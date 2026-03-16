Purse breakdown: Valspar Championship

Viktor Hovland closes strong to capture PGA TOUR win No. 7 at Valspar

    The PGA TOUR heads to Palm Harbor, Florida, this week for the Valspar Championship. The Copperhead Course at Innisbrook Resort and Golf Club will host, with $9.1 million up for grabs. See below for the full purse breakdown.

    Pos.Pct.Amount2 Tied3 Tied4 Tied5 Tied6 Tied7 Tied8 Tied9 Tied10 Tied
    118.00%$1,638,000.00
    210.90%$991,900.00$809,900.00$688,566.67$609,700.00$553,735.00$512,633.33$480,025.00$453,293.75$430,480.56$410,410.00
    36.90%$627,900.00$536,900.00$482,300.00$444,193.75$416,780.00$394,712.50$376,350.00$360,303.13$345,800.00$332,377.50
    44.90%$445,900.00$409,500.00$382,958.33$364,000.00$348,075.00$334,425.00$322,075.00$310,537.50$299,541.67$288,925.00
    54.10%$373,100.00$351,487.50$336,700.00$323,618.75$312,130.00$301,437.50$291,200.00$281,246.88$271,483.33$261,852.50
    63.62%$329,875.00$318,500.00$307,125.00$296,887.50$287,105.00$277,550.00$268,125.00$258,781.25$249,491.67$241,150.00
    73.38%$307,125.00$295,750.00$285,891.67$276,412.50$267,085.00$257,833.33$248,625.00$239,443.75$231,291.67$223,860.00
    83.12%$284,375.00$275,275.00$266,175.00$257,075.00$247,975.00$238,875.00$229,775.00$221,812.50$214,608.33$207,935.00
    92.92%$266,175.00$257,075.00$247,975.00$238,875.00$229,775.00$220,675.00$212,875.00$205,887.50$199,441.67$193,375.00
    102.73%$247,975.00$238,875.00$229,775.00$220,675.00$211,575.00$203,991.67$197,275.00$191,100.00$185,286.11$179,725.00
    112.52%$229,775.00$220,675.00$211,575.00$202,475.00$195,195.00$188,825.00$182,975.00$177,450.00$172,141.67$166,985.00
    122.33%$211,575.00$202,475.00$193,375.00$186,550.00$180,635.00$175,175.00$169,975.00$164,937.50$160,008.33$155,155.00
    132.12%$193,375.00$184,275.00$178,208.33$172,900.00$167,895.00$163,041.67$158,275.00$153,562.50$148,886.11$144,235.00
    141.93%$175,175.00$170,625.00$166,075.00$161,525.00$156,975.00$152,425.00$147,875.00$143,325.00$138,775.00$134,407.00
    151.82%$166,075.00$161,525.00$156,975.00$152,425.00$147,875.00$143,325.00$138,775.00$134,225.00$129,877.22$125,671.00
    161.73%$156,975.00$152,425.00$147,875.00$143,325.00$138,775.00$134,225.00$129,675.00$125,352.50$121,181.67$117,117.00
    171.62%$147,875.00$143,325.00$138,775.00$134,225.00$129,675.00$125,125.00$120,835.00$116,707.50$112,688.33$108,745.00
    181.52%$138,775.00$134,225.00$129,675.00$125,125.00$120,575.00$116,328.33$112,255.00$108,290.00$104,397.22$101,010.00
    191.43%$129,675.00$125,125.00$120,575.00$116,025.00$111,839.00$107,835.00$103,935.00$100,100.00$96,813.89$93,912.00
    201.32%$120,575.00$116,025.00$111,475.00$107,380.00$103,467.00$99,645.00$95,875.00$92,706.25$89,938.33$87,451.00
    211.23%$111,475.00$106,925.00$102,981.67$99,190.00$95,459.00$91,758.33$88,725.00$86,108.75$83,770.56$81,627.00
    221.12%$102,375.00$98,735.00$95,095.00$91,455.00$87,815.00$84,933.33$82,485.00$80,307.50$78,310.56$76,440.00
    231.04%$95,095.00$91,455.00$87,815.00$84,175.00$81,445.00$79,170.00$77,155.00$75,302.50$73,558.33$71,890.00
    240.96%$87,815.00$84,175.00$80,535.00$78,032.50$75,985.00$74,165.00$72,475.00$70,866.25$69,311.67$67,795.00
    250.89%$80,535.00$76,895.00$74,771.67$73,027.50$71,435.00$69,918.33$68,445.00$66,998.75$65,570.56$64,200.50
    260.81%$73,255.00$71,890.00$70,525.00$69,160.00$67,795.00$66,430.00$65,065.00$63,700.00$62,385.56$61,106.50
    270.78%$70,525.00$69,160.00$67,795.00$66,430.00$65,065.00$63,700.00$62,335.00$61,026.88$59,756.67$58,513.00
    280.74%$67,795.00$66,430.00$65,065.00$63,700.00$62,335.00$60,970.00$59,670.00$58,410.63$57,178.33$55,965.00
    290.71%$65,065.00$63,700.00$62,335.00$60,970.00$59,605.00$58,315.83$57,070.00$55,851.25$54,650.56$53,508.00
    300.69%$62,335.00$60,970.00$59,605.00$58,240.00$56,966.00$55,737.50$54,535.00$53,348.75$52,223.89$51,142.00
    310.66%$59,605.00$58,240.00$56,875.00$55,623.75$54,418.00$53,235.00$52,065.00$50,960.00$49,898.33$48,867.00
    320.62%$56,875.00$55,510.00$54,296.67$53,121.25$51,961.00$50,808.33$49,725.00$48,685.00$47,673.89$46,683.00
    330.59%$54,145.00$53,007.50$51,870.00$50,732.50$49,595.00$48,533.33$47,515.00$46,523.75$45,550.56$44,590.00
    340.57%$51,870.00$50,732.50$49,595.00$48,457.50$47,411.00$46,410.00$45,435.00$44,476.25$43,528.33$42,588.00
    350.55%$49,595.00$48,457.50$47,320.00$46,296.25$45,318.00$44,362.50$43,420.00$42,485.63$41,556.67$40,631.50
    360.52%$47,320.00$46,182.50$45,196.67$44,248.75$43,316.00$42,390.83$41,470.00$40,551.88$39,635.56$38,720.50
    370.49%$45,045.00$44,135.00$43,225.00$42,315.00$41,405.00$40,495.00$39,585.00$38,675.00$37,765.00$36,855.00
    380.47%$43,225.00$42,315.00$41,405.00$40,495.00$39,585.00$38,675.00$37,765.00$36,855.00$35,945.00$35,035.00
    390.46%$41,405.00$40,495.00$39,585.00$38,675.00$37,765.00$36,855.00$35,945.00$35,035.00$34,125.00$33,251.40
    400.43%$39,585.00$38,675.00$37,765.00$36,855.00$35,945.00$35,035.00$34,125.00$33,215.00$32,345.44$31,522.40
    410.41%$37,765.00$36,855.00$35,945.00$35,035.00$34,125.00$33,215.00$32,305.00$31,440.50$30,626.56$29,902.60
    420.40%$35,945.00$35,035.00$34,125.00$33,215.00$32,305.00$31,395.00$30,537.00$29,734.25$29,029.00$28,410.20
    430.38%$34,125.00$33,215.00$32,305.00$31,395.00$30,485.00$29,635.67$28,847.00$28,164.50$27,573.00$27,045.20
    440.35%$32,305.00$31,395.00$30,485.00$29,575.00$28,737.80$27,967.33$27,313.00$26,754.00$26,258.56$25,825.80
    450.34%$30,485.00$29,575.00$28,665.00$27,846.00$27,099.80$26,481.00$25,961.00$25,502.75$25,105.89$24,752.00
    460.32%$28,665.00$27,755.00$26,966.33$26,253.50$25,680.20$25,207.00$24,791.00$24,433.50$24,115.00$23,842.00
    470.29%$26,845.00$26,117.00$25,449.67$24,934.00$24,515.40$24,145.33$23,829.00$23,546.25$23,306.11$23,095.80
    480.28%$25,389.00$24,752.00$24,297.00$23,933.00$23,605.40$23,326.33$23,075.00$22,863.75$22,679.22$22,513.40
    490.27%$24,115.00$23,751.00$23,447.67$23,159.50$22,913.80$22,689.33$22,503.00$22,340.50$22,193.89$22,058.40
    500.26%$23,387.00$23,114.00$22,841.00$22,613.50$22,404.20$22,234.33$22,087.00$21,953.75$21,829.89$21,712.60
    510.25%$22,841.00$22,568.00$22,355.67$22,158.50$22,003.80$21,870.33$21,749.00$21,635.25$21,526.56$21,421.40
    520.24%$22,295.00$22,113.00$21,931.00$21,794.50$21,676.20$21,567.00$21,463.00$21,362.25$21,263.67$21,166.60
    530.24%$21,931.00$21,749.00$21,627.67$21,521.50$21,421.40$21,324.33$21,229.00$21,134.75$21,041.22$20,948.20
    540.24%$21,567.00$21,476.00$21,385.00$21,294.00$21,203.00$21,112.00$21,021.00$20,930.00$20,839.00$20,748.00
    550.23%$21,385.00$21,294.00$21,203.00$21,112.00$21,021.00$20,930.00$20,839.00$20,748.00$20,657.00$20,566.00
    560.23%$21,203.00$21,112.00$21,021.00$20,930.00$20,839.00$20,748.00$20,657.00$20,566.00$20,475.00$20,384.00
    570.23%$21,021.00$20,930.00$20,839.00$20,748.00$20,657.00$20,566.00$20,475.00$20,384.00$20,293.00$20,202.00
    580.23%$20,839.00$20,748.00$20,657.00$20,566.00$20,475.00$20,384.00$20,293.00$20,202.00$20,111.00$20,020.00
    590.23%$20,657.00$20,566.00$20,475.00$20,384.00$20,293.00$20,202.00$20,111.00$20,020.00$19,929.00$19,838.00
    600.23%$20,475.00$20,384.00$20,293.00$20,202.00$20,111.00$20,020.00$19,929.00$19,838.00$19,747.00$19,656.00
    610.22%$20,293.00$20,202.00$20,111.00$20,020.00$19,929.00$19,838.00$19,747.00$19,656.00$19,565.00$19,474.00
    620.22%$20,111.00$20,020.00$19,929.00$19,838.00$19,747.00$19,656.00$19,565.00$19,474.00$19,383.00$19,292.00
    630.22%$19,929.00$19,838.00$19,747.00$19,656.00$19,565.00$19,474.00$19,383.00$19,292.00$19,201.00$19,110.00
    640.22%$19,747.00$19,656.00$19,565.00$19,474.00$19,383.00$19,292.00$19,201.00$19,110.00$19,019.00$18,928.00
    650.21%$19,565.00$19,474.00$19,383.00$19,292.00$19,201.00$19,110.00$19,019.00$18,928.00$18,837.00$18,746.00
    660.21%$19,383.00$19,292.00$19,201.00$19,110.00$19,019.00$18,928.00$18,837.00$18,746.00$18,655.00$18,564.00
    670.21%$19,201.00$19,110.00$19,019.00$18,928.00$18,837.00$18,746.00$18,655.00$18,564.00$18,473.00$18,382.00
    680.21%$19,019.00$18,928.00$18,837.00$18,746.00$18,655.00$18,564.00$18,473.00$18,382.00$18,291.00$18,200.00
    690.21%$18,837.00$18,746.00$18,655.00$18,564.00$18,473.00$18,382.00$18,291.00$18,200.00$18,109.00$18,018.00
    700.20%$18,655.00$18,564.00$18,473.00$18,382.00$18,291.00$18,200.00$18,109.00$18,018.00$17,927.00$17,836.00
    710.20%$18,473.00$18,382.00$18,291.00$18,200.00$18,109.00$18,018.00$17,927.00$17,836.00$17,745.00$17,654.00
    720.20%$18,291.00$18,200.00$18,109.00$18,018.00$17,927.00$17,836.00$17,745.00$17,654.00$17,563.00$17,472.00
    730.20%$18,109.00$18,018.00$17,927.00$17,836.00$17,745.00$17,654.00$17,563.00$17,472.00$17,381.00$17,290.00
    740.20%$17,927.00$17,836.00$17,745.00$17,654.00$17,563.00$17,472.00$17,381.00$17,290.00$17,199.00$17,108.00
    750.20%$17,745.00$17,654.00$17,563.00$17,472.00$17,381.00$17,290.00$17,199.00$17,108.00$17,017.00$16,926.00
    760.19%$17,563.00$17,472.00$17,381.00$17,290.00$17,199.00$17,108.00$17,017.00$16,926.00$16,835.00$16,744.00
    770.19%$17,381.00$17,290.00$17,199.00$17,108.00$17,017.00$16,926.00$16,835.00$16,744.00$16,653.00$16,562.00
    780.19%$17,199.00$17,108.00$17,017.00$16,926.00$16,835.00$16,744.00$16,653.00$16,562.00$16,471.00$16,380.00
    790.19%$17,017.00$16,926.00$16,835.00$16,744.00$16,653.00$16,562.00$16,471.00$16,380.00$16,289.00$16,198.00
    800.18%$16,835.00$16,744.00$16,653.00$16,562.00$16,471.00$16,380.00$16,289.00$16,198.00$16,107.00$16,016.00
    810.18%$16,653.00$16,562.00$16,471.00$16,380.00$16,289.00$16,198.00$16,107.00$16,016.00$15,925.00$15,834.00
    820.18%$16,471.00$16,380.00$16,289.00$16,198.00$16,107.00$16,016.00$15,925.00$15,834.00$15,743.00
    830.18%$16,289.00$16,198.00$16,107.00$16,016.00$15,925.00$15,834.00$15,743.00$15,652.00
    840.18%$16,107.00$16,016.00$15,925.00$15,834.00$15,743.00$15,652.00$15,561.00
    850.17%$15,925.00$15,834.00$15,743.00$15,652.00$15,561.00$15,470.00
    860.17%$15,743.00$15,652.00$15,561.00$15,470.00$15,379.00
    870.17%$15,561.00$15,470.00$15,379.00$15,288.00
    880.17%$15,379.00$15,288.00$15,197.00
    890.17%$15,197.00$15,106.00
    900.17%$15,015.00

    Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA TOUR has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.

    Image for article.
    Mar 16, 2026

    Karl Vilips betting profile: Valspar Championship

    Betting Profile
    Image for article.
    Mar 16, 2026

    Eric Cole betting profile: Valspar Championship

    Betting Profile
    Image for article.
    Mar 16, 2026

    Jordan Smith betting profile: Valspar Championship

    Betting Profile
