151,800.00$147,400.00$143,000.00$138,600.00$134,200.00$129,800.00$125,400.00$121,220.00$117,186.67$113,256.00
171.62%$143,000.00$138,600.00$134,200.00$129,800.00$125,400.00$121,000.00$116,851.43$112,860.00$108,973.33$105,160.00
181.52%$134,200.00$129,800.00$125,400.00$121,000.00$116,600.00$112,493.33$108,554.29$104,720.00$100,955.56$97,680.00
191.43%$125,400.00$121,000.00$116,600.00$112,200.00$108,152.00$104,280.00$100,508.57$96,800.00$93,622.22$90,816.00
201.32%$116,600.00$112,200.00$107,800.00$103,840.00$100,056.00$96,360.00$92,714.29$89,650.00$86,973.33$84,568.00
211.23%$107,800.00$103,400.00$99,586.67$95,920.00$92,312.00$88,733.33$85,800.00$83,270.00$81,008.89$78,936.00
221.12%$99,000.00$95,480.00$91,960.00$88,440.00$84,920.00$82,133.33$79,765.71$77,660.00$75,728.89$73,920.00
231.04%$91,960.00$88,440.00$84,920.00$81,400.00$78,760.00$76,560.00$74,611.43$72,820.00$71,133.33$69,520.00
240.96%$84,920.00$81,400.00$77,880.00$75,460.00$73,480.00$71,720.00$70,085.71$68,530.00$67,026.67$65,560.00
250.89%$77,880.00$74,360.00$72,306.67$70,620.00$69,080.00$67,613.33$66,188.57$64,790.00$63,408.89$62,084.00
260.81%$70,840.00$69,520.00$68,200.00$66,880.00$65,560.00$64,240.00$62,920.00$61,600.00$60,328.89$59,092.00
270.78%$68,200.00$66,880.00$65,560.00$64,240.00$62,920.00$61,600.00$60,280.00$59,015.00$57,786.67$56,584.00
280.74%$65,560.00$64,240.00$62,920.00$61,600.00$60,280.00$58,960.00$57,702.86$56,485.00$55,293.33$54,120.00
290.71%$62,920.00$61,600.00$60,280.00$58,960.00$57,640.00$56,393.33$55,188.57$54,010.00$52,848.89$51,744.00
300.69%$60,280.00$58,960.00$57,640.00$56,320.00$55,088.00$53,900.00$52,737.14$51,590.00$50,502.22$49,456.00
310.66%$57,640.00$56,320.00$55,000.00$53,790.00$52,624.00$51,480.00$50,348.57$49,280.00$48,253.33$47,256.00
320.62%$55,000.00$53,680.00$52,506.67$51,370.00$50,248.00$49,133.33$48,085.71$47,080.00$46,102.22$45,144.00
330.59%$52,360.00$51,260.00$50,160.00$49,060.00$47,960.00$46,933.33$45,948.57$44,990.00$44,048.89$43,120.00
340.57%$50,160.00$49,060.00$47,960.00$46,860.00$45,848.00$44,880.00$43,937.14$43,010.00$42,093.33$41,184.00
350.55%$47,960.00$46,860.00$45,760.00$44,770.00$43,824.00$42,900.00$41,988.57$41,085.00$40,186.67$39,292.00
360.52%$45,760.00$44,660.00$43,706.67$42,790.00$41,888.00$40,993.33$40,102.86$39,215.00$38,328.89$37,444.00
370.49%$43,560.00$42,680.00$41,800.00$40,920.00$40,040.00$39,160.00$38,280.00$37,400.00$36,520.00$35,640.00
380.47%$41,800.00$40,920.00$40,040.00$39,160.00$38,280.00$37,400.00$36,520.00$35,640.00$34,760.00$33,880.00
390.46%$40,040.00$39,160.00$38,280.00$37,400.00$36,520.00$35,640.00$34,760.00$33,880.00$33,000.00$32,155.20
400.43%$38,280.00$37,400.00$36,520.00$35,640.00$34,760.00$33,880.00$33,000.00$32,120.00$31,279.11$30,483.20
410.41%$36,520.00$35,640.00$34,760.00$33,880.00$33,000.00$32,120.00$31,240.00$30,404.00$29,616.89$28,916.80
420.40%$34,760.00$33,880.00$33,000.00$32,120.00$31,240.00$30,360.00$29,530.29$28,754.00$28,072.00$27,473.60
430.38%$33,000.00$32,120.00$31,240.00$30,360.00$29,480.00$28,658.67$27,896.00$27,236.00$26,664.00$26,153.60
440.35%$31,240.00$30,360.00$29,480.00$28,600.00$27,790.40$27,045.33$26,412.57$25,872.00$25,392.89$24,974.40
450.34%$29,480.00$28,600.00$27,720.00$26,928.00$26,206.40$25,608.00$25,105.14$24,662.00$24,278.22$23,936.00
460.32%$27,720.00$26,840.00$26,077.33$25,388.00$24,833.60$24,376.00$23,973.71$23,628.00$23,320.00$23,056.00
470.29%$25,960.00$25,256.00$24,610.67$24,112.00$23,707.20$23,349.33$23,043.43$22,770.00$22,537.78$22,334.40
480.28%$24,552.00$23,936.00$23,496.00$23,144.00$22,827.20$22,557.33$22,314.29$22,110.00$21,931.56$21,771.20
490.27%$23,320.00$22,968.00$22,674.67$22,396.00$22,158.40$21,941.33$21,761.14$21,604.00$21,462.22$21,331.20
500.26%$22,616.00$22,352.00$22,088.00$21,868.00$21,665.60$21,501.33$21,358.86$21,230.00$21,110.22$20,996.80
510.25%$22,088.00$21,824.00$21,618.67$21,428.00$21,278.40$21,149.33$21,032.00$20,922.00$20,816.89$20,715.20
520.24%$21,560.00$21,384.00$21,208.00$21,076.00$20,961.60$20,856.00$20,755.43$20,658.00$20,562.67$20,468.80
530.24%$21,208.00$21,032.00$20,914.67$20,812.00$20,715.20$20,621.33$20,529.14$20,438.00$20,347.56$20,257.60
540.24%$20,856.00$20,768.00$20,680.00$20,592.00$20,504.00$20,416.00$20,328.00$20,240.00$20,152.00$20,064.00
550.23%$20,680.00$20,592.00$20,504.00$20,416.00$20,328.00$20,240.00$20,152.00$20,064.00$19,976.00$19,888.00
560.23%$20,504.00$20,416.00$20,328.00$20,240.00$20,152.00$20,064.00$19,976.00$19,888.00$19,800.00$19,712.00
570.23%$20,328.00$20,240.00$20,152.00$20,064.00$19,976.00$19,888.00$19,800.00$19,712.00$19,624.00$19,536.00
580.23%$20,152.00$20,064.00$19,976.00$19,888.00$19,800.00$19,712.00$19,624.00$19,536.00$19,448.00$19,360.00
590.23%$19,976.00$19,888.00$19,800.00$19,712.00$19,624.00$19,536.00$19,448.00$19,360.00$19,272.00$19,184.00
600.23%$19,800.00$19,712.00$19,624.00$19,536.00$19,448.00$19,360.00$19,272.00$19,184.00$19,096.00$19,008.00
610.22%$19,624.00$19,536.00$19,448.00$19,360.00$19,272.00$19,184.00$19,096.00$19,008.00$18,920.00$18,832.00
620.22%$19,448.00$19,360.00$19,272.00$19,184.00$19,096.00$19,008.00$18,920.00$18,832.00$18,744.00$18,656.00
630.22%$19,272.00$19,184.00$19,096.00$19,008.00$18,920.00$18,832.00$18,744.00$18,656.00$18,568.00$18,480.00
640.22%$19,096.00$19,008.00$18,920.00$18,832.00$18,744.00$18,656.00$18,568.00$18,480.00$18,392.00$18,304.00
650.21%$18,920.00$18,832.00$18,744.00$18,656.00$18,568.00$18,480.00$18,392.00$18,304.00$18,216.00$18,128.00
660.21%$18,744.00$18,656.00$18,568.00$18,480.00$18,392.00$18,304.00$18,216.00$18,128.00$18,040.00$17,952.00
670.21%$18,568.00$18,480.00$18,392.00$18,304.00$18,216.00$18,128.00$18,040.00$17,952.00$17,864.00$17,776.00
680.21%$18,392.00$18,304.00$18,216.00$18,128.00$18,040.00$17,952.00$17,864.00$17,776.00$17,688.00$17,600.00
690.21%$18,216.00$18,128.00$18,040.00$17,952.00$17,864.00$17,776.00$17,688.00$17,600.00$17,512.00$17,424.00
700.20%$18,040.00$17,952.00$17,864.00$17,776.00$17,688.00$17,600.00$17,512.00$17,424.00$17,336.00$17,248.00
710.20%$17,864.00$17,776.00$17,688.00$17,600.00$17,512.00$17,424.00$17,336.00$17,248.00$17,160.00$17,072.00
720.20%$17,688.00$17,600.00$17,512.00$17,424.00$17,336.00$17,248.00$17,160.00$17,072.00$16,984.00$16,896.00
730.20%$17,512.00$17,424.00$17,336.00$17,248.00$17,160.00$17,072.00$16,984.00$16,896.00$16,808.00$16,720.00
740.20%$17,336.00$17,248.00$17,160.00$17,072.00$16,984.00$16,896.00$16,808.00$16,720.00$16,632.00$16,544.00
750.20%$17,160.00$17,072.00$16,984.00$16,896.00$16,808.00$16,720.00$16,632.00$16,544.00$16,456.00$16,368.00
760.19%$16,984.00$16,896.00$16,808.00$16,720.00$16,632.00$16,544.00$16,456.00$16,368.00$16,280.00$16,192.00
770.19%$16,808.00$16,720.00$16,632.00$16,544.00$16,456.00$16,368.00$16,280.00$16,192.00$16,104.00$16,016.00
780.19%$16,632.00$16,544.00$16,456.00$16,368.00$16,280.00$16,192.00$16,104.00$16,016.00$15,928.00$15,840.00
790.19%$16,456.00$16,368.00$16,280.00$16,192.00$16,104.00$16,016.00$15,928.00$15,840.00$15,752.00$15,664.00
800.18%$16,280.00$16,192.00$16,104.00$16,016.00$15,928.00$15,840.00$15,752.00$15,664.00$15,576.00$15,488.00
810.18%$16,104.00$16,016.00$15,928.00$15,840.00$15,752.00$15,664.00$15,576.00$15,488.00$15,400.00$15,312.00
820.18%$15,928.00$15,840.00$15,752.00$15,664.00$15,576.00$15,488.00$15,400.00$15,312.00$15,224.00
830.18%$15,752.00$15,664.00$15,576.00$15,488.00$15,400.00$15,312.00$15,224.00$15,136.00
840.18%$15,576.00$15,488.00$15,400.00$15,312.00$15,224.00$15,136.00$15,048.00
850.17%$15,400.00$15,312.00$15,224.00$15,136.00$15,048.00$14,960.00
860.17%$15,224.00$15,136.00$15,048.00$14,960.00$14,872.00
870.17%$15,048.00$14,960.00$14,872.00$14,784.00
880.17%$14,872.00$14,784.00$14,696.00
890.17%$14,696.00$14,608.00
900.17%$14,520.00

Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA TOUR has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.

You May Also Like

View All

Right Arrow
Image for article.
3H AGO
Field announced for Underclass Elite Showcase at TPC Deere Run
Latest
Image for article.
4D AGO
How to watch Friday action from TPC River Handlands
Latest
Image for article.
3D AGO
How to watch Moving Day from TPC River Highlands
Latest
Official

Travelers Championship

1

Viktor Hovland
NOR
V. Hovland
Tot
-21
R4
-1

-21

1

NOR
V. Hovland
Tot
-21
R4
-1

2

Scottie Scheffler
USA
S. Scheffler
Tot
-21
R4
-2

-21

2

USA
S. Scheffler
Tot
-21
R4
-2

3

Collin Morikawa
USA
C. Morikawa
Tot
-20
R4
-9

-20

3

USA
C. Morikawa
Tot
-20
R4
-9

4

Matt Fitzpatrick
ENG
M. Fitzpatrick
Tot
-19
R4
-6

-19

4

ENG
M. Fitzpatrick
Tot
-19
R4
-6

T5

Wyndham Clark
USA
W. Clark
Tot
-18
R4
-5

-18

T5

USA
W. Clark
Tot
-18
R4
-5

T5

Akshay Bhatia
USA
A. Bhatia
Tot
-18
R4
-3

-18

T5

USA
A. Bhatia
Tot
-18
R4
-3
Powered By
Sponsored by Mastercard
Sponsored by CDW