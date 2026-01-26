PGA TOURLeaderboardWatch & ListenNewsFedExCupSchedulePlayersStatsFantasy & BettingSignature EventsAon Better DecisionsDP World Tour Eligibility RankingsHow It WorksPGA TOUR TrainingTicketsShopPGA TOURPGA TOUR ChampionsKorn Ferry TourPGA TOUR AmericasPGA TOUR UniversityDP World TourLPGA TOURTGL
Purse breakdown: Farmers Insurance Open

Harris English wins the 2025 Farmers Insurance Open

Harris English wins the 2025 Farmers Insurance Open

    The PGA TOUR continues its West Coast Swing in San Diego this week for the Farmers Insurance Open. Torrey Pines Golf Course will host, with $9.6 million up for grabs. See below for the full purse breakdown.

    Pos.Pct.Amount2 Tied3 Tied4 Tied5 Tied6 Tied7 Tied8 Tied9 Tied10 Tied
    118.00%$1,728,000.00
    210.90%$1,046,400.00$854,400.00$726,400.00$643,200.00$584,160.00$540,800.00$506,400.00$478,200.00$454,133.33$432,960.00
    36.90%$662,400.00$566,400.00$508,800.00$468,600.00$439,680.00$416,400.00$397,028.57$380,100.00$364,800.00$350,640.00
    44.90%$470,400.00$432,000.00$404,000.00$384,000.00$367,200.00$352,800.00$339,771.43$327,600.00$316,000.00$304,800.00
    54.10%$393,600.00$370,800.00$355,200.00$341,400.00$329,280.00$318,000.00$307,200.00$296,700.00$286,400.00$276,240.00
    63.62%$348,000.00$336,000.00$324,000.00$313,200.00$302,880.00$292,800.00$282,857.14$273,000.00$263,200.00$254,400.00
    73.38%$324,000.00$312,000.00$301,600.00$291,600.00$281,760.00$272,000.00$262,285.71$252,600.00$244,000.00$236,160.00
    83.12%$300,000.00$290,400.00$280,800.00$271,200.00$261,600.00$252,000.00$242,400.00$234,000.00$226,400.00$219,360.00
    92.92%$280,800.00$271,200.00$261,600.00$252,000.00$242,400.00$232,800.00$224,571.43$217,200.00$210,400.00$204,000.00
    102.73%$261,600.00$252,000.00$242,400.00$232,800.00$223,200.00$215,200.00$208,114.29$201,600.00$195,466.67$189,600.00
    112.52%$242,400.00$232,800.00$223,200.00$213,600.00$205,920.00$199,200.00$193,028.57$187,200.00$181,600.00$176,160.00
    122.33%$223,200.00$213,600.00$204,000.00$196,800.00$190,560.00$184,800.00$179,314.29$174,000.00$168,800.00$163,680.00
    132.12%$204,000.00$194,400.00$188,000.00$182,400.00$177,120.00$172,000.00$166,971.43$162,000.00$157,066.67$152,160.00
    141.93%$184,800.00$180,000.00$175,200.00$170,400.00$165,600.00$160,800.00$156,000.00$151,200.00$146,400.00$141,792.00
    151.82%$175,200.00$170,400.00$165,600.00$160,800.00$156,000.00$151,200.00$146,400.00$141,600.00$137,013.33$132,576.00
    161.73%$165,600.00$160,800.00$156,000.00$151,200.00$146,400.00$141,600.00$136,800.00$132,240.00$127,840.00$123,552.00
    171.62%$156,000.00$151,200.00$146,400.00$141,600.00$136,800.00$132,000.00$127,474.29$123,120.00$118,880.00$114,720.00
    181.52%$146,400.00$141,600.00$136,800.00$132,000.00$127,200.00$122,720.00$118,422.86$114,240.00$110,133.33$106,560.00
    191.43%$136,800.00$132,000.00$127,200.00$122,400.00$117,984.00$113,760.00$109,645.71$105,600.00$102,133.33$99,072.00
    201.32%$127,200.00$122,400.00$117,600.00$113,280.00$109,152.00$105,120.00$101,142.86$97,800.00$94,880.00$92,256.00
    211.23%$117,600.00$112,800.00$108,640.00$104,640.00$100,704.00$96,800.00$93,600.00$90,840.00$88,373.33$86,112.00
    221.12%$108,000.00$104,160.00$100,320.00$96,480.00$92,640.00$89,600.00$87,017.14$84,720.00$82,613.33$80,640.00
    231.04%$100,320.00$96,480.00$92,640.00$88,800.00$85,920.00$83,520.00$81,394.29$79,440.00$77,600.00$75,840.00
    240.96%$92,640.00$88,800.00$84,960.00$82,320.00$80,160.00$78,240.00$76,457.14$74,760.00$73,120.00$71,520.00
    250.89%$84,960.00$81,120.00$78,880.00$77,040.00$75,360.00$73,760.00$72,205.71$70,680.00$69,173.33$67,728.00
    260.81%$77,280.00$75,840.00$74,400.00$72,960.00$71,520.00$70,080.00$68,640.00$67,200.00$65,813.33$64,464.00
    270.78%$74,400.00$72,960.00$71,520.00$70,080.00$68,640.00$67,200.00$65,760.00$64,380.00$63,040.00$61,728.00
    280.74%$71,520.00$70,080.00$68,640.00$67,200.00$65,760.00$64,320.00$62,948.57$61,620.00$60,320.00$59,040.00
    290.71%$68,640.00$67,200.00$65,760.00$64,320.00$62,880.00$61,520.00$60,205.71$58,920.00$57,653.33$56,448.00
    300.69%$65,760.00$64,320.00$62,880.00$61,440.00$60,096.00$58,800.00$57,531.43$56,280.00$55,093.33$53,952.00
    310.66%$62,880.00$61,440.00$60,000.00$58,680.00$57,408.00$56,160.00$54,925.71$53,760.00$52,640.00$51,552.00
    320.62%$60,000.00$58,560.00$57,280.00$56,040.00$54,816.00$53,600.00$52,457.14$51,360.00$50,293.33$49,248.00
    330.59%$57,120.00$55,920.00$54,720.00$53,520.00$52,320.00$51,200.00$50,125.71$49,080.00$48,053.33$47,040.00
    340.57%$54,720.00$53,520.00$52,320.00$51,120.00$50,016.00$48,960.00$47,931.43$46,920.00$45,920.00$44,928.00
    350.55%$52,320.00$51,120.00$49,920.00$48,840.00$47,808.00$46,800.00$45,805.71$44,820.00$43,840.00$42,864.00
    360.52%$49,920.00$48,720.00$47,680.00$46,680.00$45,696.00$44,720.00$43,748.57$42,780.00$41,813.33$40,848.00
    370.49%$47,520.00$46,560.00$45,600.00$44,640.00$43,680.00$42,720.00$41,760.00$40,800.00$39,840.00$38,880.00
    380.47%$45,600.00$44,640.00$43,680.00$42,720.00$41,760.00$40,800.00$39,840.00$38,880.00$37,920.00$36,960.00
    390.46%$43,680.00$42,720.00$41,760.00$40,800.00$39,840.00$38,880.00$37,920.00$36,960.00$36,000.00$35,078.40
    400.43%$41,760.00$40,800.00$39,840.00$38,880.00$37,920.00$36,960.00$36,000.00$35,040.00$34,122.67$33,254.40
    410.41%$39,840.00$38,880.00$37,920.00$36,960.00$36,000.00$35,040.00$34,080.00$33,168.00$32,309.33$31,545.60
    420.40%$37,920.00$36,960.00$36,000.00$35,040.00$34,080.00$33,120.00$32,214.86$31,368.00$30,624.00$29,971.20
    430.38%$36,000.00$35,040.00$34,080.00$33,120.00$32,160.00$31,264.00$30,432.00$29,712.00$29,088.00$28,531.20
    440.35%$34,080.00$33,120.00$32,160.00$31,200.00$30,316.80$29,504.00$28,813.71$28,224.00$27,701.33$27,244.80
    450.34%$32,160.00$31,200.00$30,240.00$29,376.00$28,588.80$27,936.00$27,387.43$26,904.00$26,485.33$26,112.00
    460.32%$30,240.00$29,280.00$28,448.00$27,696.00$27,091.20$26,592.00$26,153.14$25,776.00$25,440.00$25,152.00
    470.29%$28,320.00$27,552.00$26,848.00$26,304.00$25,862.40$25,472.00$25,138.29$24,840.00$24,586.67$24,364.80
    480.28%$26,784.00$26,112.00$25,632.00$25,248.00$24,902.40$24,608.00$24,342.86$24,120.00$23,925.33$23,750.40
    490.27%$25,440.00$25,056.00$24,736.00$24,432.00$24,172.80$23,936.00$23,739.43$23,568.00$23,413.33$23,270.40
    500.26%$24,672.00$24,384.00$24,096.00$23,856.00$23,635.20$23,456.00$23,300.57$23,160.00$23,029.33$22,905.60
    510.25%$24,096.00$23,808.00$23,584.00$23,376.00$23,212.80$23,072.00$22,944.00$22,824.00$22,709.33$22,598.40
    520.24%$23,520.00$23,328.00$23,136.00$22,992.00$22,867.20$22,752.00$22,642.29$22,536.00$22,432.00$22,329.60
    530.24%$23,136.00$22,944.00$22,816.00$22,704.00$22,598.40$22,496.00$22,395.43$22,296.00$22,197.33$22,099.20
    540.24%$22,752.00$22,656.00$22,560.00$22,464.00$22,368.00$22,272.00$22,176.00$22,080.00$21,984.00$21,888.00
    550.23%$22,560.00$22,464.00$22,368.00$22,272.00$22,176.00$22,080.00$21,984.00$21,888.00$21,792.00$21,696.00
    560.23%$22,368.00$22,272.00$22,176.00$22,080.00$21,984.00$21,888.00$21,792.00$21,696.00$21,600.00$21,504.00
    570.23%$22,176.00$22,080.00$21,984.00$21,888.00$21,792.00$21,696.00$21,600.00$21,504.00$21,408.00$21,312.00
    580.23%$21,984.00$21,888.00$21,792.00$21,696.00$21,600.00$21,504.00$21,408.00$21,312.00$21,216.00$21,120.00
    590.23%$21,792.00$21,696.00$21,600.00$21,504.00$21,408.00$21,312.00$21,216.00$21,120.00$21,024.00$20,928.00
    600.23%$21,600.00$21,504.00$21,408.00$21,312.00$21,216.00$21,120.00$21,024.00$20,928.00$20,832.00$20,736.00
    610.22%$21,408.00$21,312.00$21,216.00$21,120.00$21,024.00$20,928.00$20,832.00$20,736.00$20,640.00$20,544.00
    620.22%$21,216.00$21,120.00$21,024.00$20,928.00$20,832.00$20,736.00$20,640.00$20,544.00$20,448.00$20,352.00
    630.22%$21,024.00$20,928.00$20,832.00$20,736.00$20,640.00$20,544.00$20,448.00$20,352.00$20,256.00$20,160.00
    640.22%$20,832.00$20,736.00$20,640.00$20,544.00$20,448.00$20,352.00$20,256.00$20,160.00$20,064.00$19,968.00
    650.21%$20,640.00$20,544.00$20,448.00$20,352.00$20,256.00$20,160.00$20,064.00$19,968.00$19,872.00$19,776.00
    660.21%$20,448.00$20,352.00$20,256.00$20,160.00$20,064.00$19,968.00$19,872.00$19,776.00$19,680.00$19,584.00
    670.21%$20,256.00$20,160.00$20,064.00$19,968.00$19,872.00$19,776.00$19,680.00$19,584.00$19,488.00$19,392.00
    680.21%$20,064.00$19,968.00$19,872.00$19,776.00$19,680.00$19,584.00$19,488.00$19,392.00$19,296.00$19,200.00
    690.21%$19,872.00$19,776.00$19,680.00$19,584.00$19,488.00$19,392.00$19,296.00$19,200.00$19,104.00$19,008.00
    700.20%$19,680.00$19,584.00$19,488.00$19,392.00$19,296.00$19,200.00$19,104.00$19,008.00$18,912.00$18,816.00
    710.20%$19,488.00$19,392.00$19,296.00$19,200.00$19,104.00$19,008.00$18,912.00$18,816.00$18,720.00$18,624.00
    720.20%$19,296.00$19,200.00$19,104.00$19,008.00$18,912.00$18,816.00$18,720.00$18,624.00$18,528.00$18,432.00
    730.20%$19,104.00$19,008.00$18,912.00$18,816.00$18,720.00$18,624.00$18,528.00$18,432.00$18,336.00$18,240.00
    740.20%$18,912.00$18,816.00$18,720.00$18,624.00$18,528.00$18,432.00$18,336.00$18,240.00$18,144.00$18,048.00
    750.20%$18,720.00$18,624.00$18,528.00$18,432.00$18,336.00$18,240.00$18,144.00$18,048.00$17,952.00$17,856.00
    760.19%$18,528.00$18,432.00$18,336.00$18,240.00$18,144.00$18,048.00$17,952.00$17,856.00$17,760.00$17,664.00
    770.19%$18,336.00$18,240.00$18,144.00$18,048.00$17,952.00$17,856.00$17,760.00$17,664.00$17,568.00$17,472.00
    780.19%$18,144.00$18,048.00$17,952.00$17,856.00$17,760.00$17,664.00$17,568.00$17,472.00$17,376.00$17,280.00
    790.19%$17,952.00$17,856.00$17,760.00$17,664.00$17,568.00$17,472.00$17,376.00$17,280.00$17,184.00$17,088.00
    800.18%$17,760.00$17,664.00$17,568.00$17,472.00$17,376.00$17,280.00$17,184.00$17,088.00$16,992.00$16,896.00
    810.18%$17,568.00$17,472.00$17,376.00$17,280.00$17,184.00$17,088.00$16,992.00$16,896.00$16,800.00$16,704.00
    820.18%$17,376.00$17,280.00$17,184.00$17,088.00$16,992.00$16,896.00$16,800.00$16,704.00$16,608.00
    830.18%$17,184.00$17,088.00$16,992.00$16,896.00$16,800.00$16,704.00$16,608.00$16,512.00
    840.18%$16,992.00$16,896.00$16,800.00$16,704.00$16,608.00$16,512.00$16,416.00
    850.17%$16,800.00$16,704.00$16,608.00$16,512.00$16,416.00$16,320.00
    860.17%$16,608.00$16,512.00$16,416.00$16,320.00$16,224.00
    870.17%$16,416.00$16,320.00$16,224.00$16,128.00
    880.17%$16,224.00$16,128.00$16,032.00
    890.17%$16,032.00$15,936.00
    900.17%$15,840.00

    Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA TOUR has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.

    Jan 23, 2026
    Jan 23, 2026

    Field finalized for 2026 APGA Farmers Insurance Invitational at Torrey Pines

    Jan 26, 2026
    Jan 26, 2026

    Byrd wins APGA Farmers Insurance Invitational to earn spot at Torrey Pines

    Jan 26, 2026
    Jan 26, 2026

    ESPN to air live coverage of Farmers as Koepka returns to PGA TOUR

    Official

    The American Express

    -27

    -23

    -23

    -23

    -23

    -22

