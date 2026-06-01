PGA TOURLeaderboardWatch & ListenNewsFedExCupSchedulePlayersStatsFantasy & BettingSignature EventsAon Better DecisionsDP World Tour Eligibility RankingsHow It WorksPGA TOUR TrainingTicketsShopPGA TOURPGA TOUR ChampionsKorn Ferry TourPGA TOUR AmericasPGA TOUR UniversityDP World TourLPGA TOURTGL
8H AGO

Purse breakdown: the Memorial Tournament presented by Workday

1 Min Read

Latest

Scottie Scheffler defends his title at the Memorial

Scottie Scheffler defends his title at the Memorial

    The PGA TOUR heads to Dublin, Ohio, for the Memorial Tournament presented by Workday. Muirfield Village Golf Club will host, with $20.0 million up for grabs. See below for the full purse breakdown.

    Pos.Pct.Amount2 Tied3 Tied4 Tied5 Tied6 Tied7 Tied8 Tied9 Tied10 Tied
    120%$4,000,000.00
    211%$2,200,000.00$1,800,000.00$1,533,333.38$1,360,000.00$1,240,000.00$1,150,000.00$1,078,000.00$1,018,250.00$966,888.88$921,600.00
    37%$1,400,000.00$1,200,000.00$1,080,000.00$1,000,000.00$940,000.00$891,000.00$849,428.56$812,750.00$779,555.56$748,800.00
    45%$1,000,000.00$920,000.00$866,666.69$825,000.00$789,200.00$757,666.69$728,857.12$702,000.00$676,444.44$651,800.00
    54.2%$840,000.00$800,000.00$766,666.69$736,500.00$709,200.00$683,666.69$659,428.56$636,000.00$613,111.12$590,700.00
    63.8%$760,000.00$730,000.00$702,000.00$676,500.00$652,400.00$629,333.31$606,857.12$584,750.00$563,000.00$543,600.00
    73.5%$700,000.00$673,000.00$648,666.69$625,500.00$603,200.00$581,333.31$559,714.31$538,375.00$519,555.56$502,500.00
    83.23%$646,000.00$623,000.00$600,666.69$579,000.00$557,600.00$536,333.31$515,285.72$497,000.00$480,555.56$465,400.00
    93%$600,000.00$578,000.00$556,666.69$535,500.00$514,400.00$493,500.00$475,714.28$459,875.00$445,333.34$431,700.00
    102.78%$556,000.00$535,000.00$514,000.00$493,000.00$472,200.00$455,000.00$439,857.16$426,000.00$413,000.00$400,600.00
    112.57%$514,000.00$493,000.00$472,000.00$451,250.00$434,800.00$420,500.00$407,428.56$395,125.00$383,333.34$371,900.00
    122.36%$472,000.00$451,000.00$430,333.34$415,000.00$401,800.00$389,666.66$378,142.84$367,000.00$356,111.12$345,500.00
    132.15%$430,000.00$409,500.00$396,000.00$384,250.00$373,200.00$362,500.00$352,000.00$341,625.00$331,444.44$321,600.00
    141.945%$389,000.00$379,000.00$369,000.00$359,000.00$349,000.00$339,000.00$329,000.00$319,125.00$309,555.56$300,200.00
    151.845%$369,000.00$359,000.00$349,000.00$339,000.00$329,000.00$319,000.00$309,142.84$299,625.00$290,333.34$281,300.00
    161.745%$349,000.00$339,000.00$329,000.00$319,000.00$309,000.00$299,166.66$289,714.28$280,500.00$271,555.56$262,800.00
    171.645%$329,000.00$319,000.00$309,000.00$299,000.00$289,200.00$279,833.34$270,714.28$261,875.00$253,222.22$244,700.00
    181.545%$309,000.00$299,000.00$289,000.00$279,250.00$270,000.00$261,000.00$252,285.72$243,750.00$235,333.33$227,900.00
    191.445%$289,000.00$279,000.00$269,333.34$260,250.00$251,400.00$242,833.33$234,428.58$226,125.00$218,888.89$212,400.00
    201.345%$269,000.00$259,500.00$250,666.67$242,000.00$233,600.00$225,333.33$217,142.86$210,125.00$203,888.89$198,200.00
    211.25%$250,000.00$241,500.00$233,000.00$224,750.00$216,600.00$208,500.00$201,714.28$195,750.00$190,333.33$185,300.00
    221.165%$233,000.00$224,500.00$216,333.33$208,250.00$200,200.00$193,666.67$188,000.00$182,875.00$178,111.11$173,600.00
    231.08%$216,000.00$208,000.00$200,000.00$192,000.00$185,800.00$180,500.00$175,714.28$171,250.00$167,000.00$162,900.00
    241%$200,000.00$192,000.00$184,000.00$178,250.00$173,400.00$169,000.00$164,857.14$160,875.00$157,000.00$153,200.00
    250.92%$184,000.00$176,000.00$171,000.00$166,750.00$162,800.00$159,000.00$155,285.72$151,625.00$148,000.00$144,600.00
    260.84%$168,000.00$164,500.00$161,000.00$157,500.00$154,000.00$150,500.00$147,000.00$143,500.00$140,222.22$137,100.00
    270.805%$161,000.00$157,500.00$154,000.00$150,500.00$147,000.00$143,500.00$140,000.00$136,750.00$133,666.67$130,700.00
    280.77%$154,000.00$150,500.00$147,000.00$143,500.00$140,000.00$136,500.00$133,285.72$130,250.00$127,333.34$124,500.00
    290.735%$147,000.00$143,500.00$140,000.00$136,500.00$133,000.00$129,833.34$126,857.14$124,000.00$121,222.22$118,500.00
    300.7%$140,000.00$136,500.00$133,000.00$129,500.00$126,400.00$123,500.00$120,714.29$118,000.00$115,333.34$112,800.00
    310.665%$133,000.00$129,500.00$126,000.00$123,000.00$120,200.00$117,500.00$114,857.14$112,250.00$109,777.78$107,400.00
    320.63%$126,000.00$122,500.00$119,666.66$117,000.00$114,400.00$111,833.34$109,285.71$106,875.00$104,555.55$102,300.00
    330.595%$119,000.00$116,500.00$114,000.00$111,500.00$109,000.00$106,500.00$104,142.86$101,875.00$99,666.66$97,500.00
    340.57%$114,000.00$111,500.00$109,000.00$106,500.00$104,000.00$101,666.66$99,428.57$97,250.00$95,111.11$93,000.00
    350.545%$109,000.00$106,500.00$104,000.00$101,500.00$99,200.00$97,000.00$94,857.14$92,750.00$90,666.66$88,600.00
    360.52%$104,000.00$101,500.00$99,000.00$96,750.00$94,600.00$92,500.00$90,428.57$88,375.00$86,333.34$84,300.00
    370.495%$99,000.00$96,500.00$94,333.34$92,250.00$90,200.00$88,166.66$86,142.86$84,125.00$82,111.11$80,100.00
    380.47%$94,000.00$92,000.00$90,000.00$88,000.00$86,000.00$84,000.00$82,000.00$80,000.00$78,000.00$76,000.00
    390.45%$90,000.00$88,000.00$86,000.00$84,000.00$82,000.00$80,000.00$78,000.00$76,000.00$74,000.00$72,200.00
    400.43%$86,000.00$84,000.00$82,000.00$80,000.00$78,000.00$76,000.00$74,000.00$72,000.00$70,222.22$68,600.00
    410.41%$82,000.00$80,000.00$78,000.00$76,000.00$74,000.00$72,000.00$70,000.00$68,250.00$66,666.66$65,200.00
    420.39%$78,000.00$76,000.00$74,000.00$72,000.00$70,000.00$68,000.00$66,285.71$64,750.00$63,333.33$62,100.00
    430.37%$74,000.00$72,000.00$70,000.00$68,000.00$66,000.00$64,333.33$62,857.14$61,500.00$60,333.33$59,300.00
    440.35%$70,000.00$68,000.00$66,000.00$64,000.00$62,400.00$61,000.00$59,714.29$58,625.00$57,666.67$56,800.00
    450.33%$66,000.00$64,000.00$62,000.00$60,500.00$59,200.00$58,000.00$57,000.00$56,125.00$55,333.33$54,600.00
    460.31%$62,000.00$60,000.00$58,666.67$57,500.00$56,400.00$55,500.00$54,714.29$54,000.00$53,333.33$52,700.00
    470.29%$58,000.00$57,000.00$56,000.00$55,000.00$54,200.00$53,500.00$52,857.14$52,250.00$51,666.67$51,100.00
    480.28%$56,000.00$55,000.00$54,000.00$53,250.00$52,600.00$52,000.00$51,428.57$50,875.00$50,333.33$49,800.00
    490.27%$54,000.00$53,000.00$52,333.33$51,750.00$51,200.00$50,666.67$50,142.86$49,625.00$49,111.11$48,600.00
    500.26%$52,000.00$51,500.00$51,000.00$50,500.00$50,000.00$49,500.00$49,000.00$48,500.00$48,000.00$47,500.00
    Total$20,000,000.00
    510.255%$51,000.00$50,500.00$50,000.00$49,500.00$49,000.00$48,500.00$48,000.00$47,500.00$47,000.00$46,500.00
    520.25%$50,000.00$49,500.00$49,000.00$48,500.00$48,000.00$47,500.00$47,000.00$46,500.00$46,000.00$45,500.00
    530.245%$49,000.00$48,500.00$48,000.00$47,500.00$47,000.00$46,500.00$46,000.00$45,500.00$45,000.00$44,500.00
    540.24%$48,000.00$47,500.00$47,000.00$46,500.00$46,000.00$45,500.00$45,000.00$44,500.00$44,000.00$43,500.00
    550.235%$47,000.00$46,500.00$46,000.00$45,500.00$45,000.00$44,500.00$44,000.00$43,500.00$43,000.00$42,500.00
    560.23%$46,000.00$45,500.00$45,000.00$44,500.00$44,000.00$43,500.00$43,000.00$42,500.00$42,000.00$41,500.00
    570.225%$45,000.00$44,500.00$44,000.00$43,500.00$43,000.00$42,500.00$42,000.00$41,500.00$41,000.00$40,500.00
    580.22%$44,000.00$43,500.00$43,000.00$42,500.00$42,000.00$41,500.00$41,000.00$40,500.00$40,000.00$39,500.00
    590.215%$43,000.00$42,500.00$42,000.00$41,500.00$41,000.00$40,500.00$40,000.00$39,500.00$39,000.00$38,500.00
    600.21%$42,000.00$41,500.00$41,000.00$40,500.00$40,000.00$39,500.00$39,000.00$38,500.00$38,000.00$37,500.00
    610.205%$41,000.00$40,500.00$40,000.00$39,500.00$39,000.00$38,500.00$38,000.00$37,500.00$37,000.00$36,500.00
    620.2%$40,000.00$39,500.00$39,000.00$38,500.00$38,000.00$37,500.00$37,000.00$36,500.00$36,000.00

    Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA TOUR has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.

    You May Also Like

    View All

    Right Arrow
    Image for article.
    5H AGO
    Akshay Bhatia betting profile: The Memorial Tournament presented by Workday
    Betting Profile
    Image for article.
    5H AGO
    Daniel Berger betting profile: The Memorial Tournament presented by Workday
    Betting Profile
    Image for article.
    5H AGO
    Jordan Spieth betting profile: The Memorial Tournament presented by Workday
    Betting Profile
    Official

    Charles Schwab Challenge

    1

    Russell Henley
    USA
    R. Henley
    Tot
    -12
    R4
    -3

    -12

    1

    USA
    R. Henley
    Tot
    -12
    R4
    -3

    2

    Eric Cole
    USA
    E. Cole
    Tot
    -12
    R4
    E

    -12

    2

    USA
    E. Cole
    Tot
    -12
    R4
    E

    T3

    Ben Griffin
    USA
    B. Griffin
    Tot
    -11
    R4
    -5

    -11

    T3

    USA
    B. Griffin
    Tot
    -11
    R4
    -5

    T3

    Alex Smalley
    USA
    A. Smalley
    Tot
    -11
    R4
    -2

    -11

    T3

    USA
    A. Smalley
    Tot
    -11
    R4
    -2

    T3

    Mac Meissner
    USA
    M. Meissner
    Tot
    -11
    R4
    -1

    -11

    T3

    USA
    M. Meissner
    Tot
    -11
    R4
    -1

    T6

    Gary Woodland
    USA
    G. Woodland
    Tot
    -10
    R4
    -3

    -10

    T6

    USA
    G. Woodland
    Tot
    -10
    R4
    -3
    Powered By
    Sponsored by Mastercard
    Sponsored by CDW