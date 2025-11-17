FedExCup Fall scenarios: See finishes needed at The RSM Classic to maintain 2026 status
Below is a list of the PGA TOUR members in the field at The RSM Classic, along with their exempt status for 2026 and the minimum finish they need to have a chance to move into the top 100 in the FedExCup Fall Points List.
NOTE: Players in need of a win to move into the top 100 are listed as N/A because they would earn a two-year exemption with the victory. Players with "TBD" under exempt status may be eligible in 2026 via another category, such as Career Money or a Major Medical Extension.
The RSM Classic field list with exempt status
|Rank
|Player
|2026 exempt status
|Min. finish
|13
|Harris English
|Exempt
|In top 100
|13
|Brian Harman
|Exempt
|In top 100
|25
|Andrew Novak
|Exempt
|In top 100
|27
|Jacob Bridgeman
|Exempt
|In top 100
|37
|Si Woo Kim
|Exempt
|In top 100
|38
|Sam Stevens
|Exempt
|In top 100
|39
|Ryan Gerard
|Exempt
|In top 100
|40
|Denny McCarthy
|Exempt
|In top 100
|45
|Daniel Berger
|Exempt
|In top 100
|47
|Bud Cauley
|Exempt
|In top 100
|48
|Tom Hoge
|Exempt
|In top 100
|54
|Chris Kirk
|Exempt
|In top 100
|57
|Rico Hoey
|Top 100 likely
|In top 100
|62
|Nico Echavarria
|Exempt
|In top 100
|63
|Patrick Rodgers
|Exempt
|In top 100
|65
|Joe Highsmith
|Exempt
|In top 100
|66
|Stephan Jaeger
|Exempt
|In top 100
|67
|Adam Schenk
|Exempt
|In top 100
|69
|Mackenzie Hughes
|Exempt
|In top 100
|70
|Steven Fisk
|Exempt
|In top 100
|71
|Alex Smalley
|Top 100 likely
|In top 100
|72
|Michael Thorbjornsen
|Top 100 likely
|In top 100
|73
|Vince Whaley
|Top 100 likely
|In top 100
|74
|Sami Valimaki
|Top 100 likely
|In top 100
|76
|Davis Riley
|Exempt
|In top 100
|77
|Byeong Hun An
|Exempt
|In top 100
|78
|Eric Cole
|Top 100 likely
|In top 100
|82
|Davis Thompson
|Exempt
|In top 100
|83
|Keith Mitchell
|Top 100 likely
|In top 100
|88
|Kevin Roy
|Top 100 likely
|In top 100
|89
|Max McGreevy
|Top 100 likely
|In top 100
|90
|Mac Meissner
|Top 100 likely
|In top 100
|91
|Chad Ramey
|Not exempt
|In top 100
|92
|Chandler Phillips
|Not exempt
|In top 100
|93
|William Mouw
|Exempt
|In top 100
|94
|Mark Hubbard
|Not exempt
|In top 100
|95
|Ryo Hisatsune
|Not exempt
|In top 100
|96
|Thorbjørn Olesen
|Not exempt
|In top 100
|97
|Danny Walker
|Not exempt
|In top 100
|98
|Michael Brennan
|Exempt
|In top 100
|99
|Takumi Kanaya
|Not exempt
|In top 100
|100
|Karl Vilips
|Exempt
|In top 100
|102
|Matt Wallace
|Not exempt
|Solo-43rd
|103
|Beau Hossler
|Not exempt
|2-way T42
|104
|Isaiah Salinda
|Not exempt
|Solo-25th
|105
|David Lipsky
|Not exempt
|Solo-22nd
|108
|Victor Perez
|Not exempt
|2-way T12
|109
|Patrick Fishburn
|Not exempt
|Solo-12th
|110
|Pierceson Coody
|Exempt
|Solo-12th
|111
|Jesper Svensson
|Not exempt
|2-way T11
|113
|Matt Kuchar
|TBD
|2-way T8
|114
|Justin Lower
|Not exempt
|Solo-7th
|115
|Taylor Moore
|Not exempt
|Solo-7th
|116
|Kris Ventura
|Not exempt
|Solo-7th
|117
|Joel Dahmen
|Not exempt
|2-way T6
|118
|Austin Eckroat
|Exempt
|2-way T6
|119
|Andrew Putnam
|Not exempt
|Solo-6th
|120
|Sam Ryder
|Not exempt
|2-way T5
|121
|Jackson Suber
|Not exempt
|2-way T5
|122
|Lee Hodges
|Not exempt
|3-way T4
|123
|Lanto Griffin
|Not exempt
|2-way T4
|124
|Frankie Capan III
|Not exempt
|Solo-4th
|125
|Doug Ghim
|Not exempt
|Solo-4th
|126
|Brandt Snedeker
|Not exempt
|Solo-4th
|128
|Carson Young
|Not exempt
|3-way T3
|129
|Seamus Power
|Not exempt
|3-way T3
|130
|Hayden Springer
|Not exempt
|2-way T3
|131
|Chan Kim
|Not exempt
|Solo-3rd
|132
|Harry Higgs
|Not exempt
|Solo-3rd
|134
|Jeremy Paul
|Not exempt
|3-way T2
|135
|Ricky Castillo
|Not exempt
|3-way T2
|137
|Taylor Montgomery
|Not exempt
|2-way T2
|138
|Adam Hadwin
|Not exempt
|2-way T2
|139
|Henrik Norlander
|Not exempt
|2-way T2
|140
|Zach Johnson
|Not exempt
|2-way T2
|141
|Noah Goodwin
|Not exempt
|2-way T2
|142
|Ben Silverman
|Not exempt
|2-way T2
|143
|Greyson Sigg
|Not exempt
|2-way T2
|144
|Paul Peterson
|Not exempt
|2-way T2
|145
|Sahith Theegala
|Exempt
|Solo-2nd
|146
|Cameron Champ
|Not exempt
|Solo-2nd
|147
|Ben Kohles
|Not exempt
|Solo-2nd
|148
|David Skinns
|Not exempt
|Solo-2nd
|149
|Will Gordon
|Not exempt
|Solo-2nd
|151
|Camilo Villegas
|Not exempt
|Solo-2nd
|152
|Thomas Rosenmueller
|Not exempt
|Solo-2nd
|153
|Brice Garnett
|Exempt
|N/A
|154
|Zac Blair
|Not exempt
|N/A
|155
|Quade Cummins
|Not exempt
|N/A
|157
|Luke List
|Not exempt
|N/A
|158
|Trey Mullinax
|Not exempt
|N/A
|159
|Trevor Cone
|Not exempt
|N/A
|161
|Niklas Norgaard
|Not exempt
|N/A
|163
|Antoine Rozner
|Not exempt
|N/A
|164
|Joseph Bramlett
|Not exempt
|N/A
|165
|Will Chandler
|Not exempt
|N/A
|167
|Adam Svensson
|Not exempt
|N/A
|168
|John Pak
|Not exempt
|N/A
|169
|Dylan Wu
|Not exempt
|N/A
|171
|Matthieu Pavon
|Exempt
|N/A
|172
|Rikuya Hoshino
|TBD
|N/A
|173
|Taylor Dickson
|Not exempt
|N/A
|174
|Nick Hardy
|Not exempt
|N/A
|175
|David Ford
|Exempt
|N/A
|176
|Braden Thornberry
|Not exempt
|N/A
|177
|Hayden Buckley
|Not exempt
|N/A
|178
|Webb Simpson
|Exempt
|N/A
|179
|Jonathan Byrd
|Not exempt
|N/A
|180
|Patton Kizzire
|Exempt
|N/A
|181
|Matthew Riedel
|Not exempt
|N/A
|182
|Kevin Velo
|Not exempt
|N/A
|183
|Matt NeSmith
|Not exempt
|N/A
|184
|Mason Andersen
|Not exempt
|N/A
|185
|Ben Martin
|Not exempt
|N/A
|188
|Cristobal Del Solar
|Not exempt
|N/A
|190
|Luke Clanton
|Exempt
|N/A
|191
|Kevin Streelman
|TBD
|N/A
|193
|Rafael Campos
|Exempt
|N/A
|194
|Kevin Kisner
|Not exempt
|N/A
|195
|Martin Laird
|Not exempt
|N/A
|197
|Austin Cook
|Not exempt
|N/A
|200
|Kaito Onishi
|Not exempt
|N/A
|202
|Scott Piercy
|Not exempt
|N/A
|203
|Chesson Hadley
|Not exempt
|N/A
|204
|Gordon Sargent
|Exempt
|N/A
|205
|James Hahn
|Not exempt
|N/A
|206
|Tim Widing
|Not exempt
|N/A
|208
|Ryan Palmer
|Not exempt
|N/A
|209
|Troy Merritt
|Not exempt
|N/A
|210
|Harrison Endycott
|Not exempt
|N/A
|211
|Jason Dufner
|Not exempt
|N/A
|212
|Nick Watney
|Not exempt
|N/A
|213
|Tyler Duncan
|Not exempt
|N/A
|214
|Robby Shelton
|Not exempt
|N/A
|215
|Vince Covello
|Not exempt
|N/A
|216
|Adrien Dumont de Chassart
|Exempt
|N/A
|217
|Dylan Frittelli
|Not exempt
|N/A
|218
|Anders Albertson
|Not exempt
|N/A
|222
|George McNeill
|Not exempt
|N/A
|230
|Brendon Todd
|TBD
|N/A