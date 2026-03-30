Purse breakdown: Valero Texas Open
The PGA TOUR heads to San Antonio this week for the Valero Texas Open. The Oaks Course at TPC San Antonio will host, with $9.8 million up for grabs. See below for the full purse breakdown.
|Pos.
|Pct.
|Amount
|2 Tied
|3 Tied
|4 Tied
|5 Tied
|6 Tied
|7 Tied
|8 Tied
|9 Tied
|10 Tied
|1
|18.00%
|$1,764,000.00
|2
|10.90%
|$1,068,200.00
|$872,200.00
|$741,533.33
|$656,600.00
|$596,330.00
|$552,066.67
|$516,950.00
|$488,162.50
|$463,594.44
|$441,980.00
|3
|6.90%
|$676,200.00
|$578,200.00
|$519,400.00
|$478,362.50
|$448,840.00
|$425,075.00
|$405,300.00
|$388,018.75
|$372,400.00
|$357,945.00
|4
|4.90%
|$480,200.00
|$441,000.00
|$412,416.67
|$392,000.00
|$374,850.00
|$360,150.00
|$346,850.00
|$334,425.00
|$322,583.33
|$311,150.00
|5
|4.10%
|$401,800.00
|$378,525.00
|$362,600.00
|$348,512.50
|$336,140.00
|$324,625.00
|$313,600.00
|$302,881.25
|$292,366.67
|$281,995.00
|6
|3.62%
|$355,250.00
|$343,000.00
|$330,750.00
|$319,725.00
|$309,190.00
|$298,900.00
|$288,750.00
|$278,687.50
|$268,683.33
|$259,700.00
|7
|3.38%
|$330,750.00
|$318,500.00
|$307,883.33
|$297,675.00
|$287,630.00
|$277,666.67
|$267,750.00
|$257,862.50
|$249,083.33
|$241,080.00
|8
|3.12%
|$306,250.00
|$296,450.00
|$286,650.00
|$276,850.00
|$267,050.00
|$257,250.00
|$247,450.00
|$238,875.00
|$231,116.67
|$223,930.00
|9
|2.92%
|$286,650.00
|$276,850.00
|$267,050.00
|$257,250.00
|$247,450.00
|$237,650.00
|$229,250.00
|$221,725.00
|$214,783.33
|$208,250.00
|10
|2.73%
|$267,050.00
|$257,250.00
|$247,450.00
|$237,650.00
|$227,850.00
|$219,683.33
|$212,450.00
|$205,800.00
|$199,538.89
|$193,550.00
|11
|2.52%
|$247,450.00
|$237,650.00
|$227,850.00
|$218,050.00
|$210,210.00
|$203,350.00
|$197,050.00
|$191,100.00
|$185,383.33
|$179,830.00
|12
|2.33%
|$227,850.00
|$218,050.00
|$208,250.00
|$200,900.00
|$194,530.00
|$188,650.00
|$183,050.00
|$177,625.00
|$172,316.67
|$167,090.00
|13
|2.12%
|$208,250.00
|$198,450.00
|$191,916.67
|$186,200.00
|$180,810.00
|$175,583.33
|$170,450.00
|$165,375.00
|$160,338.89
|$155,330.00
|14
|1.93%
|$188,650.00
|$183,750.00
|$178,850.00
|$173,950.00
|$169,050.00
|$164,150.00
|$159,250.00
|$154,350.00
|$149,450.00
|$144,746.00
|15
|1.82%
|$178,850.00
|$173,950.00
|$169,050.00
|$164,150.00
|$159,250.00
|$154,350.00
|$149,450.00
|$144,550.00
|$139,867.78
|$135,338.00
|16
|1.73%
|$169,050.00
|$164,150.00
|$159,250.00
|$154,350.00
|$149,450.00
|$144,550.00
|$139,650.00
|$134,995.00
|$130,503.33
|$126,126.00
|17
|1.62%
|$159,250.00
|$154,350.00
|$149,450.00
|$144,550.00
|$139,650.00
|$134,750.00
|$130,130.00
|$125,685.00
|$121,356.67
|$117,110.00
|18
|1.52%
|$149,450.00
|$144,550.00
|$139,650.00
|$134,750.00
|$129,850.00
|$125,276.67
|$120,890.00
|$116,620.00
|$112,427.78
|$108,780.00
|19
|1.43%
|$139,650.00
|$134,750.00
|$129,850.00
|$124,950.00
|$120,442.00
|$116,130.00
|$111,930.00
|$107,800.00
|$104,261.11
|$101,136.00
|20
|1.32%
|$129,850.00
|$124,950.00
|$120,050.00
|$115,640.00
|$111,426.00
|$107,310.00
|$103,250.00
|$99,837.50
|$96,856.67
|$94,178.00
|21
|1.23%
|$120,050.00
|$115,150.00
|$110,903.33
|$106,820.00
|$102,802.00
|$98,816.67
|$95,550.00
|$92,732.50
|$90,214.44
|$87,906.00
|22
|1.12%
|$110,250.00
|$106,330.00
|$102,410.00
|$98,490.00
|$94,570.00
|$91,466.67
|$88,830.00
|$86,485.00
|$84,334.44
|$82,320.00
|23
|1.04%
|$102,410.00
|$98,490.00
|$94,570.00
|$90,650.00
|$87,710.00
|$85,260.00
|$83,090.00
|$81,095.00
|$79,216.67
|$77,420.00
|24
|0.96%
|$94,570.00
|$90,650.00
|$86,730.00
|$84,035.00
|$81,830.00
|$79,870.00
|$78,050.00
|$76,317.50
|$74,643.33
|$73,010.00
|25
|0.89%
|$86,730.00
|$82,810.00
|$80,523.33
|$78,645.00
|$76,930.00
|$75,296.67
|$73,710.00
|$72,152.50
|$70,614.44
|$69,139.00
|26
|0.81%
|$78,890.00
|$77,420.00
|$75,950.00
|$74,480.00
|$73,010.00
|$71,540.00
|$70,070.00
|$68,600.00
|$67,184.44
|$65,807.00
|27
|0.78%
|$75,950.00
|$74,480.00
|$73,010.00
|$71,540.00
|$70,070.00
|$68,600.00
|$67,130.00
|$65,721.25
|$64,353.33
|$63,014.00
|28
|0.74%
|$73,010.00
|$71,540.00
|$70,070.00
|$68,600.00
|$67,130.00
|$65,660.00
|$64,260.00
|$62,903.75
|$61,576.67
|$60,270.00
|29
|0.71%
|$70,070.00
|$68,600.00
|$67,130.00
|$65,660.00
|$64,190.00
|$62,801.67
|$61,460.00
|$60,147.50
|$58,854.44
|$57,624.00
|30
|0.69%
|$67,130.00
|$65,660.00
|$64,190.00
|$62,720.00
|$61,348.00
|$60,025.00
|$58,730.00
|$57,452.50
|$56,241.11
|$55,076.00
|31
|0.66%
|$64,190.00
|$62,720.00
|$61,250.00
|$59,902.50
|$58,604.00
|$57,330.00
|$56,070.00
|$54,880.00
|$53,736.67
|$52,626.00
|32
|0.62%
|$61,250.00
|$59,780.00
|$58,473.33
|$57,207.50
|$55,958.00
|$54,716.67
|$53,550.00
|$52,430.00
|$51,341.11
|$50,274.00
|33
|0.59%
|$58,310.00
|$57,085.00
|$55,860.00
|$54,635.00
|$53,410.00
|$52,266.67
|$51,170.00
|$50,102.50
|$49,054.44
|$48,020.00
|34
|0.57%
|$55,860.00
|$54,635.00
|$53,410.00
|$52,185.00
|$51,058.00
|$49,980.00
|$48,930.00
|$47,897.50
|$46,876.67
|$45,864.00
|35
|0.55%
|$53,410.00
|$52,185.00
|$50,960.00
|$49,857.50
|$48,804.00
|$47,775.00
|$46,760.00
|$45,753.75
|$44,753.33
|$43,757.00
|36
|0.52%
|$50,960.00
|$49,735.00
|$48,673.33
|$47,652.50
|$46,648.00
|$45,651.67
|$44,660.00
|$43,671.25
|$42,684.44
|$41,699.00
|37
|0.49%
|$48,510.00
|$47,530.00
|$46,550.00
|$45,570.00
|$44,590.00
|$43,610.00
|$42,630.00
|$41,650.00
|$40,670.00
|$39,690.00
|38
|0.47%
|$46,550.00
|$45,570.00
|$44,590.00
|$43,610.00
|$42,630.00
|$41,650.00
|$40,670.00
|$39,690.00
|$38,710.00
|$37,730.00
|39
|0.46%
|$44,590.00
|$43,610.00
|$42,630.00
|$41,650.00
|$40,670.00
|$39,690.00
|$38,710.00
|$37,730.00
|$36,750.00
|$35,809.20
|40
|0.43%
|$42,630.00
|$41,650.00
|$40,670.00
|$39,690.00
|$38,710.00
|$37,730.00
|$36,750.00
|$35,770.00
|$34,833.56
|$33,947.20
|41
|0.41%
|$40,670.00
|$39,690.00
|$38,710.00
|$37,730.00
|$36,750.00
|$35,770.00
|$34,790.00
|$33,859.00
|$32,982.44
|$32,202.80
|42
|0.40%
|$38,710.00
|$37,730.00
|$36,750.00
|$35,770.00
|$34,790.00
|$33,810.00
|$32,886.00
|$32,021.50
|$31,262.00
|$30,595.60
|43
|0.38%
|$36,750.00
|$35,770.00
|$34,790.00
|$33,810.00
|$32,830.00
|$31,915.33
|$31,066.00
|$30,331.00
|$29,694.00
|$29,125.60
|44
|0.35%
|$34,790.00
|$33,810.00
|$32,830.00
|$31,850.00
|$30,948.40
|$30,118.67
|$29,414.00
|$28,812.00
|$28,278.44
|$27,812.40
|45
|0.34%
|$32,830.00
|$31,850.00
|$30,870.00
|$29,988.00
|$29,184.40
|$28,518.00
|$27,958.00
|$27,464.50
|$27,037.11
|$26,656.00
|46
|0.32%
|$30,870.00
|$29,890.00
|$29,040.67
|$28,273.00
|$27,655.60
|$27,146.00
|$26,698.00
|$26,313.00
|$25,970.00
|$25,676.00
|47
|0.29%
|$28,910.00
|$28,126.00
|$27,407.33
|$26,852.00
|$26,401.20
|$26,002.67
|$25,662.00
|$25,357.50
|$25,098.89
|$24,872.40
|48
|0.28%
|$27,342.00
|$26,656.00
|$26,166.00
|$25,774.00
|$25,421.20
|$25,120.67
|$24,850.00
|$24,622.50
|$24,423.78
|$24,245.20
|49
|0.27%
|$25,970.00
|$25,578.00
|$25,251.33
|$24,941.00
|$24,676.40
|$24,434.67
|$24,234.00
|$24,059.00
|$23,901.11
|$23,755.20
|50
|0.26%
|$25,186.00
|$24,892.00
|$24,598.00
|$24,353.00
|$24,127.60
|$23,944.67
|$23,786.00
|$23,642.50
|$23,509.11
|$23,382.80
|51
|0.25%
|$24,598.00
|$24,304.00
|$24,075.33
|$23,863.00
|$23,696.40
|$23,552.67
|$23,422.00
|$23,299.50
|$23,182.44
|$23,069.20
|52
|0.24%
|$24,010.00
|$23,814.00
|$23,618.00
|$23,471.00
|$23,343.60
|$23,226.00
|$23,114.00
|$23,005.50
|$22,899.33
|$22,794.80
|53
|0.24%
|$23,618.00
|$23,422.00
|$23,291.33
|$23,177.00
|$23,069.20
|$22,964.67
|$22,862.00
|$22,760.50
|$22,659.78
|$22,559.60
|54
|0.24%
|$23,226.00
|$23,128.00
|$23,030.00
|$22,932.00
|$22,834.00
|$22,736.00
|$22,638.00
|$22,540.00
|$22,442.00
|$22,344.00
|55
|0.23%
|$23,030.00
|$22,932.00
|$22,834.00
|$22,736.00
|$22,638.00
|$22,540.00
|$22,442.00
|$22,344.00
|$22,246.00
|$22,148.00
|56
|0.23%
|$22,834.00
|$22,736.00
|$22,638.00
|$22,540.00
|$22,442.00
|$22,344.00
|$22,246.00
|$22,148.00
|$22,050.00
|$21,952.00
|57
|0.23%
|$22,638.00
|$22,540.00
|$22,442.00
|$22,344.00
|$22,246.00
|$22,148.00
|$22,050.00
|$21,952.00
|$21,854.00
|$21,756.00
|58
|0.23%
|$22,442.00
|$22,344.00
|$22,246.00
|$22,148.00
|$22,050.00
|$21,952.00
|$21,854.00
|$21,756.00
|$21,658.00
|$21,560.00
|59
|0.23%
|$22,246.00
|$22,148.00
|$22,050.00
|$21,952.00
|$21,854.00
|$21,756.00
|$21,658.00
|$21,560.00
|$21,462.00
|$21,364.00
|60
|0.23%
|$22,050.00
|$21,952.00
|$21,854.00
|$21,756.00
|$21,658.00
|$21,560.00
|$21,462.00
|$21,364.00
|$21,266.00
|$21,168.00
|61
|0.22%
|$21,854.00
|$21,756.00
|$21,658.00
|$21,560.00
|$21,462.00
|$21,364.00
|$21,266.00
|$21,168.00
|$21,070.00
|$20,972.00
|62
|0.22%
|$21,658.00
|$21,560.00
|$21,462.00
|$21,364.00
|$21,266.00
|$21,168.00
|$21,070.00
|$20,972.00
|$20,874.00
|$20,776.00
|63
|0.22%
|$21,462.00
|$21,364.00
|$21,266.00
|$21,168.00
|$21,070.00
|$20,972.00
|$20,874.00
|$20,776.00
|$20,678.00
|$20,580.00
|64
|0.22%
|$21,266.00
|$21,168.00
|$21,070.00
|$20,972.00
|$20,874.00
|$20,776.00
|$20,678.00
|$20,580.00
|$20,482.00
|$20,384.00
|65
|0.21%
|$21,070.00
|$20,972.00
|$20,874.00
|$20,776.00
|$20,678.00
|$20,580.00
|$20,482.00
|$20,384.00
|$20,286.00
|$20,188.00
|66
|0.21%
|$20,874.00
|$20,776.00
|$20,678.00
|$20,580.00
|$20,482.00
|$20,384.00
|$20,286.00
|$20,188.00
|$20,090.00
|$19,992.00
|67
|0.21%
|$20,678.00
|$20,580.00
|$20,482.00
|$20,384.00
|$20,286.00
|$20,188.00
|$20,090.00
|$19,992.00
|$19,894.00
|$19,796.00
|68
|0.21%
|$20,482.00
|$20,384.00
|$20,286.00
|$20,188.00
|$20,090.00
|$19,992.00
|$19,894.00
|$19,796.00
|$19,698.00
|$19,600.00
|69
|0.21%
|$20,286.00
|$20,188.00
|$20,090.00
|$19,992.00
|$19,894.00
|$19,796.00
|$19,698.00
|$19,600.00
|$19,502.00
|$19,404.00
|70
|0.20%
|$20,090.00
|$19,992.00
|$19,894.00
|$19,796.00
|$19,698.00
|$19,600.00
|$19,502.00
|$19,404.00
|$19,306.00
|$19,208.00
|71
|0.20%
|$19,894.00
|$19,796.00
|$19,698.00
|$19,600.00
|$19,502.00
|$19,404.00
|$19,306.00
|$19,208.00
|$19,110.00
|$19,012.00
|72
|0.20%
|$19,698.00
|$19,600.00
|$19,502.00
|$19,404.00
|$19,306.00
|$19,208.00
|$19,110.00
|$19,012.00
|$18,914.00
|$18,816.00
|73
|0.20%
|$19,502.00
|$19,404.00
|$19,306.00
|$19,208.00
|$19,110.00
|$19,012.00
|$18,914.00
|$18,816.00
|$18,718.00
|$18,620.00
|74
|0.20%
|$19,306.00
|$19,208.00
|$19,110.00
|$19,012.00
|$18,914.00
|$18,816.00
|$18,718.00
|$18,620.00
|$18,522.00
|$18,424.00
|75
|0.20%
|$19,110.00
|$19,012.00
|$18,914.00
|$18,816.00
|$18,718.00
|$18,620.00
|$18,522.00
|$18,424.00
|$18,326.00
|$18,228.00
|76
|0.19%
|$18,914.00
|$18,816.00
|$18,718.00
|$18,620.00
|$18,522.00
|$18,424.00
|$18,326.00
|$18,228.00
|$18,130.00
|$18,032.00
|77
|0.19%
|$18,718.00
|$18,620.00
|$18,522.00
|$18,424.00
|$18,326.00
|$18,228.00
|$18,130.00
|$18,032.00
|$17,934.00
|$17,836.00
|78
|0.19%
|$18,522.00
|$18,424.00
|$18,326.00
|$18,228.00
|$18,130.00
|$18,032.00
|$17,934.00
|$17,836.00
|$17,738.00
|$17,640.00
|79
|0.19%
|$18,326.00
|$18,228.00
|$18,130.00
|$18,032.00
|$17,934.00
|$17,836.00
|$17,738.00
|$17,640.00
|$17,542.00
|$17,444.00
|80
|0.18%
|$18,130.00
|$18,032.00
|$17,934.00
|$17,836.00
|$17,738.00
|$17,640.00
|$17,542.00
|$17,444.00
|$17,346.00
|$17,248.00
|81
|0.18%
|$17,934.00
|$17,836.00
|$17,738.00
|$17,640.00
|$17,542.00
|$17,444.00
|$17,346.00
|$17,248.00
|$17,150.00
|$17,052.00
|82
|0.18%
|$17,738.00
|$17,640.00
|$17,542.00
|$17,444.00
|$17,346.00
|$17,248.00
|$17,150.00
|$17,052.00
|$16,954.00
|83
|0.18%
|$17,542.00
|$17,444.00
|$17,346.00
|$17,248.00
|$17,150.00
|$17,052.00
|$16,954.00
|$16,856.00
|84
|0.18%
|$17,346.00
|$17,248.00
|$17,150.00
|$17,052.00
|$16,954.00
|$16,856.00
|$16,758.00
|85
|0.17%
|$17,150.00
|$17,052.00
|$16,954.00
|$16,856.00
|$16,758.00
|$16,660.00
|86
|0.17%
|$16,954.00
|$16,856.00
|$16,758.00
|$16,660.00
|$16,562.00
|87
|0.17%
|$16,758.00
|$16,660.00
|$16,562.00
|$16,464.00
|88
|0.17%
|$16,562.00
|$16,464.00
|$16,366.00
|89
|0.17%
|$16,366.00
|$16,268.00
|90
|0.17%
|$16,170.00
Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA TOUR has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.