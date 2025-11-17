7H AGO
Purse breakdown: What are the payouts for The RSM Classic?
1 Min Read
The PGA TOUR heads to St. Simons Island, Georgia, for The RSM Classic. Sea Island Golf Club's Seaside Course and Plantation Course will host, with $7 million up for grabs. See below for the full purse breakdown.
|Pos.
|Pct.
|Amount
|2 Tied
|3 Tied
|4 Tied
|5 Tied
|6 Tied
|7 Tied
|8 Tied
|9 Tied
|10 Tied
|1
|18.00%
|$1,260,000.00
|2
|10.90%
|$763,000.00
|$623,000.00
|$529,666.67
|$469,000.00
|$425,950.00
|$394,333.33
|$369,250.00
|$348,687.50
|$331,138.89
|$315,700.00
|3
|6.90%
|$483,000.00
|$413,000.00
|$371,000.00
|$341,687.50
|$320,600.00
|$303,625.00
|$289,500.00
|$277,156.25
|$266,000.00
|$255,675.00
|4
|4.90%
|$343,000.00
|$315,000.00
|$294,583.33
|$280,000.00
|$267,750.00
|$257,250.00
|$247,750.00
|$238,875.00
|$230,416.67
|$222,250.00
|5
|4.10%
|$287,000.00
|$270,375.00
|$259,000.00
|$248,937.50
|$240,100.00
|$231,875.00
|$224,000.00
|$216,343.75
|$208,833.33
|$201,425.00
|6
|3.62%
|$253,750.00
|$245,000.00
|$236,250.00
|$228,375.00
|$220,850.00
|$213,500.00
|$206,250.00
|$199,062.50
|$191,916.67
|$185,500.00
|7
|3.38%
|$236,250.00
|$227,500.00
|$219,916.67
|$212,625.00
|$205,450.00
|$198,333.33
|$191,250.00
|$184,187.50
|$177,916.67
|$172,200.00
|8
|3.12%
|$218,750.00
|$211,750.00
|$204,750.00
|$197,750.00
|$190,750.00
|$183,750.00
|$176,750.00
|$170,625.00
|$165,083.33
|$159,950.00
|9
|2.92%
|$204,750.00
|$197,750.00
|$190,750.00
|$183,750.00
|$176,750.00
|$169,750.00
|$163,750.00
|$158,375.00
|$153,416.67
|$148,750.00
|10
|2.73%
|$190,750.00
|$183,750.00
|$176,750.00
|$169,750.00
|$162,750.00
|$156,916.67
|$151,750.00
|$147,000.00
|$142,527.78
|$138,250.00
|11
|2.52%
|$176,750.00
|$169,750.00
|$162,750.00
|$155,750.00
|$150,150.00
|$145,250.00
|$140,750.00
|$136,500.00
|$132,416.67
|$128,450.00
|12
|2.33%
|$162,750.00
|$155,750.00
|$148,750.00
|$143,500.00
|$138,950.00
|$134,750.00
|$130,750.00
|$126,875.00
|$123,083.33
|$119,350.00
|13
|2.12%
|$148,750.00
|$141,750.00
|$137,083.33
|$133,000.00
|$129,150.00
|$125,416.67
|$121,750.00
|$118,125.00
|$114,527.78
|$110,950.00
|14
|1.93%
|$134,750.00
|$131,250.00
|$127,750.00
|$124,250.00
|$120,750.00
|$117,250.00
|$113,750.00
|$110,250.00
|$106,750.00
|$103,390.00
|15
|1.82%
|$127,750.00
|$124,250.00
|$120,750.00
|$117,250.00
|$113,750.00
|$110,250.00
|$106,750.00
|$103,250.00
|$99,905.56
|$96,670.00
|16
|1.73%
|$120,750.00
|$117,250.00
|$113,750.00
|$110,250.00
|$106,750.00
|$103,250.00
|$99,750.00
|$96,425.00
|$93,216.67
|$90,090.00
|17
|1.62%
|$113,750.00
|$110,250.00
|$106,750.00
|$103,250.00
|$99,750.00
|$96,250.00
|$92,950.00
|$89,775.00
|$86,683.33
|$83,650.00
|18
|1.52%
|$106,750.00
|$103,250.00
|$99,750.00
|$96,250.00
|$92,750.00
|$89,483.33
|$86,350.00
|$83,300.00
|$80,305.56
|$77,700.00
|19
|1.43%
|$99,750.00
|$96,250.00
|$92,750.00
|$89,250.00
|$86,030.00
|$82,950.00
|$79,950.00
|$77,000.00
|$74,472.22
|$72,240.00
|20
|1.32%
|$92,750.00
|$89,250.00
|$85,750.00
|$82,600.00
|$79,590.00
|$76,650.00
|$73,750.00
|$71,312.50
|$69,183.33
|$67,270.00
|21
|1.23%
|$85,750.00
|$82,250.00
|$79,216.67
|$76,300.00
|$73,430.00
|$70,583.33
|$68,250.00
|$66,237.50
|$64,438.89
|$62,790.00
|22
|1.12%
|$78,750.00
|$75,950.00
|$73,150.00
|$70,350.00
|$67,550.00
|$65,333.33
|$63,450.00
|$61,775.00
|$60,238.89
|$58,800.00
|23
|1.04%
|$73,150.00
|$70,350.00
|$67,550.00
|$64,750.00
|$62,650.00
|$60,900.00
|$59,350.00
|$57,925.00
|$56,583.33
|$55,300.00
|24
|0.96%
|$67,550.00
|$64,750.00
|$61,950.00
|$60,025.00
|$58,450.00
|$57,050.00
|$55,750.00
|$54,512.50
|$53,316.67
|$52,150.00
|25
|0.89%
|$61,950.00
|$59,150.00
|$57,516.67
|$56,175.00
|$54,950.00
|$53,783.33
|$52,650.00
|$51,537.50
|$50,438.89
|$49,385.00
|26
|0.81%
|$56,350.00
|$55,300.00
|$54,250.00
|$53,200.00
|$52,150.00
|$51,100.00
|$50,050.00
|$49,000.00
|$47,988.89
|$47,005.00
|27
|0.78%
|$54,250.00
|$53,200.00
|$52,150.00
|$51,100.00
|$50,050.00
|$49,000.00
|$47,950.00
|$46,943.75
|$45,966.67
|$45,010.00
|28
|0.74%
|$52,150.00
|$51,100.00
|$50,050.00
|$49,000.00
|$47,950.00
|$46,900.00
|$45,900.00
|$44,931.25
|$43,983.33
|$43,050.00
|29
|0.71%
|$50,050.00
|$49,000.00
|$47,950.00
|$46,900.00
|$45,850.00
|$44,858.33
|$43,900.00
|$42,962.50
|$42,038.89
|$41,160.00
|30
|0.69%
|$47,950.00
|$46,900.00
|$45,850.00
|$44,800.00
|$43,820.00
|$42,875.00
|$41,950.00
|$41,037.50
|$40,172.22
|$39,340.00
|31
|0.66%
|$45,850.00
|$44,800.00
|$43,750.00
|$42,787.50
|$41,860.00
|$40,950.00
|$40,050.00
|$39,200.00
|$38,383.33
|$37,590.00
|32
|0.62%
|$43,750.00
|$42,700.00
|$41,766.67
|$40,862.50
|$39,970.00
|$39,083.33
|$38,250.00
|$37,450.00
|$36,672.22
|$35,910.00
|33
|0.59%
|$41,650.00
|$40,775.00
|$39,900.00
|$39,025.00
|$38,150.00
|$37,333.33
|$36,550.00
|$35,787.50
|$35,038.89
|$34,300.00
|34
|0.57%
|$39,900.00
|$39,025.00
|$38,150.00
|$37,275.00
|$36,470.00
|$35,700.00
|$34,950.00
|$34,212.50
|$33,483.33
|$32,760.00
|35
|0.55%
|$38,150.00
|$37,275.00
|$36,400.00
|$35,612.50
|$34,860.00
|$34,125.00
|$33,400.00
|$32,681.25
|$31,966.67
|$31,255.00
|36
|0.52%
|$36,400.00
|$35,525.00
|$34,766.67
|$34,037.50
|$33,320.00
|$32,608.33
|$31,900.00
|$31,193.75
|$30,488.89
|$29,785.00
|37
|0.49%
|$34,650.00
|$33,950.00
|$33,250.00
|$32,550.00
|$31,850.00
|$31,150.00
|$30,450.00
|$29,750.00
|$29,050.00
|$28,350.00
|38
|0.47%
|$33,250.00
|$32,550.00
|$31,850.00
|$31,150.00
|$30,450.00
|$29,750.00
|$29,050.00
|$28,350.00
|$27,650.00
|$26,950.00
|39
|0.46%
|$31,850.00
|$31,150.00
|$30,450.00
|$29,750.00
|$29,050.00
|$28,350.00
|$27,650.00
|$26,950.00
|$26,250.00
|$25,578.00
|40
|0.43%
|$30,450.00
|$29,750.00
|$29,050.00
|$28,350.00
|$27,650.00
|$26,950.00
|$26,250.00
|$25,550.00
|$24,881.11
|$24,248.00
|41
|0.41%
|$29,050.00
|$28,350.00
|$27,650.00
|$26,950.00
|$26,250.00
|$25,550.00
|$24,850.00
|$24,185.00
|$23,558.89
|$23,002.00
|42
|0.40%
|$27,650.00
|$26,950.00
|$26,250.00
|$25,550.00
|$24,850.00
|$24,150.00
|$23,490.00
|$22,872.50
|$22,330.00
|$21,854.00
|43
|0.38%
|$26,250.00
|$25,550.00
|$24,850.00
|$24,150.00
|$23,450.00
|$22,796.67
|$22,190.00
|$21,665.00
|$21,210.00
|$20,804.00
|44
|0.35%
|$24,850.00
|$24,150.00
|$23,450.00
|$22,750.00
|$22,106.00
|$21,513.33
|$21,010.00
|$20,580.00
|$20,198.89
|$19,866.00
|45
|0.34%
|$23,450.00
|$22,750.00
|$22,050.00
|$21,420.00
|$20,846.00
|$20,370.00
|$19,970.00
|$19,617.50
|$19,312.22
|$19,040.00
|46
|0.32%
|$22,050.00
|$21,350.00
|$20,743.33
|$20,195.00
|$19,754.00
|$19,390.00
|$19,070.00
|$18,795.00
|$18,550.00
|$18,340.00
|47
|0.29%
|$20,650.00
|$20,090.00
|$19,576.67
|$19,180.00
|$18,858.00
|$18,573.33
|$18,330.00
|$18,112.50
|$17,927.78
|$17,766.00
|48
|0.28%
|$19,530.00
|$19,040.00
|$18,690.00
|$18,410.00
|$18,158.00
|$17,943.33
|$17,750.00
|$17,587.50
|$17,445.56
|$17,318.00
|49
|0.27%
|$18,550.00
|$18,270.00
|$18,036.67
|$17,815.00
|$17,626.00
|$17,453.33
|$17,310.00
|$17,185.00
|$17,072.22
|$16,968.00
|50
|0.26%
|$17,990.00
|$17,780.00
|$17,570.00
|$17,395.00
|$17,234.00
|$17,103.33
|$16,990.00
|$16,887.50
|$16,792.22
|$16,702.00
|51
|0.25%
|$17,570.00
|$17,360.00
|$17,196.67
|$17,045.00
|$16,926.00
|$16,823.33
|$16,730.00
|$16,642.50
|$16,558.89
|$16,478.00
|52
|0.24%
|$17,150.00
|$17,010.00
|$16,870.00
|$16,765.00
|$16,674.00
|$16,590.00
|$16,510.00
|$16,432.50
|$16,356.67
|$16,282.00
|53
|0.24%
|$16,870.00
|$16,730.00
|$16,636.67
|$16,555.00
|$16,478.00
|$16,403.33
|$16,330.00
|$16,257.50
|$16,185.56
|$16,114.00
|54
|0.24%
|$16,590.00
|$16,520.00
|$16,450.00
|$16,380.00
|$16,310.00
|$16,240.00
|$16,170.00
|$16,100.00
|$16,030.00
|$15,960.00
|55
|0.23%
|$16,450.00
|$16,380.00
|$16,310.00
|$16,240.00
|$16,170.00
|$16,100.00
|$16,030.00
|$15,960.00
|$15,890.00
|$15,820.00
|56
|0.23%
|$16,310.00
|$16,240.00
|$16,170.00
|$16,100.00
|$16,030.00
|$15,960.00
|$15,890.00
|$15,820.00
|$15,750.00
|$15,680.00
|57
|0.23%
|$16,170.00
|$16,100.00
|$16,030.00
|$15,960.00
|$15,890.00
|$15,820.00
|$15,750.00
|$15,680.00
|$15,610.00
|$15,540.00
|58
|0.23%
|$16,030.00
|$15,960.00
|$15,890.00
|$15,820.00
|$15,750.00
|$15,680.00
|$15,610.00
|$15,540.00
|$15,470.00
|$15,400.00
|59
|0.23%
|$15,890.00
|$15,820.00
|$15,750.00
|$15,680.00
|$15,610.00
|$15,540.00
|$15,470.00
|$15,400.00
|$15,330.00
|$15,260.00
|60
|0.23%
|$15,750.00
|$15,680.00
|$15,610.00
|$15,540.00
|$15,470.00
|$15,400.00
|$15,330.00
|$15,260.00
|$15,190.00
|$15,120.00
|61
|0.22%
|$15,610.00
|$15,540.00
|$15,470.00
|$15,400.00
|$15,330.00
|$15,260.00
|$15,190.00
|$15,120.00
|$15,050.00
|$14,980.00
|62
|0.22%
|$15,470.00
|$15,400.00
|$15,330.00
|$15,260.00
|$15,190.00
|$15,120.00
|$15,050.00
|$14,980.00
|$14,910.00
|$14,840.00
|63
|0.22%
|$15,330.00
|$15,260.00
|$15,190.00
|$15,120.00
|$15,050.00
|$14,980.00
|$14,910.00
|$14,840.00
|$14,770.00
|$14,700.00
|64
|0.22%
|$15,190.00
|$15,120.00
|$15,050.00
|$14,980.00
|$14,910.00
|$14,840.00
|$14,770.00
|$14,700.00
|$14,630.00
|$14,560.00
|65
|0.21%
|$15,050.00
|$14,980.00
|$14,910.00
|$14,840.00
|$14,770.00
|$14,700.00
|$14,630.00
|$14,560.00
|$14,490.00
|$14,420.00
|66
|0.21%
|$14,910.00
|$14,840.00
|$14,770.00
|$14,700.00
|$14,630.00
|$14,560.00
|$14,490.00
|$14,420.00
|$14,350.00
|$14,280.00
|67
|0.21%
|$14,770.00
|$14,700.00
|$14,630.00
|$14,560.00
|$14,490.00
|$14,420.00
|$14,350.00
|$14,280.00
|$14,210.00
|$14,140.00
|68
|0.21%
|$14,630.00
|$14,560.00
|$14,490.00
|$14,420.00
|$14,350.00
|$14,280.00
|$14,210.00
|$14,140.00
|$14,070.00
|$14,000.00
|69
|0.21%
|$14,490.00
|$14,420.00
|$14,350.00
|$14,280.00
|$14,210.00
|$14,140.00
|$14,070.00
|$14,000.00
|$13,930.00
|$13,860.00
|70
|0.20%
|$14,350.00
|$14,280.00
|$14,210.00
|$14,140.00
|$14,070.00
|$14,000.00
|$13,930.00
|$13,860.00
|$13,790.00
|$13,720.00
|71
|0.20%
|$14,210.00
|$14,140.00
|$14,070.00
|$14,000.00
|$13,930.00
|$13,860.00
|$13,790.00
|$13,720.00
|$13,650.00
|$13,580.00
|72
|0.20%
|$14,070.00
|$14,000.00
|$13,930.00
|$13,860.00
|$13,790.00
|$13,720.00
|$13,650.00
|$13,580.00
|$13,510.00
|$13,440.00
|73
|0.20%
|$13,930.00
|$13,860.00
|$13,790.00
|$13,720.00
|$13,650.00
|$13,580.00
|$13,510.00
|$13,440.00
|$13,370.00
|$13,300.00
|74
|0.20%
|$13,790.00
|$13,720.00
|$13,650.00
|$13,580.00
|$13,510.00
|$13,440.00
|$13,370.00
|$13,300.00
|$13,230.00
|$13,160.00
|75
|0.20%
|$13,650.00
|$13,580.00
|$13,510.00
|$13,440.00
|$13,370.00
|$13,300.00
|$13,230.00
|$13,160.00
|$13,090.00
|$13,020.00
|76
|0.19%
|$13,510.00
|$13,440.00
|$13,370.00
|$13,300.00
|$13,230.00
|$13,160.00
|$13,090.00
|$13,020.00
|$12,950.00
|$12,880.00
|77
|0.19%
|$13,370.00
|$13,300.00
|$13,230.00
|$13,160.00
|$13,090.00
|$13,020.00
|$12,950.00
|$12,880.00
|$12,810.00
|$12,740.00
|78
|0.19%
|$13,230.00
|$13,160.00
|$13,090.00
|$13,020.00
|$12,950.00
|$12,880.00
|$12,810.00
|$12,740.00
|$12,670.00
|$12,600.00
|79
|0.19%
|$13,090.00
|$13,020.00
|$12,950.00
|$12,880.00
|$12,810.00
|$12,740.00
|$12,670.00
|$12,600.00
|$12,530.00
|$12,460.00
|80
|0.18%
|$12,950.00
|$12,880.00
|$12,810.00
|$12,740.00
|$12,670.00
|$12,600.00
|$12,530.00
|$12,460.00
|$12,390.00
|$12,320.00
|81
|0.18%
|$12,810.00
|$12,740.00
|$12,670.00
|$12,600.00
|$12,530.00
|$12,460.00
|$12,390.00
|$12,320.00
|$12,250.00
|$12,180.00
|82
|0.18%
|$12,670.00
|$12,600.00
|$12,530.00
|$12,460.00
|$12,390.00
|$12,320.00
|$12,250.00
|$12,180.00
|$12,110.00
|83
|0.18%
|$12,530.00
|$12,460.00
|$12,390.00
|$12,320.00
|$12,250.00
|$12,180.00
|$12,110.00
|$12,040.00
|84
|0.18%
|$12,390.00
|$12,320.00
|$12,250.00
|$12,180.00
|$12,110.00
|$12,040.00
|$11,970.00
|85
|0.17%
|$12,250.00
|$12,180.00
|$12,110.00
|$12,040.00
|$11,970.00
|$11,900.00
|86
|0.17%
|$12,110.00
|$12,040.00
|$11,970.00
|$11,900.00
|$11,830.00
|87
|0.17%
|$11,970.00
|$11,900.00
|$11,830.00
|$11,760.00
|88
|0.17%
|$11,830.00
|$11,760.00
|$11,690.00
|89
|0.17%
|$11,690.00
|$11,620.00
|90
|0.17%
|$11,550.00
Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA TOUR has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.