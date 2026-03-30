Purse breakdown: Valero Texas Open

Mic'd up with Valero winner Brian Harman

    The PGA TOUR heads to San Antonio this week for the Valero Texas Open. The Oaks Course at TPC San Antonio will host, with $9.8 million up for grabs. See below for the full purse breakdown.

    Pos.Pct.Amount2 Tied3 Tied4 Tied5 Tied6 Tied7 Tied8 Tied9 Tied10 Tied
    118.00%$1,764,000.00
    210.90%$1,068,200.00$872,200.00$741,533.33$656,600.00$596,330.00$552,066.67$516,950.00$488,162.50$463,594.44$441,980.00
    36.90%$676,200.00$578,200.00$519,400.00$478,362.50$448,840.00$425,075.00$405,300.00$388,018.75$372,400.00$357,945.00
    44.90%$480,200.00$441,000.00$412,416.67$392,000.00$374,850.00$360,150.00$346,850.00$334,425.00$322,583.33$311,150.00
    54.10%$401,800.00$378,525.00$362,600.00$348,512.50$336,140.00$324,625.00$313,600.00$302,881.25$292,366.67$281,995.00
    63.62%$355,250.00$343,000.00$330,750.00$319,725.00$309,190.00$298,900.00$288,750.00$278,687.50$268,683.33$259,700.00
    73.38%$330,750.00$318,500.00$307,883.33$297,675.00$287,630.00$277,666.67$267,750.00$257,862.50$249,083.33$241,080.00
    83.12%$306,250.00$296,450.00$286,650.00$276,850.00$267,050.00$257,250.00$247,450.00$238,875.00$231,116.67$223,930.00
    92.92%$286,650.00$276,850.00$267,050.00$257,250.00$247,450.00$237,650.00$229,250.00$221,725.00$214,783.33$208,250.00
    102.73%$267,050.00$257,250.00$247,450.00$237,650.00$227,850.00$219,683.33$212,450.00$205,800.00$199,538.89$193,550.00
    112.52%$247,450.00$237,650.00$227,850.00$218,050.00$210,210.00$203,350.00$197,050.00$191,100.00$185,383.33$179,830.00
    122.33%$227,850.00$218,050.00$208,250.00$200,900.00$194,530.00$188,650.00$183,050.00$177,625.00$172,316.67$167,090.00
    132.12%$208,250.00$198,450.00$191,916.67$186,200.00$180,810.00$175,583.33$170,450.00$165,375.00$160,338.89$155,330.00
    141.93%$188,650.00$183,750.00$178,850.00$173,950.00$169,050.00$164,150.00$159,250.00$154,350.00$149,450.00$144,746.00
    151.82%$178,850.00$173,950.00$169,050.00$164,150.00$159,250.00$154,350.00$149,450.00$144,550.00$139,867.78$135,338.00
    161.73%$169,050.00$164,150.00$159,250.00$154,350.00$149,450.00$144,550.00$139,650.00$134,995.00$130,503.33$126,126.00
    171.62%$159,250.00$154,350.00$149,450.00$144,550.00$139,650.00$134,750.00$130,130.00$125,685.00$121,356.67$117,110.00
    181.52%$149,450.00$144,550.00$139,650.00$134,750.00$129,850.00$125,276.67$120,890.00$116,620.00$112,427.78$108,780.00
    191.43%$139,650.00$134,750.00$129,850.00$124,950.00$120,442.00$116,130.00$111,930.00$107,800.00$104,261.11$101,136.00
    201.32%$129,850.00$124,950.00$120,050.00$115,640.00$111,426.00$107,310.00$103,250.00$99,837.50$96,856.67$94,178.00
    211.23%$120,050.00$115,150.00$110,903.33$106,820.00$102,802.00$98,816.67$95,550.00$92,732.50$90,214.44$87,906.00
    221.12%$110,250.00$106,330.00$102,410.00$98,490.00$94,570.00$91,466.67$88,830.00$86,485.00$84,334.44$82,320.00
    231.04%$102,410.00$98,490.00$94,570.00$90,650.00$87,710.00$85,260.00$83,090.00$81,095.00$79,216.67$77,420.00
    240.96%$94,570.00$90,650.00$86,730.00$84,035.00$81,830.00$79,870.00$78,050.00$76,317.50$74,643.33$73,010.00
    250.89%$86,730.00$82,810.00$80,523.33$78,645.00$76,930.00$75,296.67$73,710.00$72,152.50$70,614.44$69,139.00
    260.81%$78,890.00$77,420.00$75,950.00$74,480.00$73,010.00$71,540.00$70,070.00$68,600.00$67,184.44$65,807.00
    270.78%$75,950.00$74,480.00$73,010.00$71,540.00$70,070.00$68,600.00$67,130.00$65,721.25$64,353.33$63,014.00
    280.74%$73,010.00$71,540.00$70,070.00$68,600.00$67,130.00$65,660.00$64,260.00$62,903.75$61,576.67$60,270.00
    290.71%$70,070.00$68,600.00$67,130.00$65,660.00$64,190.00$62,801.67$61,460.00$60,147.50$58,854.44$57,624.00
    300.69%$67,130.00$65,660.00$64,190.00$62,720.00$61,348.00$60,025.00$58,730.00$57,452.50$56,241.11$55,076.00
    310.66%$64,190.00$62,720.00$61,250.00$59,902.50$58,604.00$57,330.00$56,070.00$54,880.00$53,736.67$52,626.00
    320.62%$61,250.00$59,780.00$58,473.33$57,207.50$55,958.00$54,716.67$53,550.00$52,430.00$51,341.11$50,274.00
    330.59%$58,310.00$57,085.00$55,860.00$54,635.00$53,410.00$52,266.67$51,170.00$50,102.50$49,054.44$48,020.00
    340.57%$55,860.00$54,635.00$53,410.00$52,185.00$51,058.00$49,980.00$48,930.00$47,897.50$46,876.67$45,864.00
    350.55%$53,410.00$52,185.00$50,960.00$49,857.50$48,804.00$47,775.00$46,760.00$45,753.75$44,753.33$43,757.00
    360.52%$50,960.00$49,735.00$48,673.33$47,652.50$46,648.00$45,651.67$44,660.00$43,671.25$42,684.44$41,699.00
    370.49%$48,510.00$47,530.00$46,550.00$45,570.00$44,590.00$43,610.00$42,630.00$41,650.00$40,670.00$39,690.00
    380.47%$46,550.00$45,570.00$44,590.00$43,610.00$42,630.00$41,650.00$40,670.00$39,690.00$38,710.00$37,730.00
    390.46%$44,590.00$43,610.00$42,630.00$41,650.00$40,670.00$39,690.00$38,710.00$37,730.00$36,750.00$35,809.20
    400.43%$42,630.00$41,650.00$40,670.00$39,690.00$38,710.00$37,730.00$36,750.00$35,770.00$34,833.56$33,947.20
    410.41%$40,670.00$39,690.00$38,710.00$37,730.00$36,750.00$35,770.00$34,790.00$33,859.00$32,982.44$32,202.80
    420.40%$38,710.00$37,730.00$36,750.00$35,770.00$34,790.00$33,810.00$32,886.00$32,021.50$31,262.00$30,595.60
    430.38%$36,750.00$35,770.00$34,790.00$33,810.00$32,830.00$31,915.33$31,066.00$30,331.00$29,694.00$29,125.60
    440.35%$34,790.00$33,810.00$32,830.00$31,850.00$30,948.40$30,118.67$29,414.00$28,812.00$28,278.44$27,812.40
    450.34%$32,830.00$31,850.00$30,870.00$29,988.00$29,184.40$28,518.00$27,958.00$27,464.50$27,037.11$26,656.00
    460.32%$30,870.00$29,890.00$29,040.67$28,273.00$27,655.60$27,146.00$26,698.00$26,313.00$25,970.00$25,676.00
    470.29%$28,910.00$28,126.00$27,407.33$26,852.00$26,401.20$26,002.67$25,662.00$25,357.50$25,098.89$24,872.40
    480.28%$27,342.00$26,656.00$26,166.00$25,774.00$25,421.20$25,120.67$24,850.00$24,622.50$24,423.78$24,245.20
    490.27%$25,970.00$25,578.00$25,251.33$24,941.00$24,676.40$24,434.67$24,234.00$24,059.00$23,901.11$23,755.20
    500.26%$25,186.00$24,892.00$24,598.00$24,353.00$24,127.60$23,944.67$23,786.00$23,642.50$23,509.11$23,382.80
    510.25%$24,598.00$24,304.00$24,075.33$23,863.00$23,696.40$23,552.67$23,422.00$23,299.50$23,182.44$23,069.20
    520.24%$24,010.00$23,814.00$23,618.00$23,471.00$23,343.60$23,226.00$23,114.00$23,005.50$22,899.33$22,794.80
    530.24%$23,618.00$23,422.00$23,291.33$23,177.00$23,069.20$22,964.67$22,862.00$22,760.50$22,659.78$22,559.60
    540.24%$23,226.00$23,128.00$23,030.00$22,932.00$22,834.00$22,736.00$22,638.00$22,540.00$22,442.00$22,344.00
    550.23%$23,030.00$22,932.00$22,834.00$22,736.00$22,638.00$22,540.00$22,442.00$22,344.00$22,246.00$22,148.00
    560.23%$22,834.00$22,736.00$22,638.00$22,540.00$22,442.00$22,344.00$22,246.00$22,148.00$22,050.00$21,952.00
    570.23%$22,638.00$22,540.00$22,442.00$22,344.00$22,246.00$22,148.00$22,050.00$21,952.00$21,854.00$21,756.00
    580.23%$22,442.00$22,344.00$22,246.00$22,148.00$22,050.00$21,952.00$21,854.00$21,756.00$21,658.00$21,560.00
    590.23%$22,246.00$22,148.00$22,050.00$21,952.00$21,854.00$21,756.00$21,658.00$21,560.00$21,462.00$21,364.00
    600.23%$22,050.00$21,952.00$21,854.00$21,756.00$21,658.00$21,560.00$21,462.00$21,364.00$21,266.00$21,168.00
    610.22%$21,854.00$21,756.00$21,658.00$21,560.00$21,462.00$21,364.00$21,266.00$21,168.00$21,070.00$20,972.00
    620.22%$21,658.00$21,560.00$21,462.00$21,364.00$21,266.00$21,168.00$21,070.00$20,972.00$20,874.00$20,776.00
    630.22%$21,462.00$21,364.00$21,266.00$21,168.00$21,070.00$20,972.00$20,874.00$20,776.00$20,678.00$20,580.00
    640.22%$21,266.00$21,168.00$21,070.00$20,972.00$20,874.00$20,776.00$20,678.00$20,580.00$20,482.00$20,384.00
    650.21%$21,070.00$20,972.00$20,874.00$20,776.00$20,678.00$20,580.00$20,482.00$20,384.00$20,286.00$20,188.00
    660.21%$20,874.00$20,776.00$20,678.00$20,580.00$20,482.00$20,384.00$20,286.00$20,188.00$20,090.00$19,992.00
    670.21%$20,678.00$20,580.00$20,482.00$20,384.00$20,286.00$20,188.00$20,090.00$19,992.00$19,894.00$19,796.00
    680.21%$20,482.00$20,384.00$20,286.00$20,188.00$20,090.00$19,992.00$19,894.00$19,796.00$19,698.00$19,600.00
    690.21%$20,286.00$20,188.00$20,090.00$19,992.00$19,894.00$19,796.00$19,698.00$19,600.00$19,502.00$19,404.00
    700.20%$20,090.00$19,992.00$19,894.00$19,796.00$19,698.00$19,600.00$19,502.00$19,404.00$19,306.00$19,208.00
    710.20%$19,894.00$19,796.00$19,698.00$19,600.00$19,502.00$19,404.00$19,306.00$19,208.00$19,110.00$19,012.00
    720.20%$19,698.00$19,600.00$19,502.00$19,404.00$19,306.00$19,208.00$19,110.00$19,012.00$18,914.00$18,816.00
    730.20%$19,502.00$19,404.00$19,306.00$19,208.00$19,110.00$19,012.00$18,914.00$18,816.00$18,718.00$18,620.00
    740.20%$19,306.00$19,208.00$19,110.00$19,012.00$18,914.00$18,816.00$18,718.00$18,620.00$18,522.00$18,424.00
    750.20%$19,110.00$19,012.00$18,914.00$18,816.00$18,718.00$18,620.00$18,522.00$18,424.00$18,326.00$18,228.00
    760.19%$18,914.00$18,816.00$18,718.00$18,620.00$18,522.00$18,424.00$18,326.00$18,228.00$18,130.00$18,032.00
    770.19%$18,718.00$18,620.00$18,522.00$18,424.00$18,326.00$18,228.00$18,130.00$18,032.00$17,934.00$17,836.00
    780.19%$18,522.00$18,424.00$18,326.00$18,228.00$18,130.00$18,032.00$17,934.00$17,836.00$17,738.00$17,640.00
    790.19%$18,326.00$18,228.00$18,130.00$18,032.00$17,934.00$17,836.00$17,738.00$17,640.00$17,542.00$17,444.00
    800.18%$18,130.00$18,032.00$17,934.00$17,836.00$17,738.00$17,640.00$17,542.00$17,444.00$17,346.00$17,248.00
    810.18%$17,934.00$17,836.00$17,738.00$17,640.00$17,542.00$17,444.00$17,346.00$17,248.00$17,150.00$17,052.00
    820.18%$17,738.00$17,640.00$17,542.00$17,444.00$17,346.00$17,248.00$17,150.00$17,052.00$16,954.00
    830.18%$17,542.00$17,444.00$17,346.00$17,248.00$17,150.00$17,052.00$16,954.00$16,856.00
    840.18%$17,346.00$17,248.00$17,150.00$17,052.00$16,954.00$16,856.00$16,758.00
    850.17%$17,150.00$17,052.00$16,954.00$16,856.00$16,758.00$16,660.00
    860.17%$16,954.00$16,856.00$16,758.00$16,660.00$16,562.00
    870.17%$16,758.00$16,660.00$16,562.00$16,464.00
    880.17%$16,562.00$16,464.00$16,366.00
    890.17%$16,366.00$16,268.00
    900.17%$16,170.00

    Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA TOUR has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.

    1

    Gary Woodland
    USA
    G. Woodland
    Tot
    -21
    R4
    -3

    2

    Nicolai Højgaard
    DEN
    N. Højgaard
    Tot
    -16
    R4
    +1

    T3

    Johnny Keefer
    USA
    J. Keefer
    Tot
    -15
    R4
    -6

    T3

    Min Woo Lee
    AUS
    M. Lee
    Tot
    -15
    R4
    -3

    5

    Sam Stevens
    USA
    S. Stevens
    Tot
    -14
    R4
    -3

    T6

    Jake Knapp
    USA
    J. Knapp
    Tot
    -13
    R4
    -8

