PGA TOURLeaderboardWatch & ListenNewsFedExCupSchedulePlayersStatsFantasy & BettingSignature EventsAon Better DecisionsDP World Tour Eligibility RankingsHow It WorksPGA TOUR TrainingTicketsShopPGA TOURPGA TOUR ChampionsKorn Ferry TourPGA TOUR AmericasPGA TOUR UniversityDP World TourLPGA TOURTGL
6H AGO

Purse breakdown: RBC Canadian Open

1 Min Read

Latest

Ryan Fox claims second victory of 2025 at RBC Canadian Open

Ryan Fox claims second victory of 2025 at RBC Canadian Open

The PGA TOUR heads to Caledon, Ontario, this week for the RBC Canadian Open. TPC Toronto at Osprey Valley's North Course will host, with $9.8 million up for grabs. See below for the full purse breakdown.

Pos.Pct.Amount2 Tied3 Tied4 Tied5 Tied6 Tied7 Tied8 Tied9 Tied10 Tied
118.00%$1,764,000.00
210.90%$1,068,200.00$872,200.00$741,533.33$656,600.00$596,330.00$552,066.67$516,950.00$488,162.50$463,594.44$441,980.00
36.90%$676,200.00$578,200.00$519,400.00$478,362.50$448,840.00$425,075.00$405,300.00$388,018.75$372,400.00$357,945.00
44.90%$480,200.00$441,000.00$412,416.67$392,000.00$374,850.00$360,150.00$346,850.00$334,425.00$322,583.33$311,150.00
54.10%$401,800.00$378,525.00$362,600.00$348,512.50$336,140.00$324,625.00$313,600.00$302,881.25$292,366.67$281,995.00
63.62%$355,250.00$343,000.00$330,750.00$319,725.00$309,190.00$298,900.00$288,750.00$278,687.50$268,683.33$259,700.00
73.38%$330,750.00$318,500.00$307,883.33$297,675.00$287,630.00$277,666.67$267,750.00$257,862.50$249,083.33$241,080.00
83.12%$306,250.00$296,450.00$286,650.00$276,850.00$267,050.00$257,250.00$247,450.00$238,875.00$231,116.67$223,930.00
92.92%$286,650.00$276,850.00$267,050.00$257,250.00$247,450.00$237,650.00$229,250.00$221,725.00$214,783.33$208,250.00
102.73%$267,050.00$257,250.00$247,450.00$237,650.00$227,850.00$219,683.33$212,450.00$205,800.00$199,538.89$193,550.00
112.52%$247,450.00$237,650.00$227,850.00$218,050.00$210,210.00$203,350.00$197,050.00$191,100.00$185,383.33$179,830.00
122.33%$227,850.00$218,050.00$208,250.00$200,900.00$194,530.00$188,650.00$183,050.00$177,625.00$172,316.67$167,090.00
132.12%$208,250.00$198,450.00$191,916.67$186,200.00$180,810.00$175,583.33$170,450.00$165,375.00$160,338.89$155,330.00
141.93%$188,650.00$183,750.00$178,850.00$173,950.00$169,050.00$164,150.00$159,250.00$154,350.00$149,450.00$144,746.00
151.82%$178,850.00$173,950.00$169,050.00$164,150.00$159,250.00$154,350.00$149,450.00$144,550.00$139,867.78$135,338.00
161.73%$169,050.00$164,150.00$159,250.00$154,350.00$149,450.00$144,550.00$139,650.00$134,995.00$130,503.33$126,126.00
171.62%$159,250.00$154,350.00$149,450.00$144,550.00$139,650.00$134,750.00$130,130.00$125,685.00$121,356.67$117,110.00
181.52%$149,450.00$144,550.00$139,650.00$134,750.00$129,850.00$125,276.67$120,890.00$116,620.00$112,427.78$108,780.00
191.43%$139,650.00$134,750.00$129,850.00$124,950.00$120,442.00$116,130.00$111,930.00$107,800.00$104,261.11$101,136.00
201.32%$129,850.00$124,950.00$120,050.00$115,640.00$111,426.00$107,310.00$103,250.00$99,837.50$96,856.67$94,178.00
211.23%$120,050.00$115,150.00$110,903.33$106,820.00$102,802.00$98,816.67$95,550.00$92,732.50$90,214.44$87,906.00
221.12%$110,250.00$106,330.00$102,410.00$98,490.00$94,570.00$91,466.67$88,830.00$86,485.00$84,334.44$82,320.00
231.04%$102,410.00$98,490.00$94,570.00$90,650.00$87,710.00$85,260.00$83,090.00$81,095.00$79,216.67$77,420.00
240.96%$94,570.00$90,650.00$86,730.00$84,035.00$81,830.00$79,870.00$78,050.00$76,317.50$74,643.33$73,010.00
250.89%$86,730.00$82,810.00$80,523.33$78,645.00$76,930.00$75,296.67$73,710.00$72,152.50$70,614.44$69,139.00
260.81%$78,890.00$77,420.00$75,950.00$74,480.00$73,010.00$71,540.00$70,070.00$68,600.00$67,184.44$65,807.00
270.78%$75,950.00$74,480.00$73,010.00$71,540.00$70,070.00$68,600.00$67,130.00$65,721.25$64,353.33$63,014.00
280.74%$73,010.00$71,540.00$70,070.00$68,600.00$67,130.00$65,660.00$64,260.00$62,903.75$61,576.67$60,270.00
290.71%$70,070.00$68,600.00$67,130.00$65,660.00$64,190.00$62,801.67$61,460.00$60,147.50$58,854.44$57,624.00
300.69%$67,130.00$65,660.00$64,190.00$62,720.00$61,348.00$60,025.00$58,730.00$57,452.50$56,241.11$55,076.00
310.66%$64,190.00$62,720.00$61,250.00$59,902.50$58,604.00$57,330.00$56,070.00$54,880.00$53,736.67$52,626.00
320.62%$61,250.00$59,780.00$58,473.33$57,207.50$55,958.00$54,716.67$53,550.00$52,430.00$51,341.11$50,274.00
330.59%$58,310.00$57,085.00$55,860.00$54,635.00$53,410.00$52,266.67$51,170.00$50,102.50$49,054.44$48,020.00
340.57%$55,860.00$54,635.00$53,410.00$52,185.00$51,058.00$49,980.00$48,930.00$47,897.50$46,876.67$45,864.00
350.55%$53,410.00$52,185.00$50,960.00$49,857.50$48,804.00$47,775.00$46,760.00$45,753.75$44,753.33$43,757.00
360.52%$50,960.00$49,735.00$48,673.33$47,652.50$46,648.00$45,651.67$44,660.00$43,671.25$42,684.44$41,699.00
370.49%$48,510.00$47,530.00$46,550.00$45,570.00$44,590.00$43,610.00$42,630.00$41,650.00$40,670.00$39,690.00
380.47%$46,550.00$45,570.00$44,590.00$43,610.00$42,630.00$41,650.00$40,670.00$39,690.00$38,710.00$37,730.00
390.46%$44,590.00$43,610.00$42,630.00$41,650.00$40,670.00$39,690.00$38,710.00$37,730.00$36,750.00$35,809.20
400.43%$42,630.00$41,650.00$40,670.00$39,690.00$38,710.00$37,730.00$36,750.00$35,770.00$34,833.56$33,947.20
410.41%$40,670.00$39,690.00$38,710.00$37,730.00$36,750.00$35,770.00$34,790.00$33,859.00$32,982.44$32,202.80
420.40%$38,710.00$37,730.00$36,750.00$35,770.00$34,790.00$33,810.00$32,886.00$32,021.50$31,262.00$30,595.60
430.38%$36,750.00$35,770.00$34,790.00$33,810.00$32,830.00$31,915.33$31,066.00$30,331.00$29,694.00$29,125.60
440.35%$34,790.00$33,810.00$32,830.00$31,850.00$30,948.40$30,118.67$29,414.00$28,812.00$28,278.44$27,812.40
450.34%$32,830.00$31,850.00$30,870.00$29,988.00$29,184.40$28,518.00$27,958.00$27,464.50$27,037.11$26,656.00
460.32%$30,870.00$29,890.00$29,040.67$28,273.00$27,655.60$27,146.00$26,698.00$26,313.00$25,970.00$25,676.00
470.29%$28,910.00$28,126.00$27,407.33$26,852.00$26,401.20$26,002.67$25,662.00$25,357.50$25,098.89$24,872.40
480.28%$27,342.00$26,656.00$26,166.00$25,774.00$25,421.20$25,120.67$24,850.00$24,622.50$24,423.78$24,245.20
490.27%$25,970.00$25,578.00$25,251.33$24,941.00$24,676.40$24,434.67$24,234.00$24,059.00$23,901.11$23,755.20
500.26%$25,186.00$24,892.00$24,598.00$24,353.00$24,127.60$23,944.67$23,786.00$23,642.50$23,509.11$23,382.80
510.25%$24,598.00$24,304.00$24,075.33$23,863.00$23,696.40$23,552.67$23,422.00$23,299.50$23,182.44$23,069.20
520.24%$24,010.00$23,814.00$23,618.00$23,471.00$23,343.60$23,226.00$23,114.00$23,005.50$22,899.33$22,794.80
530.24%$23,618.00$23,422.00$23,291.33$23,177.00$23,069.20$22,964.67$22,862.00$22,760.50$22,659.78$22,559.60
540.24%$23,226.00$23,128.00$23,030.00$22,932.00$22,834.00$22,736.00$22,638.00$22,540.00$22,442.00$22,344.00
550.23%$23,030.00$22,932.00$22,834.00$22,736.00$22,638.00$22,540.00$22,442.00$22,344.00$22,246.00$22,148.00
560.23%$22,834.00$22,736.00$22,638.00$22,540.00$22,442.00$22,344.00$22,246.00$22,148.00$22,050.00$21,952.00
570.23%$22,638.00$22,540.00$22,442.00$22,344.00$22,246.00$22,148.00$22,050.00$21,952.00$21,854.00$21,756.00
580.23%$22,442.00$22,344.00$22,246.00$22,148.00$22,050.00$21,952.00$21,854.00$21,756.00$21,658.00$21,560.00
590.23%$22,246.00$22,148.00$22,050.00$21,952.00$21,854.00$21,756.00$21,658.00$21,560.00$21,462.00$21,364.00
600.23%$22,050.00$21,952.00$21,854.00$21,756.00$21,658.00$21,560.00$21,462.00$21,364.00$21,266.00$21,168.00
610.22%$21,854.00$21,756.00$21,658.00$21,560.00$21,462.00$21,364.00$21,266.00$21,168.00$21,070.00$20,972.00
620.22%$21,658.00$21,560.00$21,462.00$21,364.00$21,266.00$21,168.00$21,070.00$20,972.00$20,874.00$20,776.00
630.22%$21,462.00$21,364.00$21,266.00$21,168.00$21,070.00$20,972.00$20,874.00$20,776.00$20,678.00$20,580.00
640.22%$21,266.00$21,168.00$21,070.00$20,972.00$20,874.00$20,776.00$20,678.00$20,580.00$20,482.00$20,384.00
650.21%$21,070.00$20,972.00$20,874.00$20,776.00$20,678.00$20,580.00$20,482.00$20,384.00$20,286.00$20,188.00
660.21%$20,874.00$20,776.00$20,678.00$20,580.00$20,482.00$20,384.00$20,286.00$20,188.00$20,090.00$19,992.00
670.21%$20,678.00$20,580.00$20,482.00$20,384.00$20,286.00$20,188.00$20,090.00$19,992.00$19,894.00$19,796.00
680.21%$20,482.00$20,384.00$20,286.00$20,188.00$20,090.00$19,992.00$19,894.00$19,796.00$19,698.00$19,600.00
690.21%$20,286.00$20,188.00$20,090.00$19,992.00$19,894.00$19,796.00$19,698.00$19,600.00$19,502.00$19,404.00
700.20%$20,090.00$19,992.00$19,894.00$19,796.00$19,698.00$19,600.00$19,502.00$19,404.00$19,306.00$19,208.00
710.20%$19,894.00$19,796.00$19,698.00$19,600.00$19,502.00$19,404.00$19,306.00$19,208.00$19,110.00$19,012.00
720.20%$19,698.00$19,600.00$19,502.00$19,404.00$19,306.00$19,208.00$19,110.00$19,012.00$18,914.00$18,816.00
730.20%$19,502.00$19,404.00$19,306.00$19,208.00$19,110.00$19,012.00$18,914.00$18,816.00$18,718.00$18,620.00
740.20%$19,306.00$19,208.00$19,110.00$19,012.00$18,914.00$18,816.00$18,718.00$18,620.00$18,522.00$18,424.00
750.20%$19,110.00$19,012.00$18,914.00$18,816.00$18,718.00$18,620.00$18,522.00$18,424.00$18,326.00$18,228.00
760.19%$18,914.00$18,816.00$18,718.00$18,620.00$18,522.00$18,424.00$18,326.00$18,228.00$18,130.00$18,032.00
770.19%$18,718.00$18,620.00$18,522.00$18,424.00$18,326.00$18,228.00$18,130.00$18,032.00$17,934.00$17,836.00
780.19%$18,522.00$18,424.00$18,326.00$18,228.00$18,130.00$18,032.00$17,934.00$17,836.00$17,738.00$17,640.00
790.19%$18,326.00$18,228.00$18,130.00$18,032.00$17,934.00$17,836.00$17,738.00$17,640.00$17,542.00$17,444.00
800.18%$18,130.00$18,032.00$17,934.00$17,836.00$17,738.00$17,640.00$17,542.00$17,444.00$17,346.00$17,248.00
810.18%$17,934.00$17,836.00$17,738.00$17,640.00$17,542.00$17,444.00$17,346.00$17,248.00$17,150.00$17,052.00
820.18%$17,738.00$17,640.00$17,542.00$17,444.00$17,346.00$17,248.00$17,150.00$17,052.00$16,954.00
830.18%$17,542.00$17,444.00$17,346.00$17,248.00$17,150.00$17,052.00$16,954.00$16,856.00
840.18%$17,346.00$17,248.00$17,150.00$17,052.00$16,954.00$16,856.00$16,758.00
850.17%$17,150.00$17,052.00$16,954.00$16,856.00$16,758.00$16,660.00
860.17%$16,954.00$16,856.00$16,758.00$16,660.00$16,562.00
870.17%$16,758.00$16,660.00$16,562.00$16,464.00
880.17%$16,562.00$16,464.00$16,366.00
890.17%$16,366.00$16,268.00
900.17%$16,170.00

Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA TOUR has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.

You May Also Like

View All

Right Arrow
Image for article.
6H AGO
The First Look: TOUR heads north to TPC Toronto for RBC Canadian Open
The First Look
Image for article.
1H AGO
Davis Riley betting profile: RBC Canadian Open
Betting Profile
Image for article.
1H AGO
Matthew Anderson betting profile: RBC Canadian Open
Betting Profile
Official

the Memorial Tournament presented by Workday

1

J.T. Poston
USA
J.T. Poston
Tot
-12
R4
E

-12

1

USA
J.T. Poston
Tot
-12
R4
E

2

Ryan Gerard
USA
R. Gerard
Tot
-12
R4
-4

-12

2

USA
R. Gerard
Tot
-12
R4
-4

3

Wyndham Clark
USA
W. Clark
Tot
-11
R4
-5

-11

3

USA
W. Clark
Tot
-11
R4
-5

T4

Tommy Fleetwood
ENG
T. Fleetwood
Tot
-10
R4
-4

-10

T4

ENG
T. Fleetwood
Tot
-10
R4
-4

T4

Sam Burns
USA
S. Burns
Tot
-10
R4
-3

-10

T4

USA
S. Burns
Tot
-10
R4
-3

T6

Alex Fitzpatrick
ENG
A. Fitzpatrick
Tot
-8
R4
-7

-8

T6

ENG
A. Fitzpatrick
Tot
-8
R4
-7
Powered By
Sponsored by Mastercard
Sponsored by CDW