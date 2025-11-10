1H AGO
Purse breakdown: What are the payouts for Butterfield Bermuda Championship
1 Min Read
Rafa Campos wins the Butterfield Bermuda Championship
The PGA TOUR heads to Southampton, Bermuda, this week for the Butterfield Bermuda Championship. Port Royal Golf Course will host, with $6 million up for grabs. See below for the full purse breakdown.
|Pos.
|Pct.
|Amount
|2 Tied
|3 Tied
|4 Tied
|5 Tied
|6 Tied
|7 Tied
|8 Tied
|9 Tied
|10 Tied
|1
|18.00%
|$1,080,000.00
|2
|10.90%
|$654,000.00
|$534,000.00
|$454,000.00
|$402,000.00
|$365,100.00
|$338,000.00
|$316,500.00
|$298,875.00
|$283,833.33
|$270,600.00
|3
|6.90%
|$414,000.00
|$354,000.00
|$318,000.00
|$292,875.00
|$274,800.00
|$260,250.00
|$248,142.86
|$237,562.50
|$228,000.00
|$219,150.00
|4
|4.90%
|$294,000.00
|$270,000.00
|$252,500.00
|$240,000.00
|$229,500.00
|$220,500.00
|$212,357.14
|$204,750.00
|$197,500.00
|$190,500.00
|5
|4.10%
|$246,000.00
|$231,750.00
|$222,000.00
|$213,375.00
|$205,800.00
|$198,750.00
|$192,000.00
|$185,437.50
|$179,000.00
|$172,650.00
|6
|3.62%
|$217,500.00
|$210,000.00
|$202,500.00
|$195,750.00
|$189,300.00
|$183,000.00
|$176,785.71
|$170,625.00
|$164,500.00
|$159,000.00
|7
|3.38%
|$202,500.00
|$195,000.00
|$188,500.00
|$182,250.00
|$176,100.00
|$170,000.00
|$163,928.57
|$157,875.00
|$152,500.00
|$147,600.00
|8
|3.12%
|$187,500.00
|$181,500.00
|$175,500.00
|$169,500.00
|$163,500.00
|$157,500.00
|$151,500.00
|$146,250.00
|$141,500.00
|$137,100.00
|9
|2.92%
|$175,500.00
|$169,500.00
|$163,500.00
|$157,500.00
|$151,500.00
|$145,500.00
|$140,357.14
|$135,750.00
|$131,500.00
|$127,500.00
|10
|2.73%
|$163,500.00
|$157,500.00
|$151,500.00
|$145,500.00
|$139,500.00
|$134,500.00
|$130,071.43
|$126,000.00
|$122,166.67
|$118,500.00
|11
|2.52%
|$151,500.00
|$145,500.00
|$139,500.00
|$133,500.00
|$128,700.00
|$124,500.00
|$120,642.86
|$117,000.00
|$113,500.00
|$110,100.00
|12
|2.33%
|$139,500.00
|$133,500.00
|$127,500.00
|$123,000.00
|$119,100.00
|$115,500.00
|$112,071.43
|$108,750.00
|$105,500.00
|$102,300.00
|13
|2.12%
|$127,500.00
|$121,500.00
|$117,500.00
|$114,000.00
|$110,700.00
|$107,500.00
|$104,357.14
|$101,250.00
|$98,166.67
|$95,100.00
|14
|1.93%
|$115,500.00
|$112,500.00
|$109,500.00
|$106,500.00
|$103,500.00
|$100,500.00
|$97,500.00
|$94,500.00
|$91,500.00
|$88,620.00
|15
|1.82%
|$109,500.00
|$106,500.00
|$103,500.00
|$100,500.00
|$97,500.00
|$94,500.00
|$91,500.00
|$88,500.00
|$85,633.33
|$82,860.00
|16
|1.73%
|$103,500.00
|$100,500.00
|$97,500.00
|$94,500.00
|$91,500.00
|$88,500.00
|$85,500.00
|$82,650.00
|$79,900.00
|$77,220.00
|17
|1.62%
|$97,500.00
|$94,500.00
|$91,500.00
|$88,500.00
|$85,500.00
|$82,500.00
|$79,671.43
|$76,950.00
|$74,300.00
|$71,700.00
|18
|1.52%
|$91,500.00
|$88,500.00
|$85,500.00
|$82,500.00
|$79,500.00
|$76,700.00
|$74,014.29
|$71,400.00
|$68,833.33
|$66,600.00
|19
|1.43%
|$85,500.00
|$82,500.00
|$79,500.00
|$76,500.00
|$73,740.00
|$71,100.00
|$68,528.57
|$66,000.00
|$63,833.33
|$61,920.00
|20
|1.32%
|$79,500.00
|$76,500.00
|$73,500.00
|$70,800.00
|$68,220.00
|$65,700.00
|$63,214.29
|$61,125.00
|$59,300.00
|$57,660.00
|21
|1.23%
|$73,500.00
|$70,500.00
|$67,900.00
|$65,400.00
|$62,940.00
|$60,500.00
|$58,500.00
|$56,775.00
|$55,233.33
|$53,820.00
|22
|1.12%
|$67,500.00
|$65,100.00
|$62,700.00
|$60,300.00
|$57,900.00
|$56,000.00
|$54,385.71
|$52,950.00
|$51,633.33
|$50,400.00
|23
|1.04%
|$62,700.00
|$60,300.00
|$57,900.00
|$55,500.00
|$53,700.00
|$52,200.00
|$50,871.43
|$49,650.00
|$48,500.00
|$47,400.00
|24
|0.96%
|$57,900.00
|$55,500.00
|$53,100.00
|$51,450.00
|$50,100.00
|$48,900.00
|$47,785.71
|$46,725.00
|$45,700.00
|$44,700.00
|25
|0.89%
|$53,100.00
|$50,700.00
|$49,300.00
|$48,150.00
|$47,100.00
|$46,100.00
|$45,128.57
|$44,175.00
|$43,233.33
|$42,330.00
|26
|0.81%
|$48,300.00
|$47,400.00
|$46,500.00
|$45,600.00
|$44,700.00
|$43,800.00
|$42,900.00
|$42,000.00
|$41,133.33
|$40,290.00
|27
|0.78%
|$46,500.00
|$45,600.00
|$44,700.00
|$43,800.00
|$42,900.00
|$42,000.00
|$41,100.00
|$40,237.50
|$39,400.00
|$38,580.00
|28
|0.74%
|$44,700.00
|$43,800.00
|$42,900.00
|$42,000.00
|$41,100.00
|$40,200.00
|$39,342.86
|$38,512.50
|$37,700.00
|$36,900.00
|29
|0.71%
|$42,900.00
|$42,000.00
|$41,100.00
|$40,200.00
|$39,300.00
|$38,450.00
|$37,628.57
|$36,825.00
|$36,033.33
|$35,280.00
|30
|0.69%
|$41,100.00
|$40,200.00
|$39,300.00
|$38,400.00
|$37,560.00
|$36,750.00
|$35,957.14
|$35,175.00
|$34,433.33
|$33,720.00
|31
|0.66%
|$39,300.00
|$38,400.00
|$37,500.00
|$36,675.00
|$35,880.00
|$35,100.00
|$34,328.57
|$33,600.00
|$32,900.00
|$32,220.00
|32
|0.62%
|$37,500.00
|$36,600.00
|$35,800.00
|$35,025.00
|$34,260.00
|$33,500.00
|$32,785.71
|$32,100.00
|$31,433.33
|$30,780.00
|33
|0.59%
|$35,700.00
|$34,950.00
|$34,200.00
|$33,450.00
|$32,700.00
|$32,000.00
|$31,328.57
|$30,675.00
|$30,033.33
|$29,400.00
|34
|0.57%
|$34,200.00
|$33,450.00
|$32,700.00
|$31,950.00
|$31,260.00
|$30,600.00
|$29,957.14
|$29,325.00
|$28,700.00
|$28,080.00
|35
|0.55%
|$32,700.00
|$31,950.00
|$31,200.00
|$30,525.00
|$29,880.00
|$29,250.00
|$28,628.57
|$28,012.50
|$27,400.00
|$26,790.00
|36
|0.52%
|$31,200.00
|$30,450.00
|$29,800.00
|$29,175.00
|$28,560.00
|$27,950.00
|$27,342.86
|$26,737.50
|$26,133.33
|$25,530.00
|37
|0.49%
|$29,700.00
|$29,100.00
|$28,500.00
|$27,900.00
|$27,300.00
|$26,700.00
|$26,100.00
|$25,500.00
|$24,900.00
|$24,300.00
|38
|0.47%
|$28,500.00
|$27,900.00
|$27,300.00
|$26,700.00
|$26,100.00
|$25,500.00
|$24,900.00
|$24,300.00
|$23,700.00
|$23,100.00
|39
|0.46%
|$27,300.00
|$26,700.00
|$26,100.00
|$25,500.00
|$24,900.00
|$24,300.00
|$23,700.00
|$23,100.00
|$22,500.00
|$21,924.00
|40
|0.43%
|$26,100.00
|$25,500.00
|$24,900.00
|$24,300.00
|$23,700.00
|$23,100.00
|$22,500.00
|$21,900.00
|$21,326.67
|$20,784.00
|41
|0.41%
|$24,900.00
|$24,300.00
|$23,700.00
|$23,100.00
|$22,500.00
|$21,900.00
|$21,300.00
|$20,730.00
|$20,193.33
|$19,716.00
|42
|0.40%
|$23,700.00
|$23,100.00
|$22,500.00
|$21,900.00
|$21,300.00
|$20,700.00
|$20,134.29
|$19,605.00
|$19,140.00
|$18,732.00
|43
|0.38%
|$22,500.00
|$21,900.00
|$21,300.00
|$20,700.00
|$20,100.00
|$19,540.00
|$19,020.00
|$18,570.00
|$18,180.00
|$17,832.00
|44
|0.35%
|$21,300.00
|$20,700.00
|$20,100.00
|$19,500.00
|$18,948.00
|$18,440.00
|$18,008.57
|$17,640.00
|$17,313.33
|$17,028.00
|45
|0.34%
|$20,100.00
|$19,500.00
|$18,900.00
|$18,360.00
|$17,868.00
|$17,460.00
|$17,117.14
|$16,815.00
|$16,553.33
|$16,320.00
|46
|0.32%
|$18,900.00
|$18,300.00
|$17,780.00
|$17,310.00
|$16,932.00
|$16,620.00
|$16,345.71
|$16,110.00
|$15,900.00
|$15,720.00
|47
|0.29%
|$17,700.00
|$17,220.00
|$16,780.00
|$16,440.00
|$16,164.00
|$15,920.00
|$15,711.43
|$15,525.00
|$15,366.67
|$15,228.00
|48
|0.28%
|$16,740.00
|$16,320.00
|$16,020.00
|$15,780.00
|$15,564.00
|$15,380.00
|$15,214.29
|$15,075.00
|$14,953.33
|$14,844.00
|49
|0.27%
|$15,900.00
|$15,660.00
|$15,460.00
|$15,270.00
|$15,108.00
|$14,960.00
|$14,837.14
|$14,730.00
|$14,633.33
|$14,544.00
|50
|0.26%
|$15,420.00
|$15,240.00
|$15,060.00
|$14,910.00
|$14,772.00
|$14,660.00
|$14,562.86
|$14,475.00
|$14,393.33
|$14,316.00
|51
|0.25%
|$15,060.00
|$14,880.00
|$14,740.00
|$14,610.00
|$14,508.00
|$14,420.00
|$14,340.00
|$14,265.00
|$14,193.33
|$14,124.00
|52
|0.24%
|$14,700.00
|$14,580.00
|$14,460.00
|$14,370.00
|$14,292.00
|$14,220.00
|$14,151.43
|$14,085.00
|$14,020.00
|$13,956.00
|53
|0.24%
|$14,460.00
|$14,340.00
|$14,260.00
|$14,190.00
|$14,124.00
|$14,060.00
|$13,997.14
|$13,935.00
|$13,873.33
|$13,812.00
|54
|0.24%
|$14,220.00
|$14,160.00
|$14,100.00
|$14,040.00
|$13,980.00
|$13,920.00
|$13,860.00
|$13,800.00
|$13,740.00
|$13,680.00
|55
|0.23%
|$14,100.00
|$14,040.00
|$13,980.00
|$13,920.00
|$13,860.00
|$13,800.00
|$13,740.00
|$13,680.00
|$13,620.00
|$13,560.00
|56
|0.23%
|$13,980.00
|$13,920.00
|$13,860.00
|$13,800.00
|$13,740.00
|$13,680.00
|$13,620.00
|$13,560.00
|$13,500.00
|$13,440.00
|57
|0.23%
|$13,860.00
|$13,800.00
|$13,740.00
|$13,680.00
|$13,620.00
|$13,560.00
|$13,500.00
|$13,440.00
|$13,380.00
|$13,320.00
|58
|0.23%
|$13,740.00
|$13,680.00
|$13,620.00
|$13,560.00
|$13,500.00
|$13,440.00
|$13,380.00
|$13,320.00
|$13,260.00
|$13,200.00
|59
|0.23%
|$13,620.00
|$13,560.00
|$13,500.00
|$13,440.00
|$13,380.00
|$13,320.00
|$13,260.00
|$13,200.00
|$13,140.00
|$13,080.00
|60
|0.23%
|$13,500.00
|$13,440.00
|$13,380.00
|$13,320.00
|$13,260.00
|$13,200.00
|$13,140.00
|$13,080.00
|$13,020.00
|$12,960.00
|61
|0.22%
|$13,380.00
|$13,320.00
|$13,260.00
|$13,200.00
|$13,140.00
|$13,080.00
|$13,020.00
|$12,960.00
|$12,900.00
|$12,840.00
|62
|0.22%
|$13,260.00
|$13,200.00
|$13,140.00
|$13,080.00
|$13,020.00
|$12,960.00
|$12,900.00
|$12,840.00
|$12,780.00
|$12,720.00
|63
|0.22%
|$13,140.00
|$13,080.00
|$13,020.00
|$12,960.00
|$12,900.00
|$12,840.00
|$12,780.00
|$12,720.00
|$12,660.00
|$12,600.00
|64
|0.22%
|$13,020.00
|$12,960.00
|$12,900.00
|$12,840.00
|$12,780.00
|$12,720.00
|$12,660.00
|$12,600.00
|$12,540.00
|$12,480.00
|65
|0.21%
|$12,900.00
|$12,840.00
|$12,780.00
|$12,720.00
|$12,660.00
|$12,600.00
|$12,540.00
|$12,480.00
|$12,420.00
|$12,360.00
|66
|0.21%
|$12,780.00
|$12,720.00
|$12,660.00
|$12,600.00
|$12,540.00
|$12,480.00
|$12,420.00
|$12,360.00
|$12,300.00
|$12,240.00
|67
|0.21%
|$12,660.00
|$12,600.00
|$12,540.00
|$12,480.00
|$12,420.00
|$12,360.00
|$12,300.00
|$12,240.00
|$12,180.00
|$12,120.00
|68
|0.21%
|$12,540.00
|$12,480.00
|$12,420.00
|$12,360.00
|$12,300.00
|$12,240.00
|$12,180.00
|$12,120.00
|$12,060.00
|$12,000.00
|69
|0.21%
|$12,420.00
|$12,360.00
|$12,300.00
|$12,240.00
|$12,180.00
|$12,120.00
|$12,060.00
|$12,000.00
|$11,940.00
|$11,880.00
|70
|0.20%
|$12,300.00
|$12,240.00
|$12,180.00
|$12,120.00
|$12,060.00
|$12,000.00
|$11,940.00
|$11,880.00
|$11,820.00
|$11,760.00
|71
|0.20%
|$12,180.00
|$12,120.00
|$12,060.00
|$12,000.00
|$11,940.00
|$11,880.00
|$11,820.00
|$11,760.00
|$11,700.00
|$11,640.00
|72
|0.20%
|$12,060.00
|$12,000.00
|$11,940.00
|$11,880.00
|$11,820.00
|$11,760.00
|$11,700.00
|$11,640.00
|$11,580.00
|$11,520.00
|73
|0.20%
|$11,940.00
|$11,880.00
|$11,820.00
|$11,760.00
|$11,700.00
|$11,640.00
|$11,580.00
|$11,520.00
|$11,460.00
|$11,400.00
|74
|0.20%
|$11,820.00
|$11,760.00
|$11,700.00
|$11,640.00
|$11,580.00
|$11,520.00
|$11,460.00
|$11,400.00
|$11,340.00
|$11,280.00
|75
|0.20%
|$11,700.00
|$11,640.00
|$11,580.00
|$11,520.00
|$11,460.00
|$11,400.00
|$11,340.00
|$11,280.00
|$11,220.00
|$11,160.00
|76
|0.19%
|$11,580.00
|$11,520.00
|$11,460.00
|$11,400.00
|$11,340.00
|$11,280.00
|$11,220.00
|$11,160.00
|$11,100.00
|$11,040.00
|77
|0.19%
|$11,460.00
|$11,400.00
|$11,340.00
|$11,280.00
|$11,220.00
|$11,160.00
|$11,100.00
|$11,040.00
|$10,980.00
|$10,920.00
|78
|0.19%
|$11,340.00
|$11,280.00
|$11,220.00
|$11,160.00
|$11,100.00
|$11,040.00
|$10,980.00
|$10,920.00
|$10,860.00
|$10,800.00
|79
|0.19%
|$11,220.00
|$11,160.00
|$11,100.00
|$11,040.00
|$10,980.00
|$10,920.00
|$10,860.00
|$10,800.00
|$10,740.00
|$10,680.00
|80
|0.18%
|$11,100.00
|$11,040.00
|$10,980.00
|$10,920.00
|$10,860.00
|$10,800.00
|$10,740.00
|$10,680.00
|$10,620.00
|$10,560.00
|81
|0.18%
|$10,980.00
|$10,920.00
|$10,860.00
|$10,800.00
|$10,740.00
|$10,680.00
|$10,620.00
|$10,560.00
|$10,500.00
|$10,440.00
|82
|0.18%
|$10,860.00
|$10,800.00
|$10,740.00
|$10,680.00
|$10,620.00
|$10,560.00
|$10,500.00
|$10,440.00
|$10,380.00
|83
|0.18%
|$10,740.00
|$10,680.00
|$10,620.00
|$10,560.00
|$10,500.00
|$10,440.00
|$10,380.00
|$10,320.00
|84
|0.18%
|$10,620.00
|$10,560.00
|$10,500.00
|$10,440.00
|$10,380.00
|$10,320.00
|$10,260.00
|85
|0.17%
|$10,500.00
|$10,440.00
|$10,380.00
|$10,320.00
|$10,260.00
|$10,200.00
|86
|0.17%
|$10,380.00
|$10,320.00
|$10,260.00
|$10,200.00
|$10,140.00
|87
|0.17%
|$10,260.00
|$10,200.00
|$10,140.00
|$10,080.00
|88
|0.17%
|$10,140.00
|$10,080.00
|$10,020.00
|89
|0.17%
|$10,020.00
|$9,960.00
|90
|0.17%
|$9,900.00
Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA TOUR has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.