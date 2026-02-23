PGA TOURLeaderboardWatch & ListenNewsFedExCupSchedulePlayersStatsFantasy & BettingSignature EventsAon Better DecisionsDP World Tour Eligibility RankingsHow It WorksPGA TOUR TrainingTicketsShopPGA TOURPGA TOUR ChampionsKorn Ferry TourPGA TOUR AmericasPGA TOUR UniversityDP World TourLPGA TOURTGL
Purse breakdown: What are the payouts for Cognizant Classic in The Palm Beaches

Newest renovations to ‘The Bear Trap’ at Cognizant Classic

    The PGA TOUR heads to Palm Beach Gardens, Florida, this week for the Cognizant Classic in The Palm Beaches. PGA National's Champion Course will host, with $9.6 million up for grabs. See below for the full purse breakdown.

    Pos.Pct.Amount2 Tied3 Tied4 Tied5 Tied6 Tied7 Tied8 Tied9 Tied10 Tied
    118%$1,728,000.00
    210.90%$1,046,400.00$854,400.00$726,400.00$643,200.00$584,160.00$540,800.00$506,400.00$478,200.00$454,133.34$432,960.00
    36.90%$662,400.00$566,400.00$508,800.00$468,600.00$439,680.00$416,400.00$397,028.56$380,100.00$364,800.00$350,640.00
    44.90%$470,400.00$432,000.00$404,000.00$384,000.00$367,200.00$352,800.00$339,771.44$327,600.00$316,000.00$304,800.00
    54.10%$393,600.00$370,800.00$355,200.00$341,400.00$329,280.00$318,000.00$307,200.00$296,700.00$286,400.00$276,240.00
    63.63%$348,000.00$336,000.00$324,000.00$313,200.00$302,880.00$292,800.00$282,857.16$273,000.00$263,200.00$254,400.00
    73.38%$324,000.00$312,000.00$301,600.00$291,600.00$281,760.00$272,000.00$262,285.72$252,600.00$244,000.00$236,160.00
    83.13%$300,000.00$290,400.00$280,800.00$271,200.00$261,600.00$252,000.00$242,400.00$234,000.00$226,400.00$219,360.00
    92.93%$280,800.00$271,200.00$261,600.00$252,000.00$242,400.00$232,800.00$224,571.42$217,200.00$210,400.00$204,000.00
    102.73%$261,600.00$252,000.00$242,400.00$232,800.00$223,200.00$215,200.00$208,114.28$201,600.00$195,466.67$189,600.00
    112.53%$242,400.00$232,800.00$223,200.00$213,600.00$205,920.00$199,200.00$193,028.58$187,200.00$181,600.00$176,160.00
    122.33%$223,200.00$213,600.00$204,000.00$196,800.00$190,560.00$184,800.00$179,314.28$174,000.00$168,800.00$163,680.00
    132.13%$204,000.00$194,400.00$188,000.00$182,400.00$177,120.00$172,000.00$166,971.42$162,000.00$157,066.67$152,160.00
    141.93%$184,800.00$180,000.00$175,200.00$170,400.00$165,600.00$160,800.00$156,000.00$151,200.00$146,400.00$141,792.00
    151.83%$175,200.00$170,400.00$165,600.00$160,800.00$156,000.00$151,200.00$146,400.00$141,600.00$137,013.33$132,576.00
    161.73%$165,600.00$160,800.00$156,000.00$151,200.00$146,400.00$141,600.00$136,800.00$132,240.00$127,840.00$123,552.00
    171.63%$156,000.00$151,200.00$146,400.00$141,600.00$136,800.00$132,000.00$127,474.29$123,120.00$118,880.00$114,720.00
    181.53%$146,400.00$141,600.00$136,800.00$132,000.00$127,200.00$122,720.00$118,422.86$114,240.00$110,133.34$106,560.00
    191.43%$136,800.00$132,000.00$127,200.00$122,400.00$117,984.00$113,760.00$109,645.71$105,600.00$102,133.34$99,072.00
    201.33%$127,200.00$122,400.00$117,600.00$113,280.00$109,152.00$105,120.00$101,142.86$97,800.00$94,880.00$92,256.00
    211.23%$117,600.00$112,800.00$108,640.00$104,640.00$100,704.00$96,800.00$93,600.00$90,840.00$88,373.34$86,112.00
    221.13%$108,000.00$104,160.00$100,320.00$96,480.00$92,640.00$89,600.00$87,017.14$84,720.00$82,613.34$80,640.00
    231.05%$100,320.00$96,480.00$92,640.00$88,800.00$85,920.00$83,520.00$81,394.29$79,440.00$77,600.00$75,840.00
    240.97%$92,640.00$88,800.00$84,960.00$82,320.00$80,160.00$78,240.00$76,457.14$74,760.00$73,120.00$71,520.00
    250.89%$84,960.00$81,120.00$78,880.00$77,040.00$75,360.00$73,760.00$72,205.71$70,680.00$69,173.34$67,728.00
    260.81%$77,280.00$75,840.00$74,400.00$72,960.00$71,520.00$70,080.00$68,640.00$67,200.00$65,813.34$64,464.00
    270.78%$74,400.00$72,960.00$71,520.00$70,080.00$68,640.00$67,200.00$65,760.00$64,380.00$63,040.00$61,728.00
    280.75%$71,520.00$70,080.00$68,640.00$67,200.00$65,760.00$64,320.00$62,948.57$61,620.00$60,320.00$59,040.00
    290.72%$68,640.00$67,200.00$65,760.00$64,320.00$62,880.00$61,520.00$60,205.71$58,920.00$57,653.33$56,448.00
    300.69%$65,760.00$64,320.00$62,880.00$61,440.00$60,096.00$58,800.00$57,531.43$56,280.00$55,093.33$53,952.00
    310.66%$62,880.00$61,440.00$60,000.00$58,680.00$57,408.00$56,160.00$54,925.71$53,760.00$52,640.00$51,552.00
    320.63%$60,000.00$58,560.00$57,280.00$56,040.00$54,816.00$53,600.00$52,457.14$51,360.00$50,293.33$49,248.00
    330.60%$57,120.00$55,920.00$54,720.00$53,520.00$52,320.00$51,200.00$50,125.71$49,080.00$48,053.33$47,040.00
    340.57%$54,720.00$53,520.00$52,320.00$51,120.00$50,016.00$48,960.00$47,931.43$46,920.00$45,920.00$44,928.00
    350.55%$52,320.00$51,120.00$49,920.00$48,840.00$47,808.00$46,800.00$45,805.71$44,820.00$43,840.00$42,864.00
    360.52%$49,920.00$48,720.00$47,680.00$46,680.00$45,696.00$44,720.00$43,748.57$42,780.00$41,813.33$40,848.00
    370.50%$47,520.00$46,560.00$45,600.00$44,640.00$43,680.00$42,720.00$41,760.00$40,800.00$39,840.00$38,880.00
    380.48%$45,600.00$44,640.00$43,680.00$42,720.00$41,760.00$40,800.00$39,840.00$38,880.00$37,920.00$36,960.00
    390.46%$43,680.00$42,720.00$41,760.00$40,800.00$39,840.00$38,880.00$37,920.00$36,960.00$36,000.00$35,078.40
    400.44%$41,760.00$40,800.00$39,840.00$38,880.00$37,920.00$36,960.00$36,000.00$35,040.00$34,122.67$33,254.40
    410.42%$39,840.00$38,880.00$37,920.00$36,960.00$36,000.00$35,040.00$34,080.00$33,168.00$32,309.33$31,545.60
    420.40%$37,920.00$36,960.00$36,000.00$35,040.00$34,080.00$33,120.00$32,214.86$31,368.00$30,624.00$29,971.20
    430.38%$36,000.00$35,040.00$34,080.00$33,120.00$32,160.00$31,264.00$30,432.00$29,712.00$29,088.00$28,531.20
    440.36%$34,080.00$33,120.00$32,160.00$31,200.00$30,316.80$29,504.00$28,813.71$28,224.00$27,701.33$27,244.80
    450.34%$32,160.00$31,200.00$30,240.00$29,376.00$28,588.80$27,936.00$27,387.43$26,904.00$26,485.33$26,112.00
    460.32%$30,240.00$29,280.00$28,448.00$27,696.00$27,091.20$26,592.00$26,153.14$25,776.00$25,440.00$25,152.00
    470.30%$28,320.00$27,552.00$26,848.00$26,304.00$25,862.40$25,472.00$25,138.29$24,840.00$24,586.67$24,364.80
    480.28%$26,784.00$26,112.00$25,632.00$25,248.00$24,902.40$24,608.00$24,342.86$24,120.00$23,925.33$23,750.40
    490.27%$25,440.00$25,056.00$24,736.00$24,432.00$24,172.80$23,936.00$23,739.43$23,568.00$23,413.33$23,270.40
    500.26%$24,672.00$24,384.00$24,096.00$23,856.00$23,635.20$23,456.00$23,300.57$23,160.00$23,029.33$22,905.60
    510.25%$24,096.00$23,808.00$23,584.00$23,376.00$23,212.80$23,072.00$22,944.00$22,824.00$22,709.33$22,598.40
    520.25%$23,520.00$23,328.00$23,136.00$22,992.00$22,867.20$22,752.00$22,642.29$22,536.00$22,432.00$22,329.60
    530.24%$23,136.00$22,944.00$22,816.00$22,704.00$22,598.40$22,496.00$22,395.43$22,296.00$22,197.33$22,099.20
    540.24%$22,752.00$22,656.00$22,560.00$22,464.00$22,368.00$22,272.00$22,176.00$22,080.00$21,984.00$21,888.00
    550.24%$22,560.00$22,464.00$22,368.00$22,272.00$22,176.00$22,080.00$21,984.00$21,888.00$21,792.00$21,696.00
    560.23%$22,368.00$22,272.00$22,176.00$22,080.00$21,984.00$21,888.00$21,792.00$21,696.00$21,600.00$21,504.00
    570.23%$22,176.00$22,080.00$21,984.00$21,888.00$21,792.00$21,696.00$21,600.00$21,504.00$21,408.00$21,312.00
    580.23%$21,984.00$21,888.00$21,792.00$21,696.00$21,600.00$21,504.00$21,408.00$21,312.00$21,216.00$21,120.00
    590.23%$21,792.00$21,696.00$21,600.00$21,504.00$21,408.00$21,312.00$21,216.00$21,120.00$21,024.00$20,928.00
    600.23%$21,600.00$21,504.00$21,408.00$21,312.00$21,216.00$21,120.00$21,024.00$20,928.00$20,832.00$20,736.00
    610.22%$21,408.00$21,312.00$21,216.00$21,120.00$21,024.00$20,928.00$20,832.00$20,736.00$20,640.00$20,544.00
    620.22%$21,216.00$21,120.00$21,024.00$20,928.00$20,832.00$20,736.00$20,640.00$20,544.00$20,448.00$20,352.00
    630.22%$21,024.00$20,928.00$20,832.00$20,736.00$20,640.00$20,544.00$20,448.00$20,352.00$20,256.00$20,160.00
    640.22%$20,832.00$20,736.00$20,640.00$20,544.00$20,448.00$20,352.00$20,256.00$20,160.00$20,064.00$19,968.00
    650.22%$20,640.00$20,544.00$20,448.00$20,352.00$20,256.00$20,160.00$20,064.00$19,968.00$19,872.00$19,776.00
    Total$9,600,000.00
    660.21%$20,448.00$20,352.00$20,256.00$20,160.00$20,064.00$19,968.00$19,872.00$19,776.00$19,680.00$19,584.00
    670.21%$20,256.00$20,160.00$20,064.00$19,968.00$19,872.00$19,776.00$19,680.00$19,584.00$19,488.00$19,392.00
    680.21%$20,064.00$19,968.00$19,872.00$19,776.00$19,680.00$19,584.00$19,488.00$19,392.00$19,296.00$19,200.00
    690.21%$19,872.00$19,776.00$19,680.00$19,584.00$19,488.00$19,392.00$19,296.00$19,200.00$19,104.00$19,008.00
    700.21%$19,680.00$19,584.00$19,488.00$19,392.00$19,296.00$19,200.00$19,104.00$19,008.00$18,912.00$18,816.00
    710.20%$19,488.00$19,392.00$19,296.00$19,200.00$19,104.00$19,008.00$18,912.00$18,816.00$18,720.00$18,624.00
    720.20%$19,296.00$19,200.00$19,104.00$19,008.00$18,912.00$18,816.00$18,720.00$18,624.00$18,528.00$18,432.00
    730.20%$19,104.00$19,008.00$18,912.00$18,816.00$18,720.00$18,624.00$18,528.00$18,432.00$18,336.00$18,240.00
    740.20%$18,912.00$18,816.00$18,720.00$18,624.00$18,528.00$18,432.00$18,336.00$18,240.00$18,144.00$18,048.00
    750.20%$18,720.00$18,624.00$18,528.00$18,432.00$18,336.00$18,240.00$18,144.00$18,048.00$17,952.00$17,856.00
    760.19%$18,528.00$18,432.00$18,336.00$18,240.00$18,144.00$18,048.00$17,952.00$17,856.00$17,760.00$17,664.00
    770.19%$18,336.00$18,240.00$18,144.00$18,048.00$17,952.00$17,856.00$17,760.00$17,664.00$17,568.00$17,472.00
    780.19%$18,144.00$18,048.00$17,952.00$17,856.00$17,760.00$17,664.00$17,568.00$17,472.00$17,376.00$17,280.00
    790.19%$17,952.00$17,856.00$17,760.00$17,664.00$17,568.00$17,472.00$17,376.00$17,280.00$17,184.00$17,088.00
    800.19%$17,760.00$17,664.00$17,568.00$17,472.00$17,376.00$17,280.00$17,184.00$17,088.00$16,992.00$16,896.00
    810.18%$17,568.00$17,472.00$17,376.00$17,280.00$17,184.00$17,088.00$16,992.00$16,896.00$16,800.00$16,704.00
    820.18%$17,376.00$17,280.00$17,184.00$17,088.00$16,992.00$16,896.00$16,800.00$16,704.00$16,608.00
    830.18%$17,184.00$17,088.00$16,992.00$16,896.00$16,800.00$16,704.00$16,608.00$16,512.00
    840.18%$16,992.00$16,896.00$16,800.00$16,704.00$16,608.00$16,512.00$16,416.00
    850.18%$16,800.00$16,704.00$16,608.00$16,512.00$16,416.00$16,320.00
    860.17%$16,608.00$16,512.00$16,416.00$16,320.00$16,224.00
    870.17%$16,416.00$16,320.00$16,224.00$16,128.00
    880.17%$16,224.00$16,128.00$16,032.00
    890.17%$16,032.00$15,936.00
    900.17%$15,840.00

    Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA TOUR has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.

    Feb 23, 2026

    Justin Hicks betting profile: Cognizant Classic in The Palm Beaches

    Feb 23, 2026

    Justin Lower betting profile: Cognizant Classic in The Palm Beaches

    Feb 23, 2026

    A.J. Ewart betting profile: Cognizant Classic in The Palm Beaches

    The Genesis Invitational

    1

    Jacob Bridgeman
    USA
    J. Bridgeman
    Tot
    -18
    R4
    +1

    -18

    1

    USA
    J. Bridgeman
    Tot
    -18
    R4
    +1

    T2

    Kurt Kitayama
    USA
    K. Kitayama
    Tot
    -17
    R4
    -7

    -17

    T2

    USA
    K. Kitayama
    Tot
    -17
    R4
    -7

    T2

    Rory McIlroy
    NIR
    R. McIlroy
    Tot
    -17
    R4
    -4

    -17

    T2

    NIR
    R. McIlroy
    Tot
    -17
    R4
    -4

    4

    Adam Scott
    AUS
    A. Scott
    Tot
    -16
    R4
    -8

    -16

    4

    AUS
    A. Scott
    Tot
    -16
    R4
    -8

    5

    Aldrich Potgieter
    RSA
    A. Potgieter
    Tot
    -15
    R4
    -3

    -15

    5

    RSA
    A. Potgieter
    Tot
    -15
    R4
    -3

    6

    Jake Knapp
    USA
    J. Knapp
    Tot
    -13
    R4
    -5

    -13

    6

    USA
    J. Knapp
    Tot
    -13
    R4
    -5
