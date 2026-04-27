PGA TOURLeaderboardWatch & ListenNewsFedExCupSchedulePlayersStatsFantasy & BettingSignature EventsAon Better DecisionsDP World Tour Eligibility RankingsHow It WorksPGA TOUR TrainingTicketsShopPGA TOURPGA TOUR ChampionsKorn Ferry TourPGA TOUR AmericasPGA TOUR UniversityDP World TourLPGA TOURTGL
6H AGO

Purse breakdown: Cadillac Championship

1 Min Read

Latest

Golf Is Hard: Trump National Doral's Blue Monster Course

    The PGA TOUR heads to Miami this week for the Cadillac Championship. Trump National Doral's Blue Monster Course will host, with $20 million up for grabs. See below for the full purse breakdown.

    Pos.Pct.Amount2 Tied3 Tied4 Tied5 Tied6 Tied7 Tied8 Tied9 Tied10 Tied
    118.00%$3,600,000.00
    210.80%$2,160,000.00$1,760,000.00$1,493,333.33$1,320,000.00$1,200,000.00$1,111,666.67$1,041,428.57$983,750.00$934,444.44$891,000.00
    36.80%$1,360,000.00$1,160,000.00$1,040,000.00$960,000.00$902,000.00$855,000.00$815,714.29$781,250.00$750,000.00$721,000.00
    44.80%$960,000.00$880,000.00$826,666.67$787,500.00$754,000.00$725,000.00$698,571.43$673,750.00$650,000.00$627,000.00
    54.00%$800,000.00$760,000.00$730,000.00$702,500.00$678,000.00$655,000.00$632,857.14$611,250.00$590,000.00$569,000.00
    63.60%$720,000.00$695,000.00$670,000.00$647,500.00$626,000.00$605,000.00$584,285.71$563,750.00$543,333.33$525,000.00
    73.35%$670,000.00$645,000.00$623,333.33$602,500.00$582,000.00$561,666.67$541,428.57$521,250.00$503,333.33$487,000.00
    83.10%$620,000.00$600,000.00$580,000.00$560,000.00$540,000.00$520,000.00$500,000.00$482,500.00$466,666.67$452,000.00
    92.90%$580,000.00$560,000.00$540,000.00$520,000.00$500,000.00$480,000.00$462,857.14$447,500.00$433,333.33$420,000.00
    102.70%$540,000.00$520,000.00$500,000.00$480,000.00$460,000.00$443,333.33$428,571.43$415,000.00$402,222.22$390,000.00
    112.50%$500,000.00$480,000.00$460,000.00$440,000.00$424,000.00$410,000.00$397,142.86$385,000.00$373,333.33$362,000.00
    122.30%$460,000.00$440,000.00$420,000.00$405,000.00$392,000.00$380,000.00$368,571.43$357,500.00$346,666.67$336,000.00
    132.10%$420,000.00$400,000.00$386,666.67$375,000.00$364,000.00$353,333.33$342,857.14$332,500.00$322,222.22$312,300.00
    141.90%$380,000.00$370,000.00$360,000.00$350,000.00$340,000.00$330,000.00$320,000.00$310,000.00$300,333.33$291,050.00
    151.80%$360,000.00$350,000.00$340,000.00$330,000.00$320,000.00$310,000.00$300,000.00$290,375.00$281,166.67$272,050.00
    161.70%$340,000.00$330,000.00$320,000.00$310,000.00$300,000.00$290,000.00$280,428.57$271,312.50$262,277.78$253,550.00
    171.60%$320,000.00$310,000.00$300,000.00$290,000.00$280,000.00$270,500.00$261,500.00$252,562.50$243,944.44$235,450.00
    181.50%$300,000.00$290,000.00$280,000.00$270,000.00$260,600.00$251,750.00$242,928.57$234,437.50$226,055.56$218,700.00
    191.40%$280,000.00$270,000.00$260,000.00$250,750.00$242,100.00$233,416.67$225,071.43$216,812.50$209,666.67$203,300.00
    201.30%$260,000.00$250,000.00$241,000.00$232,625.00$224,100.00$215,916.67$207,785.71$200,875.00$194,777.78$189,300.00
    211.20%$240,000.00$231,500.00$223,500.00$215,125.00$207,100.00$199,083.33$192,428.57$186,625.00$181,444.44$176,700.00
    221.11%$223,000.00$215,250.00$206,833.33$198,875.00$190,900.00$184,500.00$179,000.00$174,125.00$169,666.67$165,550.00
    231.04%$207,500.00$198,750.00$190,833.33$182,875.00$176,800.00$171,666.67$167,142.86$163,000.00$159,166.67$155,500.00
    240.95%$190,000.00$182,500.00$174,666.67$169,125.00$164,500.00$160,416.67$156,642.86$153,125.00$149,722.22$146,400.00
    250.88%$175,000.00$167,000.00$162,166.67$158,125.00$154,500.00$151,083.33$147,857.14$144,687.50$141,555.56$138,500.00
    260.80%$159,000.00$155,750.00$152,500.00$149,375.00$146,300.00$143,333.33$140,357.14$137,375.00$134,444.44$131,650.00
    270.76%$152,500.00$149,250.00$146,166.67$143,125.00$140,200.00$137,250.00$134,285.71$131,375.00$128,611.11$125,900.00
    280.73%$146,000.00$143,000.00$140,000.00$137,125.00$134,200.00$131,250.00$128,357.14$125,625.00$122,944.44$120,300.00
    290.70%$140,000.00$137,000.00$134,166.67$131,250.00$128,300.00$125,416.67$122,714.29$120,062.50$117,444.44$114,950.00
    300.67%$134,000.00$131,250.00$128,333.33$125,375.00$122,500.00$119,833.33$117,214.29$114,625.00$112,166.67$109,800.00
    310.64%$128,500.00$125,500.00$122,500.00$119,625.00$117,000.00$114,416.67$111,857.14$109,437.50$107,111.11$104,800.00
    320.61%$122,500.00$119,500.00$116,666.67$114,125.00$111,600.00$109,083.33$106,714.29$104,437.50$102,166.67$99,950.00
    330.58%$116,500.00$113,750.00$111,333.33$108,875.00$106,400.00$104,083.33$101,857.14$99,625.00$97,444.44$95,300.00
    340.56%$111,000.00$108,750.00$106,333.33$103,875.00$101,600.00$99,416.67$97,214.29$95,062.50$92,944.44$90,850.00
    350.53%$106,500.00$104,000.00$101,500.00$99,250.00$97,100.00$94,916.67$92,785.71$90,687.50$88,611.11$86,550.00
    360.51%$101,500.00$99,000.00$96,833.33$94,750.00$92,600.00$90,500.00$88,428.57$86,375.00$84,333.33$82,300.00
    370.48%$96,500.00$94,500.00$92,500.00$90,375.00$88,300.00$86,250.00$84,214.29$82,187.50$80,166.67$78,150.00
    380.46%$92,500.00$90,500.00$88,333.33$86,250.00$84,200.00$82,166.67$80,142.86$78,125.00$76,111.11$74,100.00
    390.44%$88,500.00$86,250.00$84,166.67$82,125.00$80,100.00$78,083.33$76,071.43$74,062.50$72,055.56$70,150.00
    400.42%$84,000.00$82,000.00$80,000.00$78,000.00$76,000.00$74,000.00$72,000.00$70,000.00$68,111.11$66,300.00
    410.40%$80,000.00$78,000.00$76,000.00$74,000.00$72,000.00$70,000.00$68,000.00$66,125.00$64,333.33$62,800.00
    420.38%$76,000.00$74,000.00$72,000.00$70,000.00$68,000.00$66,000.00$64,142.86$62,375.00$60,888.89$59,600.00
    430.36%$72,000.00$70,000.00$68,000.00$66,000.00$64,000.00$62,166.67$60,428.57$59,000.00$57,777.78$56,700.00
    440.34%$68,000.00$66,000.00$64,000.00$62,000.00$60,200.00$58,500.00$57,142.86$56,000.00$55,000.00$54,100.00
    450.32%$64,000.00$62,000.00$60,000.00$58,250.00$56,600.00$55,333.33$54,285.71$53,375.00$52,555.56$51,900.00
    460.30%$60,000.00$58,000.00$56,333.33$54,750.00$53,600.00$52,666.67$51,857.14$51,125.00$50,555.56$50,050.00
    470.28%$56,000.00$54,500.00$53,000.00$52,000.00$51,200.00$50,500.00$49,857.14$49,375.00$48,944.44$48,550.00
    480.27%$53,000.00$51,500.00$50,666.67$50,000.00$49,400.00$48,833.33$48,428.57$48,062.50$47,722.22$47,400.00
    490.25%$50,000.00$49,500.00$49,000.00$48,500.00$48,000.00$47,666.67$47,357.14$47,062.50$46,777.78$46,500.00
    500.24%$49,000.00$48,500.00$48,000.00$47,500.00$47,200.00$46,916.67$46,642.86$46,375.00$46,111.11$45,850.00
    510.24%$48,000.00$47,500.00$47,000.00$46,750.00$46,500.00$46,250.00$46,000.00$45,750.00$45,500.00$45,250.00
    520.23%$47,000.00$46,500.00$46,333.33$46,125.00$45,900.00$45,666.67$45,428.57$45,187.50$44,944.44$44,700.00
    530.23%$46,000.00$46,000.00$45,833.33$45,625.00$45,400.00$45,166.67$44,928.57$44,687.50$44,444.44$44,200.00
    540.23%$46,000.00$45,750.00$45,500.00$45,250.00$45,000.00$44,750.00$44,500.00$44,250.00$44,000.00$43,750.00
    550.23%$45,500.00$45,250.00$45,000.00$44,750.00$44,500.00$44,250.00$44,000.00$43,750.00$43,500.00$43,250.00
    560.23%$45,000.00$44,750.00$44,500.00$44,250.00$44,000.00$43,750.00$43,500.00$43,250.00$43,000.00$42,750.00
    570.22%$44,500.00$44,250.00$44,000.00$43,750.00$43,500.00$43,250.00$43,000.00$42,750.00$42,500.00$42,250.00
    580.22%$44,000.00$43,750.00$43,500.00$43,250.00$43,000.00$42,750.00$42,500.00$42,250.00$42,000.00$41,750.00
    590.22%$43,500.00$43,250.00$43,000.00$42,750.00$42,500.00$42,250.00$42,000.00$41,750.00$41,500.00$41,250.00
    600.21%$43,000.00$42,750.00$42,500.00$42,250.00$42,000.00$41,750.00$41,500.00$41,250.00$41,000.00$40,700.00
    610.21%$42,500.00$42,250.00$42,000.00$41,750.00$41,500.00$41,250.00$41,000.00$40,750.00$40,444.44$40,150.00
    620.21%$42,000.00$41,750.00$41,500.00$41,250.00$41,000.00$40,750.00$40,500.00$40,187.50$39,888.89$39,600.00
    630.21%$41,500.00$41,250.00$41,000.00$40,750.00$40,500.00$40,250.00$39,928.57$39,625.00$39,333.33$39,000.00
    640.20%$41,000.00$40,750.00$40,500.00$40,250.00$40,000.00$39,666.67$39,357.14$39,062.50$38,722.22
    650.20%$40,500.00$40,250.00$40,000.00$39,750.00$39,400.00$39,083.33$38,785.71$38,437.50
    660.20%$40,000.00$39,750.00$39,500.00$39,125.00$38,800.00$38,500.00$38,142.86
    670.20%$39,500.00$39,250.00$38,833.33$38,500.00$38,200.00$37,833.33
    680.20%$39,000.00$38,500.00$38,166.67$37,875.00$37,500.00
    690.19%$38,000.00$37,750.00$37,500.00$37,125.00
    700.19%$37,500.00$37,250.00$36,833.33
    710.18%$37,000.00$36,500.00
    720.18%$36,000.00

    Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA TOUR has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.

    More News

    View All News

    Image for article.
    Apr 27, 2026

    Latest
    Image for article.
    Apr 27, 2026

    Betting Profile
    Image for article.
    Apr 27, 2026

    Betting Profile