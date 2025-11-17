PGA TOURLeaderboardWatch & ListenNewsFedExCupSchedulePlayersStatsFantasy & BettingSignature EventsComcast Business TOUR TOP 10Aon Better DecisionsDP World Tour Eligibility RankingsHow It WorksPGA TOUR TrainingTicketsShopPGA TOURPGA TOUR ChampionsKorn Ferry TourPGA TOUR AmericasPGA TOUR UniversityDP World TourLPGA TOURTGL
6H AGO

FedExCup Fall scenarios: See finishes needed at The RSM Classic to maintain 2026 status

1 Min Read

Latest

Matt Kuchar's excellent approach to set up closing birdie is the Shot of the Day at Sanderson Farms

    Written by Staff

    Below is a list of the PGA TOUR members in the field at The RSM Classic, along with their exempt status for 2026 and the minimum finish they need to have a chance to move into the top 100 in the FedExCup Fall Points List.

    NOTE: Players in need of a win to move into the top 100 are listed as N/A because they would earn a two-year exemption with the victory. Players with "TBD" under exempt status may be eligible in 2026 via another category, such as Career Money or a Major Medical Extension.

    The RSM Classic field list with exempt status

    RankPlayer2026 exempt statusMin. finish
    13Harris EnglishExemptIn top 100
    13Brian HarmanExemptIn top 100
    25Andrew NovakExemptIn top 100
    27Jacob BridgemanExemptIn top 100
    37Si Woo KimExemptIn top 100
    38Sam StevensExemptIn top 100
    39Ryan GerardExemptIn top 100
    40Denny McCarthyExemptIn top 100
    45Daniel BergerExemptIn top 100
    47Bud CauleyExemptIn top 100
    48Tom HogeExemptIn top 100
    54Chris KirkExemptIn top 100
    57Rico HoeyTop 100 likelyIn top 100
    62Nico EchavarriaExemptIn top 100
    63Patrick RodgersExemptIn top 100
    65Joe HighsmithExemptIn top 100
    66Stephan JaegerExemptIn top 100
    67Adam SchenkExemptIn top 100
    69Mackenzie HughesExemptIn top 100
    70Steven FiskExemptIn top 100
    71Alex SmalleyTop 100 likelyIn top 100
    72Michael ThorbjornsenTop 100 likelyIn top 100
    73Vince WhaleyTop 100 likelyIn top 100
    74Sami ValimakiTop 100 likelyIn top 100
    76Davis RileyExemptIn top 100
    77Byeong Hun AnExemptIn top 100
    78Eric ColeTop 100 likelyIn top 100
    82Davis ThompsonExemptIn top 100
    83Keith MitchellTop 100 likelyIn top 100
    88Kevin RoyTop 100 likelyIn top 100
    89Max McGreevyTop 100 likelyIn top 100
    90Mac MeissnerTop 100 likelyIn top 100
    91Chad RameyNot exemptIn top 100
    92Chandler PhillipsNot exemptIn top 100
    93William MouwExemptIn top 100
    94Mark HubbardNot exemptIn top 100
    95Ryo HisatsuneNot exemptIn top 100
    96Thorbjørn OlesenNot exemptIn top 100
    97Danny WalkerNot exemptIn top 100
    98Michael BrennanExemptIn top 100
    99Takumi KanayaNot exemptIn top 100
    100Karl VilipsExemptIn top 100
    102Matt WallaceNot exemptSolo-43rd
    103Beau HosslerNot exempt2-way T42
    104Isaiah SalindaNot exemptSolo-25th
    105David LipskyNot exemptSolo-22nd
    108Victor PerezNot exempt2-way T12
    109Patrick FishburnNot exemptSolo-12th
    110Pierceson CoodyExemptSolo-12th
    111Jesper SvenssonNot exempt2-way T11
    113Matt KucharTBD2-way T8
    114Justin LowerNot exemptSolo-7th
    115Taylor MooreNot exemptSolo-7th
    116Kris VenturaNot exemptSolo-7th
    117Joel DahmenNot exempt2-way T6
    118Austin EckroatExempt2-way T6
    119Andrew PutnamNot exemptSolo-6th
    120Sam RyderNot exempt2-way T5
    121Jackson SuberNot exempt2-way T5
    122Lee HodgesNot exempt3-way T4
    123Lanto GriffinNot exempt2-way T4
    124Frankie Capan IIINot exemptSolo-4th
    125Doug GhimNot exemptSolo-4th
    126Brandt SnedekerNot exemptSolo-4th
    128Carson YoungNot exempt3-way T3
    129Seamus PowerNot exempt3-way T3
    130Hayden SpringerNot exempt2-way T3
    131Chan KimNot exemptSolo-3rd
    132Harry HiggsNot exemptSolo-3rd
    134Jeremy PaulNot exempt3-way T2
    135Ricky CastilloNot exempt3-way T2
    137Taylor MontgomeryNot exempt2-way T2
    138Adam HadwinNot exempt2-way T2
    139Henrik NorlanderNot exempt2-way T2
    140Zach JohnsonNot exempt2-way T2
    141Noah GoodwinNot exempt2-way T2
    142Ben SilvermanNot exempt2-way T2
    143Greyson SiggNot exempt2-way T2
    144Paul PetersonNot exempt2-way T2
    145Sahith TheegalaExemptSolo-2nd
    146Cameron ChampNot exemptSolo-2nd
    147Ben KohlesNot exemptSolo-2nd
    148David SkinnsNot exemptSolo-2nd
    149Will GordonNot exemptSolo-2nd
    151Camilo VillegasNot exemptSolo-2nd
    152Thomas RosenmuellerNot exemptSolo-2nd
    153Brice GarnettExemptN/A
    154Zac BlairNot exemptN/A
    155Quade CumminsNot exemptN/A
    157Luke ListNot exemptN/A
    158Trey MullinaxNot exemptN/A
    159Trevor ConeNot exemptN/A
    161Niklas NorgaardNot exemptN/A
    163Antoine RoznerNot exemptN/A
    164Joseph BramlettNot exemptN/A
    165Will ChandlerNot exemptN/A
    167Adam SvenssonNot exemptN/A
    168John PakNot exemptN/A
    169Dylan WuNot exemptN/A
    171Matthieu PavonExemptN/A
    172Rikuya HoshinoTBDN/A
    173Taylor DicksonNot exemptN/A
    174Nick HardyNot exemptN/A
    175David FordExemptN/A
    176Braden ThornberryNot exemptN/A
    177Hayden BuckleyNot exemptN/A
    178Webb SimpsonExemptN/A
    179Jonathan ByrdNot exemptN/A
    180Patton KizzireExemptN/A
    181Matthew RiedelNot exemptN/A
    182Kevin VeloNot exemptN/A
    183Matt NeSmithNot exemptN/A
    184Mason AndersenNot exemptN/A
    185Ben MartinNot exemptN/A
    188Cristobal Del SolarNot exemptN/A
    190Luke ClantonExemptN/A
    191Kevin StreelmanTBDN/A
    193Rafael CamposExemptN/A
    194Kevin KisnerNot exemptN/A
    195Martin LairdNot exemptN/A
    197Austin CookNot exemptN/A
    200Kaito OnishiNot exemptN/A
    202Scott PiercyNot exemptN/A
    203Chesson HadleyNot exemptN/A
    204Gordon SargentExemptN/A
    205James HahnNot exemptN/A
    206Tim WidingNot exemptN/A
    208Ryan PalmerNot exemptN/A
    209Troy MerrittNot exemptN/A
    210Harrison EndycottNot exemptN/A
    211Jason DufnerNot exemptN/A
    212Nick WatneyNot exemptN/A
    213Tyler DuncanNot exemptN/A
    214Robby SheltonNot exemptN/A
    215Vince CovelloNot exemptN/A
    216Adrien Dumont de ChassartExemptN/A
    217Dylan FrittelliNot exemptN/A
    218Anders AlbertsonNot exemptN/A
    222George McNeillNot exemptN/A
    230Brendon ToddTBDN/A

    Official

    Butterfield Bermuda Championship

    1

    Adam Schenk
    USA
    A. Schenk
    Tot
    -12
    R4
    E

    -12

    1

    USA
    A. Schenk
    Tot
    -12
    R4
    E

    2

    Chandler Phillips
    USA
    C. Phillips
    Tot
    -11
    R4
    E

    -11

    2

    USA
    C. Phillips
    Tot
    -11
    R4
    E

    T3

    Alex Smalley
    USA
    A. Smalley
    Tot
    -10
    R4
    -3

    -10

    T3

    USA
    A. Smalley
    Tot
    -10
    R4
    -3

    T3

    Vince Whaley
    USA
    V. Whaley
    Tot
    -10
    R4
    -1

    -10

    T3

    USA
    V. Whaley
    Tot
    -10
    R4
    -1

    T3

    Frankie Capan III
    USA
    F. Capan III
    Tot
    -10
    R4
    -1

    -10

    T3

    USA
    F. Capan III
    Tot
    -10
    R4
    -1

    T3

    Max McGreevy
    USA
    M. McGreevy
    Tot
    -10
    R4
    +1

    -10

    T3

    USA
    M. McGreevy
    Tot
    -10
    R4
    +1
