Purse breakdown: THE CJ CUP Byron Nelson

Scottie Scheffler's Round 4 highlights from THE CJ CUP

    The PGA TOUR heads to McKinney, Texas, this week for THE CJ CUP Byron Nelson. TPC Craig Ranch will host, with $10.3 million up for grabs. See below for the full purse breakdown.

    Pos.Pct.Amount2 Tied3 Tied4 Tied5 Tied6 Tied7 Tied8 Tied9 Tied10 Tied
    118.00%$1,854,000.00
    210.90%$1,122,700.00$916,700.00$779,366.67$690,100.00$626,755.00$580,233.33$543,325.00$513,068.75$487,247.22$464,530.00
    36.90%$710,700.00$607,700.00$545,900.00$502,768.75$471,740.00$446,762.50$425,978.57$407,815.63$391,400.00$376,207.50
    44.90%$504,700.00$463,500.00$433,458.33$412,000.00$393,975.00$378,525.00$364,546.43$351,487.50$339,041.67$327,025.00
    54.10%$422,300.00$397,837.50$381,100.00$366,293.75$353,290.00$341,187.50$329,600.00$318,334.38$307,283.33$296,382.50
    63.62%$373,375.00$360,500.00$347,625.00$336,037.50$324,965.00$314,150.00$303,482.14$292,906.25$282,391.67$272,950.00
    73.38%$347,625.00$334,750.00$323,591.67$312,862.50$302,305.00$291,833.33$281,410.71$271,018.75$261,791.67$253,380.00
    83.12%$321,875.00$311,575.00$301,275.00$290,975.00$280,675.00$270,375.00$260,075.00$251,062.50$242,908.33$235,355.00
    92.92%$301,275.00$290,975.00$280,675.00$270,375.00$260,075.00$249,775.00$240,946.43$233,037.50$225,741.67$218,875.00
    102.73%$280,675.00$270,375.00$260,075.00$249,775.00$239,475.00$230,891.67$223,289.29$216,300.00$209,719.44$203,425.00
    112.52%$260,075.00$249,775.00$239,475.00$229,175.00$220,935.00$213,725.00$207,103.57$200,850.00$194,841.67$189,005.00
    122.33%$239,475.00$229,175.00$218,875.00$211,150.00$204,455.00$198,275.00$192,389.29$186,687.50$181,108.33$175,615.00
    132.12%$218,875.00$208,575.00$201,708.33$195,700.00$190,035.00$184,541.67$179,146.43$173,812.50$168,519.44$163,255.00
    141.93%$198,275.00$193,125.00$187,975.00$182,825.00$177,675.00$172,525.00$167,375.00$162,225.00$157,075.00$152,131.00
    151.82%$187,975.00$182,825.00$177,675.00$172,525.00$167,375.00$162,225.00$157,075.00$151,925.00$147,003.89$142,243.00
    161.73%$177,675.00$172,525.00$167,375.00$162,225.00$157,075.00$151,925.00$146,775.00$141,882.50$137,161.67$132,561.00
    171.62%$167,375.00$162,225.00$157,075.00$151,925.00$146,775.00$141,625.00$136,769.29$132,097.50$127,548.33$123,085.00
    181.52%$157,075.00$151,925.00$146,775.00$141,625.00$136,475.00$131,668.33$127,057.86$122,570.00$118,163.89$114,330.00
    191.43%$146,775.00$141,625.00$136,475.00$131,325.00$126,587.00$122,055.00$117,640.71$113,300.00$109,580.56$106,296.00
    201.32%$136,475.00$131,325.00$126,175.00$121,540.00$117,111.00$112,785.00$108,517.86$104,931.25$101,798.33$98,983.00
    211.23%$126,175.00$121,025.00$116,561.67$112,270.00$108,047.00$103,858.33$100,425.00$97,463.75$94,817.22$92,391.00
    221.12%$115,875.00$111,755.00$107,635.00$103,515.00$99,395.00$96,133.33$93,362.14$90,897.50$88,637.22$86,520.00
    231.04%$107,635.00$103,515.00$99,395.00$95,275.00$92,185.00$89,610.00$87,329.29$85,232.50$83,258.33$81,370.00
    240.96%$99,395.00$95,275.00$91,155.00$88,322.50$86,005.00$83,945.00$82,032.14$80,211.25$78,451.67$76,735.00
    250.89%$91,155.00$87,035.00$84,631.67$82,657.50$80,855.00$79,138.33$77,470.71$75,833.75$74,217.22$72,666.50
    260.81%$82,915.00$81,370.00$79,825.00$78,280.00$76,735.00$75,190.00$73,645.00$72,100.00$70,612.22$69,164.50
    270.78%$79,825.00$78,280.00$76,735.00$75,190.00$73,645.00$72,100.00$70,555.00$69,074.38$67,636.67$66,229.00
    280.74%$76,735.00$75,190.00$73,645.00$72,100.00$70,555.00$69,010.00$67,538.57$66,113.13$64,718.33$63,345.00
    290.71%$73,645.00$72,100.00$70,555.00$69,010.00$67,465.00$66,005.83$64,595.71$63,216.25$61,857.22$60,564.00
    300.69%$70,555.00$69,010.00$67,465.00$65,920.00$64,478.00$63,087.50$61,726.43$60,383.75$59,110.56$57,886.00
    310.66%$67,465.00$65,920.00$64,375.00$62,958.75$61,594.00$60,255.00$58,930.71$57,680.00$56,478.33$55,311.00
    320.62%$64,375.00$62,830.00$61,456.67$60,126.25$58,813.00$57,508.33$56,282.14$55,105.00$53,960.56$52,839.00
    330.59%$61,285.00$59,997.50$58,710.00$57,422.50$56,135.00$54,933.33$53,780.71$52,658.75$51,557.22$50,470.00
    340.57%$58,710.00$57,422.50$56,135.00$54,847.50$53,663.00$52,530.00$51,426.43$50,341.25$49,268.33$48,204.00
    350.55%$56,135.00$54,847.50$53,560.00$52,401.25$51,294.00$50,212.50$49,145.71$48,088.13$47,036.67$45,989.50
    360.52%$53,560.00$52,272.50$51,156.67$50,083.75$49,028.00$47,980.83$46,938.57$45,899.38$44,862.22$43,826.50
    370.49%$50,985.00$49,955.00$48,925.00$47,895.00$46,865.00$45,835.00$44,805.00$43,775.00$42,745.00$41,715.00
    380.47%$48,925.00$47,895.00$46,865.00$45,835.00$44,805.00$43,775.00$42,745.00$41,715.00$40,685.00$39,655.00
    390.46%$46,865.00$45,835.00$44,805.00$43,775.00$42,745.00$41,715.00$40,685.00$39,655.00$38,625.00$37,636.20
    400.43%$44,805.00$43,775.00$42,745.00$41,715.00$40,685.00$39,655.00$38,625.00$37,595.00$36,610.78$35,679.20
    410.41%$42,745.00$41,715.00$40,685.00$39,655.00$38,625.00$37,595.00$36,565.00$35,586.50$34,665.22$33,845.80
    420.40%$40,685.00$39,655.00$38,625.00$37,595.00$36,565.00$35,535.00$34,563.86$33,655.25$32,857.00$32,156.60
    430.38%$38,625.00$37,595.00$36,565.00$35,535.00$34,505.00$33,543.67$32,651.00$31,878.50$31,209.00$30,611.60
    440.35%$36,565.00$35,535.00$34,505.00$33,475.00$32,527.40$31,655.33$30,914.71$30,282.00$29,721.22$29,231.40
    450.34%$34,505.00$33,475.00$32,445.00$31,518.00$30,673.40$29,973.00$29,384.43$28,865.75$28,416.56$28,016.00
    460.32%$32,445.00$31,415.00$30,522.33$29,715.50$29,066.60$28,531.00$28,060.14$27,655.50$27,295.00$26,986.00
    470.29%$30,385.00$29,561.00$28,805.67$28,222.00$27,748.20$27,329.33$26,971.29$26,651.25$26,379.44$26,141.40
    480.28%$28,737.00$28,016.00$27,501.00$27,089.00$26,718.20$26,402.33$26,117.86$25,878.75$25,669.89$25,482.20
    490.27%$27,295.00$26,883.00$26,539.67$26,213.50$25,935.40$25,681.33$25,470.43$25,286.50$25,120.56$24,967.20
    500.26%$26,471.00$26,162.00$25,853.00$25,595.50$25,358.60$25,166.33$24,999.57$24,848.75$24,708.56$24,575.80
    510.25%$25,853.00$25,544.00$25,303.67$25,080.50$24,905.40$24,754.33$24,617.00$24,488.25$24,365.22$24,246.20
    520.24%$25,235.00$25,029.00$24,823.00$24,668.50$24,534.60$24,411.00$24,293.29$24,179.25$24,067.67$23,957.80
    530.24%$24,823.00$24,617.00$24,479.67$24,359.50$24,246.20$24,136.33$24,028.43$23,921.75$23,815.89$23,710.60
    540.24%$24,411.00$24,308.00$24,205.00$24,102.00$23,999.00$23,896.00$23,793.00$23,690.00$23,587.00$23,484.00
    550.23%$24,205.00$24,102.00$23,999.00$23,896.00$23,793.00$23,690.00$23,587.00$23,484.00$23,381.00$23,278.00
    560.23%$23,999.00$23,896.00$23,793.00$23,690.00$23,587.00$23,484.00$23,381.00$23,278.00$23,175.00$23,072.00
    570.23%$23,793.00$23,690.00$23,587.00$23,484.00$23,381.00$23,278.00$23,175.00$23,072.00$22,969.00$22,866.00
    580.23%$23,587.00$23,484.00$23,381.00$23,278.00$23,175.00$23,072.00$22,969.00$22,866.00$22,763.00$22,660.00
    590.23%$23,381.00$23,278.00$23,175.00$23,072.00$22,969.00$22,866.00$22,763.00$22,660.00$22,557.00$22,454.00
    600.23%$23,175.00$23,072.00$22,969.00$22,866.00$22,763.00$22,660.00$22,557.00$22,454.00$22,351.00$22,248.00
    610.22%$22,969.00$22,866.00$22,763.00$22,660.00$22,557.00$22,454.00$22,351.00$22,248.00$22,145.00$22,042.00
    620.22%$22,763.00$22,660.00$22,557.00$22,454.00$22,351.00$22,248.00$22,145.00$22,042.00$21,939.00$21,836.00
    630.22%$22,557.00$22,454.00$22,351.00$22,248.00$22,145.00$22,042.00$21,939.00$21,836.00$21,733.00$21,630.00
    640.22%$22,351.00$22,248.00$22,145.00$22,042.00$21,939.00$21,836.00$21,733.00$21,630.00$21,527.00$21,424.00
    650.21%$22,145.00$22,042.00$21,939.00$21,836.00$21,733.00$21,630.00$21,527.00$21,424.00$21,321.00$21,218.00
    660.21%$21,939.00$21,836.00$21,733.00$21,630.00$21,527.00$21,424.00$21,321.00$21,218.00$21,115.00$21,012.00
    670.21%$21,733.00$21,630.00$21,527.00$21,424.00$21,321.00$21,218.00$21,115.00$21,012.00$20,909.00$20,806.00
    680.21%$21,527.00$21,424.00$21,321.00$21,218.00$21,115.00$21,012.00$20,909.00$20,806.00$20,703.00$20,600.00
    690.21%$21,321.00$21,218.00$21,115.00$21,012.00$20,909.00$20,806.00$20,703.00$20,600.00$20,497.00$20,394.00
    700.20%$21,115.00$21,012.00$20,909.00$20,806.00$20,703.00$20,600.00$20,497.00$20,394.00$20,291.00$20,188.00
    710.20%$20,909.00$20,806.00$20,703.00$20,600.00$20,497.00$20,394.00$20,291.00$20,188.00$20,085.00$19,982.00
    720.20%$20,703.00$20,600.00$20,497.00$20,394.00$20,291.00$20,188.00$20,085.00$19,982.00$19,879.00$19,776.00
    730.20%$20,497.00$20,394.00$20,291.00$20,188.00$20,085.00$19,982.00$19,879.00$19,776.00$19,673.00$19,570.00
    740.20%$20,291.00$20,188.00$20,085.00$19,982.00$19,879.00$19,776.00$19,673.00$19,570.00$19,467.00$19,364.00
    750.20%$20,085.00$19,982.00$19,879.00$19,776.00$19,673.00$19,570.00$19,467.00$19,364.00$19,261.00$19,158.00
    760.19%$19,879.00$19,776.00$19,673.00$19,570.00$19,467.00$19,364.00$19,261.00$19,158.00$19,055.00$18,952.00
    770.19%$19,673.00$19,570.00$19,467.00$19,364.00$19,261.00$19,158.00$19,055.00$18,952.00$18,849.00$18,746.00
    780.19%$19,467.00$19,364.00$19,261.00$19,158.00$19,055.00$18,952.00$18,849.00$18,746.00$18,643.00$18,540.00
    790.19%$19,261.00$19,158.00$19,055.00$18,952.00$18,849.00$18,746.00$18,643.00$18,540.00$18,437.00$18,334.00
    800.18%$19,055.00$18,952.00$18,849.00$18,746.00$18,643.00$18,540.00$18,437.00$18,334.00$18,231.00$18,128.00
    810.18%$18,849.00$18,746.00$18,643.00$18,540.00$18,437.00$18,334.00$18,231.00$18,128.00$18,025.00$17,922.00
    820.18%$18,643.00$18,540.00$18,437.00$18,334.00$18,231.00$18,128.00$18,025.00$17,922.00$17,819.00
    830.18%$18,437.00$18,334.00$18,231.00$18,128.00$18,025.00$17,922.00$17,819.00$17,716.00
    840.18%$18,231.00$18,128.00$18,025.00$17,922.00$17,819.00$17,716.00$17,613.00
    850.17%$18,025.00$17,922.00$17,819.00$17,716.00$17,613.00$17,510.00
    860.17%$17,819.00$17,716.00$17,613.00$17,510.00$17,407.00
    870.17%$17,613.00$17,510.00$17,407.00$17,304.00
    880.17%$17,407.00$17,304.00$17,201.00
    890.17%$17,201.00$17,098.00
    900.17%$16,995.00

    Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA TOUR has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.

