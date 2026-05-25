Purse breakdown: Charles Schwab Challenge

Ben Griffin’s breakthrough at Charles Schwab propels him to No. 3 in FedExCup

    The PGA TOUR heads to Fort Worth, Texas, this week for the Charles Schwab Challenge. Colonial Country Club will host, with $9.9 million up for grabs. See below for the full purse breakdown.

    Pos.Pct.Amount2 Tied3 Tied4 Tied5 Tied6 Tied7 Tied8 Tied9 Tied10 Tied
    118.00%$1,782,000.00
    210.90%$1,079,100.00$881,100.00$749,100.00$663,300.00$602,415.00$557,700.00$522,225.00$493,143.75$468,325.00$446,490.00
    36.90%$683,100.00$584,100.00$524,700.00$483,243.75$453,420.00$429,412.50$409,435.71$391,978.13$376,200.00$361,597.50
    44.90%$485,100.00$445,500.00$416,625.00$396,000.00$378,675.00$363,825.00$350,389.29$337,837.50$325,875.00$314,325.00
    54.10%$405,900.00$382,387.50$366,300.00$352,068.75$339,570.00$327,937.50$316,800.00$305,971.88$295,350.00$284,872.50
    63.62%$358,875.00$346,500.00$334,125.00$322,987.50$312,345.00$301,950.00$291,696.43$281,531.25$271,425.00$262,350.00
    73.38%$334,125.00$321,750.00$311,025.00$300,712.50$290,565.00$280,500.00$270,482.14$260,493.75$251,625.00$243,540.00
    83.12%$309,375.00$299,475.00$289,575.00$279,675.00$269,775.00$259,875.00$249,975.00$241,312.50$233,475.00$226,215.00
    92.92%$289,575.00$279,675.00$269,775.00$259,875.00$249,975.00$240,075.00$231,589.29$223,987.50$216,975.00$210,375.00
    102.73%$269,775.00$259,875.00$249,975.00$240,075.00$230,175.00$221,925.00$214,617.86$207,900.00$201,575.00$195,525.00
    112.52%$249,975.00$240,075.00$230,175.00$220,275.00$212,355.00$205,425.00$199,060.71$193,050.00$187,275.00$181,665.00
    122.33%$230,175.00$220,275.00$210,375.00$202,950.00$196,515.00$190,575.00$184,917.86$179,437.50$174,075.00$168,795.00
    132.12%$210,375.00$200,475.00$193,875.00$188,100.00$182,655.00$177,375.00$172,189.29$167,062.50$161,975.00$156,915.00
    141.93%$190,575.00$185,625.00$180,675.00$175,725.00$170,775.00$165,825.00$160,875.00$155,925.00$150,975.00$146,223.00
    151.82%$180,675.00$175,725.00$170,775.00$165,825.00$160,875.00$155,925.00$150,975.00$146,025.00$141,295.00$136,719.00
    161.73%$170,775.00$165,825.00$160,875.00$155,925.00$150,975.00$146,025.00$141,075.00$136,372.50$131,835.00$127,413.00
    171.62%$160,875.00$155,925.00$150,975.00$146,025.00$141,075.00$136,125.00$131,457.86$126,967.50$122,595.00$118,305.00
    181.52%$150,975.00$146,025.00$141,075.00$136,125.00$131,175.00$126,555.00$122,123.57$117,810.00$113,575.00$109,890.00
    191.43%$141,075.00$136,125.00$131,175.00$126,225.00$121,671.00$117,315.00$113,072.14$108,900.00$105,325.00$102,168.00
    201.32%$131,175.00$126,225.00$121,275.00$116,820.00$112,563.00$108,405.00$104,303.57$100,856.25$97,845.00$95,139.00
    211.23%$121,275.00$116,325.00$112,035.00$107,910.00$103,851.00$99,825.00$96,525.00$93,678.75$91,135.00$88,803.00
    221.12%$111,375.00$107,415.00$103,455.00$99,495.00$95,535.00$92,400.00$89,736.43$87,367.50$85,195.00$83,160.00
    231.04%$103,455.00$99,495.00$95,535.00$91,575.00$88,605.00$86,130.00$83,937.86$81,922.50$80,025.00$78,210.00
    240.96%$95,535.00$91,575.00$87,615.00$84,892.50$82,665.00$80,685.00$78,846.43$77,096.25$75,405.00$73,755.00
    250.89%$87,615.00$83,655.00$81,345.00$79,447.50$77,715.00$76,065.00$74,462.14$72,888.75$71,335.00$69,844.50
    260.81%$79,695.00$78,210.00$76,725.00$75,240.00$73,755.00$72,270.00$70,785.00$69,300.00$67,870.00$66,478.50
    270.78%$76,725.00$75,240.00$73,755.00$72,270.00$70,785.00$69,300.00$67,815.00$66,391.88$65,010.00$63,657.00
    280.74%$73,755.00$72,270.00$70,785.00$69,300.00$67,815.00$66,330.00$64,915.71$63,545.63$62,205.00$60,885.00
    290.71%$70,785.00$69,300.00$67,815.00$66,330.00$64,845.00$63,442.50$62,087.14$60,761.25$59,455.00$58,212.00
    300.69%$67,815.00$66,330.00$64,845.00$63,360.00$61,974.00$60,637.50$59,329.29$58,038.75$56,815.00$55,638.00
    310.66%$64,845.00$63,360.00$61,875.00$60,513.75$59,202.00$57,915.00$56,642.14$55,440.00$54,285.00$53,163.00
    320.62%$61,875.00$60,390.00$59,070.00$57,791.25$56,529.00$55,275.00$54,096.43$52,965.00$51,865.00$50,787.00
    330.59%$58,905.00$57,667.50$56,430.00$55,192.50$53,955.00$52,800.00$51,692.14$50,613.75$49,555.00$48,510.00
    340.57%$56,430.00$55,192.50$53,955.00$52,717.50$51,579.00$50,490.00$49,429.29$48,386.25$47,355.00$46,332.00
    350.55%$53,955.00$52,717.50$51,480.00$50,366.25$49,302.00$48,262.50$47,237.14$46,220.63$45,210.00$44,203.50
    360.52%$51,480.00$50,242.50$49,170.00$48,138.75$47,124.00$46,117.50$45,115.71$44,116.88$43,120.00$42,124.50
    370.49%$49,005.00$48,015.00$47,025.00$46,035.00$45,045.00$44,055.00$43,065.00$42,075.00$41,085.00$40,095.00
    380.47%$47,025.00$46,035.00$45,045.00$44,055.00$43,065.00$42,075.00$41,085.00$40,095.00$39,105.00$38,115.00
    390.46%$45,045.00$44,055.00$43,065.00$42,075.00$41,085.00$40,095.00$39,105.00$38,115.00$37,125.00$36,174.60
    400.43%$43,065.00$42,075.00$41,085.00$40,095.00$39,105.00$38,115.00$37,125.00$36,135.00$35,189.00$34,293.60
    410.41%$41,085.00$40,095.00$39,105.00$38,115.00$37,125.00$36,135.00$35,145.00$34,204.50$33,319.00$32,531.40
    420.40%$39,105.00$38,115.00$37,125.00$36,135.00$35,145.00$34,155.00$33,221.57$32,348.25$31,581.00$30,907.80
    430.38%$37,125.00$36,135.00$35,145.00$34,155.00$33,165.00$32,241.00$31,383.00$30,640.50$29,997.00$29,422.80
    440.35%$35,145.00$34,155.00$33,165.00$32,175.00$31,264.20$30,426.00$29,714.14$29,106.00$28,567.00$28,096.20
    450.34%$33,165.00$32,175.00$31,185.00$30,294.00$29,482.20$28,809.00$28,243.29$27,744.75$27,313.00$26,928.00
    460.32%$31,185.00$30,195.00$29,337.00$28,561.50$27,937.80$27,423.00$26,970.43$26,581.50$26,235.00$25,938.00
    470.29%$29,205.00$28,413.00$27,687.00$27,126.00$26,670.60$26,268.00$25,923.86$25,616.25$25,355.00$25,126.20
    480.28%$27,621.00$26,928.00$26,433.00$26,037.00$25,680.60$25,377.00$25,103.57$24,873.75$24,673.00$24,492.60
    490.27%$26,235.00$25,839.00$25,509.00$25,195.50$24,928.20$24,684.00$24,481.29$24,304.50$24,145.00$23,997.60
    500.26%$25,443.00$25,146.00$24,849.00$24,601.50$24,373.80$24,189.00$24,028.71$23,883.75$23,749.00$23,621.40
    510.25%$24,849.00$24,552.00$24,321.00$24,106.50$23,938.20$23,793.00$23,661.00$23,537.25$23,419.00$23,304.60
    520.24%$24,255.00$24,057.00$23,859.00$23,710.50$23,581.80$23,463.00$23,349.86$23,240.25$23,133.00$23,027.40
    530.24%$23,859.00$23,661.00$23,529.00$23,413.50$23,304.60$23,199.00$23,095.29$22,992.75$22,891.00$22,789.80
    540.24%$23,463.00$23,364.00$23,265.00$23,166.00$23,067.00$22,968.00$22,869.00$22,770.00$22,671.00$22,572.00
    550.23%$23,265.00$23,166.00$23,067.00$22,968.00$22,869.00$22,770.00$22,671.00$22,572.00$22,473.00$22,374.00
    560.23%$23,067.00$22,968.00$22,869.00$22,770.00$22,671.00$22,572.00$22,473.00$22,374.00$22,275.00$22,176.00
    570.23%$22,869.00$22,770.00$22,671.00$22,572.00$22,473.00$22,374.00$22,275.00$22,176.00$22,077.00$21,978.00
    580.23%$22,671.00$22,572.00$22,473.00$22,374.00$22,275.00$22,176.00$22,077.00$21,978.00$21,879.00$21,780.00
    590.23%$22,473.00$22,374.00$22,275.00$22,176.00$22,077.00$21,978.00$21,879.00$21,780.00$21,681.00$21,582.00
    600.23%$22,275.00$22,176.00$22,077.00$21,978.00$21,879.00$21,780.00$21,681.00$21,582.00$21,483.00$21,384.00
    610.22%$22,077.00$21,978.00$21,879.00$21,780.00$21,681.00$21,582.00$21,483.00$21,384.00$21,285.00$21,186.00
    620.22%$21,879.00$21,780.00$21,681.00$21,582.00$21,483.00$21,384.00$21,285.00$21,186.00$21,087.00$20,988.00
    630.22%$21,681.00$21,582.00$21,483.00$21,384.00$21,285.00$21,186.00$21,087.00$20,988.00$20,889.00$20,790.00
    640.22%$21,483.00$21,384.00$21,285.00$21,186.00$21,087.00$20,988.00$20,889.00$20,790.00$20,691.00$20,592.00
    650.21%$21,285.00$21,186.00$21,087.00$20,988.00$20,889.00$20,790.00$20,691.00$20,592.00$20,493.00$20,394.00
    660.21%$21,087.00$20,988.00$20,889.00$20,790.00$20,691.00$20,592.00$20,493.00$20,394.00$20,295.00$20,196.00
    670.21%$20,889.00$20,790.00$20,691.00$20,592.00$20,493.00$20,394.00$20,295.00$20,196.00$20,097.00$19,998.00
    680.21%$20,691.00$20,592.00$20,493.00$20,394.00$20,295.00$20,196.00$20,097.00$19,998.00$19,899.00$19,800.00
    690.21%$20,493.00$20,394.00$20,295.00$20,196.00$20,097.00$19,998.00$19,899.00$19,800.00$19,701.00$19,602.00
    700.20%$20,295.00$20,196.00$20,097.00$19,998.00$19,899.00$19,800.00$19,701.00$19,602.00$19,503.00$19,404.00
    710.20%$20,097.00$19,998.00$19,899.00$19,800.00$19,701.00$19,602.00$19,503.00$19,404.00$19,305.00$19,206.00
    720.20%$19,899.00$19,800.00$19,701.00$19,602.00$19,503.00$19,404.00$19,305.00$19,206.00$19,107.00$19,008.00
    730.20%$19,701.00$19,602.00$19,503.00$19,404.00$19,305.00$19,206.00$19,107.00$19,008.00$18,909.00$18,810.00
    740.20%$19,503.00$19,404.00$19,305.00$19,206.00$19,107.00$19,008.00$18,909.00$18,810.00$18,711.00$18,612.00
    750.20%$19,305.00$19,206.00$19,107.00$19,008.00$18,909.00$18,810.00$18,711.00$18,612.00$18,513.00$18,414.00
    760.19%$19,107.00$19,008.00$18,909.00$18,810.00$18,711.00$18,612.00$18,513.00$18,414.00$18,315.00$18,216.00
    770.19%$18,909.00$18,810.00$18,711.00$18,612.00$18,513.00$18,414.00$18,315.00$18,216.00$18,117.00$18,018.00
    780.19%$18,711.00$18,612.00$18,513.00$18,414.00$18,315.00$18,216.00$18,117.00$18,018.00$17,919.00$17,820.00
    790.19%$18,513.00$18,414.00$18,315.00$18,216.00$18,117.00$18,018.00$17,919.00$17,820.00$17,721.00$17,622.00
    800.18%$18,315.00$18,216.00$18,117.00$18,018.00$17,919.00$17,820.00$17,721.00$17,622.00$17,523.00$17,424.00
    810.18%$18,117.00$18,018.00$17,919.00$17,820.00$17,721.00$17,622.00$17,523.00$17,424.00$17,325.00$17,226.00
    820.18%$17,919.00$17,820.00$17,721.00$17,622.00$17,523.00$17,424.00$17,325.00$17,226.00$17,127.00
    830.18%$17,721.00$17,622.00$17,523.00$17,424.00$17,325.00$17,226.00$17,127.00$17,028.00
    840.18%$17,523.00$17,424.00$17,325.00$17,226.00$17,127.00$17,028.00$16,929.00
    850.17%$17,325.00$17,226.00$17,127.00$17,028.00$16,929.00$16,830.00
    860.17%$17,127.00$17,028.00$16,929.00$16,830.00$16,731.00
    870.17%$16,929.00$16,830.00$16,731.00$16,632.00
    880.17%$16,731.00$16,632.00$16,533.00
    890.17%$16,533.00$16,434.00
    900.17%$16,335.00

    Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA TOUR has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.

    Official

    THE CJ CUP Byron Nelson

    1

    Wyndham Clark
    USA
    W. Clark
    Tot
    -30
    R4
    -11

    -30

    2

    Si Woo Kim
    KOR
    S.W. Kim
    Tot
    -27
    R4
    -6

    -27

    3

    Scottie Scheffler
    USA
    S. Scheffler
    Tot
    -25
    R4
    -6

    -25

    4

    Jackson Suber
    USA
    J. Suber
    Tot
    -23
    R4
    -8

    -23

    5

    Keith Mitchell
    USA
    K. Mitchell
    Tot
    -22
    R4
    -7

    -22

    T6

    Tony Finau
    USA
    T. Finau
    Tot
    -20
    R4
    -6

    -20

