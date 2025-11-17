PGA TOURLeaderboardWatch & ListenNewsFedExCupSchedulePlayersStatsFantasy & BettingSignature EventsComcast Business TOUR TOP 10Aon Better DecisionsDP World Tour Eligibility RankingsHow It WorksPGA TOUR TrainingTicketsShopPGA TOURPGA TOUR ChampionsKorn Ferry TourPGA TOUR AmericasPGA TOUR UniversityDP World TourLPGA TOURTGL
7H AGO

Purse breakdown: What are the payouts for The RSM Classic?

1 Min Read

Latest

Behind the scenes with Maverick McNealy after his win at The RSM Classic

Behind the scenes with Maverick McNealy after his win at The RSM Classic

    The PGA TOUR heads to St. Simons Island, Georgia, for The RSM Classic. Sea Island Golf Club's Seaside Course and Plantation Course will host, with $7 million up for grabs. See below for the full purse breakdown.

    Pos.Pct.Amount2 Tied3 Tied4 Tied5 Tied6 Tied7 Tied8 Tied9 Tied10 Tied
    118.00%$1,260,000.00
    210.90%$763,000.00$623,000.00$529,666.67$469,000.00$425,950.00$394,333.33$369,250.00$348,687.50$331,138.89$315,700.00
    36.90%$483,000.00$413,000.00$371,000.00$341,687.50$320,600.00$303,625.00$289,500.00$277,156.25$266,000.00$255,675.00
    44.90%$343,000.00$315,000.00$294,583.33$280,000.00$267,750.00$257,250.00$247,750.00$238,875.00$230,416.67$222,250.00
    54.10%$287,000.00$270,375.00$259,000.00$248,937.50$240,100.00$231,875.00$224,000.00$216,343.75$208,833.33$201,425.00
    63.62%$253,750.00$245,000.00$236,250.00$228,375.00$220,850.00$213,500.00$206,250.00$199,062.50$191,916.67$185,500.00
    73.38%$236,250.00$227,500.00$219,916.67$212,625.00$205,450.00$198,333.33$191,250.00$184,187.50$177,916.67$172,200.00
    83.12%$218,750.00$211,750.00$204,750.00$197,750.00$190,750.00$183,750.00$176,750.00$170,625.00$165,083.33$159,950.00
    92.92%$204,750.00$197,750.00$190,750.00$183,750.00$176,750.00$169,750.00$163,750.00$158,375.00$153,416.67$148,750.00
    102.73%$190,750.00$183,750.00$176,750.00$169,750.00$162,750.00$156,916.67$151,750.00$147,000.00$142,527.78$138,250.00
    112.52%$176,750.00$169,750.00$162,750.00$155,750.00$150,150.00$145,250.00$140,750.00$136,500.00$132,416.67$128,450.00
    122.33%$162,750.00$155,750.00$148,750.00$143,500.00$138,950.00$134,750.00$130,750.00$126,875.00$123,083.33$119,350.00
    132.12%$148,750.00$141,750.00$137,083.33$133,000.00$129,150.00$125,416.67$121,750.00$118,125.00$114,527.78$110,950.00
    141.93%$134,750.00$131,250.00$127,750.00$124,250.00$120,750.00$117,250.00$113,750.00$110,250.00$106,750.00$103,390.00
    151.82%$127,750.00$124,250.00$120,750.00$117,250.00$113,750.00$110,250.00$106,750.00$103,250.00$99,905.56$96,670.00
    161.73%$120,750.00$117,250.00$113,750.00$110,250.00$106,750.00$103,250.00$99,750.00$96,425.00$93,216.67$90,090.00
    171.62%$113,750.00$110,250.00$106,750.00$103,250.00$99,750.00$96,250.00$92,950.00$89,775.00$86,683.33$83,650.00
    181.52%$106,750.00$103,250.00$99,750.00$96,250.00$92,750.00$89,483.33$86,350.00$83,300.00$80,305.56$77,700.00
    191.43%$99,750.00$96,250.00$92,750.00$89,250.00$86,030.00$82,950.00$79,950.00$77,000.00$74,472.22$72,240.00
    201.32%$92,750.00$89,250.00$85,750.00$82,600.00$79,590.00$76,650.00$73,750.00$71,312.50$69,183.33$67,270.00
    211.23%$85,750.00$82,250.00$79,216.67$76,300.00$73,430.00$70,583.33$68,250.00$66,237.50$64,438.89$62,790.00
    221.12%$78,750.00$75,950.00$73,150.00$70,350.00$67,550.00$65,333.33$63,450.00$61,775.00$60,238.89$58,800.00
    231.04%$73,150.00$70,350.00$67,550.00$64,750.00$62,650.00$60,900.00$59,350.00$57,925.00$56,583.33$55,300.00
    240.96%$67,550.00$64,750.00$61,950.00$60,025.00$58,450.00$57,050.00$55,750.00$54,512.50$53,316.67$52,150.00
    250.89%$61,950.00$59,150.00$57,516.67$56,175.00$54,950.00$53,783.33$52,650.00$51,537.50$50,438.89$49,385.00
    260.81%$56,350.00$55,300.00$54,250.00$53,200.00$52,150.00$51,100.00$50,050.00$49,000.00$47,988.89$47,005.00
    270.78%$54,250.00$53,200.00$52,150.00$51,100.00$50,050.00$49,000.00$47,950.00$46,943.75$45,966.67$45,010.00
    280.74%$52,150.00$51,100.00$50,050.00$49,000.00$47,950.00$46,900.00$45,900.00$44,931.25$43,983.33$43,050.00
    290.71%$50,050.00$49,000.00$47,950.00$46,900.00$45,850.00$44,858.33$43,900.00$42,962.50$42,038.89$41,160.00
    300.69%$47,950.00$46,900.00$45,850.00$44,800.00$43,820.00$42,875.00$41,950.00$41,037.50$40,172.22$39,340.00
    310.66%$45,850.00$44,800.00$43,750.00$42,787.50$41,860.00$40,950.00$40,050.00$39,200.00$38,383.33$37,590.00
    320.62%$43,750.00$42,700.00$41,766.67$40,862.50$39,970.00$39,083.33$38,250.00$37,450.00$36,672.22$35,910.00
    330.59%$41,650.00$40,775.00$39,900.00$39,025.00$38,150.00$37,333.33$36,550.00$35,787.50$35,038.89$34,300.00
    340.57%$39,900.00$39,025.00$38,150.00$37,275.00$36,470.00$35,700.00$34,950.00$34,212.50$33,483.33$32,760.00
    350.55%$38,150.00$37,275.00$36,400.00$35,612.50$34,860.00$34,125.00$33,400.00$32,681.25$31,966.67$31,255.00
    360.52%$36,400.00$35,525.00$34,766.67$34,037.50$33,320.00$32,608.33$31,900.00$31,193.75$30,488.89$29,785.00
    370.49%$34,650.00$33,950.00$33,250.00$32,550.00$31,850.00$31,150.00$30,450.00$29,750.00$29,050.00$28,350.00
    380.47%$33,250.00$32,550.00$31,850.00$31,150.00$30,450.00$29,750.00$29,050.00$28,350.00$27,650.00$26,950.00
    390.46%$31,850.00$31,150.00$30,450.00$29,750.00$29,050.00$28,350.00$27,650.00$26,950.00$26,250.00$25,578.00
    400.43%$30,450.00$29,750.00$29,050.00$28,350.00$27,650.00$26,950.00$26,250.00$25,550.00$24,881.11$24,248.00
    410.41%$29,050.00$28,350.00$27,650.00$26,950.00$26,250.00$25,550.00$24,850.00$24,185.00$23,558.89$23,002.00
    420.40%$27,650.00$26,950.00$26,250.00$25,550.00$24,850.00$24,150.00$23,490.00$22,872.50$22,330.00$21,854.00
    430.38%$26,250.00$25,550.00$24,850.00$24,150.00$23,450.00$22,796.67$22,190.00$21,665.00$21,210.00$20,804.00
    440.35%$24,850.00$24,150.00$23,450.00$22,750.00$22,106.00$21,513.33$21,010.00$20,580.00$20,198.89$19,866.00
    450.34%$23,450.00$22,750.00$22,050.00$21,420.00$20,846.00$20,370.00$19,970.00$19,617.50$19,312.22$19,040.00
    460.32%$22,050.00$21,350.00$20,743.33$20,195.00$19,754.00$19,390.00$19,070.00$18,795.00$18,550.00$18,340.00
    470.29%$20,650.00$20,090.00$19,576.67$19,180.00$18,858.00$18,573.33$18,330.00$18,112.50$17,927.78$17,766.00
    480.28%$19,530.00$19,040.00$18,690.00$18,410.00$18,158.00$17,943.33$17,750.00$17,587.50$17,445.56$17,318.00
    490.27%$18,550.00$18,270.00$18,036.67$17,815.00$17,626.00$17,453.33$17,310.00$17,185.00$17,072.22$16,968.00
    500.26%$17,990.00$17,780.00$17,570.00$17,395.00$17,234.00$17,103.33$16,990.00$16,887.50$16,792.22$16,702.00
    510.25%$17,570.00$17,360.00$17,196.67$17,045.00$16,926.00$16,823.33$16,730.00$16,642.50$16,558.89$16,478.00
    520.24%$17,150.00$17,010.00$16,870.00$16,765.00$16,674.00$16,590.00$16,510.00$16,432.50$16,356.67$16,282.00
    530.24%$16,870.00$16,730.00$16,636.67$16,555.00$16,478.00$16,403.33$16,330.00$16,257.50$16,185.56$16,114.00
    540.24%$16,590.00$16,520.00$16,450.00$16,380.00$16,310.00$16,240.00$16,170.00$16,100.00$16,030.00$15,960.00
    550.23%$16,450.00$16,380.00$16,310.00$16,240.00$16,170.00$16,100.00$16,030.00$15,960.00$15,890.00$15,820.00
    560.23%$16,310.00$16,240.00$16,170.00$16,100.00$16,030.00$15,960.00$15,890.00$15,820.00$15,750.00$15,680.00
    570.23%$16,170.00$16,100.00$16,030.00$15,960.00$15,890.00$15,820.00$15,750.00$15,680.00$15,610.00$15,540.00
    580.23%$16,030.00$15,960.00$15,890.00$15,820.00$15,750.00$15,680.00$15,610.00$15,540.00$15,470.00$15,400.00
    590.23%$15,890.00$15,820.00$15,750.00$15,680.00$15,610.00$15,540.00$15,470.00$15,400.00$15,330.00$15,260.00
    600.23%$15,750.00$15,680.00$15,610.00$15,540.00$15,470.00$15,400.00$15,330.00$15,260.00$15,190.00$15,120.00
    610.22%$15,610.00$15,540.00$15,470.00$15,400.00$15,330.00$15,260.00$15,190.00$15,120.00$15,050.00$14,980.00
    620.22%$15,470.00$15,400.00$15,330.00$15,260.00$15,190.00$15,120.00$15,050.00$14,980.00$14,910.00$14,840.00
    630.22%$15,330.00$15,260.00$15,190.00$15,120.00$15,050.00$14,980.00$14,910.00$14,840.00$14,770.00$14,700.00
    640.22%$15,190.00$15,120.00$15,050.00$14,980.00$14,910.00$14,840.00$14,770.00$14,700.00$14,630.00$14,560.00
    650.21%$15,050.00$14,980.00$14,910.00$14,840.00$14,770.00$14,700.00$14,630.00$14,560.00$14,490.00$14,420.00
    660.21%$14,910.00$14,840.00$14,770.00$14,700.00$14,630.00$14,560.00$14,490.00$14,420.00$14,350.00$14,280.00
    670.21%$14,770.00$14,700.00$14,630.00$14,560.00$14,490.00$14,420.00$14,350.00$14,280.00$14,210.00$14,140.00
    680.21%$14,630.00$14,560.00$14,490.00$14,420.00$14,350.00$14,280.00$14,210.00$14,140.00$14,070.00$14,000.00
    690.21%$14,490.00$14,420.00$14,350.00$14,280.00$14,210.00$14,140.00$14,070.00$14,000.00$13,930.00$13,860.00
    700.20%$14,350.00$14,280.00$14,210.00$14,140.00$14,070.00$14,000.00$13,930.00$13,860.00$13,790.00$13,720.00
    710.20%$14,210.00$14,140.00$14,070.00$14,000.00$13,930.00$13,860.00$13,790.00$13,720.00$13,650.00$13,580.00
    720.20%$14,070.00$14,000.00$13,930.00$13,860.00$13,790.00$13,720.00$13,650.00$13,580.00$13,510.00$13,440.00
    730.20%$13,930.00$13,860.00$13,790.00$13,720.00$13,650.00$13,580.00$13,510.00$13,440.00$13,370.00$13,300.00
    740.20%$13,790.00$13,720.00$13,650.00$13,580.00$13,510.00$13,440.00$13,370.00$13,300.00$13,230.00$13,160.00
    750.20%$13,650.00$13,580.00$13,510.00$13,440.00$13,370.00$13,300.00$13,230.00$13,160.00$13,090.00$13,020.00
    760.19%$13,510.00$13,440.00$13,370.00$13,300.00$13,230.00$13,160.00$13,090.00$13,020.00$12,950.00$12,880.00
    770.19%$13,370.00$13,300.00$13,230.00$13,160.00$13,090.00$13,020.00$12,950.00$12,880.00$12,810.00$12,740.00
    780.19%$13,230.00$13,160.00$13,090.00$13,020.00$12,950.00$12,880.00$12,810.00$12,740.00$12,670.00$12,600.00
    790.19%$13,090.00$13,020.00$12,950.00$12,880.00$12,810.00$12,740.00$12,670.00$12,600.00$12,530.00$12,460.00
    800.18%$12,950.00$12,880.00$12,810.00$12,740.00$12,670.00$12,600.00$12,530.00$12,460.00$12,390.00$12,320.00
    810.18%$12,810.00$12,740.00$12,670.00$12,600.00$12,530.00$12,460.00$12,390.00$12,320.00$12,250.00$12,180.00
    820.18%$12,670.00$12,600.00$12,530.00$12,460.00$12,390.00$12,320.00$12,250.00$12,180.00$12,110.00
    830.18%$12,530.00$12,460.00$12,390.00$12,320.00$12,250.00$12,180.00$12,110.00$12,040.00
    840.18%$12,390.00$12,320.00$12,250.00$12,180.00$12,110.00$12,040.00$11,970.00
    850.17%$12,250.00$12,180.00$12,110.00$12,040.00$11,970.00$11,900.00
    860.17%$12,110.00$12,040.00$11,970.00$11,900.00$11,830.00
    870.17%$11,970.00$11,900.00$11,830.00$11,760.00
    880.17%$11,830.00$11,760.00$11,690.00
    890.17%$11,690.00$11,620.00
    900.17%$11,550.00

    Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA TOUR has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.

