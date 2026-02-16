PGA TOURLeaderboardWatch & ListenNewsFedExCupSchedulePlayersStatsFantasy & BettingSignature EventsAon Better DecisionsDP World Tour Eligibility RankingsHow It WorksPGA TOUR TrainingTicketsShopPGA TOURPGA TOUR ChampionsKorn Ferry TourPGA TOUR AmericasPGA TOUR UniversityDP World TourLPGA TOURTGL
3H AGO

Purse breakdown: See full payouts for The Genesis Invitational

1 Min Read

Players share what they enjoy most about The Riviera Country Club

Players share what they enjoy most about The Riviera Country Club

    The PGA TOUR heads to Pacific Palisades, California, this week for The Genesis Invitational. The Riviera Country Club will host, with $20.0 million up for grabs. See below for the full purse breakdown.

    Pos.Pct.Amount2 Tied3 Tied4 Tied5 Tied6 Tied7 Tied8 Tied9 Tied10 Tied
    120.00%$4,000,000.00
    211.00%$2,200,000.00$1,800,000.00$1,533,333.33$1,360,000.00$1,240,000.00$1,150,000.00$1,078,000.00$1,018,250.00$966,888.89$921,600.00
    37.00%$1,400,000.00$1,200,000.00$1,080,000.00$1,000,000.00$940,000.00$891,000.00$849,428.57$812,750.00$779,555.56$748,800.00
    45.00%$1,000,000.00$920,000.00$866,666.67$825,000.00$789,200.00$757,666.67$728,857.14$702,000.00$676,444.44$651,800.00
    54.20%$840,000.00$800,000.00$766,666.67$736,500.00$709,200.00$683,666.67$659,428.57$636,000.00$613,111.11$590,700.00
    63.80%$760,000.00$730,000.00$702,000.00$676,500.00$652,400.00$629,333.33$606,857.14$584,750.00$563,000.00$543,600.00
    73.50%$700,000.00$673,000.00$648,666.67$625,500.00$603,200.00$581,333.33$559,714.29$538,375.00$519,555.56$502,500.00
    83.23%$646,000.00$623,000.00$600,666.67$579,000.00$557,600.00$536,333.33$515,285.71$497,000.00$480,555.56$465,400.00
    93.00%$600,000.00$578,000.00$556,666.67$535,500.00$514,400.00$493,500.00$475,714.29$459,875.00$445,333.33$431,700.00
    102.78%$556,000.00$535,000.00$514,000.00$493,000.00$472,200.00$455,000.00$439,857.14$426,000.00$413,000.00$400,600.00
    112.57%$514,000.00$493,000.00$472,000.00$451,250.00$434,800.00$420,500.00$407,428.57$395,125.00$383,333.33$371,900.00
    122.36%$472,000.00$451,000.00$430,333.33$415,000.00$401,800.00$389,666.67$378,142.86$367,000.00$356,111.11$345,500.00
    132.15%$430,000.00$409,500.00$396,000.00$384,250.00$373,200.00$362,500.00$352,000.00$341,625.00$331,444.44$321,600.00
    141.95%$389,000.00$379,000.00$369,000.00$359,000.00$349,000.00$339,000.00$329,000.00$319,125.00$309,555.56$300,200.00
    151.84%$369,000.00$359,000.00$349,000.00$339,000.00$329,000.00$319,000.00$309,142.86$299,625.00$290,333.33$281,300.00
    161.75%$349,000.00$339,000.00$329,000.00$319,000.00$309,000.00$299,166.67$289,714.29$280,500.00$271,555.56$262,800.00
    171.65%$329,000.00$319,000.00$309,000.00$299,000.00$289,200.00$279,833.33$270,714.29$261,875.00$253,222.22$244,700.00
    181.54%$309,000.00$299,000.00$289,000.00$279,250.00$270,000.00$261,000.00$252,285.71$243,750.00$235,333.33$227,900.00
    191.45%$289,000.00$279,000.00$269,333.33$260,250.00$251,400.00$242,833.33$234,428.57$226,125.00$218,888.89$212,400.00
    201.34%$269,000.00$259,500.00$250,666.67$242,000.00$233,600.00$225,333.33$217,142.86$210,125.00$203,888.89$198,200.00
    211.25%$250,000.00$241,500.00$233,000.00$224,750.00$216,600.00$208,500.00$201,714.29$195,750.00$190,333.33$185,300.00
    221.17%$233,000.00$224,500.00$216,333.33$208,250.00$200,200.00$193,666.67$188,000.00$182,875.00$178,111.11$173,600.00
    231.08%$216,000.00$208,000.00$200,000.00$192,000.00$185,800.00$180,500.00$175,714.29$171,250.00$167,000.00$162,900.00
    241.00%$200,000.00$192,000.00$184,000.00$178,250.00$173,400.00$169,000.00$164,857.14$160,875.00$157,000.00$153,200.00
    250.92%$184,000.00$176,000.00$171,000.00$166,750.00$162,800.00$159,000.00$155,285.71$151,625.00$148,000.00$144,600.00
    260.84%$168,000.00$164,500.00$161,000.00$157,500.00$154,000.00$150,500.00$147,000.00$143,500.00$140,222.22$137,100.00
    270.81%$161,000.00$157,500.00$154,000.00$150,500.00$147,000.00$143,500.00$140,000.00$136,750.00$133,666.67$130,700.00
    280.77%$154,000.00$150,500.00$147,000.00$143,500.00$140,000.00$136,500.00$133,285.71$130,250.00$127,333.33$124,500.00
    290.73%$147,000.00$143,500.00$140,000.00$136,500.00$133,000.00$129,833.33$126,857.14$124,000.00$121,222.22$118,500.00
    300.70%$140,000.00$136,500.00$133,000.00$129,500.00$126,400.00$123,500.00$120,714.29$118,000.00$115,333.33$112,800.00
    310.67%$133,000.00$129,500.00$126,000.00$123,000.00$120,200.00$117,500.00$114,857.14$112,250.00$109,777.78$107,400.00
    320.63%$126,000.00$122,500.00$119,666.67$117,000.00$114,400.00$111,833.33$109,285.71$106,875.00$104,555.56$102,300.00
    330.59%$119,000.00$116,500.00$114,000.00$111,500.00$109,000.00$106,500.00$104,142.86$101,875.00$99,666.67$97,500.00
    340.57%$114,000.00$111,500.00$109,000.00$106,500.00$104,000.00$101,666.67$99,428.57$97,250.00$95,111.11$93,000.00
    350.55%$109,000.00$106,500.00$104,000.00$101,500.00$99,200.00$97,000.00$94,857.14$92,750.00$90,666.67$88,600.00
    360.52%$104,000.00$101,500.00$99,000.00$96,750.00$94,600.00$92,500.00$90,428.57$88,375.00$86,333.33$84,300.00
    370.49%$99,000.00$96,500.00$94,333.33$92,250.00$90,200.00$88,166.67$86,142.86$84,125.00$82,111.11$80,100.00
    380.47%$94,000.00$92,000.00$90,000.00$88,000.00$86,000.00$84,000.00$82,000.00$80,000.00$78,000.00$76,000.00
    390.45%$90,000.00$88,000.00$86,000.00$84,000.00$82,000.00$80,000.00$78,000.00$76,000.00$74,000.00$72,200.00
    400.43%$86,000.00$84,000.00$82,000.00$80,000.00$78,000.00$76,000.00$74,000.00$72,000.00$70,222.22$68,600.00
    410.41%$82,000.00$80,000.00$78,000.00$76,000.00$74,000.00$72,000.00$70,000.00$68,250.00$66,666.67$65,200.00
    420.39%$78,000.00$76,000.00$74,000.00$72,000.00$70,000.00$68,000.00$66,285.71$64,750.00$63,333.33$62,100.00
    430.37%$74,000.00$72,000.00$70,000.00$68,000.00$66,000.00$64,333.33$62,857.14$61,500.00$60,333.33$59,300.00
    440.35%$70,000.00$68,000.00$66,000.00$64,000.00$62,400.00$61,000.00$59,714.29$58,625.00$57,666.67$56,800.00
    450.33%$66,000.00$64,000.00$62,000.00$60,500.00$59,200.00$58,000.00$57,000.00$56,125.00$55,333.33$54,600.00
    460.31%$62,000.00$60,000.00$58,666.67$57,500.00$56,400.00$55,500.00$54,714.29$54,000.00$53,333.33$52,700.00
    470.29%$58,000.00$57,000.00$56,000.00$55,000.00$54,200.00$53,500.00$52,857.14$52,250.00$51,666.67$51,100.00
    480.28%$56,000.00$55,000.00$54,000.00$53,250.00$52,600.00$52,000.00$51,428.57$50,875.00$50,333.33$49,800.00
    490.27%$54,000.00$53,000.00$52,333.33$51,750.00$51,200.00$50,666.67$50,142.86$49,625.00$49,111.11$48,600.00
    500.26%$52,000.00$51,500.00$51,000.00$50,500.00$50,000.00$49,500.00$49,000.00$48,500.00$48,000.00$47,500.00
    510.26%$51,000.00$50,500.00$50,000.00$49,500.00$49,000.00$48,500.00$48,000.00$47,500.00$47,000.00$46,500.00
    520.25%$50,000.00$49,500.00$49,000.00$48,500.00$48,000.00$47,500.00$47,000.00$46,500.00$46,000.00$45,500.00
    530.24%$49,000.00$48,500.00$48,000.00$47,500.00$47,000.00$46,500.00$46,000.00$45,500.00$45,000.00$44,500.00
    540.24%$48,000.00$47,500.00$47,000.00$46,500.00$46,000.00$45,500.00$45,000.00$44,500.00$44,000.00$43,500.00
    550.23%$47,000.00$46,500.00$46,000.00$45,500.00$45,000.00$44,500.00$44,000.00$43,500.00$43,000.00$42,500.00
    560.23%$46,000.00$45,500.00$45,000.00$44,500.00$44,000.00$43,500.00$43,000.00$42,500.00$42,000.00$41,500.00
    570.23%$45,000.00$44,500.00$44,000.00$43,500.00$43,000.00$42,500.00$42,000.00$41,500.00$41,000.00$40,500.00
    580.22%$44,000.00$43,500.00$43,000.00$42,500.00$42,000.00$41,500.00$41,000.00$40,500.00$40,000.00$39,500.00
    590.21%$43,000.00$42,500.00$42,000.00$41,500.00$41,000.00$40,500.00$40,000.00$39,500.00$39,000.00$38,500.00
    600.21%$42,000.00$41,500.00$41,000.00$40,500.00$40,000.00$39,500.00$39,000.00$38,500.00$38,000.00$37,500.00
    610.20%$41,000.00$40,500.00$40,000.00$39,500.00$39,000.00$38,500.00$38,000.00$37,500.00$37,000.00$36,500.00
    620.20%$40,000.00$39,500.00$39,000.00$38,500.00$38,000.00$37,500.00$37,000.00$36,500.00$36,000.00$35,500.00
    630.20%$39,000.00$38,500.00$38,000.00$37,500.00$37,000.00$36,500.00$36,000.00$35,500.00$35,000.00$34,500.00
    640.19%$38,000.00$37,500.00$37,000.00$36,500.00$36,000.00$35,500.00$35,000.00$34,500.00$34,000.00
    650.18%$37,000.00$36,500.00$36,000.00$35,500.00$35,000.00$34,500.00$34,000.00$33,500.00
    660.18%$36,000.00$35,500.00$35,000.00$34,500.00$34,000.00$33,500.00$33,000.00
    670.17%$35,000.00$34,500.00$34,000.00$33,500.00$33,000.00$32,500.00
    680.17%$34,000.00$33,500.00$33,000.00$32,500.00$32,000.00
    690.17%$33,000.00$32,500.00$32,000.00$31,500.00
    700.16%$32,000.00$31,500.00$31,000.00
    710.15%$31,000.00$30,500.00
    720.15%$30,000.00

    Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA TOUR has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.

    Image for article.
    Feb 15, 2026

    Points and payouts: See what each player earned at AT&T Pebble Beach

    Golfbet News
    Image for article.
    Feb 16, 2026

    Marco Penge betting profile: The Genesis Invitational

    Betting Profile
    Image for article.
    Feb 13, 2026

    Theegala receives 2026 Charlie Sifford Memorial Exemption at The Genesis

    Latest
    Official

    AT&T Pebble Beach Pro-Am

    1

    Collin Morikawa
    USA
    C. Morikawa
    Tot
    -22
    R4
    -5

    -22

    1

    USA
    C. Morikawa
    Tot
    -22
    R4
    -5

    T2

    Min Woo Lee
    AUS
    M. Lee
    Tot
    -21
    R4
    -7

    -21

    T2

    AUS
    M. Lee
    Tot
    -21
    R4
    -7

    T2

    Sepp Straka
    AUT
    S. Straka
    Tot
    -21
    R4
    -4

    -21

    T2

    AUT
    S. Straka
    Tot
    -21
    R4
    -4

    T4

    Scottie Scheffler
    USA
    S. Scheffler
    Tot
    -20
    R4
    -9

    -20

    T4

    USA
    S. Scheffler
    Tot
    -20
    R4
    -9

    T4

    Tommy Fleetwood
    ENG
    T. Fleetwood
    Tot
    -20
    R4
    -6

    -20

    T4

    ENG
    T. Fleetwood
    Tot
    -20
    R4
    -6

    T6

    Sam Burns
    USA
    S. Burns
    Tot
    -19
    R4
    -5

    -19

    T6

    USA
    S. Burns
    Tot
    -19
    R4
    -5
